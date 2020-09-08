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Новини Агресія Росії проти України
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Росія відклала розмову Кулеби і Лаврова щодо Донбасу через відрядження глави МЗС РФ у Сирію

Росія відклала розмову Кулеби і Лаврова щодо Донбасу через відрядження глави МЗС РФ у Сирію

МЗС Росії повідомив українській стороні, що глава зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров терміново відбув у відрядження, тому дата розмови двох міністрів з приводу загострення ситуації на Донбасі поки невідома.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив під час скайп-включення з Румунії в ефірі програми "Свобода слова на ICTV" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Коли розмова вчора була ініційована, спочатку реакція з російського МЗС була доволі жвавою, але сьогодні зранку ми отримали повідомлення, що міністр Лавров терміново відбув у відрядження, і невідомо, коли ця розмова відбудеться. Як з’ясувалося, він відбув до Сирії. Я готовий, чекаю на розмову", - сказав Кулеба.

Він додав, що, на його переконання, коли на сході вбивають українського солдата, то єдина сторона, з якою потрібно говорити, — це Російська Федерація. Кулеба зазначив, що вчора Президент Зеленський дав йому саме таке доручення – переговорити з Лавровим.

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"Про що говорити? Перше питання — як пояснює Російська Федерація те, що сталося, друге — чи залишається вона відданою режиму припинення вогню, і третє — обговорити підготовку до зустрічі міністрів закордонних справ нормандського формату, яка має відбутися відразу після зустрічі радників, у світлі тих обстрілів, які вчора відбулися", - поінформував міністр.

Як повідомлялося, 6 вересня Кулеба ініціював термінову розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у зв'язку з обстрілами з боку окупантів на Донбасі, унаслідок яких один український військовий загинув і ще один поранений. Російські окупаційні війська у той день двічі порушили режим припинення вогню.

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Топ коментарі
+21
Показательное унижение Украины кацапы или тасторона убивают наших намеренно наши просят обьясниться а Лавров игнорит мол не до вас у меня есть дела поважнее в Сирии больше просите на крленях ну или потом скажет мы не причем мы несторона конфликта мы на их не влияем
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08.09.2020 07:34
+15
Отлично зебилы - «убил украинца - садись поговорим» Ваша работа, кушайте.
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08.09.2020 07:27
+12
видите, как происходит? Такими уловками кацапы заявляют о себе как о ведущей стороне, которая либо позволяет, либо оставляет ведомую сторону в полной зависимости от своей рускай подлости. Руские мрази стремятся указать на свое превосходство и доминанту в этой и других ситуациях. А вот если бы украинские генералы, заискивающие, упавшие под командование клоуна, абсолютно пиджачного, с нулевым представлением о службе, разве что в роли наполеончика, успешно четырежды откосившего от призыва... так вот, если бы генералы имели военные, а не штабные яйца и приказали за убийство украинского солдата выкосить вероятный участок стрельбы, вот тогда бы и лаврушка, и писька и ***** первыми б прибежали на переговоры со всей своей лапотной озабоченностью.
Херовая позиция - проситься и ждать, когда с тобой соизволят. Но что ж делать, если у власти остается шутейка, агент кОзака, иудовня, только и думающая про гешефт, и оподлевшая "рада" зеленых прихлебателей... ну и население, конечно, которому абсолютно плевать на державу... 73%, все-таки, большинство... они ж, суки, удивленно взвоют, когда снова окажутся в объятиях рюзьке мира, мол, а как, почему, а мы же не знали... они ж не понимают, что их поц-и-физму настанет конец - всем этим Украина мае талант, кафешкам, дискотекам, ВУЗам, танцам со звездами, мирной жизни. Не будет ничего. А будут пришельцы, которые выселят их из их квартир, домов, автомобилей. В 14-м году, 6 лет назад, когда среднестатистическая зеленская срань еще пребывала в нежном возрасте - в тот период, когда руские козлы разгружали эшелоны в Казачьей Лопани в 30 км от Харькова, я заглядывал на белгородский форум, чтобы убедиться в подлости лаптей. Там прямым текстом кацапы призывали свое поголовье ехать в Харьков, "выселять хохлов", занимать жилье, отжимать движимое и недвижимое, т.е. делать то, чем славится кацапская мразь...
К чему я так много? К тому, что отказ Лошади от разговора с Кулебой - продукт зебильного правления Дерьмака и звенья одной и той же цепи...
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08.09.2020 08:02
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Отлично зебилы - «убил украинца - садись поговорим» Ваша работа, кушайте.
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08.09.2020 07:27 Відповісти
Да о чем с этими кацапскими мразями вообще можно говорить?!!! Это пустая трата времени. Мочить мразей!!
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08.09.2020 07:28 Відповісти
Який Кулеба? Кулю б Лаврову і не відкладати.
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08.09.2020 07:28 Відповісти
Показательное унижение Украины кацапы или тасторона убивают наших намеренно наши просят обьясниться а Лавров игнорит мол не до вас у меня есть дела поважнее в Сирии больше просите на крленях ну или потом скажет мы не причем мы несторона конфликта мы на их не влияем
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08.09.2020 07:34 Відповісти
мародери пару років взад неодноразово оголошували одностороннє припинення вогню з української сторони
і ці ж самісінькі соєві боти верещали від захоплення
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08.09.2020 07:40 Відповісти
Земразям остаётся только врать. Смотри зебил - одностороннее прекращение огня на неделю чтобы сепары сложили оружие и сдались, и конец войны на условиях врага это две большие разницы.
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08.09.2020 07:54 Відповісти
А мародеры это кто? Это те кто зерно зжерлы? Или те кто масочки сжерли? Или те и другие? Я чет запутался , мил человек объясни!
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08.09.2020 07:56 Відповісти
Росія відклала розмова Кулеби і Лаврова щодо Донбасу через відрядження глави МЗС РФ у Сирію - Цензор.НЕТ 3445
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08.09.2020 09:01 Відповісти
Некролог Лаврову уже подготовлен?
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08.09.2020 07:40 Відповісти
Маячня. Це позиція московії ігнору України і ще один доказ що москва не хоче миру а хоче підкорити своєїй волі нас. А Зеля і братія уклоністів дальше будуть дивитись їм в ... і здавати Україну.
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08.09.2020 07:48 Відповісти
Маячня. Це позиція московії ігнору України і ще один доказ що москва не хоче миру а хоче підкорити своєїй волі нас. А Зеля і братія уклоністів дальше будуть дивитись їм в ... і здавати Україну.
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08.09.2020 07:49 Відповісти
Та нехєрово було б домовитися з Лавровим щоб по тобі і зєлі,а не по солдатам зсу, кацапи постріляли з свд та агс,в полі,"неприцільно".
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08.09.2020 07:55 Відповісти
видите, как происходит? Такими уловками кацапы заявляют о себе как о ведущей стороне, которая либо позволяет, либо оставляет ведомую сторону в полной зависимости от своей рускай подлости. Руские мрази стремятся указать на свое превосходство и доминанту в этой и других ситуациях. А вот если бы украинские генералы, заискивающие, упавшие под командование клоуна, абсолютно пиджачного, с нулевым представлением о службе, разве что в роли наполеончика, успешно четырежды откосившего от призыва... так вот, если бы генералы имели военные, а не штабные яйца и приказали за убийство украинского солдата выкосить вероятный участок стрельбы, вот тогда бы и лаврушка, и писька и ***** первыми б прибежали на переговоры со всей своей лапотной озабоченностью.
Херовая позиция - проситься и ждать, когда с тобой соизволят. Но что ж делать, если у власти остается шутейка, агент кОзака, иудовня, только и думающая про гешефт, и оподлевшая "рада" зеленых прихлебателей... ну и население, конечно, которому абсолютно плевать на державу... 73%, все-таки, большинство... они ж, суки, удивленно взвоют, когда снова окажутся в объятиях рюзьке мира, мол, а как, почему, а мы же не знали... они ж не понимают, что их поц-и-физму настанет конец - всем этим Украина мае талант, кафешкам, дискотекам, ВУЗам, танцам со звездами, мирной жизни. Не будет ничего. А будут пришельцы, которые выселят их из их квартир, домов, автомобилей. В 14-м году, 6 лет назад, когда среднестатистическая зеленская срань еще пребывала в нежном возрасте - в тот период, когда руские козлы разгружали эшелоны в Казачьей Лопани в 30 км от Харькова, я заглядывал на белгородский форум, чтобы убедиться в подлости лаптей. Там прямым текстом кацапы призывали свое поголовье ехать в Харьков, "выселять хохлов", занимать жилье, отжимать движимое и недвижимое, т.е. делать то, чем славится кацапская мразь...
К чему я так много? К тому, что отказ Лошади от разговора с Кулебой - продукт зебильного правления Дерьмака и звенья одной и той же цепи...
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08.09.2020 08:02 Відповісти
Україна повинна допомогти в Сирії ворогам РФ. Треба допомагати зброєю і інформаціє всім противникам РФ, там де є інтерси православного рейха. А не бути зеленими лохами.
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08.09.2020 08:08 Відповісти
Если эти переговоры Московии не нужны, то зачем оно нам ?
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08.09.2020 08:10 Відповісти
. Оккупанты убивают украинского воина.
2. Зегенераты ползут на коленях и просят поговорить.
3. Оккупанты посылают зегенератов нахер.

Как сказал Черчилль, после подписанного "мира" между Гитлером и Чемберленом: "Вместо войны мы выбрали позор, в результате мы получим и позор и войну". Но до дебильного стада зегенератов это не доходит.
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08.09.2020 08:15 Відповісти
Типичные взаимоотношения между холопом и хозяином...
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08.09.2020 08:43 Відповісти
Хозяин ты сраный для кучи глистов ,которыми забит твой организм , будешь ,тварь, с нового года на 1 доллар в день харчеваться ...
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08.09.2020 14:20 Відповісти
Открыто плюнули в Украину!

Ну что ЗЕ, прекратил войну, Клоун???

Пошел вон, в Ростов, тюфяк неграмотный!
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08.09.2020 09:21 Відповісти
коли вже народ не стерпе цю ЗЕгидоту, на палю всіх "слуг народу"
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08.09.2020 09:28 Відповісти
Що б ти паскуда повернувся з той Сіріі шматками
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08.09.2020 09:30 Відповісти
"Россия отложила разговор Кулебы и Лаврова по Донбассу из-за командировки главы МИД РФ в Сирию"

СОВПАДЕНИЕ? НЕ ДУМАЮ!

08.09.20. Заметка от блогера "Снайпер Поэт".

"САГА О ВОЙНЕ ДЕНИСА. О войне Дениса можно уже саги слагать, такого трэша я со времен пьяного разгула писателя пером Прилепина не помню. Даже покойный Захарченко, при всех его оговорках о Лондонах и Рейкьявиках, уж если собирался вжарить, так бил тихо и планомерно, либо так же тихо и планомерно сдавал. В принципе тоже ничего хорошего, но хотя бы не оказывался в роли клоуна, тем более перед морекопателями, которые и сами построили вместо войск еще то шапито.

Напомню что сей государственный муж на 3 сентября громогласно запланировал уничтожение позиций т.н. ВСУ, в частности 503 батальона "морськои пихоты" под Шумами. 3 сентября как и ожидалось, миру явили слегка унылое лицо главы, которое под хохот свиновойск вынесло вердикт - укров будем бить 5 сентября! Признаюсь честно, ждал с нетерпением, ибо так обгадиться на весь мир, могут не только лишь все, да и закрадывалось сомнение что Денис не захочет выглядеть балаболом и таки даст приказ хотя бы одну 82-ю в ту сторону кинуть, дабы не усугублять. Сомнения не оправдались, под кривляния укров, которые все больше смелеют, чем больше понимают что никакого обстрела не будет, лютая сеча была перенесена на сегодня.

Сегодня ждал всякого, объяснений почему стрелять не будем, почему Шумы не выгодная позиция... но никак не очередного переноса последнего и решительного на 9 сентября. К слову, в Шумы уже на дешевый пиар побежали все, кто только мог с той стороны, дабы из безопасной позиции по рагульской привычке показать голую ж...пу.

Честно, даже не представляю кто этому чучелу подсказал такую гениальную идею, однако слепить из Пушилина клоуна удалось на славу, такого единодушного хохота по обе стороны фронта я давненько не припомню, пожалуй кроме Прилепина это до сих пор никому не удавалось. Что хуже всего, смех то по сути сквозь слезы, ибо шушера сейчас разбазаривает все то, что другие добывали своей кровью ради каких то невменяемых идей типа ОРДЛО.

Ну что же, подождем 9 сентября, благо не долго, чувствую у саги будет еще не одно продолжение..."
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08.09.2020 09:39 Відповісти
Французское военное судно Dupuy de Lome заблокировал работу российских комплексов ПВО С-400 на временно оккупированном Крыме.

Это стало возможным благодаря постановке помех на определенных частотах. Такие действия со стороны Франции являются возможными лишь в случае перехвата радиочастот, излучаемых радиолокационными системами С-400 - сообщает https://avia.pro/news/francuzskiy-*******-korabl-atakoval-kompleksy-s-400-v-krymu AVIA.PRO .
Российские эксперты предположили, что получить такую информацию ЕС удалось после многочисленных полетов над местами развертывания указанных комплексов ПВО на временно аннексированном Крымском полуострове.
--
інша причина :

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» официально приняты на вооружение турецкой армии. На данный момент они размещены на 19 военных базах.
Новейшими системами ПВО Турция решила, в основном, прикрыть южное, юго-западное и западное направления, в то время, как на востоке, со стороны Сирии, размещены только два комплекта. Вероятно, это связано с конфликтом с Грецией, с которой у Анкары имеются серьезные разногласия по использованию прибрежной зоны.
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08.09.2020 14:08 Відповісти
Про что говорить с Говорящим Конем? все равно, что говорить с рецидивистом и просить его больше не красть и повлиять в этом ключе на банду подельников. - смешно.
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08.09.2020 09:43 Відповісти
Как же это трусливое зеленое NEXTA позволяет оркам унижать наше государство! 73%, вам еще не стыдно за свой выбор?!!
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08.09.2020 09:43 Відповісти
Лавров: "В очередь, холоп, в очередь!".
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08.09.2020 10:35 Відповісти
Да, вЯликое чмо ,нищебродское ты готовься с нового года харчеваться на 1 доллар в день, вместо недостающих калорий посасывай Крым ,похрюкивая -*расися вперде*...
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08.09.2020 14:25 Відповісти
Ну да, у русских мобильной связи нет же . . . Уехал в командировку - и не поговорить.
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08.09.2020 13:23 Відповісти
 
 