Російський суд продовжив на три місяці арешт українського активіста з Криму Приходька, - правозахисники
Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону 7 вересня продовжив ще на три місяці термін утримання під вартою українського активіста з Криму Олега Приходька.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Кримської солідарності".
На засіданні, крім сторони захисту та обвинувачення, був присутній консул України в Ростові-на-Дону Юрій Довгуля.
Адвокат клопотав про розгляд доказів захисту, але суддя переніс їхній розгляд на 16 вересня, "зважаючи на необхідність звільнити зал суду для інших підсудних".
Водночас, суд задовольнив клопотання обвинувачення про продовження строку тримання Олега Приходька під вартою ще на три місяці.
Коментуючи рішення суду, Приходько сказав, що він "нічого іншого і не очікував".
Нагадаємо, 8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук у Олега Приходька в окупованому селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України. 10 жовтня окупанти затримали проукраїнського активіста з Сак Приходька. Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Криму заарештував активіста на два місяці. 26 грудня окупаційний "суд" у Криму залишив під вартою до лютого українського активіста Приходька. Пізніше йому продовжили арешт до 15 вересня.
1 квітня 2020 року стало відомо, що обвинуваченого в підготовці до теракту жителя Сакського району Криму Олега Приходька незаконно етапували з сімферопольського СІЗО в Росію. 7 квітня стало відомо, що Приходька доставили в СІЗО Ростова-на-Дону.
Будь ласка, зачекайте...