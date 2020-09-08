Київ, Харківщина та Одещина – у трійці лідерів за добовим приростом нових підтверджених випадків COVID-19
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській та Одеській областях.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Станом на ранок 8 вересня в Києві на коронавірус захворіли 235 людей.
Загальна кількість інфікованих становить 15 511 осіб.
Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 246 осіб, за минулу добу - 4. З початку епідемії одужали 4826 пацієнтів.
Станом на 8 вересня кількість активних хворих у Києві становить 10 439 осіб.
Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 2 вересня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих був 332 людини.
У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Харківська і Львівська області.
Так, в Харківській області добовий приріст хворих на коронавірус становив 230 осіб. Загальна кількість інфікованих - 11 202. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 241 особа, за минулу добу - 6. З початку епідемії одужали 3 454 пацієнти. Кількість активних хворих на Харківщині - 7 507.
В Одеській області на коронавірус захворіли 196 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 8 721 особу. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 135 людей, за минулу добу - 11. З початку епідемії одужали 2 056 пацієнтів. Кількість активних хворих на Одещині становить 6 530 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
2. Їх фальсифікація.
3. Вся країна - в червоній зоні. Більше трьох не збиратися - аваківці патрулюють вулиці.
4. Все що завгодно...
Подивимося, як воно буде. Думаю жорсткий карантин багато де будуть вводити після виборів, навіть, якщо їх не фальсифікують.
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