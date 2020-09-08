Суд заарештував жінку, яка застрелила чоловіка і поранила неповнолітню дочку на Рівненщині, їй загрожує довічне

7 вересня суд задовольнив клопотання слідчого Рівненського районного відділення поліції та обрав запобіжний захід підозрюваній в умисному вбивстві і замаху на умисне вбивство малолітньої дитини у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Нагадаємо, що п’ятого вересня жителька Рівненського району за місцем свого проживання, із незрозумілих поки що мотивів, заподіяла смертельне поранення своєму чоловікові в голову із травматичної зброї, здійснивши один постріл у скроню. Після цього вона зайшла у кімнату до своєї дочки, яка також спала, спричинивши один постріл у грудну клітку з цієї ж травматичної зброї. Однак, сталася затримка у вигляді прихвачення гільзи затвором. Після цього зловмисниця взяла, попередньо, пневматичний пристрій та двічі вистрілила дитині в грудну клітку.

У рамках досудового розслідування, розпочатого за частиною 1 статті 115 та частиною 2 статей 15 та 115 Кримінального кодексу України триває. Підозрюваній загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Відповідно до ухвали суду тепер найближчі два місяці підозрювана проведе у слідчому ізоляторі.

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Як пишуть Факти.ICTV жінка є викладачем місцевого вишу.

У поліції припускають, що причиною нічної розправи могло стати запланована батьком і дочкою подорож до Туреччини, куди вони повинні були летіти без матері.

44-річній жінці вже призначили психолого-психіатричну експертизу.