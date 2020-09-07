Всесвітній конгрес українців занепокоєний актом вандалізму на території музею Голодомору-геноциду, Зеленський закликав силовиків прискорити розслідування, - ОП
Президент України Володимир Зеленський засуджує будь-які прояви неповаги до пам’яті мільйонів жертв Голодомору, їхніх рідних та всього українського народу
Про це йдеться в публікації на сайті Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.
Також Зеленський закликає правоохоронні органи "якнайшвидше розслідувати акт наруги над скульптурою "Гірка пам’ять дитинства" на території Національного музею Голодомору-геноциду", який стався у ніч на 22 серпня поточного року.
"Володимир Зеленський отримав листа від президента Світового конгресу українців Павла Ґрода, в якому висловлюється занепокоєність актом вандалізму, вчиненим напередодні 29-ї річниці незалежності України. СКУ звернувся до Глави держави з проханням вжити заходів для розслідування цього злочину та притягнення винних до відповідальності", - уточнюється в повідомленні.
У своїй відповіді президент України наголосив, що "поліція має провести всі необхідні слідчі дії, кваліфікувати правопорушення та впродовж місяця доповісти про перебіг розслідування".
"Винні мають понести покарання, передбачене українським законодавством. Справу тримає під контролем заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко", - уточнив Зеленський.
Він також зазначив, що на випадки вандалізму стосовно меморіалів та пам’яток правоохоронні органи повинні не тільки оперативно реагувати, але й запобігати їм.
"Звісно, меморіал буде відреставровано, скульптуру відновлять. Але кожен такий випадок спотворює уявлення про українців як про доброзичливий і цивілізований народ. Тож давайте залишатися людьми. Не заради показового іміджу або хизування перед своїми сусідами. А заради свого завтрашнього дня і майбутнього наших дітей", – заявив глава держави.
Нагадаємо, в ніч з 21 на 22 серпня 2020 року невідомі вчинили акт вандалізму щодо бронзової скульптури дівчинки "Гірка пам’ять дитинства" на території Національного музею Голодомору-геноциду. Звернення керівництва музею стосовно факту скоєння правопорушення занесено в журнал єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.
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Вообще, кто не признает Голодомор- так это практически только один Израиль.
Это будет мощный пропагандистский ход, который вероятно будет способствовать признанию Голодомора геноцидом в странах, которые нынче не склонны это делать - возможно потому что украинцы и сами не определились со своими потерями. Понятно, Сралин не считал своих жертв. Но мы-то должны подсчитать количество душ, загубленных большевиками! Кто это сделает кроме нас? И это не только вопрос справедливости, это усилит наши позиции в уничтожении наследия совка. В том числе ментального...
Только можно в таком же стиле и по другому ответить: стоял памятник 13 лет и все было нормально, а избрали нового Президента и памятники украинцам стали разрушать,да и не только памятники , кто то поджоги делает вблизи "Укрытия" на ЧАЭС и радиоактивный дым идет на Киев, кто то машины в центре Киева подрывает переодически, кто то на Майдане в прямом эфире убил со снайперских винтовок 100 человек безоружных протестующих, если не считать оружием строительные каски, деревяные щиты и палки ,финансирование МВД с бессменным министром ,суды, прокуратуру идет опережающими темпами, а ответа нет.
Со слов Зеленского возникает вопрос ,раз украинцы нация не очень прелставляется цивилизованной,потому, что сами себе памятники строят, а потом их разрушают, то кто тогда цивилизованный?, те кто органицивывал этот голодомор.изованной, то кто тггла цивилизованный организовывал голодомор цивилизованные.
И кто только консультируе Президента по вопросам национальности,Ермак?, а впрочем в этом случае действительно какая разница.