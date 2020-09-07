УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3974 відвідувача онлайн
Новини Націоналізація "Приватбанку"
3 134 66
Суркіс (320) Приватбанк (2418) Малюська Денис (402) Камельчук (42)

Ініційований Мін'юстом законопроєкт, який не дозволить стягнути з Приватбанку $350 млн на користь Суркісів, зареєстровано в Раді

Ініційований Мін'юстом законопроєкт, який не дозволить стягнути з Приватбанку $350 млн на користь Суркісів, зареєстровано в Раді

Народний депутат Юрій Камельчук (фракція "Слуга народу") зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №4064, ініційований Міністерством юстиції з метою запобігання стягнення $350 млн з ПриватБанку (Київ).

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

Він зазначив: "Народний депутат Камельчук зареєстрував законопроєкт №4064, який унеможливлює нахабну і протизаконну крадіжку 10 млрд державних коштів".

Раніше, пояснюючи необхідність ухвалення законопроєкту, Малюська писав: ""Судові рішення є обов'язковими до виконання. Очікувати розгляду апеляції/касації - довго (...). Шановні народні депутати, будь ласка, підпишіть, зареєструйте і підтримайте законопроєкт в якомога більш стислі терміни. У нас рахунок йде навіть не на дні, а на години".

Мін'юст пропонує заборонити під час виконання судового рішення про забезпечення позову вживати заходів щодо стягнення коштів або по зверненню стягнення на майно боржника, крім накладання арешту.

Читайте також: Резервів під списання $350 млн Суркісам немає, це прямий "мінус" у капітал, - член наглядової ради "ПриватБанку" Шевальов

Згідно з календарним планом роботи 4-ї сесії парламенту, на цьому тижні депутати працюють у комітетах, комісіях і фракціях, а працювати в пленарному режимі будуть з 15 по 18 вересня.

Нагадаємо, 2 вересня юридичний радник "Приватбанку" Андрій Пожидаєв повідомив, що банк програв у Печерському райсуді спір із Суркісами.

Також читайте: Суд дозволив примусове списання коштів і арешт майна "Приватбанку" у разі відмови виплат Суркісам.. ДОКУМЕНТ

Міністр юстиції Денис Малюська назвав це рішення "одним із найбільших зашкварів в історії судової влади України".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що рішення на користь Суркісів не вплине на націоналізацію "Приватбанку".

Пожидаєв повідомив, що банк не планує виплачувати $350 млн на користь офшорних компаній, однак останні можуть звернутися до Державної виконавчої служби для примусового списання коштів з кореспондентських рахунків банку.

Міністерство фінансів подасть апеляційну скаргу на рішення Печерського райсуду.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Короче: віддадуть ці бабки сукісам - "прощай-пойми" самі дешеві кредити. І не лише по лінії МВФ (а ліній - декілька; в т.ч. ОВДП).
показати весь коментар
07.09.2020 19:39
+5
чи не головна ознака кожного упоротого зебіла, в т.ч. https://censor.net/ru/user/452893 - нагла цинічна брехня та маніпуляція. Бо насправді це беня з сукісом намагаються державу на бабло кинути
показати весь коментар
07.09.2020 19:41
+5
Порохобот, ты знаешь что такое флуд? Вряд ли ты набираешь один и тот же текст сотни раз и к тому же с одними и теми же ошибками. Значит, у тебя есть заведомо заготовленные штампы, при помощи которых ты дуришь Пэтра Алексеевича, вместо того, чтобы честно порохоботить. Нехорошо это
показати весь коментар
07.09.2020 19:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Они там вобще идиоты? Это что долги вобще можно не отдавать будет?!
показати весь коментар
07.09.2020 19:32 Відповісти
а чи борги ці бабки?
показати весь коментар
07.09.2020 19:36 Відповісти
Минюст предлагает запретить при исполнении судебного решения об обеспечении иска принимать меры по взысканию средств или по обращению взыскания на имущество должника, кроме наложения ареста.Источник: https://censor.net/ru/n3218033

Я считаю что суркисы бабло получат не законно но теперь с этим законом вобще если ты выграешь иск то исполнить его не реально!
показати весь коментар
07.09.2020 19:39 Відповісти
розберись.
сцкіси вимагають віддати їм бабло на "зберігання" ( в порядку забезпечення позову) на період судових розборок. Приватбанк заперечує: мовляв, "на наших рахунках буде ціліше і здоровіше"
показати весь коментар
07.09.2020 19:45 Відповісти
Ты шо? тоже идиот. Это им можно не отдавать, а тебя это не касается.
показати весь коментар
07.09.2020 19:53 Відповісти
Ну, - чувак не розібрався, не ображай даремно. Не потрібно.
показати весь коментар
07.09.2020 20:03 Відповісти
іпітвою... так https://censor.net/ru/user/418861 - 73/43%зебіл! Перевірив по кондуїту! Виправляюсь, спамлю!
показати весь коментар
07.09.2020 20:33 Відповісти
Зе и Порох близнецы, хотя, один злодюга, а другой не доганяет, а политика одинакова. Так что, проверку свою засунь ................. Ты и тут не отличился.
показати весь коментар
07.09.2020 20:41 Відповісти
ага-ага - чисто касапська мантра Порох=Зе.
То ти, https://censor.net/ru/user/418861, не просто зебіл, а взагалі ти - вражина! Ти почім в пригожина за кожну букву сосеш?
показати весь коментар
07.09.2020 21:46 Відповісти
Если это твои долги перед Суркисами - отдавай им 10 млрд. Лично я, как и большинство украинцев, у них денег не занимали, чтобы отдавать.
показати весь коментар
07.09.2020 22:00 Відповісти
Какой ещё на х.й суркисс ???
показати весь коментар
07.09.2020 19:35 Відповісти
От у мене питаннячко: навіть якщо завтра той закон приймуть, то хіба він буде мати так звану "зворотню дію"? Адже рішення суду вже є і по закону (ДІЮЧОМУ) ви повинні виконати те рішення або подати апеляцію. Здається так, хоча я не юрист. Може тут хто пояснить?
показати весь коментар
07.09.2020 19:36 Відповісти
Да обратной силы не имеет, но это если касается суда, но законопроект может касаться исполнительной службы. Суд постановил, а исполнительная служба не имеет права теперь
показати весь коментар
07.09.2020 19:49 Відповісти
Подсунул Свыня свиню украинцам, когда захотел Беню на банк кинуть. До сих пор бюджету страны икается
показати весь коментар
07.09.2020 19:38 Відповісти
чи не головна ознака кожного упоротого зебіла, в т.ч. https://censor.net/ru/user/452893 - нагла цинічна брехня та маніпуляція. Бо насправді це беня з сукісом намагаються державу на бабло кинути
показати весь коментар
07.09.2020 19:41 Відповісти
Порохобот, ты знаешь что такое флуд? Вряд ли ты набираешь один и тот же текст сотни раз и к тому же с одними и теми же ошибками. Значит, у тебя есть заведомо заготовленные штампы, при помощи которых ты дуришь Пэтра Алексеевича, вместо того, чтобы честно порохоботить. Нехорошо это
показати весь коментар
07.09.2020 19:56 Відповісти
на вас, дебілів, патрони шкода
показати весь коментар
07.09.2020 20:01 Відповісти
Та знаю. Вы ж жадные, бо пошли в своего алчного хозяина Мародера. Пэрднете и сами вынюхаете
показати весь коментар
07.09.2020 20:04 Відповісти
Они не то, что жадные, они не насытные. Он их использует, как штопанных ........., им пять лет было мало, что бы понять. что к чему.
показати весь коментар
07.09.2020 20:22 Відповісти
Да уж пожалейте вы этих нищих - на соседней ветке плачут, что голодные.
показати весь коментар
07.09.2020 22:32 Відповісти
Это пять!!!
показати весь коментар
07.09.2020 20:33 Відповісти
Короче: віддадуть ці бабки сукісам - "прощай-пойми" самі дешеві кредити. І не лише по лінії МВФ (а ліній - декілька; в т.ч. ОВДП).
показати весь коментар
07.09.2020 19:39 Відповісти
Идиоты как выше было сказано! Где судебная реформа? Эти же судьи этот законопроект, объявят незаконным, когда спадет ажиотаж и все немного забудется.
показати весь коментар
07.09.2020 19:40 Відповісти
Посмотрим как Зедебилы его проголосуют.
показати весь коментар
07.09.2020 19:41 Відповісти
Кипр рассекретил список чуваков Коломойского которые попали под Колпак Мюллера....Начсато расследование...теперь США, Израиль и Кипр нападут на Беню с тройной энергией...
показати весь коментар
07.09.2020 19:41 Відповісти
Президент Кипра Никос Анастодиадис в шоке от Бениных афер...,вот это поворот...
показати весь коментар
07.09.2020 19:45 Відповісти
а можно принять такой закон, чтобы всем зебилам пожизненный цик с гвоздями и химическую кастрацию..?
показати весь коментар
07.09.2020 19:45 Відповісти
та хоча би люстрацію у вигляді позбавлення виборчих прав.... ну, і зажопам, ригам - також...
показати весь коментар
07.09.2020 19:46 Відповісти
ЦИК - это Центризбирком, а ящик для узников - эцих. Шо ж вы такие недалёкие?
показати весь коментар
07.09.2020 19:58 Відповісти
нулёффка кацапская захотело уничтожить 3/4 украинцев!
показати весь коментар
07.09.2020 22:35 Відповісти
https://twitter.com/TextyOrgUa

https://twitter.com/TextyOrgUa TEXTY.Org.Ua https://twitter.com/TextyOrgUa @TextyOrgUa https://twitter.com/TextyOrgUa/status/1302959334046007297 3 ч

Під час Євромайдану Росія хотіла купити у Віктора Пінчука його активи в медіа та отримати контроль над гучними громадськими ініціативами - серед них, форум YES (Ялтинської Європейської Стратегії)
показати весь коментар
07.09.2020 19:46 Відповісти
Если на Кипре найдут бабло Зеленского...,а оно точно есть через подставных лиц...дело пахнет керосином Чуваки...
показати весь коментар
07.09.2020 19:47 Відповісти
Це твій товариш патрашенко? Чи депутат з слюгі наріда?
показати весь коментар
07.09.2020 19:56 Відповісти
Сашко, ти ж розумна людина, хоч і за злодіїв у вишиванках топиш. Ти все добре зрозумів.
показати весь коментар
07.09.2020 20:06 Відповісти
злодії сидять в тюрьмах. і одна шмарката малороська падло президентом працює.
показати весь коментар
07.09.2020 20:36 Відповісти
Сашко, ти ж не вчора родився. В тюрмах сидять ті недолугі, хто вкрав три мішка бульби чи п'ять курей. Ну або вирішив взяти хабара в п'ять тисяч гривень, скажімо. А от справжні злодіі там не сидять. Вони нам розсказують з телеекранів і в інтернеті, як вони збираються будувати Україну.
показати весь коментар
07.09.2020 20:44 Відповісти
Бабло Порошенко засвечено с 2014 года причем даже в Италии и Панаме...там ничего криминального не найдено ...отака хвигня малята...тогда бизнес Порошенко вел итальянец Джованни Сальветти и барон Ротшильд насколько я помню...
показати весь коментар
07.09.2020 20:00 Відповісти
Так это Джованни на армию жертвовал? С Ротшильдом? Цикаво
показати весь коментар
07.09.2020 20:05 Відповісти
Бот иди нах. В (спам)
показати весь коментар
07.09.2020 20:07 Відповісти
Не відповідай зебілу. Тільки побачив, відразу в спам.
показати весь коментар
07.09.2020 20:21 Відповісти
Як скажеш, запедрот. Хочеш в спам, то шуруй.
показати весь коментар
07.09.2020 20:29 Відповісти
Мало того. Усьо ПВО навколо Києва за бабло Ротшильдів, ой Парашенка, побудовано.
показати весь коментар
07.09.2020 20:08 Відповісти
На украинскую армию жертвовал и мой покойный отец, дед Сенатор,Вечная Ему Память...17 сентября исполнится 3 года, как нет Бати...
показати весь коментар
07.09.2020 20:10 Відповісти
Хай з Богом спочиває.
показати весь коментар
07.09.2020 20:30 Відповісти
Вічна слава справжньому українцю.
показати весь коментар
07.09.2020 22:14 Відповісти
Коротко об основном...

У 2016 році перед націоналізацією ПриватБанк посідав 16-те місце серед найбільших банків Центральної та Східної Європи. Клієнти - близько 20 мільйонів українців, або понад половина громадян працездатного віку. Майже три мільйони отримуали там зарплату.

Націоналізувати банк було і однією з вимог МВФ для продовження співпраці з Україною. У своєму меморандумі, який Україна підписала у вересні 2016-го року, МВФ визначив це як один із обов'язкових кроків для отримання країною нового траншу.

Найбільший банк України ПриватБанк уряд вирішив націоналізувати у грудні 2016 року.
Мінфін викупив всі акції банку за 1 гривню.
показати весь коментар
07.09.2020 20:43 Відповісти
да, нацбанк викупив за гривню (як і передбачалось договором; і був лист-прохання з підписами Коломойського+Боголюбова), і влив в ПБ порядка 150млрд.грн незворотнього рефінансу. Іншими словами, позбавив акціонерів боргів десь на $5лярдів. Так що не безкоштовно банк війдійшов державі.
показати весь коментар
07.09.2020 21:44 Відповісти
Маленький вопрос - Суркис вкладчик Банка или его владелец? Почему государство не хочет возвращать клиенту его вклад $350?
показати весь коментар
07.09.2020 22:02 Відповісти
лондонский суд доказал, что никакого депозита небыло у суркисов в пб. это была афера по вымыванию бабла из банка в офшоры.
показати весь коментар
07.09.2020 22:22 Відповісти
Оце так приложила. Справжня украінка. Повага Вам, Ініційований Мін'юстом законопроєкт, який не дозволить стягнути з Приватбанку $350 млн на користь Суркісів, зареєстровано в Раді - Цензор.НЕТ 3650 https://censor.net/ru/user/458766
показати весь коментар
07.09.2020 22:42 Відповісти
показати весь коментар
07.09.2020 22:44 Відповісти
Лондонский суд рассматривал другое дело - про сделку между Порошенком и Суркисами, которая не состоялась!
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/02/18/657175/ Дело "1+1": СМИ рассказали детали иска Суркиса против Порошенко и Гонтаревой в Лондонском суде
показати весь коментар
07.09.2020 22:43 Відповісти
не переводь стрілки з теми, яка розглядається в цій інфі. До речі, справа у піднятій тобю темі закінчилась пшиком.
показати весь коментар
07.09.2020 23:56 Відповісти
Потому что Сурки в преступном сговоре с Бабой Беней взяли кредит на офшорную фирму под небольшой процент, а потом перекинув еще через несколько фирм вложили их в Приват в виде депозита под большой процент.
показати весь коментар
07.09.2020 23:32 Відповісти
дякую за допомогу (а я футбол дивився! )
показати весь коментар
07.09.2020 23:57 Відповісти
ууу зрада.
показати весь коментар
07.09.2020 20:52 Відповісти
Так тепер що, на кожен пук суркісів будуть окремі закони приймати? Оце прахфесіанали - куди тому бандюковичу до них
показати весь коментар
07.09.2020 21:39 Відповісти
все кто считает, что приват должен суркисам, предлагаю за меня и мою семью отдать им долг.
показати весь коментар
07.09.2020 22:24 Відповісти
Еще пара меморандумов с МВФ, то тебя и твою семью посадят за неуплату за месяц коммунальных!
показати весь коментар
07.09.2020 23:00 Відповісти
вот на голосовании етого законопроета и откроются все продажные консервы
показати весь коментар
08.09.2020 00:54 Відповісти
зеленое дерьмо так спешило поздравить суркиса с нем рождения, что судья нарушил все мыслемые и немысленные процедуры ведения суда. Поэтому законность этого решения - нулевая. В принципе только в зеленско-портновских судах мародеры и фашисты каломойше-мертведчука выигрывают дела, из десятка заграничных судов, эти твари не выиграли НИОДНОГО!
показати весь коментар
08.09.2020 07:55 Відповісти
 
 