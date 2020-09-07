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Крим (14078) МЗС (4020) пропаганда (2757) росія (63556) водопостачання (824) фейк (732) вода (1168) Джапарова Еміне (179)

МЗС звинуватив російських пропагандистів у спотворенні позиції ООН про постачання води в окупований Крим

МЗС звинуватив російських пропагандистів у спотворенні позиції ООН про постачання води в окупований Крим

МЗС України спіймало російських пропагандистів на черговому перекручуванні позиції Управління верховного комісара ООН з прав людини щодо забезпечення водою окупованого Росією Криму.

Про це повідомила у Фейсбуці перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що сьогодні зранку "Ведомости.ru" подали чергову "сенсацію": "Ответственность за снабжение жителей Крыма питьевой водой лежит и на России, и на Украине, - заявила официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл". Як зауважила Джапарова, це досить серйозна заява, але, чудово знаючи позицію УВКПЛ з питання окупованого Криму, все ж вирішили перевірити.

"В Управлінні Верховного комісара повідомили, що до них, справді, зверталася агенція "РИА-Новости" (на публікацію якої посилаються "Ведомости") з питання постачання води в Крим, на що медіа отримали буквально таку відповідь: Російська Федерація як окупаційна влада несе головну відповідальність за забезпечення доступу до води осіб, що перебувають під захистом (protected persons). Як нам наголосили в УВКПЛ, слова їх представника у "Ведомостях" були наведені не повністю", - поінформувала перша заступниця міністра.

Читайте також: Засуха в Криму: окупанти запровадили жорсткий етап обмежень подачі води

Вона додала, що, як випливає з тієї ж публікації "РИА-Новости", самі представники окупанта залишилися розчарованими відповідями УВКПЛ на "свої постійні смикання", назвавши ці відповіді, з притаманною РФ "повагою" до міжнародних структур, "ответами первоклассника" та "туманным ответом ни о чем". Проте, констатувала Джапарова, у "Ведомостях" про це вже "ні слова".

"Отже, як у дитячій грі в "зіпсований телефон", тільки тут телефон не трохи зіпсований, а запрограмований на фейк із самого початку, і до останнього гравця, себто, у нашому випадку, споживача інформації, доходить цілком перекручена новина. Не здивуюсь, якщо у наступній публікації ще якогось російського медіа вже кричатимуть, що "ООН наказала Україні подавати воду в окупований Крим" для забезпечення потреб російського ЧФ та його об’єктів", - зауважила перша заступниця міністра.

Також читайте: В України немає часу чекати дієвої допомоги від Заходу щодо деокупації Криму, - Чубаров

У цьому контексті вона ще раз наголосила, що позиція МЗС з цього приводу є чіткою та правовою: Росія – країна-окупант, яка несе повну відповідальність за ситуацію в Криму, вона відповість за свої злочини проти України та громадян України.

МЗС звинуватив російських пропагандистів у спотворенні позиції ООН про постачання води в окупований Крим 01
МЗС звинуватив російських пропагандистів у спотворенні позиції ООН про постачання води в окупований Крим 02
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Топ коментарі
+37
МИД уличил российских пропагандистов в искажении позиции ООН о поставках воды в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 4575
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07.09.2020 16:38
+36
московія хвора тупа збочена брудна територія, населена покидьками

МИД уличил российских пропагандистов в искажении позиции ООН о поставках воды в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 8121
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07.09.2020 16:39
+34
МЗС звинуватив російських пропагандистів у спотворенні позиції ООН про постачання води в окупований Крим - Цензор.НЕТ 6342
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07.09.2020 16:55
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МИД уличил российских пропагандистов в искажении позиции ООН о поставках воды в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 4575
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07.09.2020 16:38 Відповісти
Что делает кацап когда откривает рот? Правильно, киздит. Ето аксиома! Нет на свете никого лживее и подлее кацапа!
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07.09.2020 17:34 Відповісти
https://twitter.com/iddqd_ua

https://twitter.com/iddqd_ua Рукопожатий Офшор™ https://twitter.com/iddqd_ua @iddqd_ua https://twitter.com/iddqd_ua/status/1302982596738142208 12 мин

У русні стрімко летить у гівно ноц і ональна валюта рубєль.
Враховуючи, що бізнес на крові заборонений був виключно Сивому, а усім іншим нужно както вьіжьівать - давайте глянемо, чи почне хитати гривню.
Заглянемо на Мінфін?

МЗС звинуватив російських пропагандистів у спотворенні позиції ООН про постачання води в окупований Крим - Цензор.НЕТ 3660
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07.09.2020 18:05 Відповісти
МИД уличил российских пропагандистов в искажении позиции ООН о поставках воды в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 2712
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07.09.2020 16:38 Відповісти
МЗС звинуватив російських пропагандистів у спотворенні позиції ООН про постачання води в окупований Крим - Цензор.НЕТ 5295
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07.09.2020 17:10 Відповісти
московія хвора тупа збочена брудна територія, населена покидьками

МИД уличил российских пропагандистов в искажении позиции ООН о поставках воды в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 8121
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07.09.2020 16:39 Відповісти
Ето пять!!!
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07.09.2020 17:50 Відповісти
Самое интересное, что краденный iPhone можно продать лишь за копейки на запчасти. Он - заблокирован, и разблокировать его может лишь владелец или Apple.
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07.09.2020 18:03 Відповісти
100%
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07.09.2020 18:42 Відповісти
Оказывается Дроссель - нормальная тетка. Это кацапы все перекрутили. Одно радует - если кацапчики так истерят, значит с водой в крысме таки плохо.
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07.09.2020 16:41 Відповісти
Да нет. С водой в Крыму, всё хорошо. Без воды, плохо.
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07.09.2020 16:55 Відповісти
Абы кацапам икалось . Хоть с водой, хоть без воды.
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07.09.2020 16:56 Відповісти
Не факт.
Кацапы любят поистерить даже если нет повода. Так же и насчет "распятого мальчика" истерили.
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07.09.2020 17:37 Відповісти
Она тоже перекрутила. Если есть "главная", то есть и "неглавная"
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07.09.2020 20:52 Відповісти
Ну вот, Сверхдержава с ядерным оружием, ведущая дела по всему миру и утверждающая многополярность по всей планете, бегает и жалуется в ООН на какую-то Окраину ( страна 404, Шумерия, прикол Австро-Венгрии ,Бывшая и прочий бред)
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07.09.2020 16:42 Відповісти
то что Дима, берега попутал?!.. какая-то Окраина?!..
если это троллинг, то очень грубый
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07.09.2020 16:50 Відповісти
_Ну понятно же что излагается в данном случае от лица врага, как враги Украину называют. И водички просят, сссуки... Выпейте яду, твари!
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07.09.2020 16:55 Відповісти
Сказали - моча. Значит моча...
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07.09.2020 16:57 Відповісти
та від 73/43%зебіла https://censor.net/ru/user/466733 можна очікувати всякого... На цей раз - дійсно, неякісний тролінг касапів...
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07.09.2020 17:24 Відповісти
Ніякої їм води, як би зебіли цього не добивались.
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07.09.2020 16:43 Відповісти
а як вони цього добиваються?
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07.09.2020 16:51 Відповісти
Чёрт подери. Рад это слышать!
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07.09.2020 16:45 Відповісти
Они просто мойку перед виборами включили - воды в ОПе еще хватит до 25 октября
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07.09.2020 16:49 Відповісти
Искажай не искажай, а вместо водицы - болт с левой резьбой инкрустированный драг. камнями с неба
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07.09.2020 16:45 Відповісти
Ой шо дєлаєца , Козир дозволив МЗС попрацювати на Україну
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07.09.2020 16:45 Відповісти
Все уже, наверное, забыли, как при Ющенко в канун Нового года кацапы с помпой отключали газ!?
Муйло дало команду и Шмиллер - газ отключить!
И ни о какой катастрофе речь не шла.....
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07.09.2020 16:52 Відповісти
МЗС звинуватив російських пропагандистів у спотворенні позиції ООН про постачання води в окупований Крим - Цензор.НЕТ 6342
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07.09.2020 16:55 Відповісти
Ну пральна... А почему он не порванный?!
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07.09.2020 16:57 Відповісти
это еще предстоит...
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07.09.2020 17:33 Відповісти
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07.09.2020 18:40 Відповісти
Нет, это не весело что до сих пор не порватый. Плохо только!
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07.09.2020 18:42 Відповісти
. Краткость - сестра таланта.
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07.09.2020 16:59 Відповісти
Вчера кто-то таскал тут єтот высер с РИА Новости. И обиделся когда ему указали что ичточник фейковый
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07.09.2020 16:58 Відповісти
Сегодня. Я. И никаких обид.
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07.09.2020 17:07 Відповісти
Однако, эта ТРАХСЕЛЬ сказала, что срасия "несет главную ответственность". Она часть ответственности на кого перекладывает? Эта курвская позиция гейропы уже задолбала.
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07.09.2020 17:01 Відповісти
Есть способ спасти кацапов от жажды. Пускай Поклонскую на бутылку посадят и с бюстом Коли Непервого вокруг нее ходят. А там только успевай бутылки менять... Если у кацапов сцарь - *****, пускай и к п...е привыкают...
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07.09.2020 17:03 Відповісти
ты ж ту жидкость пить не сможешь. Там будет яд Царичок.
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07.09.2020 17:39 Відповісти
Тут водки нет. Иди домой.
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07.09.2020 21:03 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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07.09.2020 17:05 Відповісти
Да перекиньте уже на Крым канализацию, если воды им не хватает.
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07.09.2020 17:12 Відповісти
За удобрения тоже платят!
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07.09.2020 17:36 Відповісти
Удивил. Не ожидал от орды брехни.
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07.09.2020 17:25 Відповісти
А шо, существуют небрехливые кацапы?
Та ладно!
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07.09.2020 17:25 Відповісти
Не хочет орда воду с Печоры на Крым поворачивать.Да и тупые они.Геббельса тока и перещеголяли.
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07.09.2020 17:27 Відповісти
Пусть займутся поворотом северных рек, как при союзе.
Там у них Лена, Обь, Енисей - зря вода идёт в Ледовитый океан.
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07.09.2020 17:32 Відповісти
Усе, кина не будет, вода закончилась!
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07.09.2020 17:35 Відповісти
Зачем им бандеровская вода? Я бы на месте крымских кацапов гордо отказался.
Напоминает жалобы вора на то, что кошелёк, который он украл, оказался пустым.
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07.09.2020 17:52 Відповісти
Ето било очевидно.
На криме конкретний ЖОПЕЦ!
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07.09.2020 18:14 Відповісти
"Ведомости" вроде курируются американцами.
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07.09.2020 18:25 Відповісти
Нас давно готовят к выполнению очередной "забаганки" путина, которую собирается выполнять "пустое место"(С), - "вода в Крым из Украины".
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07.09.2020 18:26 Відповісти
Смоли ім курва гарячй а не води...
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07.09.2020 18:44 Відповісти
та им та вода и не нужна, на самом деле. Просто очередной инфоповод чтобы набросить гавнеца на вентилятор, как и "притеснение русскоязычных".
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07.09.2020 18:52 Відповісти
Ок, але все рівно смоли ім гарячей -)
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07.09.2020 19:49 Відповісти
_Однако же "Российская Федерация как оккупационная власть несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде..." Оговорочка такая весьма примечательная и подленькая.
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07.09.2020 19:39 Відповісти
Да, "главная" - не "полная"
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07.09.2020 20:48 Відповісти
Як написала одна українська дівчина в ютубі з приводу води в Криму:"Нас в дитинстві вчили, що коли йдуть з дому, треба виключати світло та воду". Нічого додати.
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07.09.2020 19:46 Відповісти
А у нас в колхозе "Лапти Ильича", продаётся пиво, вкусом как моча!
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08.09.2020 08:38 Відповісти
Не МИД уличил, а Эмине черкнула в фейсбуке. Разница чувствуется?
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08.09.2020 19:04 Відповісти
 
 