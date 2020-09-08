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Колесникову затримали, Родненков і Кравцов перебувають на території України, - Держприкордонкомітет РБ

Колесникову затримали, Родненков і Кравцов перебувають на території України, - Держприкордонкомітет РБ

Марія Колесникова затримана на білорусько-українському кордоні, Антон Родненков і Іван Кравцов перебувають на території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це TUT.BY розповів офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський.

Всі три людини - Колесникова, Родненков і Кравцов в установленому порядку проходили прикордонний контроль сьогодні на початку п'ятої ранку. У нас там особливості проходження держкордону: між пунктами пропуску нашим і суміжним взагалі 13 кілометрів, а від нашого пункту пропуску до державного кордону [України] цілих 6 кілометрів, в тому числі там ще є населений пункт Олександрівка. У зв'язку з цим у нас в зазначеному районі між самим пунктом пропуску, де відбувається оформлення і лінією держкордону, виставлені додаткові прикордонні наряди.

Після оформлення транспортний засіб - BMW - Родненкова, Колесникової і Кравцова рухався в напрямку держкордону від пункту пропуску. Побачивши військовослужбовця органів прикордонної служби, авто різко прискорилося, створило загрозу життю військовослужбовця. І транспортний засіб покинув територію Білорусі. При цьому Колесникова опинилася поза транспортним засобом, вочевидь, її з транспортного засобу випхали, принаймні так це зараз видається, наскільки можу судити я.

Також читайте: Білоруські опозиціонери Колесникова, Кравцов і Родненков вирушили в сторону України, - Держприкордонкомітет РБ

Колесникову було затримано, Родненков і Кравцов опинилися на території України. Ведеться розгляд.

- Де зараз Колесникова?

- Затримана.

- Ким? Прикордонниками?

- Наскільки я розумію, так. Це поки все, що я можу вам сказати.

Нагадаємо, вранці 7 вересня невідомі люди в центрі Мінська посадили Марію Колесникову в мікроавтобус з написом "Зв'язок" і відвезли в невідомому напрямку. Також на зв'язок перестали виходити представники Координаційної ради Антон Родненков і Іван Кравцов. Пізніше стало відомо, що в квартирі Івана Кравцова співробітники ДФР КГК провели обшук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Координаційна рада висунула вимоги до "влади" Білорусі: припинити репресії, забезпечити розслідування злочинів, опублікувати реальні підсумки голосування

Увечері рідні Марії Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення. В міліції заяву прийняли.

8 вересня о 8-й ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вибули в сторону України".

Юрист і член президії Координаційної ради Максим Знак сказав, що після ситуації з Ольгою Ковальковою ми спеціально окремо вчотирьох - я, Родненков, Колесникова і Кравцов - обговорювали, що робити, якщо нам буде запропоновано такий же вибір як Латушку і Ковальковій: виїхати з країни або потрапити під репресії. Марія Колесникова чітко позначила свою позицію: вона за жодних розкладів не виїде з країни, тільки насильно.

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Топ коментарі
+15
какая ахинея, в это кто-то верит?
бред.
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08.09.2020 09:42
+11
выходит, тётку арестовали за то, что её выпихнули из машины. Колесникова задержана, Родненков и Кравцов находятся на территории Украины, - Госпогранкомитет РБ - Цензор.НЕТ 3085
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08.09.2020 09:51
+11
это из серии перехваченных секретных разговоров. лукашеску вообще потерял берега.
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08.09.2020 09:54
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дебилушка это ты, раз отрицаешь факты...
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08.09.2020 16:02 Відповісти
Флейтистка не нужна?
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08.09.2020 10:58 Відповісти
Білоруси і литовці це наші побратими. І білоруси також хочуть справжньої незалежності від Росії, хочуть свій прапор, свою мову, в ЄС і НАТО.
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08.09.2020 11:05 Відповісти
Крысы разбегутся а бацька вечный
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08.09.2020 19:15 Відповісти
кому лукашенко батька , тому х-ло дядька .
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08.09.2020 20:24 Відповісти
доронину...Это для тебя -"бацька"? А белоруский народ --"крысы"? Ну а сам ты "бацькин подгузник"? В случае он обосрется -- ты тут как тут..
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08.09.2020 21:11 Відповісти
а білоруси - ти диви - потроху майданіють
https://mobile.twitter.com/belteanews/status/1303343856906366976
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08.09.2020 19:30 Відповісти
Беларусы это то же самое, что коренное население лугандона...их вырезали кацапские чурбаны как при помощи немцев, так и сами постарались...Беларусов менее 25% в БССР
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08.09.2020 21:18 Відповісти
А ***** не приедет их спасать в Украину??
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08.09.2020 11:22 Відповісти
Он уже приехал. 6 лет назад
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08.09.2020 13:28 Відповісти
Согласен. Я имел в виду со стороны Беларуси.
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08.09.2020 13:58 Відповісти
ее из транспортного средства выпихнули
Ох уж эти сказочники ...
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08.09.2020 11:34 Відповісти
Колесникову затримали, Родненков і Кравцов перебувають на території України, - Держприкордонкомітет РБ - Цензор.НЕТ 6224
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08.09.2020 11:37 Відповісти
Похожа на тетку из ОСП-студииКолесникову затримали, Родненков і Кравцов перебувають на території України, - Держприкордонкомітет РБ - Цензор.НЕТ 9757
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08.09.2020 12:50 Відповісти
Не, на эту:
Колесникову затримали, Родненков і Кравцов перебувають на території України, - Держприкордонкомітет РБ - Цензор.НЕТ 287
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08.09.2020 16:33 Відповісти
Как я понимаю те, что замутили бузу драпают из Беларуси. Наделали шороху и смылись.
И все же при всем при том никуда не денешься Лукашенко сильный, решительный мужик с огромными яйцами и каменным достоинством!
ЭЭх, ****** Янек, чего ты не такой, а сопля соплей. Сколько людей осталось бы живы, а еще больше сохранили руки, ноги и здоровье. Видел я их в больнице Мечникова, до сих пор не могу забыть этот ужас - молодые красивые хлопцы и на тебе.
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08.09.2020 12:54 Відповісти
Ты из каких болот, мокша?
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08.09.2020 14:05 Відповісти
Бросил тебя янык ну ты урод не переживай давай вокзал и нах в ростов к проФфесору Иначе скоро сам будешь в больнице Мечникова и это при хорошем стечении обстоятельств
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08.09.2020 20:28 Відповісти
Они еще и гордятся своим тоталитаризмом. Феерические шизофреники
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08.09.2020 13:02 Відповісти
Прикольно, вытолкнули, как не нужный балласт. Пусть с народом рядом, а то лыжи навострила.
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08.09.2020 14:04 Відповісти
Як не хорохориться Лукашенко, а історію не зупиниш. Народ не хоче вже терпіти російськомовного президента, який створив совкову тюрму в країні. Білоруси згідні навіть жити гірше економічно, аби вільно дихати, позбутися російського управління і продажного бацька. Вони хочуть повернути свій національний прапор, свою мову і церкву. І це здійсниться незабаром. Чим жорстокішим буде узурпатор, тим рішучішим буде народ.
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08.09.2020 14:08 Відповісти
Пусть дальше песни сябры поют и хлопают в ладоши...
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08.09.2020 14:42 Відповісти
выпихнули ее из машины силовики со злобы - Колесникова в машине разорвала свой белорусский паспорт, чтобы не покидать страну. Везти ее на украинский погранпост не было смысла - наши не пропустили бы человека документов. Остальных двух оппозиционеров довезли и сдали нашим.
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08.09.2020 18:56 Відповісти
Эта история идет в унисон с другими. Тихановскую выперли, Ковалькову выкинули из Беларуси, людей бьют дубинками, и топят в озерах, спасателей задерживают, стекла в кафе бьют, президент бегает с автоматом. окружает войсками Гродно, угрожает соседним странам..Пропавшие без вести, похищенные, задержанные и погибшие.Страна наводнена полицаями, рашистскими террористами, титушками и советниками,
Так ведется подготовка к аншлюссу очередных славян и христиан с мордором. Но ход истории не остановить если белоруссы пойдут на национально освободительную борьбу, то русозверью мало не покажется. От моря до моря становится актуально и для нас, а кацапам полностью будет перекрыт контакт с Западом.
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08.09.2020 20:01 Відповісти
цікаво виклав. Правда у нас мордор ще і на Банковій, тож виходить 50/50 у ***** зараз козирі на руках у вигляді лукашеску та зеленеску-дебільного...
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08.09.2020 20:35 Відповісти
Судя по всему Колесникова действительно порвала паспорт чтобы её не выкинули в Украину,и не сообщили что они все попросту сбежали.Есть серьезные подозрения что к ней сей час применяют активное физическое воздействие,- попросту ломают.Поэтому все Страны должны обратить активное внимание к её судьбе.
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08.09.2020 20:09 Відповісти
Пра затрыманне Калеснікавай Раднянкоў і Краўцоў даведаліся ад журналістаў раніцай 7 верасня. Да дома жанчыны пад'ехаў бус, з якога выйшлі «невядомыя людзі». Яны заштурхалі ў бус мужчын. Па словах Раднянкова, іх везлі з аднаго ўчастка да іншага. На галаву Раднянкова надзелі чорны мяшок на галаву і кайданкі.

Ні Раднянкоў, ні Краўцоў не ведалі, у якім статусе знаходзяцца і на якіх падставах іх затрымалі. З імі размаўлялі людзі ў цывільным. Краўцоў кажа, што яму прыгразілі завядзеннем крымінальнай справы аб злоўжыванні службовым становішчам з-за дзеянняў на адной з папярэдніх прац.

Мужчыны знаходзіліся ў аддзяленні Дэпартамента фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржкантролю. Там ім растлумачылі, што яны зацікаўлены перш за ўсё ў вывазе Марыі Калеснікавай з Беларусі.

Раднянкова, Краўцова і Калеснікаву павінны былі прывезці ў пункт пропуску Аляксандраўка на беларуска-ўкраінскай мяжы. Рухаліся калонай з некалькіх машын. План быў такі: давезці ўсіх траіх да мяжы, пасля чаго перасадзіць на асабісты аўтамабіль Краўцова і вывезці ва Украіну.

Усе трое перасеклі беларускі бок мяжы не спыняючыся, пасля чаго апынуліся на нейтральнай тэрыторыі. Там іх пачалі перасаджваць у аўтамабіль BMW, які належыць Краўцову. У гэты момант з'явілася Калеснікава. Яе сілай заштурхалі на задняе сядзенне адной з машын.

Там яна ўбачыла свой пашпарт, на падставе якога яна павінна перасекчы мяжу. Пасля гэтага яна схапіла дакумент, парвала яго на шмат дробных кавалачкаў, гэтыя кавалачкі яна ўзяла і выкінула ў акно. Далей жанчына вылезла праз акно і пайшла ў бок беларускага боку мяжы.

Раднянкоў і Краўцоў былі за рулём BMW апошняга, а Калеснікава - зноў у атачэнні беларускіх сілавікоў. Без пашпарта яна не магла б перасячы ўкраінскі бок мяжы. Тады, як успамінае Краўцоў, ён убачыў, што іх хацелі затрымаць другі раз: з боку з'явіўся сіні мікрааўтобус, які пачаў рухацца ў бок BMW.

Тады Краўцоў адразу паехаў на ўкраінскі бок мяжы, там іх прапусцілі ўкраінскія пагранічнікі - і яны апынуліся на тэрыторыі Украіны. Перасячэнне ўкраінскага пункта пропуску доўжылася 5-6 гадзін, удакладніў Раднянкоў.

Ва Украіну іх вывезлі, па словах Раднянкова, таму, што яны не маюць шэнгенскай візы, а таму не мелі падстаў выехаць, напрыклад, у Польшчу ці Літву.
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08.09.2020 20:51 Відповісти
Усё дакладна. Але "пагранiчнiкi" па-беларуску гучыць як "памежнiкi".
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09.09.2020 01:10 Відповісти
згодзен , алеж гэта вытрымка з Нашай Нiвы . яны майстры на русiзмы .
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09.09.2020 05:21 Відповісти
Лука начинает врать про захваченых белоруским КГБ активистам....Совсем скоро мы услышим о тех которые не покинули Беларусь --"они просто исчезли"...
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08.09.2020 21:07 Відповісти
есть версия попроще чем "вытолкали" - просто тётка вышла из машины то ли в магаз то ли в
туалет а оставшиеся заметив наряд чкурнули не имея возможности ни забрать ни предупре-
дить а "вытолкали" уже слепил ктото для чегото....
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08.09.2020 22:49 Відповісти
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