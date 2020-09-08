Розмови між главами МЗС України та Росії з нагоди порушення терористами перемир'я на Донбасі ще не було, - Кулеба
Телефонна розмова міністрів закордонних справ України і Росії в зв'язку з порушенням режиму тиші на Донбасі поки не відбулася.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV в понеділок.
"Попри пізню годину, коли розмова вчора (у неділю, – ред.) була ініційована, спочатку реакція з російського МЗС була досить жвава, але потім, сьогодні вранці, ми отримали повідомлення, що міністр Лавров терміново відбув у відрядження. І невідомо, коли ця розмова відбудеться. Як з'ясувалося, він відбув до Сирії. Тому я готовий, чекаю розмови. Я вважаю, що коли вбивають на Сході українського солдата, то єдина сторона, з якою треба говорити - це РФ. І саме таке доручення дав мені вчора президент - переговорити з Лавровим", - сказав Кулеба.
Міністр також пояснив, які питання повинні бути обговорені в ході його розмови з Лавровим.
"Про що говорити? Дуже просто. Перше питання - як пояснює Російська Федерація те, що сталося. Друге – чи залишається вона відданою режиму припинення вогню. І третє - обговорити підготовку до зустрічі міністрів закордонних справ нормандського формату, яка повинна відбутися відразу після зустрічі радників у світлі тих обстрілів, які вчора відбулися", - зазначив Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
А то прі Порошенкє оборзєлі, внатурє.»
Десь так.
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Чи Віталія Портникова: "https://espreso.tv/article/2020/09/07/vitaliy_portnykov_peremyrya_tezh_zbroya_destabilizaciyi Перемир'я - теж зброя дестабілізації "
А ничего, что Помпео сумел позвонить Зеленскому и в Оман и в Кривой Рог?
2. Як можна бути "відданними режиму припинення вогню", цілеспрямовано вбиваючи?
3. Нахріна нова зустріч, якщо вони хрінять всі домовленості попердньої?
Що це за цирк? Ви забов'язані вимагати поглиблення занкцій проти мордора за порушення домовленностей.
обтекайте - и клоуны и их лохторат.