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Новини
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НАБУ (4981) Бориспіль (1147)

Екскерівник "Борисполя" і начальник служби оренди незаконно здавали приміщення аеропорту, за 5 років збиток перевищив 16,5 млн грн, - НАБУ

Екскерівник

НАБУ і САП викрили корупційну схему незаконного розпорядження майном міжнародного аеропорту "Бориспіль", яка привела до 16,5 млн грн збитку держпідприємству.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного антикорупційного бюро.

За даними слідства, керівництво аеропорту з 2014-го по 2019 рік на підставі укладених договорів попередньої оренди неправомірно передавали приміщення підприємцям за заниженою вартістю.

За двома незаконними договорами розмір збитку "Борисполю" перевищує 16,5 млн грн.

"Оскільки майно належить Міністерству інфраструктури України, передавати його в оренду має право тільки Фонд державного майна України за відповідною конкурсною процедурою", - зазначають у НАБУ.

Також читайте: Під час реконструкції аеропорту "Бориспіль" було викрадено 37 млн грн, - СБУ

7 вересня слідчі повідомили про підозру у цій справі колишньому керівнику підприємства і начальнику служби орендних відносин. Їхні дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).

Розслідування велося з червня 2019 року. НАБУ і САП продовжують займатися іншими епізодами.

Зазначимо, що з 2014-го по 2017 рік обов'язки генерального директора аеропорту "Бориспіль" виконував Євген Дихне, до 2019-го він був першим заступником гендиректора. Посада генерального директора аеропорту з 23 березня 2017 року обіймає Павло Рябікін.

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Топ коментарі
+2
пи%ди тобі дадуть
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07.09.2020 19:07
+1
не "незаконно", а по заниженной стоимости в договоре, остальное кешем в карман
и не "убіток", а недополученная прибіль
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07.09.2020 18:58
+1
По данным следствия, руководство аэропорта с 2014-го по 2019 год на основании заключенных договоров предварительной аренды неправомерно передавали помещения предпринимателям по заниженной стоимости.""
============
то есть четко при прежнем презе
а с приходом нового преза лафа закончилась
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07.09.2020 19:01
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Зелені їм Героя України дадуть...
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07.09.2020 18:54 Відповісти
пи%ди тобі дадуть
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07.09.2020 19:07 Відповісти
Бутусов, почему не пишешь про криворожских шахтеров, не выходящих на поверхность с 3 сентября? Ты за Вилкула?
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07.09.2020 18:58 Відповісти
не "незаконно", а по заниженной стоимости в договоре, остальное кешем в карман
и не "убіток", а недополученная прибіль
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07.09.2020 18:58 Відповісти
не имели права поэтому незаконно.статья за самоуправство.
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08.09.2020 00:09 Відповісти
По данным следствия, руководство аэропорта с 2014-го по 2019 год на основании заключенных договоров предварительной аренды неправомерно передавали помещения предпринимателям по заниженной стоимости.""
============
то есть четко при прежнем презе
а с приходом нового преза лафа закончилась
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07.09.2020 19:01 Відповісти
У нас страна контрастов. Кто то гибнет на поле боя за страну, а кто-то госсобственностью барыжит в тылу. К таким нужно применять законы военного времени, по статьям: диверсия,саботаж или мародерство.
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07.09.2020 19:03 Відповісти
иди применяй, чего сидишь комменты строчишь?
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07.09.2020 19:08 Відповісти
у него нет полномочий.
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08.09.2020 00:10 Відповісти
так пусть тогда свой рот не открывает
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08.09.2020 11:36 Відповісти
У нас свобода слова.
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08.09.2020 13:26 Відповісти
Всё, паззл сложился. Аэропорт Борисполь это уже давно не государственный аэропорт, а еще одна бенина кормушка, что, собственно, неудивительно, МАУ всегда там было как дома. Если бы не Порошенко, то так бы и был в Украине один монополист, а украинцы летали по 200-300 евро в Европу. И как теперь объяснить, что при такой протекционистской политике МАУ оказалось накануне грандиозного банкротства, а всем его кредиторам достанется дырка от бублика. Может, теперь развеются мифы о "успешных менеджерах" и "лидерстве" топов КаллоМойши?
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07.09.2020 19:31 Відповісти
Развалится это дело в суде. Сдавать в аренду по более низкой цене - не преступление. А если выяснится, что они сдавали в аренду при бездействии фонда госимущества, то вопрос фонду - чем он вообще занимается, и судить нужно госфонд за безучастие.
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07.09.2020 19:37 Відповісти
А мы ищем виноватых. Они в нашей среде. Они везде, эти гнилые обросы, отходы "развитого социализма", сволочные хапуги от низу до верху! От дебильных водил маршруток до министров. Нужна серъезная санация больного общества. Начинать ее надо не с унитаза, а с мозгов!!!
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07.09.2020 21:07 Відповісти
 
 