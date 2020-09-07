Зараз на руках у населення близько мільйона одиниць легальної вогнепальної зброї, - Геращенко
Громадяни України мають на руках близько 1 млн одиниць легальної вогнепальної зброї.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"У нас в Україні на сьогодні близько мільйона одиниць легальної вогнепальної зброї на руках. Це мисливська, спортивна зброя. У нас забороняється тільки короткоствол, крім зброї у тих, хто нагороджений нею або тих, хто носить її за родом своїх обов'язків. І забороняється автоматична зброя", - сказав Геращенко.
Він уточнив, що інші види стрілецької зброї в Україні дозволені.
За словами Геращенка, українське законодавство дозволяє придбання гладкоствольної зброї особам, яким виповнився 21 рік, нарізної - з 25 років.
Топ коментарі
+13 Ned Stark
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+8 саша паламарчук
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+8 Харьков Сумской
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Будь ласка, зачекайте...
На чому грунтується ваше марновірство? Де написано що, хтось має вас захищати, наведіть приклад? Поліція несе відповідальність виключно за захист себе любимої та високопосадовців. Решта просто декларативні заяви типу, Будапешського меморандума.
А то толку от оружия которое есть, а применить нельзя
Это больше, чем в ВСУ.
вопрос жеж в этом, а не в самом факте купить короткоствол и только с него пыль протирать.
надо в каждом селе сделать место, где владельцы стволов могут приехать, прийти и безвозмездно пострелять. дать возможность гражданам защищаться оружием, если на тебя напали.
а не то шо сичас. извиваются вьюны... короткоствол нельзя... да дело не в короткостволе, а в запрете применения любого оружия для самообороны. вам опухшим от жира и бабок про это народ толкует.
а рядовой "колхозник-терпила" - или применяй случайную отвёртку или сдыхай "по закону" - дороговалютные авак-овцы в состоянии только зарегистрировать твою смерть..
Порох зассал принять адекватный "закон об оружии для ЛЮДЕЙ" (о чём ещё возможно пожалеет), а Зеля - сцыт в квадрате..
(С.Кривонос)
Не "у граждан", не "у людей", а "на руках у населения", на которое можно смотреть свысока и с позиции "монопольного насильника".
Как только легализуют короткоствол, мы престанем быть просто населением для таких г...донов. Но кажется, это не при нашей жизни...