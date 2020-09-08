Порушення перемир'я на Донбасі обговорять у комітеті ВР з нацбезпеки в середу, - Верещук
Порушення перемир'я на Донбасі збройними формуваннями Російської Федерації обговорять в комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради в середу
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила народна депутатка фракції партії "Слуга народу" Ірина Верещук в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV у понеділок.
"На цей момент я дотримуюся тієї позиції, якої дотримується президент, Офіс президента. Засідання комітету буде в середу. Ми будемо, напевно, розглядати це питання, і будемо вирішувати, якою буде позиція комітету", - сказала Верещук.
Нагадаємо, про повне припинення вогню на Донбасі, яке почалося з півночі 27 липня, сторони домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 22 липня.
6 вересня від пострілу снайпера найманців РФ під Кримським у Новоайдарському районі загинув військовослужбовець ЗСУ.
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В оптиці в мене москаль
На вітер поправочка і допобачення
Дамой за «парєбрік», бай-бай!
чуваки,сегодня Полиграф Шариков,а завтра Пафнутий Терористов,наука идет вперед товарищи,дайте бабла на новые Новички и Полонии,и РАБссия воспрянет ото сна...
можно даже придумать как на рояле сбецать,
бубочка поможет, если чего