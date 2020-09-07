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Зеленський (22399) місцеве самоврядування (309) лист (153)

Асоціація міст України просить Зеленського про зустріч: Численні перевірки та обшуки паралізують роботу органів місцевого самоврядування

Асоціація міст України просить Зеленського про зустріч: Численні перевірки та обшуки паралізують роботу органів місцевого самоврядування
Фото: Facebook

Асоціація міст України звернулася до президента Володимира Зеленського з відкритим листом щодо "захисту конституційних прав громад".

Відповідний документ опубліковано на сайті організації, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні органи місцевого самоврядування опинилися перед низкою проблем: чисельні перевірки, обшуки правоохоронних органів фактично паралізують діяльність із забезпечення нормальної життєдіяльності громад та надання послуг жителям, вибіркове погодження місцевих запозичень ставить під загрозу фінансування виплат заробітної плати працівникам бюджетної сфери, завершення ремонту шкіл, дитячих садків, оснащення лікарень; блокування рахунків комунальних підприємств, що надають послуги теплопостачання, призведе до зриву опалювального сезону...

З метою забезпечення ефективної співпраці між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, збереження основних принципів належного врядування і конституційних прав громадян звертаємося до Вас як до гаранта Конституції України з ініціативою провести зустріч з Правлінням Асоціації міст України", - сказано в листі.

Автори підкреслюють, що в таких умовах необхідний діалог центральної та муніципальної влади, який дасть змогу "гарантувати права громад та громадян під час передвиборчої кампанії на місцевих виборах 2020 року, своєчасно розпочати по всій країні опалювальний сезон".

Читайте також: Філатов: Асоціація міст України наполягає на зустрічі мерів із президентом і припиненні тиску силовиків на муніципалітети
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Топ коментарі
+11
зеленые пролетят во всех миллониках Украины - вот они и бесяться
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07.09.2020 17:38
+9
преЗЕдент любіт маладьож,он дал нам степендію!!! А вам нє??? А шо такоє???

https://twitter.com/antegotovina69/status/1302104306531938304/photo/1
Ассоциация городов Украины просит Зеленского о встрече: Многочисленные проверки и обыски парализуют работу органов местного самоуправления - Цензор.НЕТ 8479
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07.09.2020 17:38
+9
Ассоциация городов Украины просит Зеленского о встрече: Многочисленные проверки и обыски парализуют работу органов местного самоуправления - Цензор.НЕТ 8255
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07.09.2020 17:43
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Правила форума Рада форумчан
Асоціація баранів України просить зустрічи з козлом-провокатором і вовками,яки зайшли в ОПУ
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07.09.2020 17:31 Відповісти
Тем временем жирный упитанный кнур, от которого отодвинули корыто с похлебкой, громко зарохкал что решит проблемы баранов, козлов, волков и вообще всего зоопарка, только поставьте корытце на место и насыпьте туды побольше.
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07.09.2020 17:39 Відповісти
Когда ж этот Беня нажрется?
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07.09.2020 17:44 Відповісти
треба ж.а може красти не треба?перевірять і ще раз перевірять!
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07.09.2020 17:31 Відповісти
.
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07.09.2020 17:34 Відповісти
Ігор Валєріч і його ручна бібізянка якраз ті хто має це контролювати.
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07.09.2020 17:34 Відповісти
Зеленая "переверялка" стерлась... Аминь...
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07.09.2020 17:36 Відповісти
..Зараз Зешмаркля візьме це питання під свій особистий контроль і більше питань ні у кого не буде!))))
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07.09.2020 17:59 Відповісти
я спочатку прочитав Свинська, потім прочитав, що ж напсано, не помилився.
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07.09.2020 20:03 Відповісти
Осень . Овощ зреет .
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07.09.2020 17:32 Відповісти
И чем же скоморох подсобить может?
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07.09.2020 17:34 Відповісти
На рояле ...
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07.09.2020 17:35 Відповісти
А ассоциация нехай канкан спляшеть...
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07.09.2020 17:39 Відповісти
Ассоциация городов Украины просит Зеленского о встрече: Многочисленные проверки и обыски парализуют работу органов местного самоуправления - Цензор.НЕТ 1649
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07.09.2020 17:35 Відповісти
Прям парализовало усех!!!! Хорошь пи.....ть!!!!!
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07.09.2020 17:35 Відповісти
Пусть лучше менты мерию шерстят и горисполкомы, чем бизнес и обычных жителей!
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07.09.2020 17:37 Відповісти
Цій асоціації варто йти на вибори з месагою: "З новими місцевими радами - недовіру і позачергові вибори Верховної Ради та іимпчмент преЗЕденту". Тоді, може, і послухають їх...
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07.09.2020 17:37 Відповісти
У нас вже створено 9 чи 10 правоохоронних структур.
Треба створити 11-у для перевірки роботи перших 10.
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07.09.2020 17:38 Відповісти
зеленые пролетят во всех миллониках Украины - вот они и бесяться
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07.09.2020 17:38 Відповісти
Децкий сад пля! Они ищут защиты у того, кто на них и напал... ****, олигофрены!
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07.09.2020 17:38 Відповісти
преЗЕдент любіт маладьож,он дал нам степендію!!! А вам нє??? А шо такоє???

https://twitter.com/antegotovina69/status/1302104306531938304/photo/1
Ассоциация городов Украины просит Зеленского о встрече: Многочисленные проверки и обыски парализуют работу органов местного самоуправления - Цензор.НЕТ 8479
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07.09.2020 17:38 Відповісти
а сильнее все же любит бохоотца... ибо нелохородице пока не досталось стипендии )))
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07.09.2020 17:43 Відповісти
Зато все при деле.
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07.09.2020 17:42 Відповісти
Хорошая пара и без иконостаса.
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07.09.2020 17:43 Відповісти
Ассоциация городов Украины просит Зеленского о встрече: Многочисленные проверки и обыски парализуют работу органов местного самоуправления - Цензор.НЕТ 8255
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07.09.2020 17:43 Відповісти
там с обратной стороны продолжение
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07.09.2020 17:58 Відповісти
А как же ловить корупционеров если не проверять?
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07.09.2020 17:45 Відповісти
А воровать эти местные самоупровители меньше не пробовали?
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07.09.2020 17:54 Відповісти
Зельцману не вистачає?
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07.09.2020 18:57 Відповісти
ЗЕБ НЕ МОЖЕ БУТИ ПОСЛОМ
Саудівська Аравія відмовилася акредитувати посла Пакистану Акбара Зеба. І все тільки через прізвище та ім'я цього чоловіка...«Зеб» арабською - одне з визначень пеніса.

https://www.volyn.com.ua/news/29762-zeb-ne-mozhe-buti-poslom.html
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07.09.2020 18:02 Відповісти
https://pershij.com.ua/zelenskyi-ide-na-zakarpattia-koly-i-navishcho-prybude-prezydent/

Бл*, знов не землетрус так паводку чекати...
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07.09.2020 18:08 Відповісти
Уявіть що ви дивитесь серіал про життя якоїсь чудової великої країни, де в кожному сезоні є своя «затравка».
І ось в одному сезоні тема такая, що якась сімейка жадібних бидлюків-дегенератів з зажоп'я так сильно бажала успіху (в своєму бидлячому розумінні), що таки задурює мізкі всім мешканцям тої країни, захоплює там владу і починає ту країну використовувати як свою власність. В кінці сезона добрі, але троха наївні жителі країни прозрівають, дають аферистам підсрачник, але тут починається страшна зла війна.


І наступний сезон про то, як люди починають боронити свою країну, демонструючи самовідданість, відвагу, справжній героїзм. Відлаштовують державний механизм, який починає працювати, заявляють про себе перед світом і багато інших країн починають допомогати цим людям. Люди сповнені віри в себе і свою країну, на чому і закінчується сезон.


Вы з нетерпінням чекаєте що ж буде в наступному сезоні з тою країною…


А в наступному сезоні якась сімейка жадібних бидлюків-дегенератів з зажоп'я так сильно бажає успіху (в своєму бидлячому розумінні), що таки задурює мізкі всім мешканцям тої країни, захоплює там владу і починає ту країну використовувати як свою власність…
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07.09.2020 18:11 Відповісти
АВ-ТО-РА!!!)
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07.09.2020 18:39 Відповісти
Дело Коломойского и Боголюбова получило новій импульс в парламенте Кипре и у самого президента Кипра Никоса Аностодиадиса...,рассекречен список Чуваков Коломойского которіе попали под Колпак Мюллера...
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07.09.2020 19:01 Відповісти
Прокуратуры США Израиля и теперь Кипр займутся делом по отмыванию бабла...Беня и К* попали нехило...
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07.09.2020 19:04 Відповісти
откупиться пытаются
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07.09.2020 20:27 Відповісти
"...парализуют работу органов местного самоуправления...",- что в переводе на понятный язык, означает: не дают возможности воровать. Диалог с ассоциацией воров возможен только в СИЗО.
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07.09.2020 21:09 Відповісти
 
 