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ВР (14812) ТСК (370) петиція (311) ПВК Вагнер (1534)

Родичі загиблих воїнів зареєстрували на сайті ВР петицію з вимогою створити ТСК з розслідування справи "вагнерівців"

Родичі загиблих воїнів зареєстрували на сайті ВР петицію з вимогою створити ТСК з розслідування справи

Родичі українських воїнів, які загинули на Донбасі від рук російських найманців, зареєстрували на офіційному порталі Верховної Ради України петицію з вимогою створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування зриву операції із затримання терористів ПВК Вагнера.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт петицій ВР.

"Ми, родичі і близькі українських воїнів, які загинули захищаючи Україну у найбільш важкий період російські агресії, з гірким подивом читаємо в різноманітних ЗМІ шокуючу інформацію про те, що операція з вивезення в Україну російських найманців, і бійців ПВК "Вагнер" була зірвана. Це не просто бійці одіозного підрозділу найманців. Це люди, які вбивали наших рідних, воювали проти нашої армії на Донбасі в 14-15 роках. Це військові злочинці, які вчинили безліч кривавих злочинів на території України. Частина з яких стали найбільш трагічними сторінками цієї війни", - зазначається в документі.

Рідні загиблих українських героїв підкреслюють, що не зацікавлені в скандалах, спекуляціях і появі десятків непідтверджених версій. "Нам потрібна правда, і чітке розуміння того, що держава виконує свої функції щодо захисту закону, своїх громадян, своїх воїнів, і служить торжеству справедливості - а не навпаки", - говориться в тексті.

Автори петиції вимагають справедливості і встановлення істини, а твкож відповіді на запитання - хто винен у тому, що бойовики, на чиїх руках кров українських солдат, українських військових і льотчиків, уникли покарання, чому стався "злив" інформації, чому Офіс генпрокурора не відреагував на пропозицію Лукашенка прибути до Мінська, щоб довести причетність цих найманців до участі в агресії проти України.

У петиції також зазначається, що слідча комісія Верховної Ради є чи не єдиним інструментом, за допомогою якого можна знайти відповіді на ці та інші питання.

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"Ми вимагаємо притягнути до відповідальності тих, хто підставив під загрозу життя українських розвідників, які працювали над цією операцією", - також відзначають рідні загиблих військових.

"Це потрібно зрештою усьому цивілізованому світу, адже якби затримання вбивць та бойовиків відбулося, то в перспективі вони постали б не лише перед українським, але й перед міжнародними судами. Ми вимагаємо правди", - зазначають ініціатори петиції.

Автор петиції - Віталіна Тарасова, вдова Героя України, командира літака АН-30Б, який був збитий російськими найманцями у червні 2014 року, Костянтина Могилко. Серед ініціаторів також мати загиблого в літаку Іл-76 14 червня 2014 року Віталія Бондаренка Ніна; батько загиблого в Іл-76 Павла Ніконова Сергій; дружина Олександра Котова, який загинув у збитому літаку ІЛ-76, Тетяна.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських і українських спецслужб.
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Топ коментарі
+14
ЗЕ ж не предавал Украину?

Ермак не сливал информацию ФСБ и не запретил украинским кадровым разведчикам проводить операцию?

Если все так, то вам бояться нечего. Но вы почему-то сцытесь этого следствия, как черт ладана.
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07.09.2020 18:21
+14
Родственники погибших воинов зарегистрировали на сайте ВР петицию с требованием создать ВСК по расследованию дела "вагнеровцев" - Цензор.НЕТ 9799
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07.09.2020 18:41
+13
"ЗЄліапольд, вихаді"
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07.09.2020 18:11
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А чого ай-пі скаче?))) Триколор маскуєш?
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09.09.2020 23:24 Відповісти
не в мене, а в тебе ай-пі скаче. Ти триколор маскуєш.
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10.09.2020 00:37 Відповісти
О, магдалєна))) давно тебе на сайті не було)))
Як там в лахті, не дощить?
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10.09.2020 01:37 Відповісти
не я, а ты магдалена, магдален масковский.
я не с лахты. ты с лахты.
Як там в лахті, не дощить?
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10.09.2020 04:06 Відповісти
Путін *****, расєя гівно)))
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10.09.2020 05:46 Відповісти
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10.09.2020 08:14 Відповісти
чего ты, лахта, только не напишешь, чтоб замаскироваться.
Штирлиц тоже "хайль" кричал. Хехе.
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10.09.2020 18:22 Відповісти
Магдалєна, так повтори, те що я написав))) ти ж з лахти, і жодного разу не повторила "Путін *****, расєя гівно!!!")))
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10.09.2020 18:35 Відповісти
само с собой переписываешься ********* масковское.
на вот прочти ещё раз себе о себе "Магдалєна, так повтори, те що я написав))) ти ж з лахти, і жодного разу не повторила "Путін *****, расєя гівно!!!")))"
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10.09.2020 20:55 Відповісти
Маагдалєна, ти зануда. Тобі куратор грошей не дасть.

Путін *****, расєя гівно)))
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10.09.2020 21:59 Відповісти
само с собой переписываешься ********* масковское.
на вот прочти ещё раз себе о себе "Маагдалєна, ти зануда. Тобі куратор грошей не дасть.
Путін *****, расєя гівно)))"
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11.09.2020 00:10 Відповісти
Ехолалія страшна річ))) лікуйся, лахта.

Путін *****, рашка лайно)
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11.09.2020 07:37 Відповісти
само с собой переписываешься ********* масковское.
на вот прочти ещё раз себе о себе "Ехолалія страшна річ))) лікуйся, лахта.
Путін *****, рашка лайно)"
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11.09.2020 16:51 Відповісти
Лахтоботва, ти доведеш що не бот лише одним способом. Напиши "путін *****, рашка лайно"))) ти ж боїшся це написати, бо куратор вижене з лахти))
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11.09.2020 17:33 Відповісти
само с собой переписываешься ********* масковское.
на вот прочти ещё раз себе о себе "Лахтоботва, ти доведеш що не бот лише одним способом. Напиши "путін *****, рашка лайно"))) ти ж боїшся це написати, бо куратор вижене з лахти))"
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11.09.2020 17:44 Відповісти
Путін *****, рашаармія безпринципні гниди, рашка гівно))
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11.09.2020 18:26 Відповісти
само с собой переписываешься ********* масковское.
на вот прочти ещё раз себе о себе "Путін *****, рашаармія безпринципні гниди, рашка гівно))"
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11.09.2020 18:38 Відповісти
Магдалєна, воно ж доцент моріарті, воно ж ще бозна скільки ніків (ти саме їх створюєш, чи куратор дає?)

Путін *****, рашаармія гниди, рашка лайно)))

Ти хоч опосередковано, але пишеш це. Я навіть бачу, як у тебе пригоряє від того, що пуціна *****м називаєш)) доречі, рашаармія безпринципні брехливі гниди)
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11.09.2020 20:01 Відповісти
само с собой переписываешься ********* масковское.
на вот прочти ещё раз себе о себе "Магдалєна, воно ж доцент моріарті, воно ж ще бозна скільки ніків (ти саме їх створюєш, чи куратор дає?) Путін *****, рашаармія гниди, рашка лайно)))Ти хоч опосередковано, але пишеш це. Я навіть бачу, як у тебе пригоряє від того, що пуціна *****м називаєш)) доречі, рашаармія безпринципні брехливі гниди)"
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12.09.2020 03:02 Відповісти
Путін *****)))
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12.09.2020 06:23 Відповісти
Чому ЄС не внесе до ВР проект постанови про створення ТСК? Для цього не потрібні петиції, дозволи та т.і.
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07.09.2020 21:46 Відповісти
Монобільшість блокує створення ТСК. Вони не делегують своїх депутатів, тому створення неможливе.
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08.09.2020 06:17 Відповісти
Куди вони не делегують депутатів і коли про це заявляли? Порядок створення такий:
1. Внесення проекту постанови до ВР.
2. Внесення питання до порядку денного (без голосування).
3. Голосування за затвердження постанови.
4. Обрання персонального складу комісії на пропорційній основі.
То я повторюю своє питання, чому ЄС не внесе проект постанови, щоб принаймні показати всій країні хто з депутатів "блокує" питання, якщо блокує.
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08.09.2020 08:15 Відповісти
Голосування не буде слуги не дадуть Разумков все зробе як треба
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08.09.2020 21:21 Відповісти
На мою думку тут кожен має робити те, що повинен. Якщо вважаєш за потрібне створити ТСК - внеси проект відповідної постанови. Хто як проголосує чи зірве голосування - це буде на їхній совісті. Тоді можна буде оперувати фактами, а не здогадками: "дадуть/не дадуть".
До речі, згідно ст. 89 Конституції України, рішення про створення ТСК вважається прийнятим, якщо "за" проголосували хоча б третина з конституційного складу ВР.
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10.09.2020 09:56 Відповісти
вже писав про це у Темі про Міхо , просто скопіюю :

Почитав все - є 2 варіанта і в обох варіантах - необхідно створити ТСК ВРУ та виявити винних Родичі загиблих воїнів зареєстрували на сайті ВР петицію з вимогою створити ТСК з розслідування справи "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 250
1-й - дуже хитра та на межі можливостей супеоперація таки була , та її злив один з вищого керівництва ...
2-й - ніякої хитрої операції не було , просто ФСБ або і саме ***** попросило допомогти у скрутній ситуації...Треба ж Бацьці якось пояснити наявність 33-х бойовиків перед виборами ?
Що перший раз -згадаймо диспетчера Карлоса чи підслухані розмови між Берліном та Варшавою Родичі загиблих воїнів зареєстрували на сайті ВР петицію з вимогою створити ТСК з розслідування справи "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 250А Бутусову та іншим дезу злити -що теж у перший раз Родичі загиблих воїнів зареєстрували на сайті ВР петицію з вимогою створити ТСК з розслідування справи "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 250
Тому , полюбому , ТСК ВРУ повинна бути створена та й добре відпрацювати !
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07.09.2020 21:52 Відповісти
Ответ заранее уже известен: «...у дурачка тупа нэма павнаважэнь...»
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07.09.2020 22:26 Відповісти
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