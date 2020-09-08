На Буковині за добу виявили 159 нових випадків COVID-19. Захворюваність у Чернівцях досягла 350 активних хворих на 100 тис. населення, - ОДА

У Чернівецькій області за минулу добу підтвердили 159 нових випадків коронавірусної інфекції, з початку епідемії їх кількість досягла 11 431.

Такі цифри оприлюднив у фейсбуці голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.

"350 активних хворих із COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів. Такий зараз показник у Чернівцях. На другому місці Кіцманський район, тут інцидентність становить 307, на третьому – Герцаївщина, у якої за два тижні 255 недужих на 100 тисяч. Нагадаю, аби район не потрапив до "червоної" чи "оранжевої" зони карантину, цей показник має становити 40 інфікованих на 100 тисяч осіб", - написав глава області.

При цьому, за даними Осачука, з початку епідемії від COVID-19 одужали 6 689 (за добу - 39) жителів Буковини.

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