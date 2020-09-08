Порушення перемир'я на Донбасі спрямовано на дискредитацію домовленостей ТКГ, - Генштаб ЗСУ
Порушення бойовиками гібридної армії РФ перемир'я на Донбасі не були масштабними.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив в ефірі Свобода слова на ICTV начальник Генштабу Збройних сил генерал-лейтенант Сергій Корнійчук.
За його словами, бойовики за час перемир'я вели переважно неприцільні обстріли, розширювали позиції в сторону ЗСУ, використовували безпілотники, займалися дистанційним мінуванням. Також озброєних людей бачили в сірій зоні. "Але це не мало масштабного характеру", - сказав він.
"Щоб вести будь-які наступальні дії, необхідно створити ударне угруповання, розгорнути артилерію на позиціях, створити запас боєприпасів, пального. Сьогодні із тими засобами розвідки, які у нас є, із тими системами розвідки, це приховати неможливо. Мало того, ми сьогодні фіксуємо в їхніх підрозділах, що перебувають на передовій, неукомплектованість. Низька зарплата не дозволяє їх укомплектувати", - оцінив можливість широкомасштабного наступу генерал.
Корнійчук вважає, що дії бойовиків зараз спрямовані на дискредитацію домовленостей у Тристоронній контактній групі в Мінську: вони хочуть виставити Україну нездатною керувати армією, "щоб таким чином далі мати право на свої відповідні дії".
"Але ЗСУ сьогодні показують, що вони стабільно виконують поставлене завдання і готові до адекватного реагування на всі прояви", - запевнив Корнійчук.
Нагадаємо, 22 липня Тристороння контактна група в Мінську домовилася про встановлення повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня.
6 вересня окупанти порушили режим припинення вогню: один військовий убитий під час обстрілу у Причепилівці, ще один - поранений під час обстрілу біля Красногорівки. Також двоє військових загинули, підірвавшись на мінному полі, на яке вони потрапили під час гасіння пожеж; ще двоє - дістали поранення, коли спецавтомобіль АРС-14 підірвався на невідомому пристрої.
Вчора помер поранений під час вибуху АРС-14 боєць.
Будь ласка, зачекайте...
Как говорится обезьяна ты определись....В чем собственно дискредитация договоренностей?! Если она и есть, то это дискредитация расейской подписи, поскольку Рашка нарушает режим прекращения огня. Или это ЧМО намекает, что в обстрелах той стороны расейской вины нет, а в ответе на них будет вина Украины, что подразумевает, что Расея тут типа не при чем.
И неспособность управлять армией - это когда армии вместо приказа освобождать территории или как минимум адекватно отвечать, дают приказ в ответ не стрелять, не вести контрснайперский огонь, не использовать разведку. Более хрестоматийного примера неспособности управлять армией придумать сложно!!!
Чуєш ти, кацапи хлопців вбили. Вашого перемир'я як не було, так і немає.
https://censor.net/ru/news/3218072/naemniki_rf_odin_raz_narushili_rejim_prekrascheniya_ognya_na_donbasse_boevyh_poter_net_shtab_os
тєрпіли), що не повелися на провокацію!
Идиотизм какой то!
Попали? Как они туда попали? Кто им приказал идти тушить минное поле?
... но не реагируют адекватно, т.к. нет приказа на реагирование, но зато адекватно готовы бороться за тишину во имя тишины ибо тишина спасет мир ... так выпьем жеж за адекватность !