ВАКС "забув" запросити представників НААУ на організований за підтримки ОБСЄ профільний семінар, - Асоціація адвокатів

Національна асоціація адвокатів України не отримала запрошення від Вищого антикорупційного суду на одноденний семінар-дискусію "Проблеми та виклики, що постають під час розгляду справ про корупцію", який має відбутися 10 вересня.

Про це виданню Advokat Post розповів керівник Секретаріату НААУ Вадим Красник, передають Українські Новини.

"Станом на сьогодні, запрошень на цей захід ми не отримували", – повідомив він.

За інформацією НААУ, цей семінар організований в рамках реалізації спільного проєкту з Координатором проєктів ОБСЄ в Україні "Підтримка розвитку інституційної спроможності Вищого антикорупційного суду".

До участі в ньому мали бути запрошені судді ВАКС, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, детективи Національного антикорупційного бюро та адвокати.

Але, як стало відомо Advokat Post з джерел, наближених до ВАКС, замість того, щоб залучити до цієї дискусії адвокатуру інституційно, було ухвалено рішення при запрошенні адвокатів проігнорувати НААУ, а кликати лише окремих захисників "за знайомством".

При цьому САП і НАБУ відповідні запрошення були спрямовані і ці інституції самі визначають, кого направити на семінар.

"Враховуючи те, що останнім часом НААУ постійно звертає увагу на гострі проблеми в роботі ВАКС, зокрема порушення прав людини, стосунки між ними є доволі напруженими. Тому у суді ухвалили рішення "перестрахуватися", щоб не наражатися на нові скандали, особливо з урахуванням того, що мова іде про захід, організований за донорські кошти", – розповів співрозмовник видання Advokat Post.

Він також звернув увагу на те, що таким чином ВАКС фактично закриває можливості для початку конструктивного діалогу з адвокатською спільнотою для вирішення проблем, що накопичилися, і де-факто підтримує позицію голови Верховного суду Валентини Данішевської стосовно необхідності збільшення кількості обвинувачувальних вироків в судах. Також це викликає питання, наскільки ефективно суд витрачає донорську допомогу.