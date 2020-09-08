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Розмови між главами МЗС України та Росії з нагоди порушення терористами перемир'я на Донбасі ще не було, - Кулеба

Розмови між главами МЗС України та Росії з нагоди порушення терористами перемир'я на Донбасі ще не було, - Кулеба

Телефонна розмова міністрів закордонних справ України і Росії в зв'язку з порушенням режиму тиші на Донбасі поки не відбулася.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV в понеділок.

"Попри пізню годину, коли розмова вчора (у неділю, – ред.) була ініційована, спочатку реакція з російського МЗС була досить жвава, але потім, сьогодні вранці, ми отримали повідомлення, що міністр Лавров терміново відбув у відрядження. І невідомо, коли ця розмова відбудеться. Як з'ясувалося, він відбув до Сирії. Тому я готовий, чекаю розмови. Я вважаю, що коли вбивають на Сході українського солдата, то єдина сторона, з якою треба говорити - це РФ. І саме таке доручення дав мені вчора президент - переговорити з Лавровим", - сказав Кулеба.

Міністр також пояснив, які питання повинні бути обговорені в ході його розмови з Лавровим.

Також читайте: Росія відклала розмову Кулеби і Лаврова щодо Донбасу через відрядження глави МЗС РФ у Сирію

"Про що говорити? Дуже просто. Перше питання - як пояснює Російська Федерація те, що сталося. Друге – чи залишається вона відданою режиму припинення вогню. І третє - обговорити підготовку до зустрічі міністрів закордонних справ нормандського формату, яка повинна відбутися відразу після зустрічі радників у світлі тих обстрілів, які вчора відбулися", - зазначив Кулеба.

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Топ коментарі
+9
ОБСЄ нарахувала 950 порушень перемир'я на Донбасі за півтора тижня !!!
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08.09.2020 00:31
+7
«Лавров, нє ізволіл отвєтіть хахлє на звонок.
А то прі Порошенкє оборзєлі, внатурє.»
Десь так.
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08.09.2020 00:21
+7
Про що розмовляти із лютим ворогом і окупантом ?
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08.09.2020 00:29
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«Лавров, нє ізволіл отвєтіть хахлє на звонок.
А то прі Порошенкє оборзєлі, внатурє.»
Десь так.
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08.09.2020 00:21 Відповісти
А старых пердунов ,вонючих ,запроданцев-кучму,кравчука,Фокина на Крещатике повесить на столбе фонарном .чтоб другим холуям кацапским не повадно было!!!
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08.09.2020 00:59 Відповісти
Покайся, лошадь унылая
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08.09.2020 00:22 Відповісти
Про що розмовляти із лютим ворогом і окупантом ?
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08.09.2020 00:29 Відповісти
А ця "розмова" касапам і не потрібна. Їм потрібна капітуляція

Он, почитайте "Страсти": https://www.facebook.com/ferrummustflow/?__cft__[0]=AZV8jryOFNCGUicz4xGlR_3X2G2MS1jS5ih0rWrxUsE-9uhM2Zakqt2fZx4Go0H0134J3YsbFKS6xVxzxRDii3lCcf5Dkv_tBm8_Jv5gMMhiXu3stUR3CI_F6KoXZZxcdL3V9ZlFACtABC0UNrsf2P2HOWYI7-YmYzChwolUA4SgQA&__tn__=-UC%2CP-R "ЗЕЛЕНСКИЙ ВПАЛ В ГЛУБОКУЮ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ"
Чи Віталія Портникова: "https://espreso.tv/article/2020/09/07/vitaliy_portnykov_peremyrya_tezh_zbroya_destabilizaciyi Перемир'я - теж зброя дестабілізації "
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08.09.2020 00:29 Відповісти
ОБСЄ нарахувала 950 порушень перемир'я на Донбасі за півтора тижня !!!
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08.09.2020 00:31 Відповісти
у перекладі на зєїзик: «нарушеніє тішини».
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08.09.2020 00:34 Відповісти
Щопіврічна пролонгація секторальних санкцій (ті, що самі болючі) від ЄС базуються лише на звітах ОБСЄ. Це означає лише те, що санкції, які руйнують російську економіку будуть продовжені.
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08.09.2020 00:36 Відповісти
Це я про те що якщо "сліпа і глухоніма" ОБСЄ зафіксувала стільки порушень то їх набагато більше !!! і ні про яки "режими тиші" розмову вести не можна по суті - війна триває й далі без паузи ....
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08.09.2020 00:45 Відповісти
На Слабоді слова верещала Верещучка-Шапокляк.
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08.09.2020 00:33 Відповісти
Разговор с лошадью что будет,что не будет-результат один. Нулевой.
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08.09.2020 00:33 Відповісти
Тут мова про те, що лошадь, «послала», нашого очільника МВС.
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08.09.2020 00:36 Відповісти
Прекрасно, Кулеба хвастается, что не выполнил указания Президента!

А ничего, что Помпео сумел позвонить Зеленскому и в Оман и в Кривой Рог?
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08.09.2020 00:34 Відповісти
у кацапов жопы дымят, боятся без трубы остаться, в любом случае довольно странные заявления, разве кацапы не сторона конфликта? может нужно прямо и говорить лошади, что это они нарушили и им положено отсыпать полезных санкций?
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08.09.2020 00:42 Відповісти
1. Якщо кацапи повинні поясювати, що сталося, то вони терористи, чи посередники?

2. Як можна бути "відданними режиму припинення вогню", цілеспрямовано вбиваючи?
3. Нахріна нова зустріч, якщо вони хрінять всі домовленості попердньої?
Що це за цирк? Ви забов'язані вимагати поглиблення занкцій проти мордора за порушення домовленностей.
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08.09.2020 00:46 Відповісти
А кто выбрал этих 🤢🤡💩🎪👃🏻🎹 циркачей , пусть убьются головой об стенку
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08.09.2020 01:01 Відповісти
лучше быстрая смерть,чем медленная жизнь.
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08.09.2020 00:47 Відповісти
Не тормози.
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08.09.2020 01:09 Відповісти
Разговора между главами МИД Украины и России по случаю нарушения террористами перемирия на Донбассе еще не было, - Кулеба - Цензор.НЕТ 692
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08.09.2020 05:56 Відповісти
Машка Захерова обидела Сербию и ее президента...
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08.09.2020 07:06 Відповісти
Кроме Лукашеску у Плешивого КГБиста не осталось союзников...
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08.09.2020 07:07 Відповісти
І слово таке гидотне видумали всьообьємляювшєє пєрємирья((( тобто зі слів кульоми пастку для розмови з лошаком не розробили.
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08.09.2020 07:18 Відповісти
клоунов опять послали на...й

обтекайте - и клоуны и их лохторат.
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08.09.2020 08:04 Відповісти
Клоунов опять поимели... Лавров о таких говорил "дебилы, бл..."
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08.09.2020 08:57 Відповісти
Москалі вчергове розвели і напевно щей послали
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08.09.2020 10:00 Відповісти
вони вам, зеленопупікам, водять хером по губах, а ви облизуєтесь. тьфу
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08.09.2020 11:25 Відповісти
 
 