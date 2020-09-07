САП і НАБУ затягують розгляд свого клопотання про відсторонення голови ДСА Зеновія Холоднюка з посади, - захист
Захист голови Державної судової адміністрації України Зеновія Холоднюка заявляє, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційного бюро затягують розгляд у суді власного клопотання про відсторонення його з посади.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Українським Новинам повідомив захист Холоднюка.
7 вересня у ВАКС було призначено повторний судовий розгляд клопотання детектива НАБУ про відсторонення від посади голови ДСА Зеновія Холоднюка.
Однак, за словами захисників, детектив, який ініціював відсторонення, і прокурор, який погодив ініціативу детектива, в суд не з'явилися.
Захист вважає, що фактично судовий розгляд клопотання було зірвано представниками антикорупційних органів.
На думку захисників, з боку прокурора і детектива вбачається явне зловживання процесуальними правами.
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