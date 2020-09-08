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Новини Агресія Росії проти України
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Генштаб ЗС (6059) Корнійчук (63) перемир’я (813) операція Об’єднаних сил (6725)

Порушення перемир'я на Донбасі спрямовано на дискредитацію домовленостей ТКГ, - Генштаб ЗСУ

Порушення перемир'я на Донбасі спрямовано на дискредитацію домовленостей ТКГ, - Генштаб ЗСУ

Порушення бойовиками гібридної армії РФ перемир'я на Донбасі не були масштабними.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив в ефірі Свобода слова на ICTV начальник Генштабу Збройних сил генерал-лейтенант Сергій Корнійчук.

За його словами, бойовики за час перемир'я вели переважно неприцільні обстріли, розширювали позиції в сторону ЗСУ, використовували безпілотники, займалися дистанційним мінуванням. Також озброєних людей бачили в сірій зоні. "Але це не мало масштабного характеру", - сказав він.

"Щоб вести будь-які наступальні дії, необхідно створити ударне угруповання, розгорнути артилерію на позиціях, створити запас боєприпасів, пального. Сьогодні із тими засобами розвідки, які у нас є, із тими системами розвідки, це приховати неможливо. Мало того, ми сьогодні фіксуємо в їхніх підрозділах, що перебувають на передовій, неукомплектованість. Низька зарплата не дозволяє їх укомплектувати", - оцінив можливість широкомасштабного наступу генерал.

Читайте також: Порушення перемир'я на Донбасі обговорять у комітеті ВР з нацбезпеки в середу, - Верещук

Корнійчук вважає, що дії бойовиків зараз спрямовані на дискредитацію домовленостей у Тристоронній контактній групі в Мінську: вони хочуть виставити Україну нездатною керувати армією, "щоб таким чином далі мати право на свої відповідні дії".

"Але ЗСУ сьогодні показують, що вони стабільно виконують поставлене завдання і готові до адекватного реагування на всі прояви", - запевнив Корнійчук.

Нагадаємо, 22 липня Тристороння контактна група в Мінську домовилася про встановлення повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня.

6 вересня окупанти порушили режим припинення вогню: один військовий убитий під час обстрілу у Причепилівці, ще один - поранений під час обстрілу біля Красногорівки. Також двоє військових загинули, підірвавшись на мінному полі, на яке вони потрапили під час гасіння пожеж; ще двоє - дістали поранення, коли спецавтомобіль АРС-14 підірвався на невідомому пристрої.

Вчора помер поранений під час вибуху АРС-14 боєць.

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Топ коментарі
+14
но нарушения имеют место? Где реакция, точнее полноценное реагирование? ***** бегает за Лошадью в поисках диалога? А что обещал вселенский обещатель-строитель-асфальтировщик Гросиных дорог? Мужстчина мля... клоун - он клоун во всем... ожидаемо...
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08.09.2020 08:11
+13
А что, кто-то верил в договорённости ТГК ? Предатели просто посовещались с врагом как лучше надеть украинский народ!
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08.09.2020 08:07
+13
ЗСУ призвани захитати свою країну, а не балаболити. Ворог повинен бути знищений. А була це провокація .чи плановая перевірка нашуої обороноздатністі це не твоя справа пане нешанований генерал.
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08.09.2020 08:07
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А что, кто-то верил в договорённости ТГК ? Предатели просто посовещались с врагом как лучше надеть украинский народ!
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08.09.2020 08:07 Відповісти
ЗСУ призвани захитати свою країну, а не балаболити. Ворог повинен бути знищений. А була це провокація .чи плановая перевірка нашуої обороноздатністі це не твоя справа пане нешанований генерал.
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08.09.2020 08:07 Відповісти
Помнится была одна договоренность. Пакт Риббентропа-Молотова называлась.
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08.09.2020 08:11 Відповісти
Тут даже не это важно. Сама фраза "действия боевиков сейчас направлены на дискредитацию договоренностей в Трехсторонней контактной группы в Минске: они хотят выставить Украину неспособной управлять армией, "чтобы таким образом дальше иметь право на свои соответствующие действия""
Как говорится обезьяна ты определись....В чем собственно дискредитация договоренностей?! Если она и есть, то это дискредитация расейской подписи, поскольку Рашка нарушает режим прекращения огня. Или это ЧМО намекает, что в обстрелах той стороны расейской вины нет, а в ответе на них будет вина Украины, что подразумевает, что Расея тут типа не при чем.
И неспособность управлять армией - это когда армии вместо приказа освобождать территории или как минимум адекватно отвечать, дают приказ в ответ не стрелять, не вести контрснайперский огонь, не использовать разведку. Более хрестоматийного примера неспособности управлять армией придумать сложно!!!
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08.09.2020 08:57 Відповісти
Всё это не важно. Важен предлог.
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08.09.2020 10:53 Відповісти
но нарушения имеют место? Где реакция, точнее полноценное реагирование? ***** бегает за Лошадью в поисках диалога? А что обещал вселенский обещатель-строитель-асфальтировщик Гросиных дорог? Мужстчина мля... клоун - он клоун во всем... ожидаемо...
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08.09.2020 08:11 Відповісти
повторю: оЖиДаемо... пардон, админ, палец дрогнул...
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08.09.2020 08:13 Відповісти
Эту титушку в генеральских погонах на передок нужно отправить.
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08.09.2020 08:14 Відповісти
чому генштаб всу робить політичні заяви?
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08.09.2020 08:21 Відповісти
Ми ж усі президенти, міністри і т.п. От і пестить.
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08.09.2020 08:52 Відповісти
Перемирие, о необходимости которого всё время говорил Зеленский, завершилось.
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08.09.2020 08:25 Відповісти
Да вы что , а верили в нестреляйку ?
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08.09.2020 08:26 Відповісти
Ну не хочуть вони ті путіські виродки миру! Так, що відступити за Дніпро і здати без бою території, та чекати коли прилетить міна від ворогів і просушить на деревах внутрішні органи, чи сидіти і вити як гшолодний вовк на місяць від бездіяльності зелених колаборантів? До речі Зеленський вже на трибунал заробив.
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08.09.2020 08:26 Відповісти
Такої дискредитації держави, яку робить ця влада, ще світ не бачив... (тут не маються на увазі людожерські режими гітлера, сраліна, ***** і т.і.)
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08.09.2020 08:39 Відповісти
Порушення перемир*я на Донбасі тому, що росії не потрібний мир, вони бажають миру тільки на своїх умовах - всунути ту інфекцію в тіло України і ними керувати. За непрофесійні дії влади гинуть найкращі сини України.
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08.09.2020 08:39 Відповісти
"Нарушение перемирия" направлено на те, щоб показати, що зелік - лох...
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08.09.2020 08:53 Відповісти
Що ти несеш, Начальник Генштабу?: "...бойовики за час перемир'я вели переважно неприцільні обстріли, розширювали позиції в сторону ЗСУ, використовували безпілотники, займалися дистанційним мінуванням. Також озброєних людей бачили в сірій зоні." - "А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо". Командування ЗСУ деградує ускореними темпами.
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08.09.2020 08:53 Відповісти
Дійсно! Читав і дивувався. "Бойовики РФ хороші, трішки пустунчики" Ви не розумієте, що і вони читають, те, що Ви написали?! Ви заохочуєте злочинців, продовжувати вбивати. Замість того, щоб сказати, що в разі продовження " неприцільних обстрілів" отримаєте гідну відповідь прицільного обстрілу.
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08.09.2020 09:24 Відповісти
Нарушение перемирия на Донбассе направлено исключительно на давление на зе-власть и изучение реакции Зеленского. Никто никаких перемирий там и не собирался придерживаться долго.
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08.09.2020 08:54 Відповісти
Це домовленості в ТКГ є дискредетацією і ЗСУ і України. Хіба ще щось можна дискредетувати після Нелоха з Ярмарком.
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08.09.2020 09:00 Відповісти
А как фото соответствует заявлению!
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08.09.2020 09:02 Відповісти
Эх, ему бы еще голубую рубашку!
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08.09.2020 09:04 Відповісти
Так и ждал,что вот вот скажет, что это все Порошенко организовал! Но, очевидно, в следующий раз.
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08.09.2020 09:19 Відповісти
Та ви шо? З рашкою домовлятися- себе не поважати. Вони ніколи не виконують своїх зобов'язань
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08.09.2020 09:34 Відповісти
"Пустуни- посвтанці" зривають всеосяжне досягнення велічайшего капітулянта Янелоха.
Чуєш ти, кацапи хлопців вбили. Вашого перемир'я як не було, так і немає.

https://censor.net/ru/news/3218072/naemniki_rf_odin_raz_narushili_rejim_prekrascheniya_ognya_na_donbasse_boevyh_poter_net_shtab_os
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08.09.2020 09:40 Відповісти
які ми молодці (тєрпіли), що не повелися на провокацію!
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08.09.2020 10:01 Відповісти
а троє загинувших? а як застріленого снайпером кваліфікують - "необережне поводження з випадково пролітаючими кулями"?
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08.09.2020 10:03 Відповісти
Порушення перемир'я на Донбасі спрямовано на дискредитацію домовленостей ТКГ, - Генштаб ЗСУ - Цензор.НЕТ 7852
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08.09.2020 10:22 Відповісти
На убийство воинов и деморализацию ВСУ оно направлено, а не на дескридитацию ваших сраных бумажек, которыми Роися может подтереться в любой момент.
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08.09.2020 10:25 Відповісти
А,что же будет делать сей бравый генерал со своим ГШ, ежели нарушения боевиков станут масштабными? Начнет коленопреклонно умалять шойгу повлиять на орков?Такие генералы от главковерха-капитулянта своими действиями только дискредитируют ВСУ сводя на нет их боеготовность..
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08.09.2020 11:46 Відповісти
это ж надо было 4 года в училище учиться и еще в академии генштаба шоб озвучивать перед страной бред сивого лаврова с дегениративным выражением лица со следами алкогольного гепатоза и ожирения?
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08.09.2020 11:56 Відповісти
А на уничтожение патриотов-защитников Украины оно не направлено?

Идиотизм какой то!
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08.09.2020 12:43 Відповісти
Также двое военных погибли, подорвавшись на минном поле, на которе они попали во время тушения пожаров

Попали? Как они туда попали? Кто им приказал идти тушить минное поле?
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08.09.2020 13:44 Відповісти
"Но ВСУ сегодня показывают, что они стабильно выполняют поставленную задачу и готовы к адекватному реагированию на все проявления", - заверил Корнийчук.

... но не реагируют адекватно, т.к. нет приказа на реагирование, но зато адекватно готовы бороться за тишину во имя тишины ибо тишина спасет мир ... так выпьем жеж за адекватность !
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08.09.2020 15:17 Відповісти
 
 