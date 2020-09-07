Воїн, який зазнав поранень 6 вересня внаслідок підриву автомобіля, помер 7 вересня, - штаб ООС

Один із двох українських військових, які 6 вересня постраждали внаслідок підриву автомобіля на Донбасі, помер 7 вересня.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Як повідомлялося раніше, вчора, 6 вересня, на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14 у районі населеного пункту Новгородське.

Внаслідок підриву двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

З жалем повідомляємо, що від отриманих опіків, після проведення реанімаційних заходів, сьогодні один із поранених воїнів помер. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі і глибокі співчуття родині загиблого військовослужбовця".

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