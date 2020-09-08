Білоруські опозиціонери Колесникова, Кравцов і Родненков вирушили в сторону України, - Держприкордонкомітет РБ. ВIДЕО
Члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і попрямували в сторону України".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це TUT.BY розповів офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський.
"8 серпня, на початку п'ятої ранку Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова пройшли прикордонний контроль у пункті пропуску "Олександрівка" і попрямували в сторону України", - повідомив Антон Бичковський.
Тим часом телеканал "Білорусь-1" у своєму телеграм-каналі повідомив, що Антон Родненков і Іван Кравцов "цієї ночі втекли за кордон".
"Зараз вони перебувають на території України. Їхня колега Марія Колесникова намагалася незаконно покинути територію Республіки Білорусь, але була затримана на кордоні", - йдеться в повідомленні.
У Держприкордонкомітеті поки не змогли підтвердити цю інформацію.
Разом з тим, член Координаційної ради Максим Знак сказав Радыо "Свабода", що не може підтвердити виїзд Колесникової, Кравцова і Родненкова в Україну.
"Вони не вийшли на зв'язок. Крім того, ми з Марією Колесниковою обговорювали ситуацію після того, що сталося з Ольгою Ковальковою, яку відвезли в Польщу. І Марія сказала, що в жодному разі не погодиться покинути країну, якщо з нею таке трапиться".
Зазначається, що телефон Марії Колесникової працює, але ніхто не відповідає.
Як пише Telegram-канал NEXTA, білоруське телебачення опублікувало відеозвернення Івана Кравцова, яке нібито було виявлено на мобільному телефоні одного з тих, хто покинули країну. На відео Іван Кравцов каже, що прийняв рішення покинути територію Білорусі і зараз разом з Марією Колесниковою буде перетинати кордон.
Нагадаємо, вранці 7 вересня невідомі люди в центрі Мінська посадили Марію Колесникову в мікроавтобус з написом "Зв'язок" і відвезли в невідомому напрямку. Також на зв'язок перестали виходити представники Координаційної ради Антон Родненков і Іван Кравцов. Пізніше стало відомо, що в квартирі Івана Кравцова співробітники ДФР КДК провели обшук.
Увечері рідні Марії Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення. В міліції заяву прийняли.
Будь ласка, зачекайте...
А нам не нравится, когда вы суёте своё рыло в наши дела.
И любви вашей нам не надо!
Без сопливых разберёмся.
Давай, до свиданья!
Не нужно за меня расписываться.
А народ вам дал пинка в 2019 и даст следующий раз.
Ваши штампы устарели и вызывают только смех.
Только зря стараются - все равно украинцы однозначного мнения - пусть у Беларусов все получится, украинцы тоже не сразу поверили что Россия - это враг.
И не нам их поучать как революции делать - наша Оранжевая была бескровная и вполне успешная. А Евромайдан был кровавым не по инициативе украинцев.
"После приезда человек молчит, спит и ест - это первая стадия. Вторая - хвалит, говорит, что Украина - чудо, и язык - благозвучный, и климат - хороший, и Киев - красивый, и правительство - нормальное, одним словом, рай!", - вспоминал о тенденции поведения россиян в Киеве.
Но через несколько недель, по словам Скоропадского, начинались еще две стадии - критики.
"Через некоторое время он видит кого-то из тех, кто приехал раньше. После этого начинается третья фаза. Он еще веселый и любезный, но ехал с извозчиком, и они плохие. И брусчатка местами некачественная." Позвольте, говоришь ему, Вы вспомните , что в Совдепии было ... Благодарите Бога, что живы", - рассказал гетман.
После этого, по его словам, человек идет и наступает четвертая стадия.
"Он уже хорошо одет, сыт, румян." Знаете ли Вы, что скажу - Ваша Украина - бред ... Надо создавать единую неделимую Россию, и украинцев никаких нет, все это выдумка немцев", - вспоминал Павло Скоропадський...".
Те ж саме ми бачили, на протязі періоду з 2014 року, від "рассєйских аппазицианерав", що втекли з Росії в Україну... А зараз, ми, боюся, отримаємо те саме, тільки в "білоруському варіанті"... А воно нам треба?... У нас свого лайна вистачає... "Зеленого"...
"У украинцев есть ужасная черта - нетерпимость и желание добиться всего и сразу. В свете этого меня не удивит, если они решительно провалятся. Кто желает всего и сразу, тот, в конце концов, ничего не получит. Мне постоянно приходилось говорить им об этом, но это для них было неприемлемо", - писал Скоропадский.
Он писал эти слова, когда Директория УНР еще не проиграла войну большевикам и контролировала часть Украины. Из-за своей нетерпеливости, украинское движение повалил и Гетманат, и, по прогнозу гетмана, вскоре должен был проиграть войну большевикам. Так и случилось...".А тепер глянь на це з сьогоднішніх позицій... Хіба не з-за тієї ж самої причини Порошенка не вибрали повторно? Аналогія повна...
Я дуже не розбирався, але я про того, що був монархістом і тягнув Україну під Моксву (хай проти комуністів але під кацапів) і про того, який перегорнув прапор з жовто-блакитного на синьо-жовтий, який гнида-комуняка Кравчук узаконив і тим самим унеможливнено існування України як України - буде держава з перегорнутим прапором - весь час в біді...
Правда, я не думал, что смоются к нам.
Теперь они пойдут работать на наши заводы, ковать мощь Украины?
Запад подтянется, когда обанкротившиеся предприятия с молотка пойдут.
Один вопрос - любят россию - а бегут в Украину!
"...Майже усі вони з Русі походження ведуть, хоча чимало з Велико- та Малопольщі шляхтичів, на позбавлення честі засуджених, а деякі з Німеччини. Галії (Франції), Італії, Іспанії навіть між ними знаходяться, які, утім, релігії Грецької сповідання дотримуються, Рутенську мову (Ruthenicam linguam) уживають".
Як відомо, у ті часи Україна мала також і назву Русь, а рутенською називали українську мову.
п.с. Українська земля завжди приймала людей, для яких Воля та Свобода були не пустими словами !!!!
А Колєснікова взагалі ( зі слів представника їх же ж прикордонної служби ) - була затримана білорусами ж , при спробі незаконного перетину кордону , але потім якось зуміла таки пройти той контроль .. . Дивина ..!! Але лохи схавають , як зазвичай .
пипец просто.
"Не можешь срать, не мучай жопу" (с)
б..иа, какие ві кацапі тупіе...
Пиши на мові.
И так и так правильно.
"Не можешь срать, не мучай жопу" (с)" (Скайхок Дуглас).
Всі чоловіки в тебе "молодці".