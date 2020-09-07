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екологія (1325) Бондаренко Олександр (14)

Використання підприємствами 70% екоподатку прискорить створення екологічних виробничих ліній, - глава Дніпропетровської ОДА Бондаренко

Використання підприємствами 70% екоподатку прискорить створення екологічних виробничих ліній, - глава Дніпропетровської ОДА Бондаренко

Дозвіл підприємствам направляти 70% коштів від екоподатку на модернізацію стимулюватиме створення екологічних виробничих ліній.

Про це заявив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко в інтерв'ю GMK center.

"Це хороша ідея для перехідного періоду, вона може дати виробництву стимул для прискорення процесу модернізації. Так було би простіше інвестувати, наприклад, в екологічні виробничі лінії", - сказав Бондаренко.

На його думку, держава має активніше стимулювати екологізацію металургійних виробництв.

"Як варіант, я би придумав дуже просту програму: якщо підприємства інвестують в екологізацію і, наприклад, за рік при тих же темпах виробництва вдвічі зменшують викиди, то отримують дисконт на екоподаток", - пояснив Бондаренко.

Нагадаємо, раніше Американська торгова палата (АСС) закликала Верховну Раду надати суб'єктам господарювання право використовувати до 70% екологічного податку на компенсацію витрат на природоохоронні заходи та екологічні інвестиції.

Зі свого боку в.о. голови Держенергоефективності Костянтин Гура повідомив, що Міненерго спільно з Держенергоефективності та міжнародними партнерами розробили законопроєкт, ухвалення якого дозволить інвестувати в енергомодернізації підприємств майже 1 млрд грн від податку на викиди СО2.
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Где-то я уже это слышал . Трубы Днепра продолжают травить горожан .
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07.09.2020 17:47 Відповісти
*********.

Даже когда карлаганка и асфальтовый работали на всю мощь такой вони не было как сейчас от ПАТОКА
**** ЭКОЛОГИ *****. Шоб вы **** поздыхали ********. Сегодня ночью трешь лютый был.
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07.09.2020 17:50 Відповісти
они должны это делать сами и из своей прибыли - а налоги это отдельная песня ,тем более эко налог - и после этого он типа как минимум не лоббист большого бизнеса - слуга их ,а не народа и это - факт
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07.09.2020 17:51 Відповісти
"Разрешение предприятиям направлять 70% средств от эконалога на модернизацию будет стимулировать создание экологичных производственных линий".

Пля, вы чинуши уже 30-ь лет "модернизируете" предприятия, но стимулирует это только ваш собственный карман.
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07.09.2020 17:55 Відповісти
Налог на прибыль 25% душит экономику Украины. Введите налог 5/10 и будет нереальный подъем ВВП.
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07.09.2020 17:57 Відповісти
Читаем между строк. Кто. У нас поотжимал производства которые давно надо было модернизировать ?
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07.09.2020 18:01 Відповісти
Эконалоги +ещё обычные налоги -это коррозия экономики ,по нашему занепад .Ну назовите инвесторов адекватных ,которые захотели стать банкротами ? .И выхода два -либо в тень ,либо Никак .А желания типа сингапурских налогов -,а это 17% максимум-нет!Хотели бы ,давно бы сделали ,хотя бы такие налоги как в Сингапуре .А значит ,для того чтобы корова давала больше молока с наименьшей себестоимостью - ,её надо меньше кормить и больше доить. Название правящей партии -слуги олигархов , -что в переводе значит тупоголовые зелёные членограи .
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07.09.2020 18:44 Відповісти
 
 