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Суд заарештував жінку, яка застрелила чоловіка і поранила неповнолітню дочку на Рівненщині, їй загрожує довічне

Суд заарештував жінку, яка застрелила чоловіка і поранила неповнолітню дочку на Рівненщині, їй загрожує довічне
Фото: Нацполиция

7 вересня суд задовольнив клопотання слідчого Рівненського районного відділення поліції та обрав запобіжний захід підозрюваній в умисному вбивстві і замаху на умисне вбивство малолітньої дитини у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Нагадаємо, що п’ятого вересня жителька Рівненського району за місцем свого проживання, із незрозумілих поки що мотивів, заподіяла смертельне поранення своєму чоловікові в голову із травматичної зброї, здійснивши один постріл у скроню. Після цього вона зайшла у кімнату до своєї дочки, яка також спала, спричинивши один постріл у грудну клітку з цієї ж травматичної зброї. Однак, сталася затримка у вигляді прихвачення гільзи затвором. Після цього зловмисниця взяла, попередньо, пневматичний пристрій та двічі вистрілила дитині в грудну клітку.

У рамках досудового розслідування, розпочатого за частиною 1 статті 115 та частиною 2 статей 15 та 115 Кримінального кодексу України триває. Підозрюваній загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Відповідно до ухвали суду тепер найближчі два місяці підозрювана проведе у слідчому ізоляторі.

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Як пишуть Факти.ICTV жінка є викладачем місцевого вишу.

У поліції припускають, що причиною нічної розправи могло стати запланована батьком і дочкою подорож до Туреччини, куди вони повинні були летіти без матері.

44-річній жінці вже призначили психолого-психіатричну експертизу.

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Топ коментарі
+15
Откуда вы такие берётесь?!! Убивает не оружие, а люди. Точно также она могла зарубить мужа во сне и топором. Так давайте запретим весь подобный инвентарь.
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08.09.2020 08:40
+7
обдрыщенцев, которые пытали и бивали людей в зоне АТО, выпускают из зала суда под личное обязательство. А тут убила мужа и дают пожизненно. Странное какое-то "правосудие"
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08.09.2020 09:24
+6
Хм, мотив! Думаю, она полы помыла, а они натоптали. Полы это святое. У моей жены так.
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08.09.2020 08:13
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Хм, мотив! Думаю, она полы помыла, а они натоптали. Полы это святое. У моей жены так.
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08.09.2020 08:13 Відповісти
Полиция приехала быстро, но долго не арестовывала, ждали, пока полы высохнут.
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08.09.2020 08:18 Відповісти
Кого там было арестовывать, если она и себе в башку пальнула?
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08.09.2020 09:04 Відповісти
Ну,й,добре .Такі неможуть вільно розгулювати серед Загалу. А Застрелила,зарізала,отруїла, це - малосуттєва деталізація...
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08.09.2020 08:18 Відповісти
Ну и что на это скажут радетели легализации короткоствольного оружия? Наверно : " надо больше оружия, хорошего и плохого! А тогда бы..." А что тогда?
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08.09.2020 08:24 Відповісти
Откуда вы такие берётесь?!! Убивает не оружие, а люди. Точно также она могла зарубить мужа во сне и топором. Так давайте запретим весь подобный инвентарь.
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08.09.2020 08:40 Відповісти
Оружие это устройства и предметы, специально конструктивно предназначенные для убийства. Топор это плотницкий инструмент. Сам факт владения любого инструмента или приспособления предполагает его применение по предназначению.
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08.09.2020 09:53 Відповісти
Только при изъятии топора полицией его запросто относят к холодному оружию .
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08.09.2020 10:17 Відповісти
Да конечно же средством убийства может быть любой подручный инструмент или даже слово. Ты никак не поймёшь, что сам факт наличия оружия, глубоко в подсознании порождает идею о том, что неспроста же его делали, наверное для того что бы облегчить саму процедуру. Как блендер для морковки, как спицы для вязания, как зонтик для дождя. Следующая мысль после переваривания предыдущей, это стоимость жизни. Раз она не бесценна, раз уж можно убивать, то почему бы и нет? В исключительных случаях можно и нужно? Само оружие оно не убивает, оно служит как символ, как бетонная статуя Ленина для тебя.
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08.09.2020 11:06 Відповісти
Суд заарештував жінку, яка застрелила чоловіка і поранила неповнолітню дочку на Рівненщині, їй загрожує довічне - Цензор.НЕТ 2259
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08.09.2020 11:12 Відповісти
Разверни свои аргументы.
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08.09.2020 12:14 Відповісти
Для початку забороніть фільми та ігри про війну, потім вилучіть у народа ножі та сокири, які з давніх давен використовуються для вбивтва. Аби у людей не виникало думки: "А нафіга?"
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08.09.2020 11:21 Відповісти
С фильмами всё верно. Надо показывать оружие только в былых войнах и разборках. Оружие должно ассоциироваться с черной стороной жизни.
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08.09.2020 12:17 Відповісти
В моём детстве 80% мужчин курили. Во всех фильмах табачный дым тогда был обязательно. После того как видео контент с сигаретами запретили, курящих осталось 20%. И то это люди старой закалки, которые не могут бросить. Даже они курить стесняются публично, потому что это неприлично не модно.
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08.09.2020 12:29 Відповісти
В смысле при изъятии? Полиция заходит в первый магазин инструмента, изымает все топоры и сразу признает их холодным оружием?
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08.09.2020 11:17 Відповісти
а еще предметом, " специально приспособленым для применения по назначению", можно отрубить пальцы племяннице за самовольное пользование телефоном, как это сделал обпившийся боярышниковой настойки очередной кацап в Подмосковье. В умных руках оружие служит для защиты, в руках идиота- для убийства. Идиотов нужно содержать в загоне под присмотром врачей.
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08.09.2020 16:04 Відповісти
Ответь мне на простые вопросы. Для чего изначально предназначено оружие? Отчего у вас такая тревога на душе? Вы ожидаете нападение? Ночью выставляете вооруженного дежурного? Чего Вы опасаетесь, ограбления, изнасилования? Что, что толкает вас думать о милитаризации? Почему, нож, топор, свисток, фонарик, электрошокер, перцовый баллончик не подходит вам для самообороны? От каких таких банд ганстеров вооруженных до зубов Вы собираетесь отстреливаться?
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08.09.2020 16:41 Відповісти
.
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09.09.2020 14:16 Відповісти
Если бы не нашлось ружья, то она скорее всего бросила бы в него скалкой или сковородкой. Он бы возможно уклонился. На этом бы и закончилось. А так: один убит, другой ранен, а третья в тюрьме. И нет семьи
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08.09.2020 12:53 Відповісти
Для информации: она убила его во сне. Приставила к голове ствол и выстрелила. А это значит, что убийство было спланировано. Могла просто молотком/утюгом/кирпичном поломать череп.
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08.09.2020 14:34 Відповісти
Думаете виновата любовьь?
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08.09.2020 16:42 Відповісти
Все спали и если бы она взяла нож и зарезала их, или лопатой забила, или шилом заколола что тогда делать, дебильные коменты надо поддерживать такими же дебильными коментами, и может их станет на 1% меньше из изначальных 73%))))
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08.09.2020 08:45 Відповісти
чому ти таке тупе, за шмарклю голосувало?
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08.09.2020 09:00 Відповісти
Жінкам навіть за вбивства рідко дають пожиттєво... В нас матріархат в судах
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08.09.2020 08:25 Відповісти
Вроде в дурку ее запроторят пожизненно. Взгляд - неадекватный просто. Помешалась баба.
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08.09.2020 09:05 Відповісти
Це якийсь психічний розлад.
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08.09.2020 08:31 Відповісти
нет мотива.
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08.09.2020 08:52 Відповісти
обдрыщенцев, которые пытали и бивали людей в зоне АТО, выпускают из зала суда под личное обязательство. А тут убила мужа и дают пожизненно. Странное какое-то "правосудие"
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08.09.2020 09:24 Відповісти
Дурик. ладно там муж.. Мать два раза пальнула дочке в грудь. Психушка пожизненно, как минимум
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08.09.2020 09:46 Відповісти
Крепка, аки смерть, любовь....
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08.09.2020 09:31 Відповісти
Взагалі то, в таких випадках ліваки відразу починають танцювати на костях загиблих. Без усякої поваги до постраждалих починають волати: а мы же гаварили! Бридона.
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08.09.2020 11:25 Відповісти
головне для адекватного чоловіка - вчасно розвестися (привселюдно оголосовши, що це Вона його кинула - це важливо для таких, як ніщо))) і, бажано, рятувати дитину.. хоча українським судам пофігу доля людини-дитини.. пещерноое правосудие не заморачивается по мелочам
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08.09.2020 14:07 Відповісти
душевнобольная, возможно.
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08.09.2020 20:31 Відповісти
 
 