Російський суд продовжив на три місяці арешт українського активіста з Криму Приходька, - правозахисники

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону 7 вересня продовжив ще на три місяці термін утримання під вартою українського активіста з Криму Олега Приходька.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Кримської солідарності".

На засіданні, крім сторони захисту та обвинувачення, був присутній консул України в Ростові-на-Дону Юрій Довгуля.

Адвокат клопотав про розгляд доказів захисту, але суддя переніс їхній розгляд на 16 вересня, "зважаючи на необхідність звільнити зал суду для інших підсудних".

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Водночас, суд задовольнив клопотання обвинувачення про продовження строку тримання Олега Приходька під вартою ще на три місяці.

Коментуючи рішення суду, Приходько сказав, що він "нічого іншого і не очікував".

Нагадаємо, 8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук у Олега Приходька в окупованому селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України. 10 жовтня окупанти затримали проукраїнського активіста з Сак Приходька. Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Криму заарештував активіста на два місяці. 26 грудня окупаційний "суд" у Криму залишив під вартою до лютого українського активіста Приходька. Пізніше йому продовжили арешт до 15 вересня.

1 квітня 2020 року стало відомо, що обвинуваченого в підготовці до теракту жителя Сакського району Криму Олега Приходька незаконно етапували з сімферопольського СІЗО в Росію. 7 квітня стало відомо, що Приходька доставили в СІЗО Ростова-на-Дону.