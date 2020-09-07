Ініційований Мін'юстом законопроєкт, який не дозволить стягнути з Приватбанку $350 млн на користь Суркісів, зареєстровано в Раді
Народний депутат Юрій Камельчук (фракція "Слуга народу") зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №4064, ініційований Міністерством юстиції з метою запобігання стягнення $350 млн з ПриватБанку (Київ).
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив міністр юстиції Денис Малюська.
Він зазначив: "Народний депутат Камельчук зареєстрував законопроєкт №4064, який унеможливлює нахабну і протизаконну крадіжку 10 млрд державних коштів".
Раніше, пояснюючи необхідність ухвалення законопроєкту, Малюська писав: ""Судові рішення є обов'язковими до виконання. Очікувати розгляду апеляції/касації - довго (...). Шановні народні депутати, будь ласка, підпишіть, зареєструйте і підтримайте законопроєкт в якомога більш стислі терміни. У нас рахунок йде навіть не на дні, а на години".
Мін'юст пропонує заборонити під час виконання судового рішення про забезпечення позову вживати заходів щодо стягнення коштів або по зверненню стягнення на майно боржника, крім накладання арешту.
Згідно з календарним планом роботи 4-ї сесії парламенту, на цьому тижні депутати працюють у комітетах, комісіях і фракціях, а працювати в пленарному режимі будуть з 15 по 18 вересня.
Нагадаємо, 2 вересня юридичний радник "Приватбанку" Андрій Пожидаєв повідомив, що банк програв у Печерському райсуді спір із Суркісами.
Міністр юстиції Денис Малюська назвав це рішення "одним із найбільших зашкварів в історії судової влади України".
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що рішення на користь Суркісів не вплине на націоналізацію "Приватбанку".
Пожидаєв повідомив, що банк не планує виплачувати $350 млн на користь офшорних компаній, однак останні можуть звернутися до Державної виконавчої служби для примусового списання коштів з кореспондентських рахунків банку.
Міністерство фінансів подасть апеляційну скаргу на рішення Печерського райсуду.
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Я считаю что суркисы бабло получат не законно но теперь с этим законом вобще если ты выграешь иск то исполнить его не реально!
сцкіси вимагають віддати їм бабло на "зберігання" ( в порядку забезпечення позову) на період судових розборок. Приватбанк заперечує: мовляв, "на наших рахунках буде ціліше і здоровіше"
То ти, https://censor.net/ru/user/418861, не просто зебіл, а взагалі ти - вражина! Ти почім в пригожина за кожну букву сосеш?
https://twitter.com/TextyOrgUa TEXTY.Org.Ua https://twitter.com/TextyOrgUa @TextyOrgUa https://twitter.com/TextyOrgUa/status/1302959334046007297 3 ч
Під час Євромайдану Росія хотіла купити у Віктора Пінчука його активи в медіа та отримати контроль над гучними громадськими ініціативами - серед них, форум YES (Ялтинської Європейської Стратегії)
У 2016 році перед націоналізацією ПриватБанк посідав 16-те місце серед найбільших банків Центральної та Східної Європи. Клієнти - близько 20 мільйонів українців, або понад половина громадян працездатного віку. Майже три мільйони отримуали там зарплату.
Націоналізувати банк було і однією з вимог МВФ для продовження співпраці з Україною. У своєму меморандумі, який Україна підписала у вересні 2016-го року, МВФ визначив це як один із обов'язкових кроків для отримання країною нового траншу.
Найбільший банк України ПриватБанк уряд вирішив націоналізувати у грудні 2016 року.
Мінфін викупив всі акції банку за 1 гривню.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/02/18/657175/ Дело "1+1": СМИ рассказали детали иска Суркиса против Порошенко и Гонтаревой в Лондонском суде