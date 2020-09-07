Родичі білоруської опозиціонерки Колесникової подали заяву в міліцію про її зникнення

Родичі білоруської опозиціонерки, члена Координаційної ради Білорусі Марії Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив екскандидат у президенти Білорусі Віктор Бабарико.

"Родичі Марії Колесникової подали заяву в міліцію за фактом зникнення. В міліції сказали, що заяву прийнято, Марію шукають", - сказано в повідомленні.

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