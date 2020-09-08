Коломойський, Боголюбов, Григоришин: на Кіпрі назвали сумнівних власників "золотих паспортів"
Кіпрська газета Politis опублікувала список з 34 осіб, які отримали громадянство Кіпру в 2008-2012 роках в обмін на інвестиції, і які при цьому входили в зону високого ризику.
У списку: олігарх Ігор Коломойський і члени його сім'ї, бізнес-партнер Коломойського Геннадій Боголюбов, українські бізнесмени Костянтин Григоришин, Віталій Гайдук з дружиною Оленою, Михайло Кіперман з дружиною, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
У списку також чимало російських олігархів і бізнесменів.
Ці особи, як зазначає видання, отримали підозрілу натуралізацію, оскільки "були звинувачені, взяті під варту, засуджені, або входили до правління компаній, на які були накладені санкції або адміністративні штрафи".
Президент Кіпру Нікос Анастасіадіс відправив засекречений список партійним лідерам. Однак Politis отримала доступ до документа і вирішила його оприлюднити після того, як представник уряду заявив, що гриф "секретно" з документа був знятий.
Нагадаємо, в кінці серпня Al Jazeera отримали доступ до конфіденційних документів, в яких міститься інформація про продаж Кіпром своїх паспортів низці осіб. У списку є українські бізнесмени та ексчиновники.
Будь ласка, зачекайте...
А нам вони все показували на Порошенка.
Украине исчезнут паразиты-олигархи, все министры, почти все депутаты, все оборотни в погонах и мантиях.
Ничего что я дополнил?
Безосы, Маски... далеко не самые богатые люди мира, потому что реальное богатство, это то, сколько ты можешь тратить. Промышленные магнаты, стоимость активов которых гораздо меньше айтишников, богаче в реальности, потому что их доход гораздо выше. Это как один живет в квартире за 50 000 долларов и зарабатывает 10 000 гривен, а другой в квартире за 30 000 долларов и зарабатывает 20 000 гривен. Получается, что первый как бы богаче, ведь его активы - 50 000 долларов, а второго - 30 000 долларов, но по факту второй живет богаче, потому что зарабатывает в 2 раза больше.
Где указ о лишении их украинского гражданства, с конфискацией имущества за нарушение?
Завдяки цьому - санкції з касапів з 01.10.2020 будуть зняті. ***** постаралося...
Где здесь криминал? и Огласите весь список Пжалуйста.