Росія відклала розмову Кулеби і Лаврова щодо Донбасу через відрядження глави МЗС РФ у Сирію
МЗС Росії повідомив українській стороні, що глава зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров терміново відбув у відрядження, тому дата розмови двох міністрів з приводу загострення ситуації на Донбасі поки невідома.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив під час скайп-включення з Румунії в ефірі програми "Свобода слова на ICTV" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Коли розмова вчора була ініційована, спочатку реакція з російського МЗС була доволі жвавою, але сьогодні зранку ми отримали повідомлення, що міністр Лавров терміново відбув у відрядження, і невідомо, коли ця розмова відбудеться. Як з’ясувалося, він відбув до Сирії. Я готовий, чекаю на розмову", - сказав Кулеба.
Він додав, що, на його переконання, коли на сході вбивають українського солдата, то єдина сторона, з якою потрібно говорити, — це Російська Федерація. Кулеба зазначив, що вчора Президент Зеленський дав йому саме таке доручення – переговорити з Лавровим.
"Про що говорити? Перше питання — як пояснює Російська Федерація те, що сталося, друге — чи залишається вона відданою режиму припинення вогню, і третє — обговорити підготовку до зустрічі міністрів закордонних справ нормандського формату, яка має відбутися відразу після зустрічі радників, у світлі тих обстрілів, які вчора відбулися", - поінформував міністр.
Як повідомлялося, 6 вересня Кулеба ініціював термінову розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у зв'язку з обстрілами з боку окупантів на Донбасі, унаслідок яких один український військовий загинув і ще один поранений. Російські окупаційні війська у той день двічі порушили режим припинення вогню.
Будь ласка, зачекайте...
і ці ж самісінькі соєві боти верещали від захоплення
Херовая позиция - проситься и ждать, когда с тобой соизволят. Но что ж делать, если у власти остается шутейка, агент кОзака, иудовня, только и думающая про гешефт, и оподлевшая "рада" зеленых прихлебателей... ну и население, конечно, которому абсолютно плевать на державу... 73%, все-таки, большинство... они ж, суки, удивленно взвоют, когда снова окажутся в объятиях рюзьке мира, мол, а как, почему, а мы же не знали... они ж не понимают, что их поц-и-физму настанет конец - всем этим Украина мае талант, кафешкам, дискотекам, ВУЗам, танцам со звездами, мирной жизни. Не будет ничего. А будут пришельцы, которые выселят их из их квартир, домов, автомобилей. В 14-м году, 6 лет назад, когда среднестатистическая зеленская срань еще пребывала в нежном возрасте - в тот период, когда руские козлы разгружали эшелоны в Казачьей Лопани в 30 км от Харькова, я заглядывал на белгородский форум, чтобы убедиться в подлости лаптей. Там прямым текстом кацапы призывали свое поголовье ехать в Харьков, "выселять хохлов", занимать жилье, отжимать движимое и недвижимое, т.е. делать то, чем славится кацапская мразь...
К чему я так много? К тому, что отказ Лошади от разговора с Кулебой - продукт зебильного правления Дерьмака и звенья одной и той же цепи...
2. Зегенераты ползут на коленях и просят поговорить.
3. Оккупанты посылают зегенератов нахер.
Как сказал Черчилль, после подписанного "мира" между Гитлером и Чемберленом: "Вместо войны мы выбрали позор, в результате мы получим и позор и войну". Но до дебильного стада зегенератов это не доходит.
Ну что ЗЕ, прекратил войну, Клоун???
Пошел вон, в Ростов, тюфяк неграмотный!
СОВПАДЕНИЕ? НЕ ДУМАЮ!
08.09.20. Заметка от блогера "Снайпер Поэт".
"САГА О ВОЙНЕ ДЕНИСА. О войне Дениса можно уже саги слагать, такого трэша я со времен пьяного разгула писателя пером Прилепина не помню. Даже покойный Захарченко, при всех его оговорках о Лондонах и Рейкьявиках, уж если собирался вжарить, так бил тихо и планомерно, либо так же тихо и планомерно сдавал. В принципе тоже ничего хорошего, но хотя бы не оказывался в роли клоуна, тем более перед морекопателями, которые и сами построили вместо войск еще то шапито.
Напомню что сей государственный муж на 3 сентября громогласно запланировал уничтожение позиций т.н. ВСУ, в частности 503 батальона "морськои пихоты" под Шумами. 3 сентября как и ожидалось, миру явили слегка унылое лицо главы, которое под хохот свиновойск вынесло вердикт - укров будем бить 5 сентября! Признаюсь честно, ждал с нетерпением, ибо так обгадиться на весь мир, могут не только лишь все, да и закрадывалось сомнение что Денис не захочет выглядеть балаболом и таки даст приказ хотя бы одну 82-ю в ту сторону кинуть, дабы не усугублять. Сомнения не оправдались, под кривляния укров, которые все больше смелеют, чем больше понимают что никакого обстрела не будет, лютая сеча была перенесена на сегодня.
Сегодня ждал всякого, объяснений почему стрелять не будем, почему Шумы не выгодная позиция... но никак не очередного переноса последнего и решительного на 9 сентября. К слову, в Шумы уже на дешевый пиар побежали все, кто только мог с той стороны, дабы из безопасной позиции по рагульской привычке показать голую ж...пу.
Честно, даже не представляю кто этому чучелу подсказал такую гениальную идею, однако слепить из Пушилина клоуна удалось на славу, такого единодушного хохота по обе стороны фронта я давненько не припомню, пожалуй кроме Прилепина это до сих пор никому не удавалось. Что хуже всего, смех то по сути сквозь слезы, ибо шушера сейчас разбазаривает все то, что другие добывали своей кровью ради каких то невменяемых идей типа ОРДЛО.
Ну что же, подождем 9 сентября, благо не долго, чувствую у саги будет еще не одно продолжение..."
Это стало возможным благодаря постановке помех на определенных частотах. Такие действия со стороны Франции являются возможными лишь в случае перехвата радиочастот, излучаемых радиолокационными системами С-400 - сообщает https://avia.pro/news/francuzskiy-*******-korabl-atakoval-kompleksy-s-400-v-krymu AVIA.PRO .
Российские эксперты предположили, что получить такую информацию ЕС удалось после многочисленных полетов над местами развертывания указанных комплексов ПВО на временно аннексированном Крымском полуострове.
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інша причина :
Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» официально приняты на вооружение турецкой армии. На данный момент они размещены на 19 военных базах.
Новейшими системами ПВО Турция решила, в основном, прикрыть южное, юго-западное и западное направления, в то время, как на востоке, со стороны Сирии, размещены только два комплекта. Вероятно, это связано с конфликтом с Грецией, с которой у Анкары имеются серьезные разногласия по использованию прибрежной зоны.