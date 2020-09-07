Кожна країна повинна інвестувати в охорону здоров'я, щоб бути краще підготовленою до наступних пандемій, - Гебреєсус
Країнам варто готуватися до нових пандемій та інвестувати в охорону здоров'я.
Про це 7 вересня під час пресконференції заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, передає Цензор.НЕТ.
"Це буде не остання пандемія. Історія вчить нас, що спалахи і пандемії - це факт життя. Але коли настане наступна пандемія, світ має бути готовим - більше готовим, ніж був цього разу", - упевнений він.
Глава ВООЗ зазначив, що останніми роками багато країн нехтували сферою суспільної охорони здоров'я, яка є основою для відповіді на пандемію. Таким чином, частина зобов'язань кожної країни має полягати в інвестуванні в практику охорони здоров'я як вкладення "в більш здорове і безпечне майбутнє".
Топ коментарі
+5 mrSmith
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+4 PREDATOR PREDATOR
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+4 михаил виттман
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Или телепропеведника.
Расстегивайте бумажники дамы и господа и готовьте ваши кредитки!
1. Обслуживание государственного долга 2,609 млрд. гривен
2. Фонда помощи по безработице 1 млрд гривен
3. Выплата помощи на детей 500 млн.
О каких же выплатах с марта месяца так взахлеб врал Зеленский, если деньги нашли только в сентябре да и то из социальных программ ? (с)
Наша ********* вже приготувалась, гроші ковідні роздерибанили, маски продали, може гереги щось на Китаї закуплять тим і обійдемося.
Нужно вкладывать в здоровье украинцев.