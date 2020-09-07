Загиблого під час гасіння пожежі на Донбасі воїна Віталія Грицишина поховають 8 вересня в Павлограді. ФОТО

5 вересня, внаслідок смертельних поранень, яких зазнав під час підриву на міні, ліквідуючи пожежу, загинув Віталій Зіновійович Грицишин, 1982 року народження, житель міста Павлоград Дніпропетровської області, старший солдат, військовослужбовець 46-го окремого штурмового батальйону "Донбас Україна" 54-ї окремої механізованої бригади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті Павлоградської міської ради.

У повідомленні зазначається: "5 вересня 2020 року на сході України під час проходження військової служби загинув наш земляк старший солдат Грицишин Віталій Зіновійович. Ліквідовуючи пожежу, яка загрожувала позиціям військової частини, він натрапив на мінне загородження та отримав від вибуху міни смертельні поранення.

Віталій народився 21 липня 1982 році. Закінчив загальноосвітню школу № 17 міста Павлограда.

У 2015 році він був мобілізований в Збройні сили України, а в 2016 році підписав контракт для подальшого проходження служби.

Віталій залишив про себе добру пам’ять у серцях людей, які його знали. Він був гарним сином, надійним товаришем та доброю людиною.

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Мер А. Вершина, депутати міської ради, виконавчий комітет, усі мешканці міста Павлоград висловлюють рідним та близьким співчуття з приводу його передчасної смерті.

Пам’ять про нього буде завжди жити у серцях павлоградців"

Прощання із загиблим військовим відбудеться 08.09.2020 року об 11.00 за адресою: м.Павлоград, Будинок культури ветеранів (вул. Центральна, 49). Поховають Віталія Грицишина о 12.00 на Єврейському кладовищі (вул. Робоча).