Білоруські опозиціонери Колесникова, Кравцов і Родненков вирушили в сторону України, - Держприкордонкомітет РБ. ВIДЕО

Члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і попрямували в сторону України".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це TUT.BY розповів офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський.

"8 серпня, на початку п'ятої ранку Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова пройшли прикордонний контроль у пункті пропуску "Олександрівка" і попрямували в сторону України", - повідомив Антон Бичковський.

Тим часом телеканал "Білорусь-1" у своєму телеграм-каналі повідомив, що Антон Родненков і Іван Кравцов "цієї ночі втекли за кордон".

"Зараз вони перебувають на території України. Їхня колега Марія Колесникова намагалася незаконно покинути територію Республіки Білорусь, але була затримана на кордоні", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родичі білоруської опозиціонерки Колесникової подали заяву в міліцію про її зникнення

У Держприкордонкомітеті поки не змогли підтвердити цю інформацію.

Разом з тим, член Координаційної ради Максим Знак сказав Радыо "Свабода", що не може підтвердити виїзд Колесникової, Кравцова і Родненкова в Україну.

"Вони не вийшли на зв'язок. Крім того, ми з Марією Колесниковою обговорювали ситуацію після того, що сталося з Ольгою Ковальковою, яку відвезли в Польщу. І Марія сказала, що в жодному разі не погодиться покинути країну, якщо з нею таке трапиться".

Зазначається, що телефон Марії Колесникової працює, але ніхто не відповідає.

Як пише Telegram-канал NEXTA, білоруське телебачення опублікувало відеозвернення Івана Кравцова, яке нібито було виявлено на мобільному телефоні одного з тих, хто покинули країну. На відео Іван Кравцов каже, що прийняв рішення покинути територію Білорусі і зараз разом з Марією Колесниковою буде перетинати кордон.

Нагадаємо, вранці 7 вересня невідомі люди в центрі Мінська посадили Марію Колесникову в мікроавтобус з написом "Зв'язок" і відвезли в невідомому напрямку. Також на зв'язок перестали виходити представники Координаційної ради Антон Родненков і Іван Кравцов. Пізніше стало відомо, що в квартирі Івана Кравцова співробітники ДФР КДК провели обшук.

Увечері рідні Марії Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення. В міліції заяву прийняли.