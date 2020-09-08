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Білоруські опозиціонери Колесникова, Кравцов і Родненков вирушили в сторону України, - Держприкордонкомітет РБ. ВIДЕО

Члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і попрямували в сторону України".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це TUT.BY розповів офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський.

"8 серпня, на початку п'ятої ранку Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова пройшли прикордонний контроль у пункті пропуску "Олександрівка" і попрямували в сторону України", - повідомив Антон Бичковський.

Тим часом телеканал "Білорусь-1" у своєму телеграм-каналі повідомив, що Антон Родненков і Іван Кравцов "цієї ночі втекли за кордон".

"Зараз вони перебувають на території України. Їхня колега Марія Колесникова намагалася незаконно покинути територію Республіки Білорусь, але була затримана на кордоні", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родичі білоруської опозиціонерки Колесникової подали заяву в міліцію про її зникнення

У Держприкордонкомітеті поки не змогли підтвердити цю інформацію.

Разом з тим, член Координаційної ради Максим Знак сказав Радыо "Свабода", що не може підтвердити виїзд Колесникової, Кравцова і Родненкова в Україну.

"Вони не вийшли на зв'язок. Крім того, ми з Марією Колесниковою обговорювали ситуацію після того, що сталося з Ольгою Ковальковою, яку відвезли в Польщу. І Марія сказала, що в жодному разі не погодиться покинути країну, якщо з нею таке трапиться".

Зазначається, що телефон Марії Колесникової працює, але ніхто не відповідає.

Як пише Telegram-канал NEXTA, білоруське телебачення опублікувало відеозвернення Івана Кравцова, яке нібито було виявлено на мобільному телефоні одного з тих, хто покинули країну. На відео Іван Кравцов каже, що прийняв рішення покинути територію Білорусі і зараз разом з Марією Колесниковою буде перетинати кордон.

Нагадаємо, вранці 7 вересня невідомі люди в центрі Мінська посадили Марію Колесникову в мікроавтобус з написом "Зв'язок" і відвезли в невідомому напрямку. Також на зв'язок перестали виходити представники Координаційної ради Антон Родненков і Іван Кравцов. Пізніше стало відомо, що в квартирі Івана Кравцова співробітники ДФР КДК провели обшук.

Увечері рідні Марії Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення. В міліції заяву прийняли.

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Топ коментарі
+18
Коли читаю про "беларуских аппазицианеров", мені на думку приходить висловлювання гетьмана Скоропадського про втікачів з більшовицької Росії:

"После приезда человек молчит, спит и ест - это первая стадия. Вторая - хвалит, говорит, что Украина - чудо, и язык - благозвучный, и климат - хороший, и Киев - красивый, и правительство - нормальное, одним словом, рай!", - вспоминал о тенденции поведения россиян в Киеве.
Но через несколько недель, по словам Скоропадского, начинались еще две стадии - критики.
"Через некоторое время он видит кого-то из тех, кто приехал раньше. После этого начинается третья фаза. Он еще веселый и любезный, но ехал с извозчиком, и они плохие. И брусчатка местами некачественная." Позвольте, говоришь ему, Вы вспомните , что в Совдепии было ... Благодарите Бога, что живы", - рассказал гетман.
После этого, по его словам, человек идет и наступает четвертая стадия.
"Он уже хорошо одет, сыт, румян." Знаете ли Вы, что скажу - Ваша Украина - бред ... Надо создавать единую неделимую Россию, и украинцев никаких нет, все это выдумка немцев", - вспоминал Павло Скоропадський...".
Те ж саме ми бачили, на протязі періоду з 2014 року, від "рассєйских аппазицианерав", що втекли з Росії в Україну... А зараз, ми, боюся, отримаємо те саме, тільки в "білоруському варіанті"... А воно нам треба?... У нас свого лайна вистачає... "Зеленого"...
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08.09.2020 09:31
+10
теперь будут постоянными гостями на Шустере - пока не надоедят
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08.09.2020 08:34
+9
Ща нас обвинять во всех грехах ..Они просто так его не повалят хотьбой и молебнями ..Им уже даже тротуарная плитка не поможет ,Но воевать не хотят ...Если не они лукашенка то тогда лукашенко их
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08.09.2020 08:23
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А чому ти, герой, тут сидиш? Іди, там твоїх баб киздить омон, а ти тут соплі розпускаєш.
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08.09.2020 09:44 Відповісти
Андрюха, тебе не нравится, когда тебя не любят?
А нам не нравится, когда вы суёте своё рыло в наши дела.
И любви вашей нам не надо!
Без сопливых разберёмся.
Давай, до свиданья!
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08.09.2020 09:43 Відповісти
"Рудий пес з Декану", а чого ти за українців "розписуєшся"? Сиди там, у себе в ОРДЛО, і розписуйся за своїх "донбаситів"...
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08.09.2020 09:47 Відповісти
Я не в ордло.
Не нужно за меня расписываться.
А народ вам дал пинка в 2019 и даст следующий раз.
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08.09.2020 09:52 Відповісти
А!... Ну, значить, ти у нас "каренной кримчанин" (с "рязанскай мордай")... Великої різниці не бачу... Лайном лахтинським смердить однаково...
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08.09.2020 10:33 Відповісти
Снова не угодал.
Ваши штампы устарели и вызывают только смех.
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08.09.2020 10:44 Відповісти
Ну, тоді, "угодуй" сам... І не смерди тут, від імені українців...
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08.09.2020 10:48 Відповісти
Если у тебя смердит, помойся и проветри помещение, обосранец.
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08.09.2020 10:50 Відповісти
какие это ненавистники - это тролли. Видимо горячая тема, раз столько ольгинцев набежало.
Только зря стараются - все равно украинцы однозначного мнения - пусть у Беларусов все получится, украинцы тоже не сразу поверили что Россия - это враг.
И не нам их поучать как революции делать - наша Оранжевая была бескровная и вполне успешная. А Евромайдан был кровавым не по инициативе украинцев.
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08.09.2020 09:53 Відповісти
перетворили країну на відстійник всякого дерьма ...а потім кацапи тут "шереметять" ...нах ...нагггодіну в парашу ...в гейропу ...там тіштеся
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08.09.2020 09:16 Відповісти
Юра, у тебя прокси отклеился.
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08.09.2020 09:56 Відповісти
Послушал вчера по "прямому" одного белоруса. Он сказал приблизительно следующее если мы начнём палить шины - к нам за час прибудут зелёные человечки. ПОЭТОМУ упор делается на мирные протесты...
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08.09.2020 09:22 Відповісти
Он сильно ошибается. ЗЧ уже давно там.
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08.09.2020 09:28 Відповісти
это отмазка чтобы ничего не делать. Для них Раша - сышебратья и зеленых человечков они не боятся.
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08.09.2020 09:31 Відповісти
Андрію, браво))
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08.09.2020 09:57 Відповісти
От, бачиш, твоє "гниле лахтинське нутро" навіть адміністратор "розкусив" - "захрестив", і твій "смердіж" залишився лише на моїй "стрічці"... Але мені твоя лайка - "по барабану"...
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08.09.2020 10:30 Відповісти
даже Сенька в Нових Петривцяв видсиживалсо)))))
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08.09.2020 09:28 Відповісти
Коли читаю про "беларуских аппазицианеров", мені на думку приходить висловлювання гетьмана Скоропадського про втікачів з більшовицької Росії:

"После приезда человек молчит, спит и ест - это первая стадия. Вторая - хвалит, говорит, что Украина - чудо, и язык - благозвучный, и климат - хороший, и Киев - красивый, и правительство - нормальное, одним словом, рай!", - вспоминал о тенденции поведения россиян в Киеве.
Но через несколько недель, по словам Скоропадского, начинались еще две стадии - критики.
"Через некоторое время он видит кого-то из тех, кто приехал раньше. После этого начинается третья фаза. Он еще веселый и любезный, но ехал с извозчиком, и они плохие. И брусчатка местами некачественная." Позвольте, говоришь ему, Вы вспомните , что в Совдепии было ... Благодарите Бога, что живы", - рассказал гетман.
После этого, по его словам, человек идет и наступает четвертая стадия.
"Он уже хорошо одет, сыт, румян." Знаете ли Вы, что скажу - Ваша Украина - бред ... Надо создавать единую неделимую Россию, и украинцев никаких нет, все это выдумка немцев", - вспоминал Павло Скоропадський...".
Те ж саме ми бачили, на протязі періоду з 2014 року, від "рассєйских аппазицианерав", що втекли з Росії в Україну... А зараз, ми, боюся, отримаємо те саме, тільки в "білоруському варіанті"... А воно нам треба?... У нас свого лайна вистачає... "Зеленого"...
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08.09.2020 09:31 Відповісти
Усьому - свій час... Вони ще не "дорвалися" до "шустерівського" мікрофона... А Жизнєвським не "фігуруй"... Такі як він, для Білорусі - "виключення з правила"... Я, якось, вашим "патріотам", "лич начистив", з приводу історії українсько-білоруських стосунків і "дружби народів"... Про "полки литовські" в Україні, в часи Хмельницького, згадав, про Тадеуша Костюшка та його участь у Барській конфедерації та придушенні гайдамацького повстання... Ох, і "вереску" було... Так що, "Перед тим, як кричать, що хтось "усрався", варто оглянуться і понюхать власний зад - може, він смердить сильніше...?". (Це я про твоє "клювання в зад" українцям, стосовно Антоненка та Дугар...).
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08.09.2020 09:57 Відповісти
Скоропадський - гавно, уничтожившее тогдашнюю независимость Украины и заложивший невозможность её восстановления...
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08.09.2020 09:49 Відповісти
"Павло Скоропадский, умеренный консерватор во взглядах, постоянно критиковал украинцев за их нетерпение в деле построения собственного государства.
"У украинцев есть ужасная черта - нетерпимость и желание добиться всего и сразу. В свете этого меня не удивит, если они решительно провалятся. Кто желает всего и сразу, тот, в конце концов, ничего не получит. Мне постоянно приходилось говорить им об этом, но это для них было неприемлемо", - писал Скоропадский.
Он писал эти слова, когда Директория УНР еще не проиграла войну большевикам и контролировала часть Украины. Из-за своей нетерпеливости, украинское движение повалил и Гетманат, и, по прогнозу гетмана, вскоре должен был проиграть войну большевикам. Так и случилось...".А тепер глянь на це з сьогоднішніх позицій... Хіба не з-за тієї ж самої причини Порошенка не вибрали повторно? Аналогія повна...
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08.09.2020 10:02 Відповісти
Невірна оцінка, Скоропадський прешим провів українізацію в 34-му корпусі, яким комендував, примітивну, по прізвищам, але провів. Більшовиками спаплюжена особистисть, тобто нормальна людина.
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08.09.2020 12:23 Відповісти
Подивився - там їх два Скоропадських.
Я дуже не розбирався, але я про того, що був монархістом і тягнув Україну під Моксву (хай проти комуністів але під кацапів) і про того, який перегорнув прапор з жовто-блакитного на синьо-жовтий, який гнида-комуняка Кравчук узаконив і тим самим унеможливнено існування України як України - буде держава з перегорнутим прапором - весь час в біді...
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08.09.2020 15:15 Відповісти
Ну, відбути у бік України ще не означає прибути в Україну. Треба чекати появи цих людей в Україні. Бо вірити звіздєжу білоруських кдб-шників - себе не поважати.
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08.09.2020 09:36 Відповісти
Чего и следовало ожидать.
Правда, я не думал, что смоются к нам.
Теперь они пойдут работать на наши заводы, ковать мощь Украины?
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08.09.2020 09:39 Відповісти
А зачем они тут надо? Хай на Запад бегут - к хозяевам.
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08.09.2020 09:40 Відповісти
У них хозяин на востоке.
Запад подтянется, когда обанкротившиеся предприятия с молотка пойдут.
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08.09.2020 09:49 Відповісти
У хозяина на востоке бабло лежит на Западе, а там где скарб его там и сердце его. ***** с одной стороны, а пеця с другой стороны пытаются снести Бацька и отдать Беларусь на приватизацию западным коррупционерам.
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08.09.2020 10:14 Відповісти
Колєснікова на мітингу закликала до - ще тісніших зв'язків з паРашою , ніж є зараз , при бацьку . Про запад там і мови нема . Вся прозахідна білоруська опозиція , давно не вилазить з тюрем , частина переховуться в Европі , а частина взагалі зникла безвісти . .
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08.09.2020 10:05 Відповісти
В Украине своей ваты хватает. А тут ещё и эти...
Один вопрос - любят россию - а бегут в Украину!
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08.09.2020 09:41 Відповісти
Нехай в нас балатуються в депутати.
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08.09.2020 09:45 Відповісти
Воєвода Корони Польської Якуб Собеський ( батько майбутнього короля Речі Посполитої Яна Собеського ІІІ) у 1646 році видав книгу, де в окремому параграфі "Походження, життя та звичаї Козаків Запорозьких" залишив такі свідчення:
"...Майже усі вони з Русі походження ведуть, хоча чимало з Велико- та Малопольщі шляхтичів, на позбавлення честі засуджених, а деякі з Німеччини. Галії (Франції), Італії, Іспанії навіть між ними знаходяться, які, утім, релігії Грецької сповідання дотримуються, Рутенську мову (Ruthenicam linguam) уживають".
Як відомо, у ті часи Україна мала також і назву Русь, а рутенською називали українську мову.

п.с. Українська земля завжди приймала людей, для яких Воля та Свобода були не пустими словами !!!!
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08.09.2020 09:50 Відповісти
ржунімагу ...Шпійьонський детектив якийсь ,, спочатку всіх трьох затримали зв'язківці , потім двоє опинились на кордоні , і не дивлячись ні на що , зуміли перетнути кордон так, що наші до цього часу -ні гу гу .

А Колєснікова взагалі ( зі слів представника їх же ж прикордонної служби ) - була затримана білорусами ж , при спробі незаконного перетину кордону , але потім якось зуміла таки пройти той контроль .. . Дивина ..!! Але лохи схавають , як зазвичай .
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08.09.2020 09:57 Відповісти
по версии КГБ Беларуси -подельники ее вітолкнули из машині на ходу хз зачем))
пипец просто.
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08.09.2020 09:59 Відповісти
Олег, у тебя прекрасный суржик!
"Не можешь срать, не мучай жопу" (с)
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08.09.2020 10:02 Відповісти
єто не суржик, придурок, просто с украинской клаві на русскую не перешел ибо в лом.
б..иа, какие ві кацапі тупіе...
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08.09.2020 10:03 Відповісти
Не ганьбись.
Пиши на мові.
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08.09.2020 10:06 Відповісти
Не ганьбіться обоє... Одному "влом" перейти на іншу "клаву" (мені за це патріотка-радикалка "кістки перемиває" другу добу), а другий - не вміє користуваться відмінками в українській мові... не "пиши на мові", а "пиши мовою"...
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08.09.2020 11:18 Відповісти
Не нужно строить из себя филолога.
И так и так правильно.
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08.09.2020 12:50 Відповісти
Та ну? ...
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08.09.2020 13:57 Відповісти
Ото ж.
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08.09.2020 14:00 Відповісти
Цитата: " у тебя прекрасный суржик!
"Не можешь срать, не мучай жопу" (с)" (Скайхок Дуглас).
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08.09.2020 14:07 Відповісти
Білоруські опозиціонери Колесникова, Кравцов і Родненков вирушили в сторону України, - Держприкордонкомітет РБ - Цензор.НЕТ 3671
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08.09.2020 13:31 Відповісти
Вывод, Лука на белом коне.
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08.09.2020 10:02 Відповісти
Як я подивлюсь, ти до чоловіків не байдужий.
Всі чоловіки в тебе "молодці".
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08.09.2020 10:08 Відповісти
Не хотел с недоноском связываться, все патриоты Беларуси разбежались, а простые будут сидеть, да сидеть. Вот и сосите. Тебе, конечно, не грозит, так что, шлепай и дальше. А факт, есть факт.
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08.09.2020 10:13 Відповісти
Лука,дабы быть"ни при чем",попросту выпихнул оппозиционеров куда подальше
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08.09.2020 10:46 Відповісти
Стоит с такой рожей, как будто под дулом автомата.
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08.09.2020 11:10 Відповісти
Зеля! Зачем тебе эта головная боль с Колесниковой и Ципкало. Пользы от них никакой, Кроме ответных пакостей со стороны ближайших соседей мы ничего иметь не будем.
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08.09.2020 11:35 Відповісти
Не бачу логіки! Чому вона закликала до дружби з раськай фєдєраськай, а тікає до України?
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08.09.2020 12:09 Відповісти
Это нужно было для привлечения людей. Ведь националистов в Беларуси не очень любят.
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08.09.2020 12:37 Відповісти
А кого в Білорусі *******? На нашому форумі є поважні білоруси, які підтримували наш Майдан, були проти раські, а зараз, чомусь сприймають Україну вштики, та наче нас звинувачують у своєму безсилі. Я так вважаю: або ви з нами та Європою, або ви проти нас - от і вся логіка.
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08.09.2020 12:43 Відповісти
Кремляди дали отбой на революцию. С усатым договорились видать. Теперь осталось все это оформить юридически в ближайшие пару месяцев. Так что оппозиция разъехалась тратить заработанное бабло. А сябров где-то даже жаль. Закрутит гайки усатый под завязку и ляжет под *****.
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08.09.2020 12:16 Відповісти
Это так же как с Тихановской, добровольно принудительно выслали из Беларуси.
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08.09.2020 12:20 Відповісти
Навіщо в Україну? Будуть і у нас революцію робить?
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08.09.2020 12:23 Відповісти
Так чего же хотят белорусы?
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08.09.2020 12:51 Відповісти
смены режима. но воевать никто не хочет. Лукашенко через войну только власть передаст.
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08.09.2020 13:33 Відповісти
Чего в итоге хотят белорусы?
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08.09.2020 14:00 Відповісти
Честных выборов, реформы политической и избирательной системы.
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08.09.2020 16:19 Відповісти
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