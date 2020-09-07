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Український посол Кизим повернувся до Мінська, але двосторонні контакти залишаються "на паузі", - посольство в Білорусі

Український посол Кизим повернувся до Мінська, але двосторонні контакти залишаються

Український посол у Білорусі Ігор Кизим повернувся після консультацій у Міністерстві закордонних справ України до Мінська

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили Радіо Свобода в посольстві України в Мінську.

На запитання Радіо Свобода, як далі будуть будуватися відносини Києва та Мінська, посол Ігор Кизим відповів: "Як вже зазначав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, наразі офіційні контакти між нашими країнами "поставлені на паузу". Водночас подальший розвиток українсько-білоруських відносин залежатиме від багатьох факторів, зокрема розвитку ситуації безпосередньо в Білорусі, а також інтеграційних процесів у рамках Союзної держави Білорусі та Росії".

17 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що МЗС України вперше в історії викликало свого посла в Білорусі до Києва на консультації "для оцінки перспектив українсько-білоруських відносин у новій реальності, що склалася, вироблення відповідних рішень з урахуванням усього комплексу факторів, …виключно через неприпустимі дії Мінська".
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Украинский посол Кизим вернулся в Минск, но двусторонние контакты остаются "на паузе", - посольство в Беларуси - Цензор.НЕТ 9806
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07.09.2020 20:41 Відповісти
после того, что наговорил таракан - функции посла понятны..)) готовит государственный переворот - странно, что кулебе это непонятно..
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07.09.2020 21:13 Відповісти
Потому что мазовские автозаки для карателей рюкзакяна и шасси для ракетных комплексов всу это лучше, чем ничего...
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07.09.2020 22:21 Відповісти
Одумались?
Бо Литва уже довыеживалась и 4 миллиона тонн белорусского бензина ушло на экспорт через порты других государств.
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07.09.2020 22:42 Відповісти
та нехай пливе,Україна закуповує бензин в Словакії та Угорщині,зараз почали більше купляти
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08.09.2020 06:40 Відповісти
Причем закуповуе!
Выручка от транзита накрылась медны тазом.
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08.09.2020 07:57 Відповісти
 
 