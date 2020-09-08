Колесникову затримали, Родненков і Кравцов перебувають на території України, - Держприкордонкомітет РБ
Марія Колесникова затримана на білорусько-українському кордоні, Антон Родненков і Іван Кравцов перебувають на території України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це TUT.BY розповів офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський.
Всі три людини - Колесникова, Родненков і Кравцов в установленому порядку проходили прикордонний контроль сьогодні на початку п'ятої ранку. У нас там особливості проходження держкордону: між пунктами пропуску нашим і суміжним взагалі 13 кілометрів, а від нашого пункту пропуску до державного кордону [України] цілих 6 кілометрів, в тому числі там ще є населений пункт Олександрівка. У зв'язку з цим у нас в зазначеному районі між самим пунктом пропуску, де відбувається оформлення і лінією держкордону, виставлені додаткові прикордонні наряди.
Після оформлення транспортний засіб - BMW - Родненкова, Колесникової і Кравцова рухався в напрямку держкордону від пункту пропуску. Побачивши військовослужбовця органів прикордонної служби, авто різко прискорилося, створило загрозу життю військовослужбовця. І транспортний засіб покинув територію Білорусі. При цьому Колесникова опинилася поза транспортним засобом, вочевидь, її з транспортного засобу випхали, принаймні так це зараз видається, наскільки можу судити я.
Колесникову було затримано, Родненков і Кравцов опинилися на території України. Ведеться розгляд.
- Де зараз Колесникова?
- Затримана.
- Ким? Прикордонниками?
- Наскільки я розумію, так. Це поки все, що я можу вам сказати.
Нагадаємо, вранці 7 вересня невідомі люди в центрі Мінська посадили Марію Колесникову в мікроавтобус з написом "Зв'язок" і відвезли в невідомому напрямку. Також на зв'язок перестали виходити представники Координаційної ради Антон Родненков і Іван Кравцов. Пізніше стало відомо, що в квартирі Івана Кравцова співробітники ДФР КГК провели обшук.
Увечері рідні Марії Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення. В міліції заяву прийняли.
8 вересня о 8-й ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вибули в сторону України".
Юрист і член президії Координаційної ради Максим Знак сказав, що після ситуації з Ольгою Ковальковою ми спеціально окремо вчотирьох - я, Родненков, Колесникова і Кравцов - обговорювали, що робити, якщо нам буде запропоновано такий же вибір як Латушку і Ковальковій: виїхати з країни або потрапити під репресії. Марія Колесникова чітко позначила свою позицію: вона за жодних розкладів не виїде з країни, тільки насильно.
Будь ласка, зачекайте...
https://mobile.twitter.com/belteanews/status/1303343856906366976
Ох уж эти сказочники ...
И все же при всем при том никуда не денешься Лукашенко сильный, решительный мужик с огромными яйцами и каменным достоинством!
ЭЭх, ****** Янек, чего ты не такой, а сопля соплей. Сколько людей осталось бы живы, а еще больше сохранили руки, ноги и здоровье. Видел я их в больнице Мечникова, до сих пор не могу забыть этот ужас - молодые красивые хлопцы и на тебе.
Так ведется подготовка к аншлюссу очередных славян и христиан с мордором. Но ход истории не остановить если белоруссы пойдут на национально освободительную борьбу, то русозверью мало не покажется. От моря до моря становится актуально и для нас, а кацапам полностью будет перекрыт контакт с Западом.
Ні Раднянкоў, ні Краўцоў не ведалі, у якім статусе знаходзяцца і на якіх падставах іх затрымалі. З імі размаўлялі людзі ў цывільным. Краўцоў кажа, што яму прыгразілі завядзеннем крымінальнай справы аб злоўжыванні службовым становішчам з-за дзеянняў на адной з папярэдніх прац.
Мужчыны знаходзіліся ў аддзяленні Дэпартамента фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржкантролю. Там ім растлумачылі, што яны зацікаўлены перш за ўсё ў вывазе Марыі Калеснікавай з Беларусі.
Раднянкова, Краўцова і Калеснікаву павінны былі прывезці ў пункт пропуску Аляксандраўка на беларуска-ўкраінскай мяжы. Рухаліся калонай з некалькіх машын. План быў такі: давезці ўсіх траіх да мяжы, пасля чаго перасадзіць на асабісты аўтамабіль Краўцова і вывезці ва Украіну.
Усе трое перасеклі беларускі бок мяжы не спыняючыся, пасля чаго апынуліся на нейтральнай тэрыторыі. Там іх пачалі перасаджваць у аўтамабіль BMW, які належыць Краўцову. У гэты момант з'явілася Калеснікава. Яе сілай заштурхалі на задняе сядзенне адной з машын.
Там яна ўбачыла свой пашпарт, на падставе якога яна павінна перасекчы мяжу. Пасля гэтага яна схапіла дакумент, парвала яго на шмат дробных кавалачкаў, гэтыя кавалачкі яна ўзяла і выкінула ў акно. Далей жанчына вылезла праз акно і пайшла ў бок беларускага боку мяжы.
Раднянкоў і Краўцоў былі за рулём BMW апошняга, а Калеснікава - зноў у атачэнні беларускіх сілавікоў. Без пашпарта яна не магла б перасячы ўкраінскі бок мяжы. Тады, як успамінае Краўцоў, ён убачыў, што іх хацелі затрымаць другі раз: з боку з'явіўся сіні мікрааўтобус, які пачаў рухацца ў бок BMW.
Тады Краўцоў адразу паехаў на ўкраінскі бок мяжы, там іх прапусцілі ўкраінскія пагранічнікі - і яны апынуліся на тэрыторыі Украіны. Перасячэнне ўкраінскага пункта пропуску доўжылася 5-6 гадзін, удакладніў Раднянкоў.
Ва Украіну іх вывезлі, па словах Раднянкова, таму, што яны не маюць шэнгенскай візы, а таму не мелі падстаў выехаць, напрыклад, у Польшчу ці Літву.
туалет а оставшиеся заметив наряд чкурнули не имея возможности ни забрать ни предупре-
дить а "вытолкали" уже слепил ктото для чегото....