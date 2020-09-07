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Звільнені з піратського полону в Беніні моряки повернулися в Україну, - Офіс президента

Звільнені з піратського полону в Беніні моряки повернулися в Україну, - Офіс президента
Фото: Офис Президента

Шістьох членів екіпажу судна Curacao Trader звільнили з піратського полону 20 серпня. 7 вересня вони повернулися в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Напомним, 17 июля пираты совершили нападение на танкер Curacao Trader, который находился у побережья Бенина, и захватили 13 членов экипажа, среди которых были украинцы. 20 августа моряки были освобождены из плена, а 24 августа нигерийские военные передали освобожденных граждан Украины представителям украинского посольства в Федеративной Республике Нигерия.

"Наші моряки провели в полоні у піратів понад місяць, але нарешті повернулися до України і вже скоро зустрінуться зі своїми родинами. Хочу подякувати нашим дипломатам, Міністерству закордонних справ, які вели складні переговори щодо звільнення бранців. Ми весь час тримали ситуацію на контролі. Українці мають знати, що для нашої держави важливий кожен громадянин", – підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 17 липня пірати здійснили напад на танкер Curacao Trader, який перебував біля узбережжя Беніну, та захопили 13 членів екіпажу, серед яких були українці. 20 серпня моряки були звільнені з полону, а 24 серпня нігерійські військові передали визволених громадян України представникам українського посольства у Федеративній Республіці Нігерія.
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Бенин - это страна в Гвинейском заливе. Бо щас на Беню накинутся
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07.09.2020 22:08 Відповісти
все одно Бєні не відкрутитися
ніколи йому зюзю не пробачу
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07.09.2020 22:13 Відповісти
Слон и моська!
Такие вы потешные.
Нипращу))))
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07.09.2020 22:17 Відповісти
такіє ми патєшниє, гебняве, але ви вже сьомий рік пісю курите
і далі куритимете, бо хер вам а не Україна
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07.09.2020 22:51 Відповісти
Владимир Бенин - это одно из погонял Бубочки (клоунская погремуха ).
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07.09.2020 23:23 Відповісти
Бенино пиратство еще долго украинцам будет боком вылазить...
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07.09.2020 23:20 Відповісти
хорошо.
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08.09.2020 01:58 Відповісти
 
 