Найманці РФ один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат немає, - штаб ОС
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається стабільною і повністю контролюється українськими воїнами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.
За даними штабу, минулої доби, 7 вересня, збройні формування Російської Федерації один раз порушили домовленості, що набули чинності 27 липня 2020 року. Зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета ворог здійснив поодинокі провокативні постріли в бік позицій українських воїнів поблизу населеного пункту Кам’янка, що на Донеччині.
"Вогневі провокації противника не несли загрози нашим захисникам. Українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат, внаслідок пострілів, серед особового складу Об’єднаних сил немає", - сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби, 8 вересня, на ділянках відповідальності наших підрозділів порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.
По всій лінії розмежування спостерігалася тиша.
"Підрозділи Об’єднаних сил перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які зміни оперативної обстановки та підступні дії противника", - повідомили в штабі.
Як зазначили в штабі, крім військовослужбовців Збройних Сил України в районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони
У прифронтових районах саперами ДСНС розміновано майже два гектари території та передано на знищення 41 вибухонебезпечний предмет.
Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Наразі роботи ведуться на 42-х об’єктах.
"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контролюється українськими захисниками", - додали в пресцентрі ОС.
Будь ласка, зачекайте...
один раз украл - не вор
один раз соврал - не брехун
один раз ударил - не хулиган
один раз трахнул - не совокуплялся
один раз откинулся - не сидел
один раз обстрелял - не нарушал....
П.С.
Зато, сказанная один раз, фраза М.Зверобой "своей смертью не умрёшь" - покушение на жизнь!?
А так, таки да, для шайки Зе потерь нету.
Ведь украинские защитники ни их люди!
В районе н\п Верхнеторецкое, во время выяснения обстоятельств возгорания в непосредственной близости от позиций, подразделение ВСУ было атаковано разведывательно-диверсионной группой противника. В результате боестолкновения погибло два и ранено четыре в\с ВСУ. Противник был оттеснен от позиций и накрыт минометным огнем. https://timeze2019.blogspot.com/