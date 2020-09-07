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армія (3741) Міноборони (6999) їжа (418) Петреня Діана (7)

Міноборони не переводить решту частин на нову систему харчування і не проводить торги на наступний рік, - Петреня

Міноборони не переводить решту частин на нову систему харчування і не проводить торги на наступний рік, - Петреня

Наприкінці березня Міноборони обіцяло до кінця літа розробити комбіновану систему харчування для "небойових" військових частин.

Про це у Facebook нагадала волонтерка і керівниця проєктного офісу реформ МОУ Діана Петреня, передає Цензор.НЕТ.

"Після скандалу щодо того, що більша частина в/ч не переходить на нову систему харчування в березні цього року, МО вийшло на пресконференцію та оголосило, що насправді все добре і восени вони вводитимуть нову комбіновану систему харчування.

Я, знаючи як розробляються системи харчування, і знаючи які етапи для цього потрібно пройти, дуже посміялася з такого оптимізму. І почала уважно стежити за "розробкою нової системи, і змінами в законодавстві". Точніше, за повною їхньою відсутністю.

Сьогодні 7 вересня. Ніхто нічого нового не вніс, не розробив, не збирався і не збирається. Тобто МО банально збрехав про це, втім як і про все останнім часом", - прийшла до висновку Петреня.

Читайте також: Міноборони не може організувати харчування військових по-новому, - Ukrainian Military Pages

За її даними, зараз на новій системі харчування перебувають приблизно 55% військовослужбовців, інші харчуються за старою системою, "все з тими ж старими аутсорсерами, які пролобіювали свої інтереси через дозвіл КМУ годувати армію без торгів і всього іншого".

"Найцікавіше, що нова система харчування проторгувалася до кінця цього року. І вже підходить час починати торги на наступний рік. І я, знаючи як відбуваються ці торги, запевняю вас - їх треба починати прямо зараз, щоб встигнути до кінця року. Щось не бачу жодних рухів у цьому напрямку. Чи аутсорсери вже домовилися про те, що вони з наступного року годують всю армію, і торги не потрібні?", - переймається питанням Петреня.

Також читайте: Під приводом коронавірусу Міноборони намагається не допустити компанії, що виграли тендери, постачати харчування в армію, - волонтер Петреня

Міноборони не переводить решту частин на нову систему харчування і не проводить торги на наступний рік, - Петреня 01

Також читайте: Ті, хто зірвав програму харчування в армії, мають за це відповісти, - Порошенко

Нагадаємо, 18 березня Міністерство оборони офіційно повідомило, що не може організувати харчування військових по-новому, якщо Верховна Рада найближчими днями не ухвалить змін до Державного бюджету на 2020 рік.

Після цього волонтерка і керівниця проєктного офісу реформ МОУ Діана Петреня, яка керувала цією реформою від самого її початку, виступила з досить різкою заявою на адресу вищого військового керівництва про те, що воно повертає старі схеми.

До цього, з липня 2019 року, реформу через суд намагалася загальмувати приватна підприємниця (неодноразова учасниця продовольчих тендерів МОУ), проте 12 березня 2020 суд визнав правомірність застосування нової системи харчування в ЗС України. Однак після перемоги в суді Міноборони тепер саме зупиняє реформу.

20 березня з’ясувалось, що проблемою виявилася нездатність армії утримувати штатних кухарів у частинах. Замість цього Міноборони вирішило й надалі платити гроші за приготування їжі та зберігання продуктів комерційним фірмам, які фактично неможливо контролювати, що і стало причиною ініціювання реформи в 2015 році.

Пізніше в Міноборони заявили, що проблеми з харчуванням в армії були короткостроковими, про жоден зрив харчування не йдеться. Зокрема, відомство тоді зазначило: "Решта частин - так звані небойові частини, до яких належать, наприклад, склади й арсенали боєприпасів, переходитимуть на комбіновану систему харчування, де постачальник надає і асортимент продуктів по каталогу, і послугу з організації харчування. Така комбінована система перебуває в процесі розробки і вимагає внесення змін до підзаконних актів, що займе час приблизно до кінця літа".
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Топ коментарі
+20
так что тут удивительного???
до нового года как-то волонтеры помогут..... ну а после нового...фсё! война в голове главнокакбыкомандующего ...будет окончена совсем...
зачем кормить своих...если придется кормить чужих??
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07.09.2020 22:55
+14
І позбавляти їх виборчих прав!
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07.09.2020 22:49
+13
За свой выбор всегда нужно отвечать!
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07.09.2020 22:53
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73% потрібно судити за державну зраду!!
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07.09.2020 22:48 Відповісти
І позбавляти їх виборчих прав!
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07.09.2020 22:49 Відповісти
Всё? Или ещё чего желаете?
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07.09.2020 22:53 Відповісти
Цього буде достатньо. Зробити як в Латвії та Естонії паспорти негромадян. Уже всі направцювання в цьому питанні є! Може виборці зелі просто не в курсі?
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07.09.2020 23:02 Відповісти
Ну тогда не удивляйтесь, если 73% проголосуют лишить паспорта 8%.
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08.09.2020 10:04 Відповісти
Испражнилась, троллятина?
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07.09.2020 23:05 Відповісти
https://censor.net/ru/user/461027 Але ж військові, входять в ці відсотки також.Не всі звісно.але значна частина.
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07.09.2020 23:53 Відповісти
За свой выбор всегда нужно отвечать!
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07.09.2020 22:53 Відповісти
Я бы ещё им и портянки с кирзачами вернул... чтобы родину любили крепче. Потому что быдло куда не целуй - а у него везде в тех местах оказывается жопа...
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07.09.2020 22:54 Відповісти
так что тут удивительного???
до нового года как-то волонтеры помогут..... ну а после нового...фсё! война в голове главнокакбыкомандующего ...будет окончена совсем...
зачем кормить своих...если придется кормить чужих??
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07.09.2020 22:55 Відповісти
І взагалі - чого закортіло, смаколиків усіляких! Якщо призвані в армію - нехай дякують за зкріпну пєрловку з комбіжиром або маргогуселіном! "Здесь вам не тут!" (с)
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07.09.2020 23:56 Відповісти
Солдат должен быть хорошо накормлен. Истина.
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08.09.2020 05:41 Відповісти
когда солдат сыт, тогда и генерал... не ссыт))))
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08.09.2020 10:39 Відповісти
В сентябре 2015 года около 3 тыс. украинских военных стали кормить по стандартам, «приближенным к стандартам армий ведущих стран мира». Министр обороны https://www.gazeta.ru/tags/person/stepan_poltorak.shtml Степан Полторак пообещал распространить действие эксперимента и на тех военных, которые дислоцированы в зоне конфликта в Донбассе.

Не исключено, что к изменению ситуации привело появление у украинских военных сухих пайков из стран НАТО. Это могло позволить военнослужащим оценить разрыв, существовавший между украинским и западным обеспечением армии.
К началу 2015 года одни только США http://www.interfax.ru/world/429408 передали украинским вооруженным силам сухие пайки на сумму $2,5 млн. Также сообщалось о масштабных поставках пайков из Польши и Норвегии.
Американцы поставили на Украину пайки образца «Meal, Ready-To-Eat» (MRE, «Еда, готовая к употреблению). Этот паек с энергетической ценностью в 1200 ккал используется в американской армии более 30 лет. Паек включает основное блюдо, гарнир, десерт, крекеры или хлеб, плавленый сыр или желе, порошковый напиток, столовые приборы и химический нагревательный элемент. Ключевой особенностью MRE является его разнообразие: армия получает 24 вида меню.
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07.09.2020 23:06 Відповісти
Среди основных пунктов меню - блюда из курицы, говядины и рыбы, в качестве гарнира - бобы, лапша, рис или картофель. В отличие от сухих пайков Украины, России или СССР, один американский MRE рассчитан не на день, а на один прием пищи.
По-видимому, далеко не все американские пайки, предназначенные украинской армии, достались солдатам. Еще в начале конфликта на юго-востоке страны украинское https://www.gazeta.ru/tags/organization/mvd.shtml МВД http://rian.com.ua/politics/20140608/352673003.html сообщило о разоблачении схемы продажи американских пайков. Главным подозреваемым по делу был начальник продовольственного склада одной из воинских частей.
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07.09.2020 23:07 Відповісти
Так или иначе, именно на фоне этой помощи украинские власти пошли на эксперимент в области питания военнослужащих. На новые сухпайки ВСУ пока не переходят - первоочередным вопросом стала модернизация столовых.

close

В январе советник президента https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/1692148701053940 опубликовал фрагмент аудиторского отчета об экспериментальном внедрении меню в столовых.
«Результаты проверок, анкетирования и опроса личного состава свидетельствуют о положительных изменениях в питании военнослужащих, повышении качества и разнообразия блюд, напитков, десертов и других продуктов, которые раньше не выдавались», - сказано в отчете.
Служащие «экспериментальных» частей получают мяса на 40% больше, чем все остальные украинские военные.
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07.09.2020 23:10 Відповісти
Аудиторы подтвердили увеличение ассортимента овощей и круп на 39 наименований, двойной рост поставок военным свежего картофеля и дополнительных фруктов. Солдаты начали получать по 295 г сезонных фруктов в сутки (в их число входят ананасы, бананы, дыни, арбузы, киви). Их обеспечили йогуртом, кефиром и кондитерскими изделиями. Особо отмечается, что солдатам начали поставлять специи и соусы, которые «значительно улучшают вкусовые качества готовых блюд».

close

Тем не менее очевидно, что до «хеппи-энда» в области питания украинским военным пока далеко. Власти признают, что эксперимент по новым стандартам призван только «определить возможность» перехода всей армии на качественный международный уровень.
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07.09.2020 23:11 Відповісти
Міноборони не переводить решту частин на нову систему харчування і не проводить торги на наступний рік, - Петреня - Цензор.НЕТ 1365
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07.09.2020 23:12 Відповісти
Міноборони не переводить решту частин на нову систему харчування і не проводить торги на наступний рік, - Петреня - Цензор.НЕТ 8029
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07.09.2020 23:12 Відповісти
Сухий пайок буває разовий або на три доби. Сухий пайок більше трьох діб називається недоторканний запас продовольства і питної води.
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08.09.2020 11:07 Відповісти
Но вєть ето нє главноє! Главноє што бариґу скінулі!
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07.09.2020 23:17 Відповісти
А шо вы удивляетесь, блазень во всех сферах экономики сворачивает рефрпмы, как и делал шоколад, блазень имитирует реформы.
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07.09.2020 23:19 Відповісти
Правда? То хто ж зробив реформу харчування в армії? Через кого блазню доводиться її згортати? Допетраєте? Чи для вас це занадто складно?
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07.09.2020 23:34 Відповісти
Зеленая тварь боится и ненавидит армию одновременно.
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07.09.2020 23:22 Відповісти
Він її обкрадає, руйнує.
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07.09.2020 23:35 Відповісти
Да и вообще, когда ему об армии думать, о стратегии развития?У него нет на это времени : нужно схемы с друганами прокручивать, бене и ахметке угождать, да, главное, не забыть отдохнуть съездить пару раз в месяц за казенный кошт и пофоткаться!
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07.09.2020 23:26 Відповісти
Ну шо, Зебіли! Як вам ця хохмочка?
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08.09.2020 00:06 Відповісти
Если зрады нет, то ее всегда можна выдумать!
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08.09.2020 00:16 Відповісти
Остановленные реформы и возврат к старым коррупционным схемам, это, конечно, не зрада, а великое зе-достижение.
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08.09.2020 00:21 Відповісти
Это где такое?
И чего армию обеспечивают по сей день фирмочки, которые были допущены к этой сфере бизнеса еще при Януковоще?
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08.09.2020 00:24 Відповісти
Це питання до Вави. Він ригам довіряє. Вважає їх праФФвесіоналами.
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08.09.2020 00:28 Відповісти
І то Вава при свиночолому ригів захищав та їх фірмочки від постачання армії не прогнав?
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08.09.2020 00:34 Відповісти
А наивные сторонники Зеленского думали, что вот теперь-то реформы и пойдут. Хрен вам, инфантильные избиратели, даже тем реформам, что были, пришел зе-кирдык.
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08.09.2020 00:20 Відповісти
Сейчас бы наверно эта реформа уже была б закончена. Были люди, которые были способны это сделать. Но Зеленский отстраняет профессионалов от власти, снимает их с постов.
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08.09.2020 05:49 Відповісти
свинарчуковских не так просто от корыта убрать.
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08.09.2020 01:54 Відповісти
Не просто потрібно армії пєрєстать стрєлять, ай пєрестать кушать.
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08.09.2020 07:26 Відповісти
А причина одна--при владі зелена продажна чума. В керівництві ЗСУ старі старпеди які стоять навитяжку перед чотирижди уклоністом від призиву. в армію. В країні насаджується культ "какая разніца"
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08.09.2020 07:46 Відповісти
При "баризі" ЗСУ одержували нові види озброєння,модернізувались старі зразки, будувалось житло. харчування і речове оснащення по стандартам НАТО,а що тепер---розчарування і знищення армії. Це ДОСЯГЛИ ви зеленіа мерзота.
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08.09.2020 07:52 Відповісти
 
 