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Київ, Харківщина та Одещина – у трійці лідерів за добовим приростом нових підтверджених випадків COVID-19

Київ, Харківщина та Одещина – у трійці лідерів за добовим приростом нових підтверджених випадків COVID-19

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській та Одеській областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 8 вересня в Києві на коронавірус захворіли 235 людей.

Загальна кількість інфікованих становить 15 511 осіб.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 246 осіб, за минулу добу - 4. З початку епідемії одужали 4826 пацієнтів.

Станом на 8 вересня кількість активних хворих у Києві становить 10 439 осіб.

Читайте також: В Україні за добу 2 411 нових випадків COVID-19 і рекордні 57 летальних випадків. Загалом з початку епідемії захворіли 140 479 осіб

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 2 вересня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих був 332 людини.

У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Харківська і Львівська області.

Так, в Харківській області добовий приріст хворих на коронавірус становив 230 осіб. Загальна кількість інфікованих - 11 202. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 241 особа, за минулу добу - 6. З початку епідемії одужали 3 454 пацієнти. Кількість активних хворих на Харківщині - 7 507.

В Одеській області на коронавірус захворіли 196 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 8 721 особу. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 135 людей, за минулу добу - 11. З початку епідемії одужали 2 056 пацієнтів. Кількість активних хворих на Одещині становить 6 530 осіб.

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Топ коментарі
+2
Выборы будут, несмотря ни на что.
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08.09.2020 09:25
+1
ГЕня -сепар -такой молодой!.Как всегда, впереди по заразности.
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08.09.2020 09:59
+1
у вас, пане, паранойя... лікуйтеся
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08.09.2020 10:15
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Выборы будут, несмотря ни на что.
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08.09.2020 09:25 Відповісти
1. Вибори по країні.
2. Їх фальсифікація.
3. Вся країна - в червоній зоні. Більше трьох не збиратися - аваківці патрулюють вулиці.
4. Все що завгодно...
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08.09.2020 09:38 Відповісти
у вас, пане, паранойя... лікуйтеся
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08.09.2020 10:15 Відповісти
"Навіть якщо у вас паранойя, це не означає, що за вами не слідкують."
Подивимося, як воно буде. Думаю жорсткий карантин багато де будуть вводити після виборів, навіть, якщо їх не фальсифікують.
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08.09.2020 10:34 Відповісти
А ви здатні зрозуміти, що вірусу начхати на ваші вибори, авакови та зе? Вам життя людей взагалі не важливе?
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08.09.2020 10:46 Відповісти
Ви здатні зрозуміти те, що пишуть інші, а не те, що у вас крутиться в голові?
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08.09.2020 12:45 Відповісти
Спробую трохи розжувати свої слова. Зараз ситуація з вірусом через людську безвідповідальність катастрофічно погіршується. Але до виборів влада жорсткі карантини вводити не буде, через цих же тупих людей, які зараз ходять без маски, бо ці ж люди (тупарі) і є їх виборець. І цей виборець піде, і проголосує за ОПЗЖ чи Ляшка, якщо введуть карантин. Тому, влада дочекається виборів, а вже потім буде карантин вводити, щоб всі зєлєбобіки не передохли нахєр. Так зрозуміліше?
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08.09.2020 12:52 Відповісти
як ви людей любите, зелебобіками їх назіваєте. А чим ви краще? Тим, що вважаєте себе розумнішим і при цьому пишете нісенітницю?
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08.09.2020 13:05 Відповісти
Так, розумніший, повірте. От хоча б тим, що ще 10 років назад від телебачення відмовився. От ви, наприклад, навіть те, що я рожував не можете зрозуміти та не бачите далі свого носа, голосуєте за непрофесійних людей та зрадників, дозволяєте срати собі в мозок і ніяк не визнаєте, що ви обгадилися самі і країну обгадили.
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08.09.2020 13:14 Відповісти
Ну якби були розумнішим, то не ліпили б на мене свої наліпки з діагнозами )) Я по вашому і ТВ дивлюсь і голосую за зрадників. А звідки ви це взяли? Розумна людина ніколи не зробить таких висновків не маючі інформації. Я просто дивуюсь, як люди намагаються робити себе розумними і не можуть навіть банальну логіку засвоїти.
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08.09.2020 13:21 Відповісти
Но не они в красной зоне а совсем другие города.
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08.09.2020 09:31 Відповісти
Зона определяется по количество занятых коек, а не по приросту.
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08.09.2020 10:15 Відповісти
вот это Харьков - ЩИНА, Одес-ЧИНА,.... Кобеляки-ЩИНА... так "академично" пишется и звучит!? Особенно в заглавиях новостей...
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08.09.2020 09:33 Відповісти
ГЕня -сепар -такой молодой!.Как всегда, впереди по заразности.
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08.09.2020 09:59 Відповісти
геннадий по стопам Лукашенко,Путина и Януковича идет- их методами предвыборную агитацию проводит

Київ, Харківщина та Одещина – у трійці лідерів за добовим приростом нових підтверджених випадків COVID-19 - Цензор.НЕТ 8453

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08.09.2020 10:40 Відповісти
Ученикам в школе гепа раздал аж по четыре маски и блокнотику с гепыной рожей
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08.09.2020 10:55 Відповісти
 
 