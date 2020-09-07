Ініційований Мін'юстом законопроєкт, який не дозволить стягнути з Приватбанку $350 млн на користь Суркісів, зареєстровано в Раді

Народний депутат Юрій Камельчук (фракція "Слуга народу") зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №4064, ініційований Міністерством юстиції з метою запобігання стягнення $350 млн з ПриватБанку (Київ).

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

Він зазначив: "Народний депутат Камельчук зареєстрував законопроєкт №4064, який унеможливлює нахабну і протизаконну крадіжку 10 млрд державних коштів".

Раніше, пояснюючи необхідність ухвалення законопроєкту, Малюська писав: ""Судові рішення є обов'язковими до виконання. Очікувати розгляду апеляції/касації - довго (...). Шановні народні депутати, будь ласка, підпишіть, зареєструйте і підтримайте законопроєкт в якомога більш стислі терміни. У нас рахунок йде навіть не на дні, а на години".

Мін'юст пропонує заборонити під час виконання судового рішення про забезпечення позову вживати заходів щодо стягнення коштів або по зверненню стягнення на майно боржника, крім накладання арешту.

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Згідно з календарним планом роботи 4-ї сесії парламенту, на цьому тижні депутати працюють у комітетах, комісіях і фракціях, а працювати в пленарному режимі будуть з 15 по 18 вересня.

Нагадаємо, 2 вересня юридичний радник "Приватбанку" Андрій Пожидаєв повідомив, що банк програв у Печерському райсуді спір із Суркісами.

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Міністр юстиції Денис Малюська назвав це рішення "одним із найбільших зашкварів в історії судової влади України".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що рішення на користь Суркісів не вплине на націоналізацію "Приватбанку".

Пожидаєв повідомив, що банк не планує виплачувати $350 млн на користь офшорних компаній, однак останні можуть звернутися до Державної виконавчої служби для примусового списання коштів з кореспондентських рахунків банку.

Міністерство фінансів подасть апеляційну скаргу на рішення Печерського райсуду.