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ВООЗ (769) охорона здоров'я (288) Гебреєсус (166)

Кожна країна повинна інвестувати в охорону здоров'я, щоб бути краще підготовленою до наступних пандемій, - Гебреєсус

Кожна країна повинна інвестувати в охорону здоров'я, щоб бути краще підготовленою до наступних пандемій, - Гебреєсус

Країнам варто готуватися до нових пандемій та інвестувати в охорону здоров'я.

Про це 7 вересня під час пресконференції заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, передає Цензор.НЕТ.

"Це буде не остання пандемія. Історія вчить нас, що спалахи і пандемії - це факт життя. Але коли настане наступна пандемія, світ має бути готовим - більше готовим, ніж був цього разу", - упевнений він.

Глава ВООЗ зазначив, що останніми роками багато країн нехтували сферою суспільної охорони здоров'я, яка є основою для відповіді на пандемію. Таким чином, частина зобов'язань кожної країни має полягати в інвестуванні в практику охорони здоров'я як вкладення "в більш здорове і безпечне майбутнє".

Читайте також: Країни повинні розробити плани щодо карантину, виявлення і лікування хворих COVID-19, - глава ВООЗ Гебреєсус
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Топ коментарі
+5
Напоминает чувака из телелохотрона.
Или телепропеведника.
Расстегивайте бумажники дамы и господа и готовьте ваши кредитки!
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07.09.2020 23:06
+4
Останні пандемії це бізнес.І ні в яке порівняння не йдуть з іспанкою.
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07.09.2020 23:17
+4
Какой грипп на очереди,коровий,а может овечий? Башляйте,лохи..
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08.09.2020 00:17
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Напоминает чувака из телелохотрона.
Или телепропеведника.
Расстегивайте бумажники дамы и господа и готовьте ваши кредитки!
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07.09.2020 23:06 Відповісти
Эти суки сами произвели коронавирус, сами создали пандемию, сами ввели незаконный карантин по всему миру, а теперь предупреждают, что будут делать бесконечное множество пандемий на ими же созданное биооружие. Это просто пипец. Идите нах. Украина не обязана подчиняться всяким мировым психопатам - олигархам, хищной власти ублюдков, которые одержимы убийством 90% населения земли и созданию из людей биороботов.А Билл Гейтс совсем уже поехал, финансировал создание мутированных комаров , переносчиков разных инфекций, и выпустил уже сотни миллионов в США, несмотря на протесты людей. Это ужас что они творят. А наши зеленые уроды им служат.
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07.09.2020 23:26 Відповісти
Да конечно, весь мир просто включился. Ничего просто в это жизни не бывает. Зеленые под управлением мирового олигархата и ему служат изначально, если бы не так, то они бы не были сейчас при власти.
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07.09.2020 23:46 Відповісти
Хто вам так мозок промив? Ви на яких ТВ каналах дозу отримуєте?
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08.09.2020 00:00 Відповісти
Тебя Лариса и брандсбойдом хрен отмоешь,а туда же с комментами.
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08.09.2020 00:20 Відповісти
Та ще й взяла моду, падлюка, залишає свій коментар під першим чи другим, щоб цю її блювоту скаженої мавпи всі прочитали.
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08.09.2020 00:23 Відповісти
Ботка грязная, тебе места нет? Пшла.
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08.09.2020 00:39 Відповісти
Шшш! Не лякай людей, сюди ж інтелігенти іноді зазирають. Ти ж ганьба Цензора, чорноротая кацапка! Киш під віник!
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08.09.2020 00:44 Відповісти
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08.09.2020 01:16 Відповісти
А ты, Ватман, откуда вылезло? Что то не видела я тебя с комментариями. Недавно тебя бота наняли? Пиши клмментарии по теме, а не гадишь тут, собака.
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08.09.2020 00:42 Відповісти
Это ты о себе, подстилка олигархическая?)
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08.09.2020 00:38 Відповісти
Нє, це я про тебе, прокладка ти гігієнічєская.
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08.09.2020 00:45 Відповісти
Ты о себе высокого мнения, тампакс грязный.
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08.09.2020 00:46 Відповісти
Фііі. Яка ж ти гидота чорнорота.
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08.09.2020 00:50 Відповісти
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08.09.2020 01:16 Відповісти
Дійсно! А я все думала, кого він мені нагадує.
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07.09.2020 23:58 Відповісти
Какой грипп на очереди,коровий,а может овечий? Башляйте,лохи..
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08.09.2020 00:17 Відповісти
великий реформатор і просто найвеличніший лідер ********** зра вам наінвестує
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07.09.2020 23:07 Відповісти
хм.. "наши" Зеленые дарования уже весь короно-фонд который был под 60 млрд.грвн. инвестировали со счетов гос-тва - в свои семьи и семьи своих кентов !!! Так что ненАдА нас учить - тут все и так ученые - они были на Икономическом тренинге в Трускавце перед выборами..
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07.09.2020 23:10 Відповісти
От и весь мабуть ответ на все вопросы о пандемии . .. .
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07.09.2020 23:11 Відповісти
Эфиоп читает сайт своего же ВОЗа, где черным по белому - "вспышка", а не пандемия?
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07.09.2020 23:16 Відповісти
Останні пандемії це бізнес.І ні в яке порівняння не йдуть з іспанкою.
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07.09.2020 23:17 Відповісти
Звичайно , це бізнес . Більше десятка фармацевтичних компаній включилися в гонку для винаходу вакцини від covid -19 , - найуспішніша отрамає мільярдні замовлення . Такого замовлення не було мабуть навіть від Сніду . ( Люди почали користуватись якісними і дешевими презервативами , і поширення зарази припинилось ) .
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07.09.2020 23:32 Відповісти
https://censor.net/ru/user/432106 Але від сніду все рівно багато помирає.Також розповсюджується снід не тільки статевим шляхом,але і через голку.
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07.09.2020 23:51 Відповісти
В 1986 році проходив медогляд в обласній поліклініці . В маніпуляційний кабінет заводили по - двоє . У першого медсестра брала кров із вени звичайним скляним шприцем , - видавлювала в пробірку . Потім промивала його в крані з гарячою водою і йшла до слідуючого ... Я коли це побачив , встав і мовчки вийшов з кабінету . ( Медогляд пройшов тоді за " сало " ) . .... .
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08.09.2020 00:06 Відповісти
https://censor.net/ru/user/432106 Таке було вже і після совка.
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08.09.2020 00:13 Відповісти
Нащастя виписував на той час популярний " ровєснік " , і дізнавався із нього про спід і інші хвороби на " западі " .
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08.09.2020 00:25 Відповісти
https://censor.net/ru/user/432106 Ну в нас тоді його може ще й не було.Але інші хвороби були.Та й зараз не краще.Люди мруть від всього.Он кожен рік,на 160 тисяч збільшується кількість онкохворих.Половина з яких помирає,в цей самий рік.І ситуація буде тільки погіршуватись.Через 10-20 років,від раку буду помирати ще майже в два рази більше людей.
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08.09.2020 00:30 Відповісти
Особисто в моїй рідні від раку померли четверо - мій син і батько . Двоє інших в сім"ї дружини . Такшо згоден .
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08.09.2020 00:51 Відповісти
https://censor.net/ru/user/432106 В мене також померли дуже близькі родичі.І знаю багатьох,в кого також померли від раку.Дуже багато молодих людей і дітей помирають від нього.
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08.09.2020 01:16 Відповісти
Это в каком мухосранске было?
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08.09.2020 08:01 Відповісти
Для обеспечения доплат медицинским работникам обещанных еще в марте, Кабмин сократил финансирование -

1. Обслуживание государственного долга 2,609 млрд. гривен

2. Фонда помощи по безработице 1 млрд гривен

3. Выплата помощи на детей 500 млн.
О каких же выплатах с марта месяца так взахлеб врал Зеленский, если деньги нашли только в сентябре да и то из социальных программ ? (с)
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07.09.2020 23:26 Відповісти
возу повезло, что у них не было винницких реформистов и лично фельдшера смерть супрунши, которым почти удалось уничтожить медицину в Украине.
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07.09.2020 23:28 Відповісти
Украину ждет девятый вал COVID-19, прошедшие месяцы властью совершенно бездарно профуканы.. Тотальный локдаун в Украине, введенный в марте-мае, был совершенно не оправдан, а повторить его сейчас, когда он действительно необходим, уже невозможно.. Без строгого карантина остановить экспоненциальный рост заболеваемости вряд ли удастся, то есть исчерпание емкости больниц - исключительно вопрос времени.. (с)
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07.09.2020 23:35 Відповісти
десятый
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07.09.2020 23:50 Відповісти
посмотрим... но в Украине никогда не было стабилизации эпидемического процесса на фоновом уровне, поэтому ни о каких первых или вторых, третьих и т.д. волнах у нас говорить просто нельзя. Наша волна первая и она же единственная и для многих из нас будет последняя, и никаких отдельных фаз в ней выделить уже не получается....
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07.09.2020 23:55 Відповісти
Т.е не иммунизация, не витаминизация населения, не пропаганда зож,а глупые запреты, отключения, комендатские часы, запугивания, во всём мире несёт разум, а у нас не работает. Какая и где произошла стабилизация? В Китае?
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08.09.2020 00:09 Відповісти
Не лишним будет очередной раз всем напомнить - что жесткий карантин не призван остановить или искоренить эпидемию. До появления вакцины избавиться от COVID-19 человечество явно не сможет. Задача карантина - сплющить пик эпидемии чтобы ВСЕ службы были готовы так - чтобы больные не умирали в коридорах больниц, а их родственники не убивали друг друга за спасительный кислород для своих близких.
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08.09.2020 00:14 Відповісти
Ігорьок не нагнітай, ти хоча б сам віриш, що сказав.
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08.09.2020 13:49 Відповісти
https://censor.net/ru/user/314213 А ты вечно хотел жить?
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08.09.2020 14:52 Відповісти
я и так буду жить вечно, правда большую часть я буду жить после смерти...
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08.09.2020 18:49 Відповісти
https://censor.net/ru/user/314213 Если веруешь в загробную жизнь - зачем бояться какого-то раздутого вируса?
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08.09.2020 20:46 Відповісти
я к твоему сведению ВООБЩЕ никуя не боюсь - страх потерян еще в 2014-2015-м в Донбассе.. а переживаю я за своих родных, близких...за Украину ...
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08.09.2020 22:16 Відповісти
я это писал еще в начале пандемии. Что в будущем будут вирусы еще в разы страшнее и мощнее и нужно готовить к этому страну!
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07.09.2020 23:53 Відповісти
Я так розумію, що це натяк, типу готуйтесь бо незабаром новий сюрпрайз буде.
Наша ********* вже приготувалась, гроші ковідні роздерибанили, маски продали, може гереги щось на Китаї закуплять тим і обійдемося.
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07.09.2020 23:53 Відповісти
та ну? якийсь не капітан, а прямо НЕГР ОЧЕВИДНІСТЬ! і це каже той самий негр, який на початку цього року казав, що вірус - це ніщо і все локалізовано, і під контролем???? трумп правильно робить, що виходить з цього наВОЗу !!!!
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08.09.2020 01:37 Відповісти
Дякуємо ВООЗ і особисто пану Гебрею за шучностворений вірус ковидла від доктрів: Барика, Андерсена, Фаучі, Фергісона та їх фінансистів пана Білла Гейтса і пані Малінди.
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08.09.2020 07:54 Відповісти
Вкладывать нужно не в здравоохранение!
Нужно вкладывать в здоровье украинцев.
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08.09.2020 09:16 Відповісти
Міжнародним мародерам і аферистам вже не хватає на булочку з маслом.
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08.09.2020 13:47 Відповісти
З початку року в Україні померло 287 010 осіб. Про це повідомляє http://www.ukrstat.gov.ua/ Державна служба статистики. Порівняно з минулим роком смертність скоротилася на 17 320 осіб. За січень-червень 2019 року померло 304 330 осіб.
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08.09.2020 13:54 Відповісти
 
 