УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6784 відвідувача онлайн
Новини Операція Об'єднаних сил
1 065 23
ОБСЄ (3480) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

Від початку перемир'я на Донбасі ОБСЄ зафіксувала 950 порушень тиші, - звіт

Від початку перемир'я на Донбасі ОБСЄ зафіксувала 950 порушень тиші, - звіт

СММ ОБСЄ зафіксувала після початку перемир'я 27 липня загалом 950 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в звіті ОБСЄ від 7 вересня

Так, починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала в цілому 950 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

Зокрема, це 173 вибухи, 2 невизначені боєприпаси, які пролетіли, і 13 освітлювальних ракет. Також 762 черги і постріли з автоматичної зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат немає, - штаб ОС

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
А Зелени ответить легче - "всё нормально", чем всю куевость перемирья объяснять лохам.(с)
показати весь коментар
08.09.2020 01:28
+6
Высер ниже среднего.
показати весь коментар
08.09.2020 03:15
+3
Так твій зюзя є діючим презедентом, хай він і говорить.
показати весь коментар
08.09.2020 07:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А двійко невпізнаних *********** мать у вирій подалися?
показати весь коментар
08.09.2020 01:25 Відповісти
А Зелени ответить легче - "всё нормально", чем всю куевость перемирья объяснять лохам.(с)
показати весь коментар
08.09.2020 01:28 Відповісти
Не то что сивочолый, тот вообще просто молчал ибо ему было по барабану.
показати весь коментар
08.09.2020 02:08 Відповісти
Высер ниже среднего.
показати весь коментар
08.09.2020 03:15 Відповісти
він ще соєвий щЄклад не прожував
показати весь коментар
08.09.2020 07:03 Відповісти
Нарушения не считать срывом.
показати весь коментар
08.09.2020 01:31 Відповісти
Как там на бутылке "Советского"?
показати весь коментар
08.09.2020 03:16 Відповісти
Смердючі порохоботи повилазили. Чому мовчить "патріот" і "опозиціонер" сиволапий гетьман? У нього, як не-як, а фракція в парламенті. Хтось має на весь світ сказати, що зюзя виконує вказівки пуйла і веде Україну до капітуляції. Тому питаю ще раз: Чому мовчить "патріот" і "опозиціонер" сиволапий гетьман?
показати весь коментар
08.09.2020 06:58 Відповісти
Так твій зюзя є діючим презедентом, хай він і говорить.
показати весь коментар
08.09.2020 07:03 Відповісти
Інтриги батЄнька, інтриги.
показати весь коментар
08.09.2020 07:05 Відповісти
Бот,у тебя высеры скучные.Никто тебе за них денег не даст.
показати весь коментар
08.09.2020 07:10 Відповісти
У мене таке враження, що скоро почнуться братання на фронті і Зєльц буде у перших рядах, ну як халявнакамандувач.
показати весь коментар
08.09.2020 07:01 Відповісти
а навіщо на весь світ оприлюднювати, що ЗСУ майже щодня мочить кацапів з багатьох видів зброї, незважаючи на домовленності? ти адекватний?
показати весь коментар
08.09.2020 07:33 Відповісти
950 порушень
все умовно
дві автоматні черги з інтервалом у 5 сек це одне порушення чи два? а з інтервалом у 40 сек?
порушення тиші це любий шум чи виключно постріли з відльотом куль і снарядів у бік противника?
показати весь коментар
08.09.2020 07:31 Відповісти
Там все написано, просто тебе срочно нужно выгораживать эту зелёную мразь.
показати весь коментар
08.09.2020 07:46 Відповісти
Т.е. ОБСЕ, которое раньше не замечало гаубичные обстрелы, сейчас стало автоматные очереди замечать?

Иди лечись, имбицил зеленый.
показати весь коментар
08.09.2020 10:30 Відповісти
як це так? буба ж казала що все пучком і вона все порішала! Навіть на тому зборищі, на День Незалежності, гундосило , що вже не стріляють... от пиз"дун!
показати весь коментар
08.09.2020 08:41 Відповісти
Перемирие, о необходимости которого всё время говорил Зеленский, завершилось.
показати весь коментар
08.09.2020 08:45 Відповісти
Прикольное перемирие - 950 обстрелов. И тишина прикольная.
показати весь коментар
08.09.2020 10:28 Відповісти
Перемирие заканчивается с первым выстрелом любой из сторон, но когда за 43 дня 950 встрелов и нарушений, тоесть в среднем по 22 в сутки, то это уже все что угодно, но только не перемирие. Однако безмозглый зеурод это по прежнему считает перемирием в угоду маскве. У меня есть предложение, пусть он отправит свою семью на передок пожить на недельку с таким "перемирием".
показати весь коментар
08.09.2020 14:06 Відповісти
 
 