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Від початку протестів у Білорусі з 9 серпня було затримано близько 10 тисяч осіб, - опозиція

Від початку протестів у Білорусі з 9 серпня було затримано близько 10 тисяч осіб, - опозиція

Від 9 серпня, коли в Білорусі почалися акції протесту після президентських виборів, в республіці було затримано понад 10 тисяч громадян, причому близько 450 осіб зазнали тортур.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY, про це під час пресконференції в Польщі заявив член Координаційної ради Павло Латушко.

"За нашими відомостями, понад 450 громадян нашої країни, а також Польщі зазнали нелюдських тортур. На жаль, є люди, яких було вбито і які пропали безвісти", - зазначив він.

Латушко заявив, що Координаційна рада планує посилити міжнародну діяльність Ради, щоб "сотні тисяч, мільйони білорусів, які виходять на вулиці міст, не відчували себе покинутими міжнародним співтовариством".

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У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тіхановська - 10,1%. Після цього Тіхановська була змушена виїхати до Вільнюса.
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Топ коментарі
+4
С начала протестов в Беларуси с 9 августа было задержано около 10 тысяч человек, - оппозиция - Цензор.НЕТ 2685 Поймали омоновцы мужика, бьют его дубинками. Он им кричит: "Брацы, я же за Лукашенко голосовал! Не бейте!" А они ему: "Врёшь, ****, за него никто не голосовал!"
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07.09.2020 18:30
+4
И ни одного хотя бы покалеченного мусорылы... Ну сил нет следить за этим мазохизмом!!!
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07.09.2020 18:51
+3
Там ще 10000 в черзі стоять з квітами.
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07.09.2020 18:56
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С начала протестов в Беларуси с 9 августа было задержано около 10 тысяч человек, - оппозиция - Цензор.НЕТ 2685 Поймали омоновцы мужика, бьют его дубинками. Он им кричит: "Брацы, я же за Лукашенко голосовал! Не бейте!" А они ему: "Врёшь, ****, за него никто не голосовал!"
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07.09.2020 18:30 Відповісти
"Поймали омоновцы мужика, бьют его дубинками. Он им кричит: "Брацы, я же за Лукашенко голосовал! Не бейте!"" А омоновцы ему; "Почему без цветов, из Украины наверное?
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07.09.2020 20:46 Відповісти
А по каким критериям одним проводят пытки, другим нечеловеческие пытки, а третьим без пыток?
Есть версия, что те несколько человек что погибли, стали жертвами московской агентуры ФСБ. Московии выгодно, чтобы народ на Лукашенко обозлился, тогда ожидают, что Лукашенко будет более уступчив мОСКОВИИ.
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07.09.2020 18:31 Відповісти
И ни одного хотя бы покалеченного мусорылы... Ну сил нет следить за этим мазохизмом!!!
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07.09.2020 18:51 Відповісти
Из них отрицательным отбором 75 лет безропотных рабов выращивали. А после - ещё 30!
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07.09.2020 18:56 Відповісти
ваших солдат росийские наемники убивают на донбассе , а вы молчите ? и это при том что у вас оружие и танки и артилерия и джавелины ? тоже 75 лет сказываются ?
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07.09.2020 21:08 Відповісти
Ходять-бродять-хороводять.
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07.09.2020 18:53 Відповісти
Там ще 10000 в черзі стоять з квітами.
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07.09.2020 18:56 Відповісти
Как истинные христиане подставляют вторую щёку. Но нам со стороны-то не мешки ворочать.
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07.09.2020 18:59 Відповісти
Белорусы, кукловоды с запада и украинские фошизды-бендеры хотят устроить государственный переворот и поссорить вас с Великой Россией!
Не ведитесь на провокации, все как один поддерживайте Лукашенко и его друга Путина!

Сорос, Байден и Обама с Порошенко - ваши злейшие враги!
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07.09.2020 19:00 Відповісти
Бацька, власть не отдавай - береги Беларусь!
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07.09.2020 19:04 Відповісти
во как, уже "миллионы белорусов, которые выходят на улицы городов"???
Скоро счет на миллиарды пойдет.
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07.09.2020 20:27 Відповісти
 
 