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Зеленський (22399) нормандська четвірка (1526) Науседа Гітанас (305)

Після зустрічі радників глав держав "з'явиться розуміння", коли зустрічатимуться лідери країн "нормандської четвірки", - Зеленський

Після зустрічі радників глав держав

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що після зустрічі радників глав держав країн "нормандської четвірки" може з'явитися розуміння, коли відбудеться зустріч лідерів України, Німеччини, Франції і Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента України.

"Сподіваюся, що після зустрічі радників лідерів країн "Нормандської четвірки" ми зрозуміємо, коли має бути зустріч лідерів цих країн. Нам усім треба старатися заради того, щоб досягнути миру", – сказав він у телефонній розмові з президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою.

Зеленський ознайомив Науседу з актуальною безпековою ситуацією на Донбасі. Президент України висловив глибоку стурбованість грубим порушенням всеосяжного перемир’я з боку незаконних збройних формувань, яке сталося 6 вересня та призвело до загибелі українського військовослужбовця. Внаслідок ворожого обстрілу поранень зазнав ще один військовослужбовець Збройних сил України.

Читайте також: Уже є дата зустрічі радників "нормандської четвірки", - Кулеба

Зеленський також висловив подяку офіційному Вільнюсу та особисто Науседі за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Сторони обговорили заходи, яких вживають в Україні та Литві з метою протидії поширенню коронавірусу та мінімізації впливу пандемії на громадян.
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Топ коментарі
+34
После встречи советников глав государств "появится понимание" когда будут встречаться лидеры стран "нормандской четверки", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9931
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07.09.2020 19:14
+21
Пока сепары убивают украинских военных, зеля делает вид что ничего не происходит. Спасибо зебилам за власть земразей.
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07.09.2020 19:14
+20
В дупло ти ще ***** подивись.
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07.09.2020 19:13
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В дупло ти ще ***** подивись.
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07.09.2020 19:13 Відповісти
Обнимаю, жму руку.
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07.09.2020 20:10 Відповісти
Да-да, целую слава Новороссии! Ой зебил...
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08.09.2020 07:02 Відповісти
После встречи советников глав государств "появится понимание" когда будут встречаться лидеры стран "нормандской четверки", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9931
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07.09.2020 19:14 Відповісти
И за кого же ты голосовал, голодный ты наш?
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07.09.2020 19:54 Відповісти
За пэдрошеееенко
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07.09.2020 20:16 Відповісти
Два зебила, это..таки два дебила!
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07.09.2020 21:46 Відповісти
Суля по кацапской *поэзии*, за *****.
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07.09.2020 22:25 Відповісти
Пока сепары убивают украинских военных, зеля делает вид что ничего не происходит. Спасибо зебилам за власть земразей.
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07.09.2020 19:14 Відповісти
Маленькому дурачку ну очень хочется потусоваться в компании серьезных дядей и тетей .
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07.09.2020 19:28 Відповісти
Зєлєнський здав тест на IQ, він виявився негативний.
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07.09.2020 19:17 Відповісти
А в дійсності історія з тестом була б такою ж як історія з аналізами.
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07.09.2020 19:43 Відповісти
Так у ЗЕ диплом юриста такой же липовый, как результаты теста на наркоту.
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07.09.2020 20:25 Відповісти
После встречи советников глав государств "появится понимание" когда будут встречаться лидеры стран "нормандской четверки", - Зеленский - Цензор.НЕТ 188
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07.09.2020 19:18 Відповісти
Зеленский опять бредит!
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07.09.2020 19:19 Відповісти
Почему бредит? Это его настоящий приход!
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07.09.2020 21:49 Відповісти
Пора послати з фронту батальйонну тактичну групу і заарештувати зрадників на Банковій.
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08.09.2020 07:01 Відповісти
Зєля і миру хоче, і одночасно територіальної цілісності і суверенітету. Так, нажаль, не буває і не може бути.
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07.09.2020 19:21 Відповісти
"... хоче, і одночасно територіальної цілісності і суверенітету" - Ага, а солнце чёрное.
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07.09.2020 19:33 Відповісти
Сонце жовте. Але якщо у людини рачок завівся, то треба або його різати, або, як казав Кличко, готуватися до землі.
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07.09.2020 19:36 Відповісти
Не хочет оно "територіальної цілісності і суверенітету". До сих пор так и не дошло?!
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07.09.2020 19:42 Відповісти
Та ясно.
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07.09.2020 19:44 Відповісти
Аби ж в тебе, курва, з'явилося розуміння: яку посаду ти обіймаєш, що вона вимагає і яких дій потребує.
А допоки ти як був актором диктором завченого тексту 3-го сорту розрекламованого балагану, так ним і лишився.
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07.09.2020 19:22 Відповісти
Яке розуміння може бути у віслюка, хоч і при регаліях? Воно хоча б коли небуть зрозуміло чим клавіші треба нажимати на роялі.
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07.09.2020 20:17 Відповісти
Є у нього розуміння. Але він - ворог. Його треба заарештувати і посадити на довічне. Або принаймні розпочати процес імптючменту. Чому мовчить патріотичний і сивочолий порошенко?
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08.09.2020 07:03 Відповісти
Снова с видом счастливого идиота, клоун мечтает о встрече с ******.

Мыслей в голове у Зебанька пока никаких нет, но они обязательно появятся
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07.09.2020 19:25 Відповісти
Ничего там уже не появится. Даже дубинка не поможет.
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07.09.2020 19:44 Відповісти
дивлячись, куди дубець застосувати...
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07.09.2020 20:17 Відповісти
появляться, коли відчує товстий імпічмент....
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07.09.2020 20:16 Відповісти
Шо? Опять мир в глазах увидел?
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07.09.2020 19:26 Відповісти
Презедателя на встречу с захерченко!
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07.09.2020 19:29 Відповісти
А что может дать хорошего Украине встреча безразличных к войне Меркель и Макрона, полоумного маньяка - террориста путина и бывшего провинциального клоуна по вызову, ищущего расположения и дружбы у кремлёвской крысы.?...Из всего этого квартета никто интересы Украины не отстаивает...Каждый старается её "поиметь"...
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07.09.2020 19:30 Відповісти
ГО "Об'єднання уклоністів України" підтримало кандидатуру діючого Президента України Володимира Олександровича Зеленського та пропозицію очолити об'єднану колону аватарів і уклоністів 7-го ноября на Червоній площі.
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07.09.2020 19:31 Відповісти
Он что считает себя ЛИДЕРОМ???? Идиот!
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07.09.2020 19:32 Відповісти
И то верно. НО. Чем никчемнее человек, тем большим наполеоном он себя мнит, попав на начальственную должность.
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07.09.2020 19:42 Відповісти
возможно неповеришь, но ещё некоторое время назад так считали 72% дятлов
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07.09.2020 19:58 Відповісти
появится понимание/ Привычно кукарекает комик-пианист .Прибудет, Зеленский/ может быть, Зеленский/ Скоро вы увидите результат, - Зеленский / Зеленский обещает.
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07.09.2020 19:40 Відповісти
Лучше бы таких встреч, пока Зеленский президент, вообще не было, ибо что можно ждать от Зеленского на таких встречах? Правильно, только сдачи жизненно важных национальных интересов Украины.
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07.09.2020 19:40 Відповісти
почему только - сдачи жизненно важных национальных интересов Украины, не дооценивайте его. Янелоху нет проблем сдать всю Украину, вместе и незначительными интересами Украины. Да и стипендии узаконить себе любимим. Ну и пусть 72% не ноет, хотели приколов - расписались и поскaкали работать для них дальше.
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07.09.2020 19:56 Відповісти
Это понятно, поэтому Зеленский гораздо опаснее Януковича. Последний действовал незамысловато, в открытую, чем консолидировал общество против себя, а Зеленский сдаёт интересы Украины не спеша, небольшими порциями, стараясь сразу в этом не признаваться. Варит лягушку медленно.
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07.09.2020 20:07 Відповісти
Таке враження, що для Зелі наочно побачити путіна - як для кота валеріану полизати.
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07.09.2020 19:42 Відповісти
а ми рік-півтора тому - попереджали... Ну, соррі, ми не знали, яким чином конретно здаватиме - але загальну картину вам розказували...
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07.09.2020 20:27 Відповісти
Ніякі смерті і поранення українських воїнів не завадять зеленському зуйстрітися з фуйлом.
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07.09.2020 19:44 Відповісти
Это если Фуйло захочется с ним встречаться, но он для Фуйла, видящего себя великим геополитиком, слишком мелковат. Это не Трамп, Си или на худой конец Меркель
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07.09.2020 19:54 Відповісти
мразь
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07.09.2020 19:47 Відповісти
Рады с тобой знакомству )
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07.09.2020 19:55 Відповісти
"Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что после встречи советников глав государств стран "нормандской четверки" [у них тоже] может появиться" желание посмотреть ***** в глаза и увидеть там "мир".
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07.09.2020 19:51 Відповісти
У Зеленского только и работы встретимся ,не встретимся в 4 х ,и все делается чтобы Вовик ни дай бог не обиделся и согласился на встречу
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07.09.2020 19:57 Відповісти
а фото класное, вроди в своём чердаке зебилик войну закончил, но пальцы задумчиво ломает
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07.09.2020 20:00 Відповісти
https://twitter.com/mirnaya_mira
https://twitter.com/mirnaya_mira
https://twitter.com/mirnaya_mira
Пані на підборах

@mirnaya_mira

·https://twitter.com/mirnaya_mira/status/1302947314345140224 4 ч

Харків, відділення Нової пошти,на Маріуполь відвантажуються поліетиленові пакети з рекламою«ОПЗЖ».Подивіться державу та місто їх походження! «Росія. Томськ». Хочеться запитати в черговий раз
https://twitter.com/ServiceSsu @ServiceSsu
в Україні є служба безпеки?
После встречи советников глав государств "появится понимание", когда будут встречаться лидеры стран "нормандской четверки", - Зеленский - Цензор.НЕТ 8682

После встречи советников глав государств "появится понимание", когда будут встречаться лидеры стран "нормандской четверки", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5851
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07.09.2020 20:09 Відповісти
Допоки це ***** не засосе *****, з одночасною капітуляцією - доти ніякого "поніманія" не з'явиться.
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07.09.2020 20:12 Відповісти
Нормандский формат - место , где принуждают к миру Путина , не Зеленского. Украина имеет поддержку Франции и Германии , а РФ имеет санкции. Не стоит недооценивать возможность дипломатического урегулирования. У Грузии , например , такой возможности не бьіло , как и санкций против РФ. Нужно упорно работать , результат будет в любом случае : либо РФ вьінудят вьівести войска и вооружения с Донбасса , либо нагрузят санкциями "из ада". Украине на пользу любой вариант.
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07.09.2020 20:14 Відповісти
з 01.10.2020 з касапів санкції знімають. Через Кіпр касапи проштовхнули зняття. Гугли.
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07.09.2020 20:20 Відповісти
Зачем врать? Санкции с РФ могут снять в случае , если Украина сама откажется от Минских договоренностей и вьійдет из них официально. Другого варианта нет. Как думаешь , стоит подьіграть РФ-ии ? В Москве мечтают о таком варианте , которьій тут на Цензоре продвигают "воинственньіе патриотьі" - которьіе рашатролли , на самом деле. Порохоботьі - тоже из той же клоаки...
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07.09.2020 21:15 Відповісти
Рашатроль это ты. Санккции снимут если главзебил будет договариваться не с ****** а с Пешилиным, что и происходит. Тогла ***** миротворец и он ни при чем.
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07.09.2020 21:25 Відповісти
Експерд , не тупи. Узнай , кто является переговорщиками в Нормандском формате , потом пиши.
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07.09.2020 22:32 Відповісти
ЗЕ - *****.
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07.09.2020 20:24 Відповісти
маленьке.
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07.09.2020 20:28 Відповісти
Сколько можно заниматься ерундой?
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07.09.2020 20:31 Відповісти
Он только этим и занимается, то на рояле ерундой проиграет, то в призиденты играет! Артист смешного жанра, мать его!
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07.09.2020 22:41 Відповісти
Зря вы так на преЗЕдента.
Встретиться надо.
Вдруг там за крым дадут бусы, а за донбас огненной воды!
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07.09.2020 20:59 Відповісти
Путін з бункеру не вийде - буде прводити , як он-лайн урок 1 Першого вересня - Соловей показав це посміховисько... А нашому хоча б он-лайн йому в очі згалянути
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07.09.2020 22:09 Відповісти
 
 