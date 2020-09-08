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Новини Агресія Росії проти України
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Порушення перемир'я на Донбасі обговорять у комітеті ВР з нацбезпеки в середу, - Верещук

Порушення перемир'я на Донбасі обговорять у комітеті ВР з нацбезпеки в середу, - Верещук

Порушення перемир'я на Донбасі збройними формуваннями Російської Федерації обговорять в комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради в середу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила народна депутатка фракції партії "Слуга народу" Ірина Верещук в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV у понеділок.

"На цей момент я дотримуюся тієї позиції, якої дотримується президент, Офіс президента. Засідання комітету буде в середу. Ми будемо, напевно, розглядати це питання, і будемо вирішувати, якою буде позиція комітету", - сказала Верещук.

Нагадаємо, про повне припинення вогню на Донбасі, яке почалося з півночі 27 липня, сторони домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 22 липня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія відклала розмова Кулеби і Лаврова щодо Донбасу через відрядження глави МЗС РФ у Сирію

6 вересня від пострілу снайпера найманців РФ під Кримським у Новоайдарському районі загинув військовослужбовець ЗСУ.

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Топ коментарі
+16
На нарушение перемирия нужно отвечать со всех стволов , а не бесполезной трепотнёй ЗЕмразей !
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08.09.2020 07:21
+12
Зелёные мрази выражают глубокую обеспокоенность по поводу убийства украинских военных. Спасибо зебилам они сделали это разом.
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08.09.2020 07:17
+8
Мира с РАБссией не будет ни через 5 ни через 50 лет ни через 500.История учит,что ничему не учит...,Гетьманы Украины-Руси Богдан Хмельницкий и Иван Мазепа тоже думали что с мразями можно договориться...
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08.09.2020 07:23
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девачка пакуй чимаданы и прыгай с этой телеги..... хотя.... кому ты уже нужна......
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08.09.2020 07:24 Відповісти
Непонятно, а почему в среду, а не сразу после события? В какую среду? Какого года? Как сказала бы машутка захарова- товарисчи из уродливых слуг пуйла расставили ноги перед ****** и ждут... А перед этим получили уже во все дыхательные места. Суки продажные. На ростов всех в голубом вагоне. А лучше на урановые рудники в Желтых Водах.
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08.09.2020 07:53 Відповісти
Зелёные мрази выражают глубокую обеспокоенность по поводу убийства украинских военных. Спасибо зебилам они сделали это разом.
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08.09.2020 07:17 Відповісти
Так ПРовокатор ..При соєвому *хетьмані * такого не було .
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08.09.2020 07:18 Відповісти
Шо пригорело зебил? Конечно небуло, эта ваша любимая земразь выпускает на волю убийц украинских детей под сказки о конце войны и делает вид что ничего не происходит когда украинские военные по несколько дней медленно умирают в поле.
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08.09.2020 07:23 Відповісти
Было, конечно. Только при Порохе на это отвечали и соотношение потерь было примерно 3:1 "в пользу орков". А сейчас наши сидят, превратившись в мишени и молчат. Понял разницу? Или тебе, зебуину, это занадто? В ПТУ дробей не проходили?
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08.09.2020 08:02 Відповісти
Малороси .збуджені ..
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08.09.2020 09:03 Відповісти
Ну, звичайно! Ти у нас рагуль патентований!
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08.09.2020 09:18 Відповісти
Как Лео выгнать за критику этого безударного наркомана, так это они на следующий день. А тут подумаешь... ничего важного
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08.09.2020 07:19 Відповісти
чо ті так петушишься? уже почти 8 утра, иди на работу или пойди сделай че-нить полезное, а не плюйся помоями с утра во все сторони
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08.09.2020 07:47 Відповісти
Лол, зебильные боты такие забавные...
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08.09.2020 07:50 Відповісти
Просто СН выполняют все хотелки *****.
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08.09.2020 07:24 Відповісти
Почирикаем поверещим,а потом споем песню Анатолия Соловьяненко Нiч яка мiсячна...
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08.09.2020 07:17 Відповісти
Ніч така місячна зоряна, ясная
В оптиці в мене москаль
На вітер поправочка і допобачення
Дамой за «парєбрік», бай-бай!
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08.09.2020 07:43 Відповісти
Так а що ті депи зможуть вирішити !?
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08.09.2020 07:21 Відповісти
Митя, так там же зеленое большинство... они же ума в Трускавце набирались...
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08.09.2020 08:59 Відповісти
Петя ? І що вони приймуть ? ..Що дадуть дозвіл -стріляти ?
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08.09.2020 09:05 Відповісти
Нет, не Петя. Ал... как Джордж Клуни, только Ал... Митяй, не мути...
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08.09.2020 09:16 Відповісти
На нарушение перемирия нужно отвечать со всех стволов , а не бесполезной трепотнёй ЗЕмразей !
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08.09.2020 07:21 Відповісти
Мира с РАБссией не будет ни через 5 ни через 50 лет ни через 500.История учит,что ничему не учит...,Гетьманы Украины-Руси Богдан Хмельницкий и Иван Мазепа тоже думали что с мразями можно договориться...
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08.09.2020 07:23 Відповісти
Если посмотреть рейтинг ООН стран по индексу человеческого развития то эта рабсия и бубашния занимают выше место по индексу ччеловеческого развития чем мы.
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08.09.2020 07:28 Відповісти
Индекс развития РАБссии показала Машка ЗаХерова говоря о Сербии и ее президенте...
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08.09.2020 07:38 Відповісти
Тебя ТВАРЬ, кто то держит в Украине? Тебе на билет дать? Или дать смачного пенделя, щоб летів на расєю і перевертався?
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08.09.2020 08:01 Відповісти
И кого же они признают виновным в нарушении перемирия?
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08.09.2020 07:23 Відповісти
невезучийслучай наверно.... тусторону низззя
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08.09.2020 07:26 Відповісти
Эрдоган знает что делать с Мавзолейными шакалами...причем и в Сирии и в Ливии....
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08.09.2020 07:29 Відповісти
В среду? То есть, это ситуация не черезвычайная, а так.
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08.09.2020 07:39 Відповісти
А что, исходно не было поятно, что это ПР-ход?
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08.09.2020 07:54 Відповісти
Шапокляк відгавкалась від усіх в студії. Трендичиха.
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08.09.2020 07:40 Відповісти
Машка Захерова и Верещук очень похожи внешне,вы не заметили?
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08.09.2020 07:41 Відповісти
Нарушение перемирия на Донбассе обсудят в комитете ВР по нацбезопасности в среду, - Верещук - Цензор.НЕТ 6381Нарушение перемирия на Донбассе обсудят в комитете ВР по нацбезопасности в среду, - Верещук - Цензор.НЕТ 3779Нарушение перемирия на Донбассе обсудят в комитете ВР по нацбезопасности в среду, - Верещук - Цензор.НЕТ 9559
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08.09.2020 07:46 Відповісти
Нарушение перемирия на Донбассе обсудят в комитете ВР по нацбезопасности в среду, - Верещук - Цензор.НЕТ 5572Нарушение перемирия на Донбассе обсудят в комитете ВР по нацбезопасности в среду, - Верещук - Цензор.НЕТ 6102
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08.09.2020 07:53 Відповісти
Такие нравы. Это не Древняя Греция. Гетеры управляют государствами. Это даже не кухарки.
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08.09.2020 07:57 Відповісти
ЯБВДЛ... с детства мечтал с двумя, и шоб близняшки...
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08.09.2020 09:18 Відповісти
Великие обсудители и вершители судеб.
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08.09.2020 07:55 Відповісти
Да чего торопиться? Можно сразу после выборов собраться. У нас же одни провокации, на которые ВСУ стойко молчит.
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08.09.2020 07:59 Відповісти
Профессор Преображенский заходит на кафедру МГУ им.Ломоносова говорит...
чуваки,сегодня Полиграф Шариков,а завтра Пафнутий Терористов,наука идет вперед товарищи,дайте бабла на новые Новички и Полонии,и РАБссия воспрянет ото сна...
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08.09.2020 08:01 Відповісти
І яка ж ти мерзота верещук---да робіть щось. а не брешіть
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08.09.2020 08:03 Відповісти
Талантливо поданая ЛОЖЬ из Мавзолея,завтра обернется трагедией для всего народа...,так было с братством Гитлера в 1939 году,так было с братом Кайзером Вильгельмом в 1914 году...
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08.09.2020 08:15 Відповісти
А до чого тут кайзер Вільгельм? Він війни не розпочинав. росія перша оголосила мобілізацію. А на србію напала Автро-угорська імперія і, в принципі, мала на те право. Ібо нєкуй вбивати наступників престолу руками полоумних гаврил принципів. До речі, Франц Фердинанд збирався лібералізувати імперію і не збирався воювати з србією. Історію вчи, знавець.
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08.09.2020 08:28 Відповісти
У меня есть личная переписка Кайзера Вильгельма и Николашки Второго накануне той войны...и я прекрасно знаю что ИМЕННО было...Педагог блинг...
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08.09.2020 08:35 Відповісти
Потрібно комітету прицепитися до хеденої парасольки і полетіти на лінію фронту, а то розліталися по Києву, туди летіть де ваш довбаний "мир". Я навіть уявляю рішенгня комітету Ради - "страляли неприцільно", "винний наш воїн, що попав під цей неприцільний постріл". А ще "винний водій автомобіля, що наїхав на міну ДРГ ворога" і "винні бійці, що загинули від пожару", який виник після підпалу ворога.
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08.09.2020 08:17 Відповісти
Перемирие, о необходимости которого всё время говорил Зеленский, завершилось.
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08.09.2020 08:27 Відповісти
Цензоре, не давайте відфотожоплених фоток мадам верещук. Показуйте її такою, як вона є - старою, страшною і нікому не потрібною.
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08.09.2020 08:29 Відповісти
Опять эта надувная баба с зонтиком
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08.09.2020 08:40 Відповісти
Порушення перемир'я на Донбасі обговорять у комітеті ВР з нацбезпеки в середу, - Верещук - Цензор.НЕТ 3390
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08.09.2020 10:08 Відповісти
ирка давай, активнее, шывели булками, выборы скоро,
можно даже придумать как на рояле сбецать,
бубочка поможет, если чего
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08.09.2020 10:37 Відповісти
рейтинх слугнарода превышает допустимые пределы и составляет 148%
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08.09.2020 10:39 Відповісти
ух ты, ж, ждали пока будет 1000
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08.09.2020 11:21 Відповісти
 
 