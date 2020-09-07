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Грузія (1829) Саакашвілі Міхеіл (2153) Національна рада реформ (54)

Саакашвілі: Я залишаюся головою Нацради реформ, але готовий побути перехідним прем'єр-міністром у Грузії на стабілізаційний період

Саакашвілі: Я залишаюся головою Нацради реформ, але готовий побути перехідним прем'єр-міністром у Грузії на стабілізаційний період

Експрезидент Грузії, голова виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі погодився зайняти посаду прем'єр-міністра Грузії в разі перемоги опозиції на парламентських виборах 31 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ, свою позицію політик роз'яснив у Фейсбуці.

"Природно, що я хочу допомогти моєму грузинському народу вийти з кризи. Тому я оголосив, що згоден бути перехідним прем'єр-міністром не на повний термін, а на стабілізаційний період, поки нам не вдасться подолати глибоку економічну кризу, в якій зараз перебуває Грузія", - написав він.

При цьому Саакашвілі зазначив, що продовжує виконувати свої функції глави виконавчого комітету Національної ради реформ.

"Зараз я перебуваю в Україні і виконую свої функції глави виконавчого комітету Національної ради реформ. Ми готуємося до чергового засідання Нацради, на яке у нас є дуже важливий порядок денний. Ми запропонуємо на засіданні комплексні реформи надрокористування, підключення до електрики, судову реформу і реформу ДАБІ. Крім того, незабаром парламент розгляне запропоновані нами раніше реформу митниці, введення податку на виведений капітал і реформу приватизації. Також я продовжую поїздки по Україні і працюю в штатному режимі", - написав він.

Саакашвілі підкреслив, що не вибирає між двома країнами: "Моя боротьба триває і тут, і там".

Читайте також: У Грузії опозиція висунула Саакашвілі на пост прем'єра
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Топ коментарі
+40
І не кажи! Так зебілам в очі навіть Блазень не сцяв.
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07.09.2020 20:48
+26
Он улетел, но обещал вернуться!

Саакашвили: Я остаюсь главой Нацсовета реформ, но готов побыть переходным премьер-министром в Грузии на стабилизационный период - Цензор.НЕТ 9318
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07.09.2020 20:47
+23
Или так:
Саакашвили: Я остаюсь главой Нацсовета реформ, но готов побыть переходным премьер-министром в Грузии на стабилизационный период - Цензор.НЕТ 9149
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07.09.2020 20:46
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07.09.2020 20:45 Відповісти
І не кажи! Так зебілам в очі навіть Блазень не сцяв.
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07.09.2020 20:48 Відповісти
Ты уже все слезы выплакал по поводу "рейтинга" твоего бога?
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07.09.2020 20:52 Відповісти
Ні, не всі. А ти таки досить кумедна істотка.
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07.09.2020 21:23 Відповісти
Саакашвили: Я остаюсь главой Нацсовета реформ, но готов побыть переходным премьер-министром в Грузии на стабилизационный период - Цензор.НЕТ 7203
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07.09.2020 21:15 Відповісти
Саакашвили: Я остаюсь главой Нацсовета реформ, но готов побыть переходным премьер-министром в Грузии на стабилизационный период - Цензор.НЕТ 7323
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07.09.2020 20:45 Відповісти
Или так:
Саакашвили: Я остаюсь главой Нацсовета реформ, но готов побыть переходным премьер-министром в Грузии на стабилизационный период - Цензор.НЕТ 9149
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07.09.2020 20:46 Відповісти
клоун!

Саакашвили: Я остаюсь главой Нацсовета реформ, но готов побыть переходным премьер-министром в Грузии на стабилизационный период - Цензор.НЕТ 2194
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07.09.2020 20:45 Відповісти
А жоппа не треснет от двух табуретов сразу?
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07.09.2020 20:46 Відповісти
ты украл мой камент, *****
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07.09.2020 21:27 Відповісти
И мой. Апиридил
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07.09.2020 23:17 Відповісти
Он улетел, но обещал вернуться!

Саакашвили: Я остаюсь главой Нацсовета реформ, но готов побыть переходным премьер-министром в Грузии на стабилизационный период - Цензор.НЕТ 9318
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07.09.2020 20:47 Відповісти
Міхо любить по кришам шастати.
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08.09.2020 08:42 Відповісти
Во жрать любит
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07.09.2020 20:47 Відповісти
балабол который грабит Украину
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07.09.2020 20:48 Відповісти
забористий план бубочка йому виділив... Там, в Нацраді - використовують загальний план, чи кожному індивідуально?
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07.09.2020 20:48 Відповісти
Саакашвили: Я остаюсь главой Нацсовета реформ, но готов побыть переходным премьер-министром в Грузии на стабилизационный период - Цензор.НЕТ 932
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07.09.2020 20:49 Відповісти
У Саакашвили нет пути назад. Пойдет на дно вместе с Зеленским.
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07.09.2020 20:53 Відповісти
Так не Зеленський же його сюди притіг... І, як бачимо, ****** знову сплив на поверхню рехворм.
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07.09.2020 20:56 Відповісти
А это ж,як не Зеленський?І громадянство йому повернув,і синекуру підігнав.
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08.09.2020 09:38 Відповісти
Яке громадянство - грузинське?
ЗЕнаступнік лиш скасував рішення паПЕрєдніка про позбавлення, а рішення про надання приймав не він.
Саакашвілі: Я залишаюся головою Нацради реформ, але готовий побути перехідним прем'єр-міністром у Грузії на стабілізаційний період - Цензор.НЕТ 5585
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08.09.2020 12:38 Відповісти
Як кажуть - не вмер Данило,а болячка задавила.
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08.09.2020 14:45 Відповісти
Харю отъел пустобрёх , на ворованные деньги Курченко-бандюковича ,, хряк позорный ! Давай вали, чемодан ,вокзал - параша
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07.09.2020 21:08 Відповісти
Это дерьмо не тонет... Так что рано или поздно опять всплывет.
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08.09.2020 01:45 Відповісти
фигаро тут , фигаро там.......
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07.09.2020 20:58 Відповісти
а в свободне времєя готов німножечько шить...
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07.09.2020 20:59 Відповісти
ув.Пиншер, буквально с языка сняли фразу про "немножечко жить"...
думаю, батоно Михеил не против в переходный период ещё и немножечко порулить парой международных организаций типа ООН и ОБСЕ...
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08.09.2020 00:40 Відповісти
Какой кипучий бездельник.
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07.09.2020 21:01 Відповісти
Саакашвили: Я остаюсь главой Нацсовета реформ, но готов побыть переходным премьер-министром в Грузии на стабилизационный период - Цензор.НЕТ 6246
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07.09.2020 21:04 Відповісти
Заманять в Грузію і посадять.
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07.09.2020 21:07 Відповісти
Его в Грузию не грузины зовут, просто так ничего не происходит ( и если сростется то поверьте никто его не посадит и будет он примьером)
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07.09.2020 21:10 Відповісти
Хай буде. Побачимо.
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07.09.2020 21:23 Відповісти
Да быстрей бы уже.
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07.09.2020 23:19 Відповісти
Миша---ты хоть Рубикон переходи. Но помни---обратной дороги тогда не будет. Выбирай скорее. Все ждут. В вот почему все---сам догадайся.
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07.09.2020 21:20 Відповісти
А про свои передовые реформы он ничего сказать не хочет?
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07.09.2020 21:21 Відповісти
Вано Мерабишили - где-то слышал такую фамилию...
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07.09.2020 21:22 Відповісти
по вопросу Саакашвили какао и лахта - близнецы-братья.
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07.09.2020 21:25 Відповісти
Подключи фантазию,или смени методичку. По поводу навальнера навалял такой же комент. За что вам только в лахте деньги платят?
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07.09.2020 23:33 Відповісти
у меня меня нет методички хорошо с фантазией и я не с лахты.
а ты какао-лахтинская ********* подключи фантазию,или смени методичку.
За что вам только в лахте деньги платят?
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08.09.2020 02:04 Відповісти
Я был о нем лучшего мнения.
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07.09.2020 21:29 Відповісти
Походу Мишико не понял, что зеленая власть - слишком токсичная. Кусочек рейтинга который он захотел урвать, оказался меньше куска лайна в которое он замазался.
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07.09.2020 21:30 Відповісти
Галстукоед заказал новый пропеллер у фирмы SIMENS с турбо надувом ,что бы посещать крыши небоскрёбов
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07.09.2020 21:31 Відповісти
Еще чебуреками приторгововать на вокзале
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07.09.2020 21:35 Відповісти
Саакашвили: Я остаюсь главой Нацсовета реформ, но готов побыть переходным премьер-министром в Грузии на стабилизационный период - Цензор.НЕТ 4974
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07.09.2020 21:36 Відповісти
Что бы быть премьером Грузии нужно гражданство Грузии. Что бы быть главой нацсовета реформ нужно? граждаество Украины. На Украине двойное гражданство типо запрещено. как тогда?
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07.09.2020 21:39 Відповісти
У зеленої влади принцип:якщо заборонено,але дуже хочеться,то можна.
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08.09.2020 09:42 Відповісти
Михо- ты уже реши, куда }{уйлу твою дозу чистого кокса слать- в Украину вместе с зелиной, или в Грузию к тамошним нюхачам.
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07.09.2020 21:54 Відповісти
охріненно незамєнімий грузін! Його заслуга була - слухав Каху Бенкуідзе ,,,
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07.09.2020 22:11 Відповісти
Якби в зеленського був трохи вищий інтелектуальний рівень, він був би повною копією Саакашіла. Обидва вміють тільки брехати.
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07.09.2020 22:13 Відповісти
Лучше бы сулугуни побыл переходным обитателем тюрьмы и на себе прочувствовал бы в полной мере те «реформы», которые лично там и внедрил. Я бы сказал : на всю длину резиновой палки в его заднем проходе под запись камер )))
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07.09.2020 22:17 Відповісти
где реформы то?
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07.09.2020 22:34 Відповісти
Так Каха Бендукидзе - главный реформатор Грузии, уже к сожалению умер... Так что никаких реформ не будет. "Карлсон" самостоятельно ни на что не способен.
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08.09.2020 01:48 Відповісти
Почему не способен? Способен разрушить почти все. Даже собственный имиж "рехворматора".
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08.09.2020 09:47 Відповісти
Да я то в курсе, но за что он не хилые бабки получает? Пускай в Грузию *******
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08.09.2020 09:52 Відповісти
Скільки реформ нареформував?
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07.09.2020 22:35 Відповісти
Как где? Ну вот же :
1) убил своего главу правительства (приревновал к власти и симпатиям населения);
2) попилил бабло зарубежных инвесторов на «восстановлении» экономики Грузии (нищета стала ещё больше);
3) вручную управлял судом/парламетом и кабмином «республики» Грузия;
4) просрал армию и 30 % территории вверенной этому комсомольскому популисту страны...
5) без зазрения и угрызения совести всеми доступными способами расправлялся со своими полит оппонентами- убийства, пропажи без вести, «выдавливание» в вынужденную эмиграцию вчерашних своих сторонников, незаконное лишение свободы по поддельным судебным процессам с сниманием на видео пыток в застенках и прочими садисткими штучками...
И самое главное - сбежал от результата «своих реформ» в загнивающую гейропу.
Апофеоз деятельности этого клоуна - подрыв основ безопасности иностранного государства на финсредства подельников ялынковича и хйла....
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07.09.2020 22:46 Відповісти
При всій неоднозначності Міхо - на фоні зьозіків він ще виглядав адекватно.
Але я так розумію клоунізм - заразний.
Тому поцієнта понєсло і по вагнеру і по решті.
Шкода, здається ми його втратили остаточно.
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07.09.2020 23:32 Відповісти
Есть хорошее место сесть на кол и не надо двух стульев урод
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07.09.2020 23:36 Відповісти
во млять какой говеный многостаночник!
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08.09.2020 05:18 Відповісти
Бедняга, никак свою задницу не пристроит.
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08.09.2020 07:00 Відповісти
В Грузии есть на должность премьера Мерабишвили , который просидел в тюрьме многие годы, так сказать, с открытой дверью. Т е при любом его желании , он мог бы пойти на сотрудничество с властью Грузии , иметь в тот же миг и свободу, и деньги. Но он отказался!

Михаил же нужен Украине. Его огромная работоспособность , конечно, не обсуждается. Но все-таки я считаю огромной ошибкой Зеленского то, что человек такого масштаба так мало задействован в Украине. Это просто торпеда по внесению коррупции. Ведь все же на поверхности. Необходима реформа таможни и судебная реформа. 'Их есть у него'. Этот человек очень прогрессивный. Михаил - лучшая кандидатура на кресло премьера в Украине. Из своих 'меркантильных' соображений не желаю Михаилу успеха в Грузии. Украина больше нуждается в его реформах.
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08.09.2020 07:05 Відповісти
захоплюйтесь краще першою зе!Ленкою, описуючи її шмотки... Це ваш максимум. Хоча, фраза про Швілі по Фрейду: "Это просто торпеда по внесению коррупции".
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08.09.2020 09:50 Відповісти
Саакашвілі: Я залишаюся головою Нацради реформ, але готовий побути перехідним прем'єр-міністром у Грузії на стабілізаційний період - Цензор.НЕТ 2274

По снесению коррупции. По ликвидации коррупции. Или вы хотите сказать, что это Саакашвили заставил Порошенко возглавить коррупцию
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08.09.2020 11:23 Відповісти
Вам бы,Татьяна,любовные романтические романы писать,а вы на цензоре свой талант губите.
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08.09.2020 09:51 Відповісти
Таня, ты вышла из отпуска но не вышла из запоя...
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08.09.2020 11:18 Відповісти
А по теме имеешь что сказать, трезвенник из мордвы?
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08.09.2020 12:49 Відповісти
по теме "Миша-наш надёжа, опора и спаситель", которую тебе охота продвинуть?
Нет, не имею сказать ничего цензурного.
Судя по профилю, тебя читают аж 65 человек, в большинстве своем-зебилоиды.
Вот их и подтягивай "по теме"..
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08.09.2020 13:19 Відповісти
По снесению коррупции. По ликвидации коррупции. Или вы хотите сказать, что это Саакашвили заставил Порошенко возглавить коррупцию
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08.09.2020 11:21 Відповісти
Такий "реформатор" потрібний Грузії. Там його жде тепла камера, горячий чай і грузинська доброзичливість.
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08.09.2020 08:00 Відповісти
А ти не окуїв Міхо? Тепер я зрозумів чому тебе з Грузії погнали.
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08.09.2020 08:41 Відповісти
А чому Міхо мовчить? Що в Україні все так нормально? Чи все таки це не Порошенко, на якого можна було брехати, ці зразу відшукають статтю?
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08.09.2020 08:52 Відповісти
"...но готов побыть переходным премьер-министром..." - Переездным... Премьер по вызову!
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08.09.2020 09:58 Відповісти
Фігаро тут, Фігаро там ...
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08.09.2020 10:27 Відповісти
Саакашвілі в політікє - как пєрєходноє знамя. Развєваєтся красіво. Вдохнавляєт. Практічєскі бєсполєзно.
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08.09.2020 10:38 Відповісти
Ага! От такой дуравушки!!! Дурних нема!
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08.09.2020 11:56 Відповісти
Чат 100%- дебилов.
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08.09.2020 12:36 Відповісти
Как человек себя обезценил
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08.09.2020 12:36 Відповісти
одной жопой на два базара??? А жопа не лопнет??
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08.09.2020 13:08 Відповісти
У нєго точно нє лопнєт. Потому что большая і откормлєная, с многолєтнім опитом сідєнія на два базара.
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09.09.2020 14:49 Відповісти
 
 