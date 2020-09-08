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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу 2 411 нових випадків COVID-19 і рекордні 57 летальних випадків. Загалом з початку епідемії захворіли 140 479 осіб

В Україні за добу 2 411 нових випадків COVID-19 і рекордні 57 летальних випадків. Загалом з початку епідемії захворіли 140 479 осіб

В Україні станом на ранок вівторка, 8 вересня, зафіксовано 2 411 нових випадків зараження.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Днем раніше, 7 вересня повідомлялося про 2 174 нові випадки, 6 вересня - про 2 107 нових випадків, 5 вересня - про рекордні 2 836 випадків захворювання, 4 вересня - про 2 723 нові випадки, 3 вересня - про 2 430 нових випадків, 2 вересня - про 2 495 нових випадків, 1 вересня - про 2 088 нових випадків.

Кількість інфікованих наростальним підсумком з початку пандемії становить на ранок вівторка 140 479 осіб, померли з початку пандемії 2 934 особи (за добу 57), видужали - 63 546 (за добу 940). Зараз в Україні на COVID-19 хворіє 73 999 осіб, що на 1 414 більше, ніж днем раніше. Таким чином кількість активних хворих в Україні на 16,4% перевищує кількість одужалих.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (235), Харківській (230), Одеській (196), Львівській (192), Тернопільській (190), Івано-Франківській (160) та Чернівецькій (159) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Буковині за добу виявили 159 нових випадків COVID-19. Захворюваність у Чернівцях досягла 350 активних хворих на 100 тис. населення, - ОДА

В Україні за добу 2 411 нових випадків COVID-19 і рекордні 57 летальних випадків. Загалом з початку епідемії захворіли 140 479 осіб 01
В Україні за добу 2 411 нових випадків COVID-19 і рекордні 57 летальних випадків. Загалом з початку епідемії захворіли 140 479 осіб 02
В Україні за добу 2 411 нових випадків COVID-19 і рекордні 57 летальних випадків. Загалом з початку епідемії захворіли 140 479 осіб 03
В Україні за добу 2 411 нових випадків COVID-19 і рекордні 57 летальних випадків. Загалом з початку епідемії захворіли 140 479 осіб 04
В Україні за добу 2 411 нових випадків COVID-19 і рекордні 57 летальних випадків. Загалом з початку епідемії захворіли 140 479 осіб 05
В Україні за добу 2 411 нових випадків COVID-19 і рекордні 57 летальних випадків. Загалом з початку епідемії захворіли 140 479 осіб 06

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Топ коментарі
+10
Сколько больных раковыми заболеваниями в Украине, твари вы от ковидной мафии?
На сколько выросло число больных раком, которых либо не лечатся от рака, потому как боятся идти к врачам из-за ковида, либо больных не лечат от рака, ибо все перепрофилировали под ковид?

В Мельбурне, Австралия, число больных раковыми заболеваниями, которых рапортуют в базу данных больных раком, уменьшилось за 1/3!
И это не потому, что раком перестали болеть, а потому, что к врачам перестали обращаться за лечением из-за боязни ковида, ведь об опасности рака телевизор не верещит 24 часа в сутки!
И эти данные у меня от хирурга, который таких больных каждый день лечит, и, по словам врача: "И все симптомы имеются, и такие больные имеются, да вот не обращаются они за лечением".

Засудить бы всех вас, сук, Степанова, Ляшко и ваших австралийских "клонов" за то, что своим умышленным запугиванием ковидом людей вы больных раком просто убиваете, потому как от рака нелеченного помрут они. За геноцид судить вас будут, за преступления против человечества.
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08.09.2020 08:55
+9
А мы не знаем, из чей *опы Степанов и Ляшко эти цифры вытаскивают, эти цифры ведь никто независимо не проверяет.
Какие хотят - такие и нарисуют, в какой области хотят - там увеличат, чтобы "зону" сделать 'красную" и либо активы, обесцененные дурантином, отжать, либо выборы осенью запретить.
А в какой нужно области - там число зараженных уменьшат.

Но Вы правы, они идут в лидеры, им премиальные обещаны, вероятно, за убийство экономики Украины дурантином.
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08.09.2020 08:58
+6
Не только ОРВИ. Ни о чем нет. У нас все болезни победили. Ковид вот только осталось победить.
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08.09.2020 09:09
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А ОРВИ нету сведений случайно?
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08.09.2020 08:49 Відповісти
ще рано для орві.
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08.09.2020 08:54 Відповісти
С какой стати?
За цифры по простудным заболеваниям Степанову и ляшко хозяева не платят.
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08.09.2020 08:55 Відповісти
Не только ОРВИ. Ни о чем нет. У нас все болезни победили. Ковид вот только осталось победить.
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08.09.2020 09:09 Відповісти
мы шо, в тройку лидеров стремимся попасть с такой статистикой?
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08.09.2020 08:54 Відповісти
А мы не знаем, из чей *опы Степанов и Ляшко эти цифры вытаскивают, эти цифры ведь никто независимо не проверяет.
Какие хотят - такие и нарисуют, в какой области хотят - там увеличат, чтобы "зону" сделать 'красную" и либо активы, обесцененные дурантином, отжать, либо выборы осенью запретить.
А в какой нужно области - там число зараженных уменьшат.

Но Вы правы, они идут в лидеры, им премиальные обещаны, вероятно, за убийство экономики Украины дурантином.
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08.09.2020 08:58 Відповісти
Вам ще дуже далеко до лідерів. Тут весною було по 800+ смертей в день від зарази і рахували тільки тих які померли в госпіталях, потім доми пристарілих добавили в статистику. Місць в реанімаціях катастрофічно не вистачало, вояки розгортали польові госпіталі, 5 кораблів типу "Містраль" переобладнали під госпіталі, і все одно місць не вистачало. Поїзди TGV переобладнали і розвозили реанімаційних хворих по регіонах де місця були, вояки санітарними літаками А320 розвозили хворих по інших країнах, а також вертольотами. Розвозили реанімаційних в Люксембург, Німеччину, Швейцарію і навіть в Австрію. А все почалось з євангелістів, їм приспічило зібратись 2 тис осіб в одній церкві в Альзасі. Вони навіть зуміли заразу по островах порозвозити, на деяких островах в Караїбах ще й досі ситуація зашкалює. Після відпусток і зв'язаних з ними розваг в дискотеках, ресторанах і т.п. знову ситуація погіршується. Кожного тижня виявляють в два рази більше заражених як попереднього. По всій країні маски обов'язкові в закритих приміщеннях, а в Парижі і в багатьох інших містах маски обов'язкові навіть на вулиці.
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08.09.2020 09:23 Відповісти
Звідки ти такий взявся? Кацап?
https://www.dailymotion.com/video/x7szd0f
https://actu.orange.fr/societe/videos/coronavirus-des-premiers-patients-transferes-par-tgv-CNT000001oRuKq.html
https://www.bfmtv.com/sante/coronavirus-un-nouveau-vol-militaire-pour-transporter-des-malades_AN-202003210057.html
https://www.dailymotion.com/video/x7szd0f
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/video-coronavirus-quoi-ressemble-le-tgv-charge-de-transporter-des-malades-6792436
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08.09.2020 10:39 Відповісти
А чего ж тогда, если вирус такой опасный, в Украине за первое полугодие умерло на 17 тысяч меньше, чем в прошлом году?
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08.09.2020 12:57 Відповісти
Звідки мені знати? Вчора тут один мені доказував що в Франції стільки ж злочинів і вбивств як в Україні. В Франції 67 млн населення, тобто в два рази більше: https://www.bing.com/search?form=MOZSBR&pc=MOZI&q=nombre+d%27habitant+en+france+2019
https://www.bing.com/search?form=MOZSBR&pc=MOZI&q=homicide+en+france+2019 https://www.bing.com/search?form=MOZSBR&pc=MOZI&q=homicide+en+france+2019
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Themes/Homicides
Україна: https://24tv.ua/resources/photos/news/202001/1272209_10952503.jpg?202001130359
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08.09.2020 13:33 Відповісти
Это от благотворного эффекта ношения масок
https://hbp-group.ru/gipoksiterapiya-celebnye-svoistva-kontroliruemogo-kislorodno/ Гипокситерапия - целебные свойства контролируемого кислородного голодания
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08.09.2020 13:54 Відповісти
І ще тут катастрофічно не вистачало медперсоналу. Загрібали все що було в наявності - медсестер і лікарів-пенсіонерів які ще могли працювати, студентів-медиків від 2-го курсу і навіть масажистів. Була повна мобілізація всіх ресурсів як під час війни. Катастрофічно не вистачало масок, купа різних і заново створених пошивних ательє почали шити маски і нашили що всім вистачає.
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08.09.2020 10:06 Відповісти
Тобі всеодно ніхто не вірить в цю мульку.
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08.09.2020 13:33 Відповісти
Чи я когось примушую? Віруючим до церкви, а сумніваючимся в інтернет, там все написано.
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08.09.2020 13:36 Відповісти
Сколько больных раковыми заболеваниями в Украине, твари вы от ковидной мафии?
На сколько выросло число больных раком, которых либо не лечатся от рака, потому как боятся идти к врачам из-за ковида, либо больных не лечат от рака, ибо все перепрофилировали под ковид?

В Мельбурне, Австралия, число больных раковыми заболеваниями, которых рапортуют в базу данных больных раком, уменьшилось за 1/3!
И это не потому, что раком перестали болеть, а потому, что к врачам перестали обращаться за лечением из-за боязни ковида, ведь об опасности рака телевизор не верещит 24 часа в сутки!
И эти данные у меня от хирурга, который таких больных каждый день лечит, и, по словам врача: "И все симптомы имеются, и такие больные имеются, да вот не обращаются они за лечением".

Засудить бы всех вас, сук, Степанова, Ляшко и ваших австралийских "клонов" за то, что своим умышленным запугиванием ковидом людей вы больных раком просто убиваете, потому как от рака нелеченного помрут они. За геноцид судить вас будут, за преступления против человечества.
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08.09.2020 08:55 Відповісти
аха - прям тюрьмы ломятся от посаженных зе-гнид и прочих тварей, разводящих быдло-лохов...
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08.09.2020 08:59 Відповісти
Можно и без тюрьмы - но это, говорят, жестоко, хотя очень эффективно.
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08.09.2020 09:00 Відповісти
Собственно говоря, человеку, умирающему от рака, бояться больше нечего. Возьмет он в руки монтировку (или ружье) - да как вмажет по башке "вакцинатору" или журналисту там известному, ковидом запугивающему телезрителей, вмажет, чтобы не одному на том свете время коротать, а с компанией.

Ведь как хорошо известно, самые лучшие террористы и убийцы получаются именно из терминальных больных, которым нечего терять совершенно...
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08.09.2020 09:03 Відповісти
Собственно говоря, не нужно тебе от лица онкобольных здесь вводить людей в заблуждение.
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08.09.2020 10:06 Відповісти
В заблуждение?
А ты проверь Cancer Register штата Виктория, Австралия.

Что, страшно стало, что прирежет сявок ротшильдовских онкобольной в терминальной стадии?
Никогда не слыхали о таких случаях?
Забыли, что именно онкобольно больной застрелил сына судьи латиноса в Нью-Джерси недавно?
Память, как у рыбок гуппи у вас?
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08.09.2020 10:20 Відповісти
Собственно говоря, человеку, умирающему от рака, бояться больше нечего. Возьмет он в руки монтировку (или ружье) медицинскую карточку - да как пойдет обследоваться и лечиться...

http://onko.com.ua/patsiientam/korysna-informatsiia/koronavirus-v-ukraini-ofitsiinyi-informatsiinyi-portal-kabinetu-ministriv-ukrainy.html

Это ему полезней будет, чем Ваши фантазии читать.
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08.09.2020 10:20 Відповісти
Забыл, зайчик, что терминальный онко больной застрелил сына судьи-латиноса, назначенной Обамой на ее должность, в штате Нью-Джерси совсем недавно?
Месяц назад примерно, под видом курьера приехал к ним домой (сейчас многие по интернету покупают из-за дурантина, в Австралии почта не справляется, завалы многонедельные).

забыл про этот случай?
Память, как у рыбок гуппи у вас?
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08.09.2020 10:23 Відповісти
Зайчиха, я криминальной хроникой со всего мира голову не засоряю. Если в Вашей голове много пустого места - то засорять ее подобными новостями это ваше право. А то, что преступники тоже болеют, в тч и онкологией, это ни для кого не секрет.
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08.09.2020 10:42 Відповісти
Зря не "засоряешь".
Передай Степанову, тоему хозяину, чтобы "засорял" он.
Потому, как если судью из Нью-Джерси от пули не прекрыла "похвальная грамота" от Обамы, то Степанова и ляшко тем более не прикроют похвальные грамоты, полученные на 2-м курсе института за сбор колхозной картошки ударными методами.

Вас специально таких отбирают ротшильды, чтобы идиотизм препятствовал инстинкту самосохранения.

P.S. В комментариях в австралийских СМИ пишут, что Премьер штата Виктория, Австралия, вывез жену и детей в штат Квинсленд, к нацистке - премьеру Квинсленда Насте Палащук.
нациста Палащук потому, что ребенку не разрешила въезд в штат для пересадки легких под предлогом макароновируса, а семью друга - коммуняки-премьера штата Виктория и без карантина можно, свои же люди.
Но вот не понимаю я, зачем Премьер штата Виктория, Эндрюс семью в другой штат отправил? Он что боится чего-то? Неужто на него произвела такое сильное впечатление судьба сына судьи из Нью-Джерси, убитого терминальным онко больным?
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08.09.2020 16:24 Відповісти
Хотела назвать премьершу штата Квинсленд, Настю Палащук, "нацисткой *****" за то, что не разрешила она въезд ребенку для пересадки легких - но передумала, зачем собак обижать.
Так что пусть Настя называется "нацисткая гнида".
Самое вам подходящее название.
Гниды вы, как они есть.
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08.09.2020 16:28 Відповісти
А по сутиесть что сказать? Онкоцентр работает в обычном режиме, все обследуются и лечатся... С чего Вы бурю в стакане воды устраиваете?
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08.09.2020 10:50 Відповісти
Убивать вас обещают..
В комментариях в австралийских СМИ прямо так и пишут.
Даже мне, человеку привычному к лахтинским с их высказываниями, такие обещания расопарвиться с премьером Эндрюсом читать неприятно.
Но, поскольку вы со Степановым и Ляшко "головы не забиваете", то продолжайте выполнять и дальше распоряжения хозяев.
Только не забывайте, что на звонок телефонный Степанова хозяевам""Караул, меня убивать идут", - хозяева удивленно ответят, что Степанову они хорошо платили, и нанять ЧВК для защиты шкурки Степанова он должен был сам, на свои деньги, а хозяева ему ничем не обязаны.
А то и вообще трубку не возьмут.
Вон, Премьет штата Виктория, Эндрюс, по слухам в Пекин все звонит да звонит, а там не берут трубку...
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08.09.2020 16:32 Відповісти
Девушка, Ваши апокалиптические фантазии меня не впечатляют. Поищите прыщавых пацанов с подростковой психикой. Там у Вас будет хоть какой-то шанс...
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08.09.2020 16:42 Відповісти
Во-первых, я бабушка.
А во-вторых, я же написала, что вас специально таких ротшильды отбирают, без инстинкта самосохранения.
Семью вывезли с Украины?
Рискуете, дедушка.
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08.09.2020 16:44 Відповісти
Я о своей семье позабочусь и без советов австралийских бабушек.
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08.09.2020 16:48 Відповісти
Объсни, чего Премьер штата Виктория, Австралия, Эндрюс, так боится, что семью вывез в штат Квинсленд?
В Квинсленд даже строительного магната из штата Виктория не пустили, завернула Палащук яхту магната, но семье Эндрюса можно и без карантина, по занкомству, из коммунистической солидарности.
Так чего так боится премьер Эндрюс, ведь у него даже специальные силы полиции есть, созданные для усмирения бунтов, отряды быстрого реагирования, называемые комментаторами статей в СМИ "гестапо".
Казалось бы, чего бояться премьеру - а вот вывез семью он.
Может, объснишь?
И не мне, а Степанову.
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08.09.2020 16:48 Відповісти
Мало ли что. Может любовница у него там или рыба в тех местах клюет лучше или еще что. Чтобы что-то объяснять, надо это знать. А я премьера штата Виктория не знаю.
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08.09.2020 16:52 Відповісти
И еще тебе новость - вы же от новостей оторваны - что "открестился" "глав-врач" (Chief Medical Officer) штата Виктория, Саттон (Sutton), от комендантского часа в Мельбурне, дескать не знает он, ни кто такое решение принял, ни почему приняли его.
И что это так "задних ход" сейчас дал?
Наверное, у него семья имеется, как думаешь?
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08.09.2020 16:56 Відповісти
Наверное, он много времени на борьбу с эпидемией тратит. А тут еще и жаждущие крови бабушки с монтировками по улицам бегают. Ну как тут не ввести комендантский час?
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08.09.2020 17:08 Відповісти
Кацапчик, тебе сейчас терминальный онкобольной пишет. И поверь, у меня сейчас совсем другого рода страхи.
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08.09.2020 12:59 Відповісти
Терминальные болные, которх знала я, на форумах не ошивались.
Они месяцы жизни своей последние с семьей проводили.
Так что иди, зайчик, к Ляшко со Степановым, утешь их, им очень сейчас страшно.
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08.09.2020 16:34 Відповісти
Ну, надо заметить, что среди бабушек, что знал я, ни одна не имела обыкновения говорить "тебя убьют монтировкой".
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08.09.2020 17:02 Відповісти
Угомонись , ботяра кацапское ! Сколько человек заразилось от больного раком ? Врачей ? Детей? Стариков ? А теперь тебе вопрос : если больного раком сбила машина на смерть , он умер от рака или виноват дибил за рулем ?
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08.09.2020 09:58 Відповісти
Что, зайчик, страшно стало, что придется компенсации денежные платить родственникам умерших от рака из-за позднего диагносцирования по причине занятости всех врачей ковидом?
А ты продай почку, вот деньги и появятся для уплаты .
Или зубы золтые, но и тебя их нет.
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08.09.2020 10:18 Відповісти
Ты само то поняло ,что написало ?Какие компенсации ? Какие почки и зубы ?Мозги свои ты давно уже за " боярку" продало ! О какой занятости врачей ты лепечешь?
Есть врачи которые занимаются только ковидом , остальные как были на своих должностях , так и работают сейчас , проводят приемы и делают операции .На весне из-за неопределенности отложили операции на 2-3 месяца , сейчас всё работает как раньше. Ковидных принимают только в государственном госпитале , и если назначена операция и ты боишся делать её в госпитале из-за ковида , можешь сделать в частном госпитале , государство даёт выбор и оплачивает это ( так было и раньше , а не только сейчас). Говорю это , так как моя жена работает по контракту в государственном госпитале и парт -тайм в частном .Так что не разноси бред !
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08.09.2020 11:45 Відповісти
А чего ты так всполошился?
Ты разве семью не вывез еще за рубеж или по соседству куда?
Вон, семью Премьера штата Виктория, Австралия, Эндрюса, в Шанхай не берут, так премьер семью в штат Квинсленд вывез, как пишут комментаторы в австралийских СМИ.
И чего премьер боится так за семью - не понимаю я.
Может, объяснишь?
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08.09.2020 16:36 Відповісти
Я всполошился ? Это ты какой то бред пьный несешь через комент . Лепишь какого то премьера , негра с ружбайкой , Степанова , Ляшко , кони, люди , почки, зубы , рак , ковид , все в кучу !
По теме то что хотело сказать тело ? Бояру наверное смешали чем то забористым ? Штырит тебя не по-детски! Смотри ботяра , товарищ майор спалит, картофан на кухне будешь неделю чистить ! Иди проспись !
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08.09.2020 17:16 Відповісти
За ОРВИ они денег не получают,а вот истерию нагонять вокруг коронавируса это оно,как будто других болезней нет.А куда интересно делись левые тесты которые в Харькове обнаружили и сколько их было?Всем наплевать,главное что бы результат был такой как им надо.
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08.09.2020 09:06 Відповісти
Выборов, на которых зелёные пролетают, не будет. Им поможет COVID-19 и ещё на всякий случай подстрахуются. - https://hromadske.ua/posts/zaplanovani-na-25-zhovtnya-miscevi-vibori-hochut-skasuvati-cherez-sud Заплановані на 25 жовтня місцеві вибори хочуть скасувати через суд
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08.09.2020 09:07 Відповісти
Не поленился сходить почитать. Интересно девки пляшут.
Згідно з https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/43319366/ даними YouControl, громадська організація «Всеукраїнське об'єднання сільських голів, депутатів сільрад і селян «Порятунок села» зареєстрована в Києві, її керівник - Аркадій Корнацький. Він був депутатом Верховної Ради VIII скликання від партії «Блок Петра Порошенка».

Но виноваты как всегда зеленые.
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08.09.2020 09:13 Відповісти
ну разные Найемы тоже ранее состояли в БПП и что? порохоботы?) в 2014 многие под шумиху пробились в проходные партии и не только в эту
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08.09.2020 10:02 Відповісти
Но покуда информации о том, что Аркадий Карнацкий относится каким-то образом к зеленым нет. Но поспешили обвинить именно их. Я не против конструктивной критики, но зачем же гнать откровенную джинсу.
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08.09.2020 10:12 Відповісти
я не говорил, что это именно 100% зеленые, но когда очень сильно прям дописывают в новость хоть как то Петра то выглядит это уже именно так как ты и назвал - джинсой) при чем плательщик явно не пятый президент)
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08.09.2020 12:12 Відповісти
Стоп. Вы вообще читали с чего начиналась данная ветка комментариев? Вам процитировать или поднимитесь чуток выше? Я процитировал только то, что было по ссылке, что дал https://censor.net/ru/user/26006 обвиняя при всем при этом зеленых. Я на всякий случай еще раз процитирую сообщение:
Выборов, на которых зелёные пролетают, не будет. Им поможет COVID-19 и ещё на всякий случай подстрахуются. - https://hromadske.ua/posts/zaplanovani-na-25-zhovtnya-miscevi-vibori-hochut-skasuvati-cherez-sud Заплановані на 25 жовтня місцеві вибори хочуть скасувати через суд

Надеюсь, что хотя бы так будет понятна моя позиция. Что это по-вашему, если не откровенный вброс? У зеленых своих боков хватает. И то что они во многих местах пролетят тоже известно. Но во всяком случае никак не зеленые подавали иск в суд, если судить по данной ссылке. На что я и указал.
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08.09.2020 14:27 Відповісти
Пока живы статисты, пока и существует статистика
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08.09.2020 09:19 Відповісти
Это действительно страшно.
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08.09.2020 09:44 Відповісти
Такие красивые таблички с циферками и стрелочками, разноцветные, ровненькие )))
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08.09.2020 10:04 Відповісти
Да, надо же чиновникам чм-то заняться.
Вот и рисуют в Адоби Иллюстраторе.
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08.09.2020 16:37 Відповісти
В связи с Ковидом возникло противоречие между представителями молодого поколения, не боящегося Ковида из-за крайне низкой смертности в этой возрастной группе и старшего, отягощенного различными возрастными недугами, которые в сочетании с новой вирусной пневмонией дают высокий риск летального исхода или глубокой инвалидности. Первые хотят работать и развлекаться, вторые не заразиться и выжить, дождавшись вакцины. И ради этого готовы на самые жесткие карантинные меры в ущерб интересам молодежи. Я не хочу никого обвинять в возрастном эгоизме. Правы и те и другие. Задача государства эти интересы сбалансировать. Я бы максимально ограничил передвижение людей старше 60лет, но в тоже время увеличил налоги для работающих на период пандемии. Дополнительно полученные средства в бюджет целевым назначением использовать только на медицину. Остается конечно масса вопросов. Например, как быть при совместном проживании детей и родителей? Кого первым подключать к кислороду, когда не станет хватать обеспеченным его подачей коек? Пожилого человека, заразившегося случайно или молодого мужика, верящего в свое бессмертие и подхватившего вирус в ночном клубе от кашляющей стриптизерши? Все это сложно, но более-менее разрешимо, если не прятать голову в песок и не внушать себе, что Ковид не существует.
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08.09.2020 10:07 Відповісти
Не зачем прятаться от простуды
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08.09.2020 10:10 Відповісти
Безусловно "умная" мысль увеличить налоги работающим в момент спада деловой активности. Просто гениально.
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08.09.2020 10:14 Відповісти
Т.е как вариант - не работать в период пандемии, чтобы не платить больше налогов? Гениально, вам пора примкнуть к свите "Зе" и пробиваться к креслу в Раде.
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08.09.2020 11:25 Відповісти
"дождавшись вакцины"

Да дождетесь Вы "вакцины:, не переживайте так.
А вольют Вам мочу ослиную или вирус раковый (как Чавесу из Венесуэлы) - это уже как фишка люжет.
"Вакцинируйтесь" от ковида на доброе здоровье.
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08.09.2020 16:39 Відповісти
Предложи другую.
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08.09.2020 10:39 Відповісти
уже менее, чем 2,1% летальность. математика не врет
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08.09.2020 11:22 Відповісти
Если больницы перестанут справляться с нагрузкой, то смертность возрастет. Еще бы посмотреть статистику по смертности в разных возрастных группах. Там будут очень большие отличия.
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08.09.2020 11:49 Відповісти
а если исходить из предположения, что по улицам гуляет толпа бессимптомных переносчиков (что на самом деле более чем вероятно) - то совсем иное получится.
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08.09.2020 11:57 Відповісти
Что именно?
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08.09.2020 12:14 Відповісти
Летальность получится в разы меньше.
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08.09.2020 13:01 Відповісти
"Еще бы посмотреть статистику по смертности в разных возрастных группах. "

Верно гутарите.
Среди пенсионеров, получающих гос. пенсию, будет высокая смертность.
А самая высокая смертность будет среди обитателей гос. домов престарелых, особенно домов престарелых, специализирующихся на стариках с деменцией.
Очень дорого они государству обходятся, а экономия денежных средств в наше время, как известно, это главное.
В том что я права, Вы легко можете убедиться, посмотрев на число смертей в домах престарелых в Северной Италии или Испании.

Вам сколько лет, кстати?
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08.09.2020 16:42 Відповісти
Ну деменции вроде пока нет. 65.
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08.09.2020 16:47 Відповісти
То есть вы - государственный пенсионер?
Тогда Вы находитесь в группе риска, как и все получающие государственные пенсии или пособия.
Но "вакцину" скоро подвезут, вон, российская разработка, как пишут СМИ, очень многообещающая.
Не знаю я, правда, то ли Леха Ннавальный был ее первым ресепиентом, то ли мухоморов Леха съел.
Так что "вакцинируйтесь" на здоровье.
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08.09.2020 16:52 Відповісти
Я работаю. Причем врачом.
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08.09.2020 17:48 Відповісти
"Что такое эпидемия
Так называют стремительное распространение какой-либо болезни на определенной территории или в группе людей. При этом заболевших должно быть сильно больше, чем обычно регистрируется в этом регионе или социуме. Эту цифру еще называют эпидемическим порогом - к примеру, если порог 5% жителей страны или области, то все, что свыше, уже перерастает в эпидемию. Порог может отличаться в зависимости от болезни или местности. Например, планка по гриппу и ОРВИ обычно довольно высока - около 20%. То есть если в регионе более 20% случаев от общего числа заболевших приходится на грипп или ОРВИ, то можно говорить об эпидемии."
"Пандеми́я (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA греч. πανδημία «весь народ») - необычайно сильная эпидемия, распространившаяся на территории стран, континентов; высшая степень развития эпидемического процесса.""В Украине за сутки 2 411 новых случаев COVID-19 и рекордные 57 летальных случаев. Всего с начала эпидемии заболели 140 479 человек" - это равно 0,33%.
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08.09.2020 11:54 Відповісти
А пандемия уже закончилась?
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08.09.2020 12:20 Відповісти
В пандемии ничего страшного нет. Новые вирусы и штаммы вирусов регулярно появляются.
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08.09.2020 13:02 Відповісти
Вот только иногда от этих пандемий погибает половина населения.
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08.09.2020 16:42 Відповісти
Умерло 57 с коронавирусом и примерно 1500 от других причин.
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08.09.2020 12:54 Відповісти
реальная смертность 1500 в сутки была всегда...
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08.09.2020 13:05 Відповісти
57 сметрей в день - это в 5,7 раз больше, чем в ДТП или от туберкулеза. А Украина по этим смертям среди самых неблагополучных стран.
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08.09.2020 14:23 Відповісти
Разительное отличие от западных стран:

Вторая волна COVID-19. Почему в Европе перестали умирать
8 сентября, 15:06
Почему же в Европе, несмотря на множество новых заражений, сейчас почти никто не умирает от COVID-19? Причин тут сразу несколько, и они совсем не тривиальны
Во всем мире, начиная с конца июля, наблюдается рост заболеваемости ковидом, который уже официально признали второй волной эпидемии.

В Украине тоже постоянно говорят о «второй волне», хотя как раз для Украины никакой второй волны нет. И дело даже не в том, что у нас заболеваемость никогда толком не падала до фоновых значений, а в том, что у нас и близко нет тех признаков, которые отличают вторую волну от первой. Давайте разбираться подробнее.
https://nv.ua/opinion/koronavirus-v-ukraine-chem-otlichaetsya-statistika-v-evrope-i-ssha-poslednie-novosti-50110828.html
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08.09.2020 16:46 Відповісти
Просто стали ставить реальную причину смерти.
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08.09.2020 16:59 Відповісти
Как страшно жить! (с) конспирология - наше все.

Статья? - нет, не читал, но знаю.
Цитата, на вскидку, для ленивых:
"Причина 4: количество коек
Практически все страны Европы с весны значительно увеличили количество больничных коек с доступом к кислороду и аппаратам ИВЛ. Это позволяет избежать ситуации коллапса больниц, которая была, например, в итальянском Бергамо. Больные, которым нужен кислород, перестали умирать в больничных коридорах в очереди на ИВЛ и общая летальность COVID-19, естественно, упала.
В Украине же деньги коронавирусного фонда растратили на ремонт дорог и премии сотрудникам МВД. Результат додумайте сами."
(2,7 млрд грн съедают премии сотрудникам МВД и закупаемые на 5,3 млрд грн КТ и ангиографы. То есть деньги есть на все, кроме того, что необходимо в первую очередь. )
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08.09.2020 17:15 Відповісти
85% на ИВЛ умирает. ИВЛ разрывает ослабленные пневмонией лёгкие. Думаю просто начали делать вскрытия, в отличии от весны.
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08.09.2020 20:59 Відповісти
Для сравнения, - Киевская область, свежак
05.09.20
Разговор врача и диспетчера скорой Киевской области о госпитализации пациентов:
"У него пневмония с повреждением 70% легких. Задышка"
- "У меня нет ни одного места".
"прослушайте эту аудиозапись, которую нам передали врачи. Этот диалог состоялся между семейным врачем из Софиевской Борщаговки и диспетчером областной скорой помощи. Реальность в Киевской области: койко-мест нет, тестов у скорой помощи нет....начинайте что-то делать, врачам нужна ваша поддержка", - написал журналист.
https://censor.net/ru/v3217737
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08.09.2020 17:18 Відповісти
Не исключено, что некоторых специально к ковиду приписывают, чтобы врачи дополнительные деньги получили.
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08.09.2020 16:50 Відповісти
Согласно данным Госстата, в 2020 году с января по июнь (включительно) от осложнений коронавируса умерли 1 066 украинцев. При этом от гриппа и воспаления легких умерли 3 078 граждан.
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08.09.2020 16:52 Відповісти
С января по середину марта от ковида вообще никто не умирал, а смертность от кучи вирусов гриппа плюс вирусных и бактериальных пневмоний была в самом разгаре. Сравнивать при таких раскладах эту смертность со смертностью только от одного штамма - более чем некорректно.
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08.09.2020 17:19 Відповісти
По другим отчетность не требуют.
Кто их считает то, кроме родственников.
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08.09.2020 16:53 Відповісти
Спасибо Иуде за наше счастливое пребывание в ковиде. Это ведь мы, по его словам "легкомысленные", а не он - идиот!
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09.09.2020 00:55 Відповісти
Ну что, британской вакцины не будет в ближайшее время, вакцинаторов убили производитель не хочет, чтобы его по судам родственники вакцинированных затаскали:

"COVID-19 vaccine trial on hold over safety concern
AstraZeneca has halted the late-stage trial of its highly anticipated COVID vaccine after a suspected serious adverse reaction in a study participant."

Вот видите, как получается, не только наш викторианский "бубочка", премьер штата Виктория, Австралия, Эндрюс может данные по ковиду подделывать, а и родственники "вакцинированных" от ковида быстро эту практику переймут.
Скажут, что дедушка их любимый преставился раньше отпущенного ему срока, потому как именно вакцина произвела необратимые последствия в дедушкином ДНК - и попробуй докажи обратное, и влетит Астра-Зенека на миллионы баксов. А если таких родственников будет много, то вместо большой прибыли получат фарм-компании большую убыль, оттого и отложена "вакцинация".

Но вы не печальтесь, радетели о вакцине от ковида. В РФ разработана своя "вакцина", мировые СМИ ее очень хвалили, "многообещающая" вакцина, писали. Это точно, что "многообещающая", если Леха Навальный стал первым той вакциной "провакцинированным".
Так что вставайте в очередь за российской вакциной, ЗЕбобики, чем вы глупее Лехи, разве вы лохи какие?
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09.09.2020 06:34 Відповісти
Ну что, гражданский конфликт начался в Мельбурне, Австралия, и, как я и предсказывала, озверевшее от дурантина население будет бить того, кто под руку подвернется.


Поехала я забрать ткани и пряжу, в магазине купленные, забрать безконтактно (в упаковке выносят стоящим у дверей магазина).
Очередь была, и не маленькая ("широко" стал жить австралийский народ, шьют на детей, ткани, из которых детям шьют, размели все, мне не досталось).

Так вот, пока ждала, прочла объявление у дверей магазина, о том, что у них "нулевая терпимость" (zero tolerance). "К ковиду", - подумала я - и ошиблась. Не к ковиду, а к тем, кто оскорбляет продавцов.
Вы все поняли?
Речь идет не о бухошопе, а о магазине тканевом, там бабы закупаются, домохозяйки прежде всего.
Причем объявлния висят сверху вниз, их наклеивали по мере появления.
В самом верху висит расписание часов работы магазина, это из доковидного времени.
Затем правила поведения при ковиде, о дистанции и так далее. Это - до дурантина 4-го уровня.
И самое недавнее объявление приклеено последним, о том, что оскорблять продавцов не позволят.

Ниже объясню, что объявление повели верное.
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09.09.2020 06:40 Відповісти
Сегодня я впервые стала свидетелем того, как едва-едва не началась драка в продуктовом магазине сети Альди.
Напомню, что Альди - дешевые магазины, но там бывают европейские товары, которых нет в других сетях.
За таким товаром я и пошла, благо Альди - это соседняя дверь от магазина тканевого (куда я ездила), вошла - и обалдела.
Магазин ломился от народа (на другом этаже в Woolworth было максимум 5 человек, мы мимо проходили, все видно), а в Альди - адовы (!) очереди.
Драка чуть не произошла за место в очереди, два китайца влезли, они просто не поняли, где очередь формируется. Раньше быть над такими просто посмеялись, а сегодня китайцев собирались бить. И дело не в том, что нарушители - китайцы, Любому бы вмазали.

За 30 лет жизни в Австралии я впервые стала свидетелем, как чуть не состоялась драка из-за места в очереди.

Это - не мой район, он соседний соеднего, и назвать этот район бедным язык не повернется ни у кого. Но это район несколько дурной. И если в этом районе деньги у населения так закончились, что они не могут позволить себе скупаться в Woolworth, то можете судить о ситуации в бедных районах.

Коммуняки Мельбурна хотели гражданского конфликта?
Получите и распишитесь, оттого и объявление на дверях тканевого магазина (смотри мой комментарий выше), видать, домохозяйки собирались бить продавцов.
И, как я уже написала, бить будут всех представителей властей, неважно кого: горсовет, полиция или премьер штата Эндрюс.
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09.09.2020 06:50 Відповісти
Понятно теперь, почему Премьер штата Виктория, Эндрюс свою семью в Квинсленд вывез?
Чует, что их будут просто скоро убивать.
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09.09.2020 06:53 Відповісти
Наши коммуняки слетели с катушек окончательно: они начинают искать вирус в г*вне!
"CORONAVIRUS PANDEMIC

'World class' sewage testing sites set up as state records 76 new cases"

Не сходятся концы с концами у коммуняцкой "статистики" потому что.

Особенно забавно эти читать на фоне соседней статьи о том, что "дурантин может быть закончен раньше срока":
"Lockdown may be eased quicker than road map targets; Andrews denies modelling based on 'worst case' scenario
Premier Daniel Andrews has reiterated that lockdown restrictions could be eased even if crucial COVID-19 case thresholds are not strictly met. In the past 24 hours, 11 people lost their lives to COVID-19 and 76 new cases were confirmed."

Эй, Премьер Виктории, Эндрюс: что же , фраер, сдал назад?
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09.09.2020 06:59 Відповісти
 
 