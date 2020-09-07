У Сумах, які зарахували до помаранчевої зони, заборонили нічні клуби, концерти і дискотеки
У Сумах, які зарахували до помаранчевої зони епідеміологічної небезпеки щодо коронавірусу, посилили карантинні обмеження, зокрема тимчасово заборонили проведення концертів, дискотек.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє інфорпортал Сумської міськради.
Як зазначається, за рекомендаціями міської комісії ТЕБ та НС у Сумах заборонили проведення концертів (крім закладів культури, для яких концертна діяльність є основною), роботу нічних клубів, кафе і ресторанів з організацією дозвілля (дискотеками, концертами тощо)
Також заборонено роботу громадського харчування (кафе, ресторанів) і літніх майданчиків з 24.00 до 7.00, крім роботи з доставки замовлень.
Керівникам організацій та підприємств рекомендовано перевести працівників, по можливості, на дистанційну роботу і проводити наради, зустрічі в режимі онлайн.
Як повідомлялося, з 7 вересня почало діяти нове епідемічне зонування. Згідно з ним Суми належать до помаранчевої зони епідеміологічної безпеки.
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у психиаторов есть книжки, там на рисунках в виде клякс - вагины, письки-сиськи, ну и фрагменты актов половых ..
Вот он источнеГ распространения вируса!
В нашей, достаточно безрадостной, ситуации нужно конструктивно бояться, но не паниковать.
Глобального окончание коронавирусной эпопеи можно ожидать примерно к лету-осени 2021 года, когда с высокой вероятностью по всему миру появится достаточно доступная вакцина. Шансов на выработку коллективного иммунитета до того времени нет практически никаких - кластерный характер распространения COVID-19 и малопонятные истории с разной восприимчивостью разных людей не дают на это надеяться.
В государственном масштабе существующая в Украине власть, очевидно, не способна адекватно реагировать на ситуацию. Население может рассчитывать исключительно на себя: «спасение утопающих дело рук самих утопающих».
Основное, что необходимо осознать это то, что противоэпидемические меры, требующие от народа сознательности и доверия к власти и друг к другу, в Украине не работают и работать не будут уже никогда.
Масочный режим не соблюдается и соблюдаться не будет, поэтому его влияние на замедление распространения инфекции практически равно нулю. Если вы благоразумный человек, всерьез воспринимающий сложившуюся ситуацию, то вам остается только одно - постараться минимизировать риски для себя и дорогих вам людей.
В целом держите голову холодной, не ударяйтесь в крайности и не паникуйте. Прорвемся, бывало и хуже. (с)