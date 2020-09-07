Використання підприємствами 70% екоподатку прискорить створення екологічних виробничих ліній, - глава Дніпропетровської ОДА Бондаренко

Дозвіл підприємствам направляти 70% коштів від екоподатку на модернізацію стимулюватиме створення екологічних виробничих ліній.

Про це заявив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко в інтерв'ю GMK center.

"Це хороша ідея для перехідного періоду, вона може дати виробництву стимул для прискорення процесу модернізації. Так було би простіше інвестувати, наприклад, в екологічні виробничі лінії", - сказав Бондаренко.

На його думку, держава має активніше стимулювати екологізацію металургійних виробництв.

"Як варіант, я би придумав дуже просту програму: якщо підприємства інвестують в екологізацію і, наприклад, за рік при тих же темпах виробництва вдвічі зменшують викиди, то отримують дисконт на екоподаток", - пояснив Бондаренко.

Нагадаємо, раніше Американська торгова палата (АСС) закликала Верховну Раду надати суб'єктам господарювання право використовувати до 70% екологічного податку на компенсацію витрат на природоохоронні заходи та екологічні інвестиції.

Зі свого боку в.о. голови Держенергоефективності Костянтин Гура повідомив, що Міненерго спільно з Держенергоефективності та міжнародними партнерами розробили законопроєкт, ухвалення якого дозволить інвестувати в енергомодернізації підприємств майже 1 млрд грн від податку на викиди СО2.