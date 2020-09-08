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Від початку перемир'я на Донбасі ОБСЄ зафіксувала 950 порушень тиші, - звіт
СММ ОБСЄ зафіксувала після початку перемир'я 27 липня загалом 950 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в звіті ОБСЄ від 7 вересня
Так, починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала в цілому 950 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.
Зокрема, це 173 вибухи, 2 невизначені боєприпаси, які пролетіли, і 13 освітлювальних ракет. Також 762 черги і постріли з автоматичної зброї.
Топ коментарі
+6 Игорь Монахов
показати весь коментар08.09.2020 01:28
+6 Garry Grant
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+3 Владислав Носковский
показати весь коментар08.09.2020 07:03
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все умовно
дві автоматні черги з інтервалом у 5 сек це одне порушення чи два? а з інтервалом у 40 сек?
порушення тиші це любий шум чи виключно постріли з відльотом куль і снарядів у бік противника?
Иди лечись, имбицил зеленый.