Колесникову затримали, Родненков і Кравцов перебувають на території України, - Держприкордонкомітет РБ

Марія Колесникова затримана на білорусько-українському кордоні, Антон Родненков і Іван Кравцов перебувають на території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це TUT.BY розповів офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський.

Всі три людини - Колесникова, Родненков і Кравцов в установленому порядку проходили прикордонний контроль сьогодні на початку п'ятої ранку. У нас там особливості проходження держкордону: між пунктами пропуску нашим і суміжним взагалі 13 кілометрів, а від нашого пункту пропуску до державного кордону [України] цілих 6 кілометрів, в тому числі там ще є населений пункт Олександрівка. У зв'язку з цим у нас в зазначеному районі між самим пунктом пропуску, де відбувається оформлення і лінією держкордону, виставлені додаткові прикордонні наряди.

Після оформлення транспортний засіб - BMW - Родненкова, Колесникової і Кравцова рухався в напрямку держкордону від пункту пропуску. Побачивши військовослужбовця органів прикордонної служби, авто різко прискорилося, створило загрозу життю військовослужбовця. І транспортний засіб покинув територію Білорусі. При цьому Колесникова опинилася поза транспортним засобом, вочевидь, її з транспортного засобу випхали, принаймні так це зараз видається, наскільки можу судити я.

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Колесникову було затримано, Родненков і Кравцов опинилися на території України. Ведеться розгляд.

- Де зараз Колесникова?

- Затримана.

- Ким? Прикордонниками?

- Наскільки я розумію, так. Це поки все, що я можу вам сказати.

Нагадаємо, вранці 7 вересня невідомі люди в центрі Мінська посадили Марію Колесникову в мікроавтобус з написом "Зв'язок" і відвезли в невідомому напрямку. Також на зв'язок перестали виходити представники Координаційної ради Антон Родненков і Іван Кравцов. Пізніше стало відомо, що в квартирі Івана Кравцова співробітники ДФР КГК провели обшук.

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Увечері рідні Марії Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення. В міліції заяву прийняли.

8 вересня о 8-й ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вибули в сторону України".

Юрист і член президії Координаційної ради Максим Знак сказав, що після ситуації з Ольгою Ковальковою ми спеціально окремо вчотирьох - я, Родненков, Колесникова і Кравцов - обговорювали, що робити, якщо нам буде запропоновано такий же вибір як Латушку і Ковальковій: виїхати з країни або потрапити під репресії. Марія Колесникова чітко позначила свою позицію: вона за жодних розкладів не виїде з країни, тільки насильно.