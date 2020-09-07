Міноборони не переводить решту частин на нову систему харчування і не проводить торги на наступний рік, - Петреня

Наприкінці березня Міноборони обіцяло до кінця літа розробити комбіновану систему харчування для "небойових" військових частин.

Про це у Facebook нагадала волонтерка і керівниця проєктного офісу реформ МОУ Діана Петреня, передає Цензор.НЕТ.

"Після скандалу щодо того, що більша частина в/ч не переходить на нову систему харчування в березні цього року, МО вийшло на пресконференцію та оголосило, що насправді все добре і восени вони вводитимуть нову комбіновану систему харчування.

Я, знаючи як розробляються системи харчування, і знаючи які етапи для цього потрібно пройти, дуже посміялася з такого оптимізму. І почала уважно стежити за "розробкою нової системи, і змінами в законодавстві". Точніше, за повною їхньою відсутністю.

Сьогодні 7 вересня. Ніхто нічого нового не вніс, не розробив, не збирався і не збирається. Тобто МО банально збрехав про це, втім як і про все останнім часом", - прийшла до висновку Петреня.

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За її даними, зараз на новій системі харчування перебувають приблизно 55% військовослужбовців, інші харчуються за старою системою, "все з тими ж старими аутсорсерами, які пролобіювали свої інтереси через дозвіл КМУ годувати армію без торгів і всього іншого".

"Найцікавіше, що нова система харчування проторгувалася до кінця цього року. І вже підходить час починати торги на наступний рік. І я, знаючи як відбуваються ці торги, запевняю вас - їх треба починати прямо зараз, щоб встигнути до кінця року. Щось не бачу жодних рухів у цьому напрямку. Чи аутсорсери вже домовилися про те, що вони з наступного року годують всю армію, і торги не потрібні?", - переймається питанням Петреня.

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Нагадаємо, 18 березня Міністерство оборони офіційно повідомило, що не може організувати харчування військових по-новому, якщо Верховна Рада найближчими днями не ухвалить змін до Державного бюджету на 2020 рік.

Після цього волонтерка і керівниця проєктного офісу реформ МОУ Діана Петреня, яка керувала цією реформою від самого її початку, виступила з досить різкою заявою на адресу вищого військового керівництва про те, що воно повертає старі схеми.

До цього, з липня 2019 року, реформу через суд намагалася загальмувати приватна підприємниця (неодноразова учасниця продовольчих тендерів МОУ), проте 12 березня 2020 суд визнав правомірність застосування нової системи харчування в ЗС України. Однак після перемоги в суді Міноборони тепер саме зупиняє реформу.

20 березня з’ясувалось, що проблемою виявилася нездатність армії утримувати штатних кухарів у частинах. Замість цього Міноборони вирішило й надалі платити гроші за приготування їжі та зберігання продуктів комерційним фірмам, які фактично неможливо контролювати, що і стало причиною ініціювання реформи в 2015 році.

Пізніше в Міноборони заявили, що проблеми з харчуванням в армії були короткостроковими, про жоден зрив харчування не йдеться. Зокрема, відомство тоді зазначило: "Решта частин - так звані небойові частини, до яких належать, наприклад, склади й арсенали боєприпасів, переходитимуть на комбіновану систему харчування, де постачальник надає і асортимент продуктів по каталогу, і послугу з організації харчування. Така комбінована система перебуває в процесі розробки і вимагає внесення змін до підзаконних актів, що займе час приблизно до кінця літа".