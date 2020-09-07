ВРП затягує рішення щодо впійманого п'яним за кермом київського судді Бабенка, щоб мати маріонетку на час місцевих виборів, - адвокат Маселко

Вища рада правосуддя вже 10 місяців не може вирішити, чи нормально для судді сідати п'яним за кермо, а потім доводити поліцейським, що його не можна затримувати, навіть якщо він когось уб'є.

Про це в Facebook написав адвокат Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в ВРП відбулося чергове засідання у справі судді Костянтина Бабенка, якого ще в грудні минулого року затримали, коли він ледве тримався на ногах. Сам Бабенко знову не з'явився. Він не був ані разу. Зате щоразу приходить його адвокат Ростислав Кравець. На засіданні допитали поліцейських, від яких Бабенко утікав і які намагалися скласти на нього протокол, коли він розповідав, який він недоторканний, бо суддя. Після цього вже можна було б приймати рішення. Проте дисциплінарна палата вирішила знову відкласти розгляд справи на невизначений час", - уточнив юрист.

Він зазначив, що закон дає ВРП лише 60 днів для розгляду скарги, але пройшло вже понад 260 днів.

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Маселко пов'язує цю затримку з тим, що суд, у якому працює Бабенко, "буде ключовим із розгляду справ, пов'язаних з виборами в Києві".

Нагадаємо, п'яним за кермом суддю Шостого апеляційного адміністративного суду міста Києва Костянтина Бабенка спіймали 7 грудня 2019 року. Патрульні почали переслідувати Mercedes, який не зупинився на вимогу поліцейських. Утікаючи, автомобіль ледь не "підрізав" машину правоохоронців. Зупинити втікача вдалося лише поблизу його елітного житла в центрі Києва.

Печерський райсуд закрив справу 16 січня. Суддя Світлана Смик не вважала достатніми докази того, що за кермом був саме її колега Бабенко.