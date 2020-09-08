На Буковині за добу виявили 159 нових випадків COVID-19. Захворюваність у Чернівцях досягла 350 активних хворих на 100 тис. населення, - ОДА
У Чернівецькій області за минулу добу підтвердили 159 нових випадків коронавірусної інфекції, з початку епідемії їх кількість досягла 11 431.
Такі цифри оприлюднив у фейсбуці голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.
"350 активних хворих із COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів. Такий зараз показник у Чернівцях. На другому місці Кіцманський район, тут інцидентність становить 307, на третьому – Герцаївщина, у якої за два тижні 255 недужих на 100 тисяч. Нагадаю, аби район не потрапив до "червоної" чи "оранжевої" зони карантину, цей показник має становити 40 інфікованих на 100 тисяч осіб", - написав глава області.
При цьому, за даними Осачука, з початку епідемії від COVID-19 одужали 6 689 (за добу - 39) жителів Буковини.
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Так называют стремительное распространение какой-либо болезни на определенной территории или в группе людей. При этом заболевших должно быть сильно больше, чем обычно регистрируется в этом регионе или социуме. Эту цифру еще называют эпидемическим порогом - к примеру, если порог 5% жителей страны или области, то все, что свыше, уже перерастает в эпидемию. Порог может отличаться в зависимости от болезни или местности. Например, планка по гриппу и ОРВИ обычно довольно высока - около 20%. То есть если в регионе более 20% случаев от общего числа заболевших приходится на грипп или ОРВИ, то можно говорить об эпидемии."
"Пандеми́я (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA греч. πανδημία «весь народ») - необычайно сильная эпидемия, распространившаяся на территории стран, континентов; высшая степень развития эпидемического процесса."
"Заболеваемость в Черновцах достигла 350 активных больных на 100 тыс. населения, - ОГА" - это равно 0,35%.