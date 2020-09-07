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зброя (7278) Геращенко Антон (935)

Зараз на руках у населення близько мільйона одиниць легальної вогнепальної зброї, - Геращенко

Зараз на руках у населення близько мільйона одиниць легальної вогнепальної зброї, - Геращенко

Громадяни України мають на руках близько 1 млн одиниць легальної вогнепальної зброї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"У нас в Україні на сьогодні близько мільйона одиниць легальної вогнепальної зброї на руках. Це мисливська, спортивна зброя. У нас забороняється тільки короткоствол, крім зброї у тих, хто нагороджений нею або тих, хто носить її за родом своїх обов'язків. І забороняється автоматична зброя", - сказав Геращенко.

Він уточнив, що інші види стрілецької зброї в Україні дозволені.

За словами Геращенка, українське законодавство дозволяє придбання гладкоствольної зброї особам, яким виповнився 21 рік, нарізної - з 25 років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Разумков про легалізацію короткоствольної зброї та проституції в Україні: Суспільство навряд чи готове
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Топ коментарі
+13
Там у статистиці ще мабуть в неправомірне записані випадки так званого перевищення необхідної оборони....

Взагалі "перевищення необхідної оборони" - величезний абсурд, оборона - вона або є, або її немає!
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07.09.2020 22:23
+8
ти навіть не уявляєш скільки!
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07.09.2020 22:20
+8
Хотелось бы узнать официальную статистику о неправомерном применении легального оружия.
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07.09.2020 22:21
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В Київі декілька тирів мають таку опцію. Правда, думаю що, там не автентична FG-42, а ******* репродукція від SMG Guns. До того ж, Швейцарія та Югославія випускали свої копії.
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08.09.2020 12:28 Відповісти
БРЕХНЯ !!! ТОЛЬКО ОХОТНИКОВ 2 МИЛЛИОНА !!! ПОРА ВЕРШИТЬ НАРОДНЫЙ СУД !!!
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07.09.2020 23:54 Відповісти
А У КОГО И НЕСКОЛЬКО СТВОЛОВ !)
Зараз на руках у населення близько мільйона одиниць легальної вогнепальної зброї, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4545
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07.09.2020 23:56 Відповісти
свинорылая мразь вооружилась, а вот в АТО идти засЦала?
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08.09.2020 05:15 Відповісти
Браво лицемер ты наш интелигентный---с понтом конечно. Коротко ствол Антоша, это право на защиту личности, а ружбайка зайцев ганять! и всё ты понимаешь мразючёк! Не жди пока к арсеналам не пойдут. Ведь потом сам знаешь Антоний к кому идут набрав оружия!
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08.09.2020 00:05 Відповісти
Ця зброя на хатах висить. А носити її - зась. Українець на вулиці беззахисний.
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08.09.2020 00:08 Відповісти
Якщо до вас зайде участковий і побачить що, зброя висить то, залишетеся ви без зброї.
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08.09.2020 10:13 Відповісти
Нормально. После свержения режима кварталовцев, уже будет готова народная милиция.
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08.09.2020 03:02 Відповісти
что авакинская срака, засЦала уродина свинорылая, что пристрелят за "чертово колесо" которое слямздила у Красноградцев? тебе сЦуке можно иметь стволы от авакина, а людям нельзя, если не от авакина? не бзди мразь,если пристрелят, больно не будет.
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08.09.2020 04:57 Відповісти
вот так вот, понимаШь, не доверяют украинцы свою безопасность таким авакинским сракам как ты.
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08.09.2020 04:59 Відповісти
Боятся с*ки.
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08.09.2020 06:45 Відповісти
У нас разрешено его хранить но не использовать в защите. Перевозить тоже запрещено.
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08.09.2020 06:45 Відповісти
читайте уважно статті 36, 118, 124 ККУ.
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08.09.2020 10:14 Відповісти
У яйценюка наградной томпсон и пулемет максима, действующий. Запрещено автоматическое? Это касается только населения.
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08.09.2020 06:47 Відповісти
Да, автоматы не нужны но короткоствол для скмозащиты гражданам нужен. С правом свободного ношения и четким правом применения только в определенных случаях.
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08.09.2020 06:48 Відповісти
Для пьяных разборок что ле? Ага.
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08.09.2020 07:10 Відповісти
Ты по сбушникам и судьям судиш по остальным людям?
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08.09.2020 07:20 Відповісти
Он ножа кухонного и палок погибло больше чем от пистолетов. Это не оправдание(хотя часто используется мвд для оправдания запрета).
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08.09.2020 07:21 Відповісти
А представляете: короткоствол в руках у женщин? Женщины имеют более нестабильную психику. И они больше страдают от семейного насилия. Так что они охотнее воспользуются этим правом. У нас в Мариуполе и так целая тюрьма есть для жен, что убили мужей. А так ещё придется строить.
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08.09.2020 07:30 Відповісти
Заперечення неприймається ! Не інструмент робить двоногу тварюкою Тварюка використає будь-який інструмент!!!
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08.09.2020 08:00 Відповісти
Ну, менше буде чоловіків, з неадекватною психікою.
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08.09.2020 10:16 Відповісти
Кухонный нож более доступен, чем короткоствол. А если ещё и короткоствол будет более доступен? Особенно в семейных разборках и родственных застольях ?
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08.09.2020 07:35 Відповісти
У вас в Мариуполе ? Этим все и сказано . Зачем вам оружие ? Если кто то посягнет на ваши жизнь или имущество как обычно будете орать -,,путенвведи ! путенпамаги! " Вот и открылись истинные мотивы вашей хоплофобии
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08.09.2020 09:34 Відповісти
Все воры и грабители должны сидеть в тюрьме, а не разгуливать с короткостволом по стране. Правильно еврей Высоцкий сказал. А у нас тюрьмы распродаются, вместо того чтобы туда садить грабителей. Это одна из функций государства - защита населениЯ от грабежей. И значит оно не справляется с ней, если тюрьмы распродаются , а в стране грабежи.
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08.09.2020 07:15 Відповісти
Держава (українська) незбирається виконувати жодної функції й обов'язків!!! Вона захоплена Злочинцями й використовується виключно проти Заналу
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08.09.2020 07:54 Відповісти
А грабіжники, бандити звідки? Від поганого виховання, і знову жінки винні, бо мало уваги приділяють дітям. Не вчать їх принципам моралі, хорошим вчинкам. Не водять до церкви, а відпускають на вулицю, закривають очі на їхніх сумнівних друзів. Перш за все тому, що не поважають своїх власних дітей, і замість поговорити з ними, дають стусанів і ображають їхню маленьку душу.
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08.09.2020 08:30 Відповісти
Профани звідкісь взяли що, хтось має обов'язок їх захищати
На чому грунтується ваше марновірство? Де написано що, хтось має вас захищати, наведіть приклад? Поліція несе відповідальність виключно за захист себе любимої та високопосадовців. Решта просто декларативні заяви типу, Будапешського меморандума.
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08.09.2020 10:20 Відповісти
В державі повинен бути закон один, і для поліції, і для громадян. Тому громадяни мають право на захист себе, своєї сім'ї, своєї власності і своєї країни, а не чекати доки тебе бандити зґвалтують, уб'ють і втечуть, а поліція, яка годується з рук громадян, буде об'являти перехвати. Мало того, найбільше було в 2014 році зрадників серед міліціонерів і СБУшників, які перейшли на бік ворога, а захистили країну саме добробати, тобто громадяни, волонтери і прості люди, які їм допомогли всім - від одежі до нічних тепловізорів. Тож треба не внутрішня цидулка інструкції від МВС про зброю, як їх бізнес з обслуги надання дозволів, а Закон про обіг зброї із записом в Конституції, що громадяни мають право зі зброєю захищати країну від узурпаторів і будівничих різних нових і старих сепаратиських утворень. Надепи і чиновники з ЗСУ, СБУ, МВС надарували самі собі і своїм лизоблюдам тисячі стволів від глоків, маузерів і берет до кулеметів Максима. Тож влада, яка боїться своїх громадян або злочинна, або підла і тримає дулю в кишені та будує не Україну, а якийсь геополітичний проект для інших націй. Тому і не дає право законослухняним громадянам на зброю, а озброює власні банди, рекетирів, тітушок, недобитих ригів, дезертирів тощо
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08.09.2020 07:43 Відповісти
Так звана 'поліція', це лише - нукери режиму Громадянин,лише,тоді стає дійсно громадянином,коли володіє Усіма громадянськими правами!!!,в першу чергу правом на самозахист ,й не є - вівцею в лапах злочинців в тому й ліку злочинців,від Держави. Демократію створив Кольт...
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08.09.2020 07:51 Відповісти
Абсолютно вірно! Про те і мова, що нас тримають за рабів. Повинен бути парітет між державою (купою управлінці) і її громадянами, адже держава - це закони, які об'єднують інтереси всіх громадян. Без такого об'єднання вона приречена на розвал. І ще, всі районні начальникі МВС повинні бути виборні як шерифи.
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08.09.2020 08:04 Відповісти
Цілковито й беззаперечно підтримую!!!! Жититя людини повинно бути цілковито в її руках. Й неможе підлягати категорії -умовного захисту довільним бевзем
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08.09.2020 08:15 Відповісти
Главное чтобы приняли закон о защите жизни, здоровья, частной собственности любыми доступными средствами! Без идиотского превышения допустимой самообороны.
А то толку от оружия которое есть, а применить нельзя
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08.09.2020 08:24 Відповісти
Неприпустимо Мало
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08.09.2020 07:45 Відповісти
Только у Кивы три ствола наградных.
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08.09.2020 08:09 Відповісти
Реально , столько оружия на руках , и что произошло? А ничего!
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08.09.2020 09:03 Відповісти
Они боятся своего же народа больше чем х.йла . Вот и вся вам правда
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08.09.2020 09:17 Відповісти
https://censor.net/ru/user/228276 Ну да. Правда, перестрелки банд, каждую неделю,гранаты рвутся, как петарды раньше. А так ничего.
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08.09.2020 14:58 Відповісти
Гранаты не разрешены, как раз. Я говорю о том оружии, которое разрешено. Я бы предпочла, чтобы у меня в машине было бы оружие, а не только у мужа дома в сейфе. Я домой сейчас пешком не хожу, а раньше были времена. Были и нападения- вот если бы каждый бандит знал, что у женщины может быть при себе оружие, которая она может использовать при обороне, то наоборот, таких преступлений стало бы гораздо меньше. А организованная преступность всегда была и есть хорошо вооружена. И без всяких на то разрешений
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08.09.2020 17:44 Відповісти
https://censor.net/ru/user/228276 На один удачный случай самообороны, с помощью короткоствола, будет десяток пьяной стрельбы, на поражение, в кабаках, возле, на улице, после ДТП,забытого и брошенного оружия, которое достанется детям и т.д. Тушить бензином пожар это называется.
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08.09.2020 20:50 Відповісти
Пьяная стрельба и разборки и так присутствуют. Речь идёт о законопослушных гражданах, которые не могут на законных основаниях себя защитить от этого беспредела. Мне ваша позиция понятна, ваши опасения тоже, но легализация, разрешения, обучение - это в данном случае прогрессивно и полезно.
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08.09.2020 21:04 Відповісти
До 17 года владение оружия было свободным, почитайте воспоминания Ленина, он в ссылке ходил на охоту! Осужденный! А потом сам же и запретил народу владеть оружием, боялся потерять власть.
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08.09.2020 09:16 Відповісти
Его праправнуки идейные , совковое быдло накравшее миллиарды сейчас у власти .Там где их реально убрали от корыта -в странах Балтии и Востока Европы уже давно ЕС и НАТО и нет рашки
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08.09.2020 09:21 Відповісти
Ви не повірите але навіть за часів СРСР дробовик, мілкашку та набої до них можна було вільно купити в сільмазі до 1973 року. Зараз не пам'ятаю до якого року продавали з 16 років але на полювання мав ходити з дорослими.
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08.09.2020 10:24 Відповісти
Так це вірно, але це було в РФ епохи СРСР до 1973 року, , в Україні завжди боялись народу тому тут було більш жорстке законодавство а в 1937-38 визивали в міліцію і допитували Для чого тобі рушниця? Хочеш партійне керівництво знищити....Тобто, цей маразм на Україні перманентний.
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08.09.2020 14:34 Відповісти
Мало того що Ульянов ходив на охоту, (політичний злочинець в сильці), він купив через брата Дмитра в Москві за 55 руб, бельгійську куркову двостволку 12 кал, і ніхто не біга до нього з поліцаїв з питанням чи є сейф, мало і цього він навчав Крупську стрільбі з револьвера в Шушенському , який десь придбав, а дробові рушниці продавались в сільмагах вільно, правда ціна їх була досить висока, на револьвери потрібно був дозвіл поліції для цивільних їх могли купувати банкіри, ювеліри тощо, для військових офіцервів і цього не потрібно, був перелік рекомендованої зброї для армії. Навіть подивіться фільм Сибіряки, школяру за добре навчання в 1947 р. дарують рушницю фроловку. Отакий "сатрап" самодержець, і отака демократія, яка чомусь боїться не бандитів, а власного народу. На петицію пан Порошенко так і не відповів, заціпило, як і зелених землепроданців.
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08.09.2020 14:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=foDZoGrXjCo Посилання на фільм 1940 року на 4 м 13 дарують фроловку школяру і без Авакова, Геращенка, дільничних і іншої бюрократії.
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08.09.2020 14:28 Відповісти
https://censor.net/ru/user/452049 А кто мешает купить двустволку, или нарезное оружие?
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08.09.2020 20:53 Відповісти
Миллион легального и три миллиона нелегального.
Это больше, чем в ВСУ.
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08.09.2020 09:25 Відповісти
А толку? Наявність зброї то, ще не все.
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08.09.2020 10:25 Відповісти
ну не хотите легализировать короткоствол с возможностью носить и защищаться, значить разрешайте с гладкостволом это делать.
вопрос жеж в этом, а не в самом факте купить короткоствол и только с него пыль протирать.

надо в каждом селе сделать место, где владельцы стволов могут приехать, прийти и безвозмездно пострелять. дать возможность гражданам защищаться оружием, если на тебя напали.
а не то шо сичас. извиваются вьюны... короткоствол нельзя... да дело не в короткостволе, а в запрете применения любого оружия для самообороны. вам опухшим от жира и бабок про это народ толкует.
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08.09.2020 11:26 Відповісти
"Зараз на руках у населення близько мільйона одиниць легальної вогнепальної зброї" - и основная часть её у грошовитых жлобов або Ылитных психопатов типа Кивы, не говоря уже про нелегальное, которое у Ылиты и бандитов это - как "здрасте"..
а рядовой "колхозник-терпила" - или применяй случайную отвёртку или сдыхай "по закону" - дороговалютные авак-овцы в состоянии только зарегистрировать твою смерть..
Порох зассал принять адекватный "закон об оружии для ЛЮДЕЙ" (о чём ещё возможно пожалеет), а Зеля - сцыт в квадрате..
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08.09.2020 13:43 Відповісти
В який там квадрат - в бронепамперс.
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08.09.2020 14:39 Відповісти
А разумков ще заявляв, що суспільство не готове на узаконення права на зброю. Те що озвучив Геращенко, лише надводна частина айсберга.
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08.09.2020 14:38 Відповісти
Что Зеленобобики!! Сцыте когда страшно!! Боитесь , что население в один прекрасный день вышвернет вас из Крещатика и ВР, как паршивых бобиков!! то то же, дрожите суки!!!.Надо , что бы у населения на руках было в десять раз больше оружия , тогда вы *****, хоть начнёте чуть , чуть работать!!
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08.09.2020 19:14 Відповісти
"... в Україні активно поширюється думка, що країна не готова до вільного володіння зброєю, що лібералізація ринку зброї призведе до збільшення кількості жертв та кримінальних злочинів... Зернімося до світового досвіду з цього питання. Найбільш ліберальною країною стосовно володіння зброєю є США, але не всі штати мають законодавство, яке дозволяє приховане носіння зброї... Згідно із статистики ...в цих штатах рівень насильницьких злочинів менший по відношенню до інших на 22%...В Європі одним з найвищих відсотків володіння зброєю є в Швейцарії - 29% від загальної кількості жителів, у той же час Швейцарія одна з найбезпечніших країн континенту. Серед країн колишнього соцтабору розглянемо ситуацію в Молдові. Після прийняття в 1994р Закону про легалізацію зброї лише за рік рівень злочинності в країні впав більш ніж на 40%.Подібна ситуація в Естонії... Після лібералізації обороту короткоствольної зброї в 1992р протягом 7 років рівень злочинності в країні знизився на 80%.У сусідні з нами Польщі після легалізації купівлі короткоствольної зброї рівень злочинності впав на 34%.Але є і інша статистика. У Великобританії після заборони на продаж короткоствольної зброї в 1997р протягом року різко зросла кількість тяжких злочинів: вбивств на 54%, а грабежів - на 45%. В Канаді після введення жорстких обмежень при купівлі зброї та заборони її використання для самозахисту спостерігалася така ж сама ситуація - різке зростання рівня злочинності, майже в півтора рази зросла кількість вбивств. З наведеного видно, що побоювання скептиків щодо можливого збільшення тяжких злочинів після легалізації зброї не має під собою підстав, а навіть призводить до зворотного ефекту, і навпаки"

(С.Кривонос)
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08.09.2020 21:45 Відповісти
Обратите внимание на пренебрежительную риторику (как у Менделихи): "у населения..."

Не "у граждан", не "у людей", а "на руках у населения", на которое можно смотреть свысока и с позиции "монопольного насильника".
Как только легализуют короткоствол, мы престанем быть просто населением для таких г...донов. Но кажется, это не при нашей жизни...
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08.09.2020 21:56 Відповісти
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