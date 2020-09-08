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Новини Агресія Росії проти України
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обстріл (27070) штаб (1091) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

Найманці РФ один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат немає, - штаб ОС

Найманці РФ один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат немає, - штаб ОС

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається стабільною і повністю контролюється українськими воїнами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

За даними штабу, минулої доби, 7 вересня, збройні формування Російської Федерації один раз порушили домовленості, що набули чинності 27 липня 2020 року. Зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета ворог здійснив поодинокі провокативні постріли в бік позицій українських воїнів поблизу населеного пункту Кам’янка, що на Донеччині.

"Вогневі провокації противника не несли загрози нашим захисникам. Українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат, внаслідок пострілів, серед особового складу Об’єднаних сил немає", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 8 вересня, на ділянках відповідальності наших підрозділів порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

По всій лінії розмежування спостерігалася тиша.

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"Підрозділи Об’єднаних сил перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які зміни оперативної обстановки та підступні дії противника", - повідомили в штабі.

Як зазначили в штабі, крім військовослужбовців Збройних Сил України в районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони

У прифронтових районах саперами ДСНС розміновано майже два гектари території та передано на знищення 41 вибухонебезпечний предмет.

Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Наразі роботи ведуться на 42-х об’єктах.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контролюється українськими захисниками", - додали в пресцентрі ОС.

Найманці РФ один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат немає, - штаб ОС 01

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Топ коментарі
+17
Ніякого режиму не існує, війна продовжується. Вона закінчилась тільки в пустій голові найвеличнішого оманського брехуна. Чувак на самокаті підтвердить.
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08.09.2020 07:36
+15
Зе-логика:
один раз украл - не вор
один раз соврал - не брехун
один раз ударил - не хулиган
один раз трахнул - не совокуплялся
один раз откинулся - не сидел
один раз обстрелял - не нарушал....
П.С.
Зато, сказанная один раз, фраза М.Зверобой "своей смертью не умрёшь" - покушение на жизнь!?
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08.09.2020 07:51
+8
7 сентября в Луганской области в районе населенного пункта Крымское снайпер террористической "ЛНР" убил украинского защитника.

А так, таки да, для шайки Зе потерь нету.
Ведь украинские защитники ни их люди!
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08.09.2020 08:26
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Ніякого режиму не існує, війна продовжується. Вона закінчилась тільки в пустій голові найвеличнішого оманського брехуна. Чувак на самокаті підтвердить.
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08.09.2020 07:36 Відповісти
Зе-логика:
один раз украл - не вор
один раз соврал - не брехун
один раз ударил - не хулиган
один раз трахнул - не совокуплялся
один раз откинулся - не сидел
один раз обстрелял - не нарушал....
П.С.
Зато, сказанная один раз, фраза М.Зверобой "своей смертью не умрёшь" - покушение на жизнь!?
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08.09.2020 07:51 Відповісти
Від таких слів у нього починається срачка, а це небезпечно для жізні.
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08.09.2020 07:59 Відповісти
Один раз, не *******.
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08.09.2020 08:15 Відповісти
7 сентября в Луганской области в районе населенного пункта Крымское снайпер террористической "ЛНР" убил украинского защитника.

А так, таки да, для шайки Зе потерь нету.
Ведь украинские защитники ни их люди!
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08.09.2020 08:26 Відповісти
Перемирие, о необходимости которого всё время говорил Зеленский, завершилось.
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08.09.2020 08:36 Відповісти
Не починаючись. Зеленський не може змиритися з втратою свого "здобутку" і продожує носитись з ним, як дурень з торбою.
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08.09.2020 09:55 Відповісти
То есть вчерашние смерти украинских военных - полностью контролировались?
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08.09.2020 08:37 Відповісти
"...бойових втрат немає" - в цьому словосполученні слово "бойових" наводить на думку, що втрати все-таки були, але вони не віднесені до бойових. Зелене лицемірство проникає всюди.
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08.09.2020 08:47 Відповісти
07.09.2020 г.
В районе н\п Верхнеторецкое, во время выяснения обстоятельств возгорания в непосредственной близости от позиций, подразделение ВСУ было атаковано разведывательно-диверсионной группой противника. В результате боестолкновения погибло два и ранено четыре в\с ВСУ. Противник был оттеснен от позиций и накрыт минометным огнем. https://timeze2019.blogspot.com/
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08.09.2020 09:16 Відповісти
Жахлива правда про зебільний "мир "..(((
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09.09.2020 00:04 Відповісти
какой режим, режим развода овец?
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08.09.2020 11:19 Відповісти
шо за бред??? - один раз нарушили... 1 раз, по логике заглавия равносильно тишине(один раз изнасиловал - какая мелочь, простим)... нарушили, писать без одного раза, это все равно что 10, что 100, все это нарушили...
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08.09.2020 12:00 Відповісти
 
 