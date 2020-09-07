Після зустрічі радників глав держав "з'явиться розуміння", коли зустрічатимуться лідери країн "нормандської четвірки", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що після зустрічі радників глав держав країн "нормандської четвірки" може з'явитися розуміння, коли відбудеться зустріч лідерів України, Німеччини, Франції і Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента України.

"Сподіваюся, що після зустрічі радників лідерів країн "Нормандської четвірки" ми зрозуміємо, коли має бути зустріч лідерів цих країн. Нам усім треба старатися заради того, щоб досягнути миру", – сказав він у телефонній розмові з президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою.

Зеленський ознайомив Науседу з актуальною безпековою ситуацією на Донбасі. Президент України висловив глибоку стурбованість грубим порушенням всеосяжного перемир’я з боку незаконних збройних формувань, яке сталося 6 вересня та призвело до загибелі українського військовослужбовця. Внаслідок ворожого обстрілу поранень зазнав ще один військовослужбовець Збройних сил України.

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Зеленський також висловив подяку офіційному Вільнюсу та особисто Науседі за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Сторони обговорили заходи, яких вживають в Україні та Литві з метою протидії поширенню коронавірусу та мінімізації впливу пандемії на громадян.