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Новини Місцеві вибори-2020
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Бабенко Костянтин (8) місцеві вибори (1365) юстиція (732) Вища рада правосуддя (577) Маселко (98)

ВРП затягує рішення щодо впійманого п'яним за кермом київського судді Бабенка, щоб мати маріонетку на час місцевих виборів, - адвокат Маселко

ВРП затягує рішення щодо впійманого п'яним за кермом київського судді Бабенка, щоб мати маріонетку на час місцевих виборів, - адвокат Маселко
Фото: facebook.com/roman.maselko

Вища рада правосуддя вже 10 місяців не може вирішити, чи нормально для судді сідати п'яним за кермо, а потім доводити поліцейським, що його не можна затримувати, навіть якщо він когось уб'є.

Про це в Facebook написав адвокат Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в ВРП відбулося чергове засідання у справі судді Костянтина Бабенка, якого ще в грудні минулого року затримали, коли він ледве тримався на ногах. Сам Бабенко знову не з'явився. Він не був ані разу. Зате щоразу приходить його адвокат Ростислав Кравець. На засіданні допитали поліцейських, від яких Бабенко утікав і які намагалися скласти на нього протокол, коли він розповідав, який він недоторканний, бо суддя. Після цього вже можна було б приймати рішення. Проте дисциплінарна палата вирішила знову відкласти розгляд справи на невизначений час", - уточнив юрист.

Він зазначив, що закон дає ВРП лише 60 днів для розгляду скарги, але пройшло вже понад 260 днів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Не маєте права затримувати, хоч я вб'ю зараз когось", - суд закрив справу проти судді Бабенка, якого спіймали п'яним за кермом. ВIДЕО

Маселко пов'язує цю затримку з тим, що суд, у якому працює Бабенко, "буде ключовим із розгляду справ, пов'язаних з виборами в Києві".

ВРП затягує рішення щодо впійманого пяним за кермом київського судді Бабенка, щоб мати маріонетку на час місцевих виборів, - адвокат Маселко 01

Нагадаємо, п'яним за кермом суддю Шостого апеляційного адміністративного суду міста Києва Костянтина Бабенка спіймали 7 грудня 2019 року. Патрульні почали переслідувати Mercedes, який не зупинився на вимогу поліцейських. Утікаючи, автомобіль ледь не "підрізав" машину правоохоронців. Зупинити втікача вдалося лише поблизу його елітного житла в центрі Києва.

Печерський райсуд закрив справу 16 січня. Суддя Світлана Смик не вважала достатніми докази того, що за кермом був саме її колега Бабенко.
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Топ коментарі
+10
Точно!
Да здравствует и процветает рішуча та потужна судова реформа свиночолого гетьмана!
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07.09.2020 21:28
+8
Вот клятый Порошенко что ты делаешь? Прекрати!
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07.09.2020 21:21
+6
Т. е. от тебя тщетно ожидать хоть пары-тройки внятных предложений.
Я в принципе так и думал, зная твою умственную одаренность.
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07.09.2020 21:42
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Вот клятый Порошенко что ты делаешь? Прекрати!
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07.09.2020 21:21 Відповісти
Точно!
Да здравствует и процветает рішуча та потужна судова реформа свиночолого гетьмана!
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07.09.2020 21:28 Відповісти
ЗЕбил блеснул остатками своего скудного мозга
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07.09.2020 21:31 Відповісти
Петераст, а когда ты "блестнешь" хоть зачатками мозга?
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07.09.2020 21:33 Відповісти
Не скули, **** пятикопеечная
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07.09.2020 21:34 Відповісти
Т. е. от тебя тщетно ожидать хоть пары-тройки внятных предложений.
Я в принципе так и думал, зная твою умственную одаренность.
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07.09.2020 21:42 Відповісти
Особисто для вас, хворого "порохозалежністю" та зебілізмом, ще раз.
http://www.pravda.com.ua/news/2019/12/6/7234113/ 6 ГРУДНЯ 2019
http://www.pravda.com.ua/news/2019/12/6/7234113/ http://www.pravda.com.ua/news/2019/12/6/7234113/ http://www.pravda.com.ua/news/2019/12/6/7234113/ Судова реформа Зеленського загрожує стабільності й незалежності системи - "Венеціанска комісія"
23 ИЮНЯ 2020
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/06/23/7256833/ Очередная "судебная реформа" Зеленского: имитация и консервирование проблем .
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08.09.2020 07:39 Відповісти
Кажуть, что в этом винуваты исключительно зебилы, которые не проголосовали за потужного реыорматора. Пэтру Ликсеичу не хватило буквально личеного тыжня, шоб ришуче закончить судову реформу. Зебилы, ну что вы наделали?!
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07.09.2020 21:36 Відповісти
Олежек, тебе уже 54 года, а ты до сих пор выражаешь свои мысли как инфантильный имбецил
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07.09.2020 21:41 Відповісти
Если природа с рождения его обделила умом, то к старости ум сам по себе не появится.
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07.09.2020 21:44 Відповісти
Ты без мозга родился, глист туалетный
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07.09.2020 21:45 Відповісти
Вчені з'ясували, що кожний третій порохобот такий же тупий, як і обидва попередніх.
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07.09.2020 22:06 Відповісти
Демократія не для ідіотів.
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08.09.2020 07:28 Відповісти
https://censor.net/news/3145910/***********************************************************************************************************

https://censor.net/news/3157665/zelenskiyi_podpisal_zakon_o_sudebnoyi_reforme

https://censor.net/news/3160566/v_ks_postupilo_predstavlenie_verhovnogo_suda_otnositelno_konstitutsionnosti_sudebnoyi_reformy_zelenskogo

https://biz.censor.net/news/3203523/zelenskiyi_vnes_v_radu_zakonoproekt_o_sudebnoyi_reforme

https://censor.net/news/3206226/sudebnaya_reforma_i_reforma_sbu_dvijutsya_v_nepravilnom_napravlenii_a_otstavka_smoliya_dala_nehoroshiyi

Ви зробили це РАЗОМ!
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08.09.2020 07:42 Відповісти
Какая разніца,трезвый,бухой,главное шо по асфальтированой дороге ехало.
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07.09.2020 21:26 Відповісти
А вот был бы давно причём принят закон о коротком огнестреле---и не возникло бы такая конфигурация. всё бы чин-чинарём шло, соблюдение технологии. тех-процесса. норм закладки и не только мяса в колбасу, но и легированых добавок в сталь для обороны. Та и судьи бы судили в 2 смены включая по субботам гражданские дела и прочие разводы---и всё по закону. А мы иногда напоминали всем и себе тоже о старом но не забытом законе Кольта.
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07.09.2020 21:30 Відповісти
А что сейчас мешает застрелить судью?! И что изменится с легализацией короткоствола? Да грабежей станет меньше и всё! Я за короткоствол просто от наличия короткоствола чесней суды не станут. Кстати сейчас волыну купить большой проблемы нет!
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07.09.2020 21:54 Відповісти
Да я чуть стёба добавил конечно по судьям. В том то и дело что купить волыну не проблема. Был бы закон о огнестреле, так волыну бы покупали бандюки(там давно есть кстати) в этом то и тема. Оружие по закону---это прежде всего конституционное право на защиту! Оружие есть у всех у нас---кроме народа! Нонсенс. Или убогость народа. Тут беда. Заниженаная самоценка, забитость, хуторянство, мерянье жизни пузом и смотривом дешёвым.
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07.09.2020 22:03 Відповісти
ВСП затягивает решение по пойманному пьяным за рулем киевскому судье Бабенко, чтобы иметь марионетку на время местных выборов, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 7853
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07.09.2020 21:34 Відповісти
Все судьи начиная с 91 по сей день преступники и негодяи без исключения
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07.09.2020 21:40 Відповісти
А до этого? Я так понимаю все судьи в 91 с планеты Нибуро прилетели?!
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07.09.2020 21:58 Відповісти
А зачем рассматривать эпоху совка где мы были в составе СССР хотя по Каневскому в то время действительно были настоящие и жили в 1000000 раз скромнее и расследовали без современных средств сегодняшние вообще только бабло умеют считать
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07.09.2020 22:13 Відповісти
Как при совке расследовали можеш посмотреть у того же каневского например «Фабрика липовых дел». И часчет скромности это как на свадьбу брали сервизы из Эрмитажа?
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07.09.2020 22:36 Відповісти
давай сравним ещё дачу Брежнева и домище какого нибудь депутата Лёня просто нищеброд, а вот по поводу того случая что приводишь ,так Романова наказали и сняли с должности за сервизик взятый в музее на свадьбу
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07.09.2020 23:03 Відповісти
Одним мона, другим не мона, непорядок.
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07.09.2020 21:55 Відповісти
Давным-давно назрела необходимость введения в действия императивной нормы Закона прямого действия, предусматривающей автоматическое отстранение категории госслужащих с утратой ими служебного иммунитета на все время разбирательства. А при установлении и доказательстве степени вины - лишения всех заслуг, выслуг и выплат за весь временной период, охватываемый противозаконным деянием этого лица с обязательным кратным возмещением в бюджет страны и потерпевшей стороне... ну и само собой - пожизненного лишения права этим лицам заниматься деятельностью в этой сфере или отрасли.
А то «человеческий» фактор, это ручное манипулятивное управление госпреступниками в мантиях уже слегка подзае@ало...
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07.09.2020 22:13 Відповісти
Это АПРИОРИ невозможно - если снять неприкосновенность с судей , любой правоохранитель может подойти к любому судье и сказать - оправдай моего сына за убийство , или в таком-то деле сделай то-то - иначе подкину наркотики и посажу на 10 лет ....
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07.09.2020 23:32 Відповісти
Новой национальной идеей для украинцев может стать проведение антисудебного Майдана.
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08.09.2020 07:52 Відповісти
Як казав Кузьма, кожен хто відноситься до судійської *********** повинен бути ********* і стріляний, бо в іншому випадку нам удачі не бачити.
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08.09.2020 17:11 Відповісти
 
 