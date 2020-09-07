Саакашвілі: Я залишаюся головою Нацради реформ, але готовий побути перехідним прем'єр-міністром у Грузії на стабілізаційний період
Експрезидент Грузії, голова виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі погодився зайняти посаду прем'єр-міністра Грузії в разі перемоги опозиції на парламентських виборах 31 жовтня.
Як передає Цензор.НЕТ, свою позицію політик роз'яснив у Фейсбуці.
"Природно, що я хочу допомогти моєму грузинському народу вийти з кризи. Тому я оголосив, що згоден бути перехідним прем'єр-міністром не на повний термін, а на стабілізаційний період, поки нам не вдасться подолати глибоку економічну кризу, в якій зараз перебуває Грузія", - написав він.
При цьому Саакашвілі зазначив, що продовжує виконувати свої функції глави виконавчого комітету Національної ради реформ.
"Зараз я перебуваю в Україні і виконую свої функції глави виконавчого комітету Національної ради реформ. Ми готуємося до чергового засідання Нацради, на яке у нас є дуже важливий порядок денний. Ми запропонуємо на засіданні комплексні реформи надрокористування, підключення до електрики, судову реформу і реформу ДАБІ. Крім того, незабаром парламент розгляне запропоновані нами раніше реформу митниці, введення податку на виведений капітал і реформу приватизації. Також я продовжую поїздки по Україні і працюю в штатному режимі", - написав він.
Саакашвілі підкреслив, що не вибирає між двома країнами: "Моя боротьба триває і тут, і там".
Будь ласка, зачекайте...
ЗЕнаступнік лиш скасував рішення паПЕрєдніка про позбавлення, а рішення про надання приймав не він.
думаю, батоно Михеил не против в переходный период ещё и немножечко порулить парой международных организаций типа ООН и ОБСЕ...
а ты какао-лахтинская ********* подключи фантазию,или смени методичку.
За что вам только в лахте деньги платят?
1) убил своего главу правительства (приревновал к власти и симпатиям населения);
2) попилил бабло зарубежных инвесторов на «восстановлении» экономики Грузии (нищета стала ещё больше);
3) вручную управлял судом/парламетом и кабмином «республики» Грузия;
4) просрал армию и 30 % территории вверенной этому комсомольскому популисту страны...
5) без зазрения и угрызения совести всеми доступными способами расправлялся со своими полит оппонентами- убийства, пропажи без вести, «выдавливание» в вынужденную эмиграцию вчерашних своих сторонников, незаконное лишение свободы по поддельным судебным процессам с сниманием на видео пыток в застенках и прочими садисткими штучками...
И самое главное - сбежал от результата «своих реформ» в загнивающую гейропу.
Апофеоз деятельности этого клоуна - подрыв основ безопасности иностранного государства на финсредства подельников ялынковича и хйла....
Але я так розумію клоунізм - заразний.
Тому поцієнта понєсло і по вагнеру і по решті.
Шкода, здається ми його втратили остаточно.
Михаил же нужен Украине. Его огромная работоспособность , конечно, не обсуждается. Но все-таки я считаю огромной ошибкой Зеленского то, что человек такого масштаба так мало задействован в Украине. Это просто торпеда по внесению коррупции. Ведь все же на поверхности. Необходима реформа таможни и судебная реформа. 'Их есть у него'. Этот человек очень прогрессивный. Михаил - лучшая кандидатура на кресло премьера в Украине. Из своих 'меркантильных' соображений не желаю Михаилу успеха в Грузии. Украина больше нуждается в его реформах.
По снесению коррупции. По ликвидации коррупции. Или вы хотите сказать, что это Саакашвили заставил Порошенко возглавить коррупцию
Нет, не имею сказать ничего цензурного.
Судя по профилю, тебя читают аж 65 человек, в большинстве своем-зебилоиды.
Вот их и подтягивай "по теме"..