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У Сумах, які зарахували до помаранчевої зони, заборонили нічні клуби, концерти і дискотеки

У Сумах, які зарахували до помаранчевої зони, заборонили нічні клуби, концерти і дискотеки

У Сумах, які зарахували до помаранчевої зони епідеміологічної небезпеки щодо коронавірусу, посилили карантинні обмеження, зокрема тимчасово заборонили проведення концертів, дискотек.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє інфорпортал Сумської міськради.

Як зазначається, за рекомендаціями міської комісії ТЕБ та НС у Сумах заборонили проведення концертів (крім закладів культури, для яких концертна діяльність є основною), роботу нічних клубів, кафе і ресторанів з організацією дозвілля (дискотеками, концертами тощо)

Також заборонено роботу громадського харчування (кафе, ресторанів) і літніх майданчиків з 24.00 до 7.00, крім роботи з доставки замовлень.

Керівникам організацій та підприємств рекомендовано перевести працівників, по можливості, на дистанційну роботу і проводити наради, зустрічі в режимі онлайн.

Як повідомлялося, з 7 вересня почало діяти нове епідемічне зонування. Згідно з ним Суми належать до помаранчевої зони епідеміологічної безпеки.

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Топ коментарі
+4
Режим членограя превратил всю Украину в сплошной цирк на дроте , ни у кого другого нет никаких зон !
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08.09.2020 01:05
+2
Также запрещена работа общепита (кафе, ресторанов) и летних площадок с 24.00 до 7.00

Вот он источнеГ распространения вируса!
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08.09.2020 00:00
+2
Что делать?
В нашей, достаточно безрадостной, ситуации нужно конструктивно бояться, но не паниковать.
Глобального окончание коронавирусной эпопеи можно ожидать примерно к лету-осени 2021 года, когда с высокой вероятностью по всему миру появится достаточно доступная вакцина. Шансов на выработку коллективного иммунитета до того времени нет практически никаких - кластерный характер распространения COVID-19 и малопонятные истории с разной восприимчивостью разных людей не дают на это надеяться.
В государственном масштабе существующая в Украине власть, очевидно, не способна адекватно реагировать на ситуацию. Население может рассчитывать исключительно на себя: «спасение утопающих дело рук самих утопающих».
Основное, что необходимо осознать это то, что противоэпидемические меры, требующие от народа сознательности и доверия к власти и друг к другу, в Украине не работают и работать не будут уже никогда.
Масочный режим не соблюдается и соблюдаться не будет, поэтому его влияние на замедление распространения инфекции практически равно нулю. Если вы благоразумный человек, всерьез воспринимающий сложившуюся ситуацию, то вам остается только одно - постараться минимизировать риски для себя и дорогих вам людей.
В целом держите голову холодной, не ударяйтесь в крайности и не паникуйте. Прорвемся, бывало и хуже. (с)
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08.09.2020 00:36
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пи.си.. Когда страна впадает в детство - ей нужен психопедиатр !!! (с)
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07.09.2020 23:59 Відповісти
Мо', педопсихіатр?
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08.09.2020 01:13 Відповісти
может кому то и нужен и педо ...

у психиаторов есть книжки, там на рисунках в виде клякс - вагины, письки-сиськи, ну и фрагменты актов половых ..
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08.09.2020 01:24 Відповісти
роршах ще той художник...😁
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08.09.2020 01:33 Відповісти
Режим членограя превратил всю Украину в сплошной цирк на дроте , ни у кого другого нет никаких зон !
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08.09.2020 01:05 Відповісти
Пора гнати нах цю владу зрадників та ідіотів.
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08.09.2020 06:49 Відповісти
У Сумах, які зарахували до помаранчевої зони, заборонили нічні клуби, концерти і дискотеки - Цензор.НЕТ 5922
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08.09.2020 07:49 Відповісти
Также запрещена работа общепита (кафе, ресторанов) и летних площадок с 24.00 до 7.00

Вот он источнеГ распространения вируса!
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08.09.2020 00:00 Відповісти
Всім сумчанам придбати білі простирадла і тішком-нишком повзти на кладовища?Пійшли на йух!
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08.09.2020 00:01 Відповісти
Что делать?
В нашей, достаточно безрадостной, ситуации нужно конструктивно бояться, но не паниковать.
Глобального окончание коронавирусной эпопеи можно ожидать примерно к лету-осени 2021 года, когда с высокой вероятностью по всему миру появится достаточно доступная вакцина. Шансов на выработку коллективного иммунитета до того времени нет практически никаких - кластерный характер распространения COVID-19 и малопонятные истории с разной восприимчивостью разных людей не дают на это надеяться.
В государственном масштабе существующая в Украине власть, очевидно, не способна адекватно реагировать на ситуацию. Население может рассчитывать исключительно на себя: «спасение утопающих дело рук самих утопающих».
Основное, что необходимо осознать это то, что противоэпидемические меры, требующие от народа сознательности и доверия к власти и друг к другу, в Украине не работают и работать не будут уже никогда.
Масочный режим не соблюдается и соблюдаться не будет, поэтому его влияние на замедление распространения инфекции практически равно нулю. Если вы благоразумный человек, всерьез воспринимающий сложившуюся ситуацию, то вам остается только одно - постараться минимизировать риски для себя и дорогих вам людей.
В целом держите голову холодной, не ударяйтесь в крайности и не паникуйте. Прорвемся, бывало и хуже. (с)
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08.09.2020 00:36 Відповісти
Бывали хуже времена , но не было подлей !
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08.09.2020 01:08 Відповісти
Янелох розважається та продовжує знищувати те, що залишилось.
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08.09.2020 01:42 Відповісти
Вы пока записывайте фамилии всех чиновников, принимающих такие решения. Очень будет забавно наблюдать как они будут отмазываться на суде, размазывая по небритым харям скупые мужские слёзы, и бормотать что они "руководствовались самыми лучшими намерениями".
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08.09.2020 03:01 Відповісти
Они и так на крючке за воровство или в доле на откат готують гроши. Не голсовать за ковидные местные власти которые на подтанцовке у ковидной мафии.
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08.09.2020 03:50 Відповісти
Должны сесть все. Иначе они оставят выжженную землю на месте Украины.
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08.09.2020 08:02 Відповісти
Амереканское иследование. Тесты ПЛРЦ очень чуствительны и реагируют к мертвым антителам всех инфекций 90% случаях . и только правильно угадывают ковид с первого раза 10% . Готовте денежки. Пора разобраться сколько справжних больных без патологий.
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08.09.2020 03:41 Відповісти
 
 