У Сумах, які зарахували до помаранчевої зони, заборонили нічні клуби, концерти і дискотеки

У Сумах, які зарахували до помаранчевої зони епідеміологічної небезпеки щодо коронавірусу, посилили карантинні обмеження, зокрема тимчасово заборонили проведення концертів, дискотек.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє інфорпортал Сумської міськради.

Як зазначається, за рекомендаціями міської комісії ТЕБ та НС у Сумах заборонили проведення концертів (крім закладів культури, для яких концертна діяльність є основною), роботу нічних клубів, кафе і ресторанів з організацією дозвілля (дискотеками, концертами тощо)

Також заборонено роботу громадського харчування (кафе, ресторанів) і літніх майданчиків з 24.00 до 7.00, крім роботи з доставки замовлень.

Керівникам організацій та підприємств рекомендовано перевести працівників, по можливості, на дистанційну роботу і проводити наради, зустрічі в режимі онлайн.

Як повідомлялося, з 7 вересня почало діяти нове епідемічне зонування. Згідно з ним Суми належать до помаранчевої зони епідеміологічної безпеки.

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