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Боголюбов (293) громадянство (1058) Григоришин (213) Кіпр (244) Коломойський (3109) подвійне громадянство (149)

Коломойський, Боголюбов, Григоришин: на Кіпрі назвали сумнівних власників "золотих паспортів"

Коломойський, Боголюбов, Григоришин: на Кіпрі назвали сумнівних власників

Кіпрська газета Politis опублікувала список з 34 осіб, які отримали громадянство Кіпру в 2008-2012 роках в обмін на інвестиції, і які при цьому входили в зону високого ризику.

У списку: олігарх Ігор Коломойський і члени його сім'ї, бізнес-партнер Коломойського Геннадій Боголюбов, українські бізнесмени Костянтин Григоришин, Віталій Гайдук з дружиною Оленою, Михайло Кіперман з дружиною, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У списку також чимало російських олігархів і бізнесменів.

Ці особи, як зазначає видання, отримали підозрілу натуралізацію, оскільки "були звинувачені, взяті під варту, засуджені, або входили до правління компаній, на які були накладені санкції або адміністративні штрафи".

Президент Кіпру Нікос Анастасіадіс відправив засекречений список партійним лідерам. Однак Politis отримала доступ до документа і вирішила його оприлюднити після того, як представник уряду заявив, що гриф "секретно" з документа був знятий.

Також читайте: Кіпр продавав громадянство корупціонерам. У списку є українські бізнесмени і ексчиновники, - розслідування Аль-Джазіри

Нагадаємо, в кінці серпня Al Jazeera отримали доступ до конфіденційних документів, в яких міститься інформація про продаж Кіпром своїх паспортів низці осіб. У списку є українські бізнесмени та ексчиновники.

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Топ коментарі
+26
Коломойский, Боголюбов, Григоришин: на Кипре назвали сомнительных владельцев "золотых паспортов" - Цензор.НЕТ 2015
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08.09.2020 10:07
+25
украинские "бизнесмены". слово бизнесмен в статье уместно только в кавычках. какие бизнесмены из этого олигархического ворья?
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08.09.2020 09:52
+25
Коломойский, Боголюбов, Григоришин: на Кипре назвали сомнительных владельцев "золотых паспортов" - Цензор.НЕТ 6153
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08.09.2020 10:06
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украинские "бизнесмены". слово бизнесмен в статье уместно только в кавычках. какие бизнесмены из этого олигархического ворья?
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08.09.2020 09:52 Відповісти
Коломойский, Боголюбов, Григоришин: на Кипре назвали сомнительных владельцев "золотых паспортов" - Цензор.НЕТ 4039
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08.09.2020 10:05 Відповісти
усе просто, зелєбобік не відрізняється від вищеназваних, а по суті ще гірше, бо він клован і сцикун
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08.09.2020 12:30 Відповісти
гриф "секретно" с документа был снят. /Коломойский, Боголюбов, Палица и Киперман - создатели группы "Приват". Палица в Кипре засекречен до сих пор.
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08.09.2020 09:54 Відповісти
Палица вот трындит по тв рекламе партии "За Майбах"....
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08.09.2020 09:58 Відповісти
А головне, що триндить слово в слово те, що триндів зЕ зі "слугами коломойського". І "майбутнє" у них теж пліснявого кольру.Коломойський, Боголюбов, Григоришин: на Кіпрі назвали сумнівних власників "золотих паспортів" - Цензор.НЕТ 3653
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08.09.2020 11:10 Відповісти
Дивно те що, хтось звертає увагу на політрекламу.
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08.09.2020 11:31 Відповісти
Коломойський, Боголюбов, Григоришин: на Кіпрі назвали сумнівних власників "золотих паспортів" - Цензор.НЕТ 4405
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08.09.2020 11:07 Відповісти
Отакої.
А нам вони все показували на Порошенка.
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08.09.2020 09:56 Відповісти
панама, кипр, острова очень далёкие.......
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08.09.2020 09:59 Відповісти
Коломойский, Боголюбов, Григоришин: на Кипре назвали сомнительных владельцев "золотых паспортов" - Цензор.НЕТ 6153
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08.09.2020 10:06 Відповісти
Ну тогда - бейте всех, кто голосовал за Кравчука, а не Чорновола. А вообще - каждый пусть бьет каждого, кто голосует не так, как он.
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08.09.2020 11:46 Відповісти
инвездоры обнянили все, что могли...
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08.09.2020 09:57 Відповісти
Коломойский, Боголюбов, Григоришин: на Кипре назвали сомнительных владельцев "золотых паспортов" - Цензор.НЕТ 2015
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08.09.2020 10:07 Відповісти
4 страны ведут следствие по отмыванию бабла Коломоским и К*,Швейцария,Израиль, США и теперь Кипр...Колпак Мюллера, это вам не Зелины бредни про Панаму Порошенко и 1000 долларов там на счету....
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08.09.2020 10:16 Відповісти
то оплата за обслуживание, а не актив.
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08.09.2020 10:30 Відповісти
Отправ телеграмму Зеленскому,скажи правильство Панамы набрехало в официальном письме для быдла...
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08.09.2020 10:34 Відповісти
Тяжело, да?
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08.09.2020 21:00 Відповісти
За второй паспорт нужен закон с расстрелом и тогда в
Украине исчезнут паразиты-олигархи, все министры, почти все депутаты, все оборотни в погонах и мантиях.
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08.09.2020 10:17 Відповісти
Расстрел у нас отменён, а вот автоматическое лишение гражданства с автоматическим лишением всех активов имело бы аналогичный эффект. Вообще второе гражданство под запретом, но как это реально реализуется?
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08.09.2020 12:55 Відповісти
Потому пора возвращать расстрелы за корррупцию, казнокрадство и сепаратизм!
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08.09.2020 13:01 Відповісти
Пропагандируя такие желания следует помнить что у палки всегда два конца. А апелляция после расстрела, ошибочно обвинённому уже ни чем не поможет.
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08.09.2020 16:56 Відповісти
Газета Нью-Йорк Таймс, назвала Бенины многоходовочки Аферой 21 века....
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08.09.2020 10:19 Відповісти
Как никак через свою марионетку целую страну под каблуком держит.
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08.09.2020 10:33 Відповісти
Коломойша карапуз обосцанный по сравнению с пецей. Обвалить гривну в 3,5 раза, поднять тарифы в 7 раз, цену на газ в 9, на эллектроэнергию в 5-6, на продовольствие в 2-2,5 раза... целой страны вот это афёра века, а каломойша по сравнению с петром так - мелкий жулик.
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08.09.2020 11:03 Відповісти
Устроить войну с парашей, убить брата, стать Вальцманом....
Ничего что я дополнил?
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08.09.2020 21:02 Відповісти
Главный Олигарх Мира Джефф Безос перешагнул отметку 200 ярдов долларов в журнале миллиардеров Forbes Его может догнать Илан Маск,а совсем не Билл Гэйтс...
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08.09.2020 10:28 Відповісти
Безос не может стать олигархом, потому что у него нет реальных миллиардов на покупку политического влияния. Его миллиарды - цена акций во владении, а не живые деньги в виде полученного дохода. Поэтому в реальности Безос гораздо менее богат, чем любой арабский шейх с "жалкими" несколькими миллиардами.
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08.09.2020 11:56 Відповісти
Кипр пригревает воров из всег бышего СНГ.
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08.09.2020 10:32 Відповісти
Когда в Украине будет 470 Порошенков,тогда они толпой догонят Коломойского Иск прокуратуры США составляет 470 миллиапрдов долларов
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08.09.2020 10:38 Відповісти
Годовой бюджет РАБссии 212 миллиардов долларов....,личное состояние Джеффа Безоса 201 миллиард... Анекдот...
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08.09.2020 10:46 Відповісти
Не, ну не нужно сравнивать реальные 212 миллиардов, которые какая-то страна зарабатывает каждый год, то есть каждый год может столько потратить, и 201 миллиард, которые - цена акций, и которые можно потратить только 1 раз, если продать.

Безосы, Маски... далеко не самые богатые люди мира, потому что реальное богатство, это то, сколько ты можешь тратить. Промышленные магнаты, стоимость активов которых гораздо меньше айтишников, богаче в реальности, потому что их доход гораздо выше. Это как один живет в квартире за 50 000 долларов и зарабатывает 10 000 гривен, а другой в квартире за 30 000 долларов и зарабатывает 20 000 гривен. Получается, что первый как бы богаче, ведь его активы - 50 000 долларов, а второго - 30 000 долларов, но по факту второй живет богаче, потому что зарабатывает в 2 раза больше.
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08.09.2020 12:06 Відповісти
Усі особи з подввйним гром-ством позбавляти виборчего права і обиратися, у т.ч. забронити держслужбу.
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08.09.2020 11:09 Відповісти
Походу,численность населения Кипра уже превышает пару ярдов человек.
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08.09.2020 11:29 Відповісти
Ось через таких як Коломойський, українці змушені тікати з України, бо не має за що дітей годувати. Коломойський, ти жадібна тварина, не людина ти.
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08.09.2020 11:31 Відповісти
В Украине запрещено двойное гражданство!
Где указ о лишении их украинского гражданства, с конфискацией имущества за нарушение?
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08.09.2020 11:37 Відповісти
, украинский, израильский, швейцарский, кипрский паспорт у коломойского. Ещё немного и можно в покер паспортами играть
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08.09.2020 11:37 Відповісти
Одни евреи. Грабят Украину и украинцев, а жить со своими вылупками предпочитают в европейских странах. Но там не грабят и не воруют, там за такие деяния можно получить реальные сроки. Они давно уже поняли, что жить лучше и безопаснее в Европах, а воровать лучше у нас, ведь наши лохи не думают за будущее в котором будут жить их дети и внуки, лохи очередной раз стерпят, продадутся за объедки или обрезки (за "кольца кальмаров"), и еще раз выберут их марионеток. Еще и тупое зебильё выбрало украинофобную обрезь президентом. А ведь был шанс.
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08.09.2020 14:45 Відповісти
Кіпр не санкціонує продовження санкцій на касапів та ***** з боку ЄС за "кримське" і "донбаське" питання. Мотивує тим, що турки не хочуть звільнити окуповану територію Кіпру, а ЄС - нічого не робить в цьому напрямку.
Завдяки цьому - санкції з касапів з 01.10.2020 будуть зняті. ***** постаралося...
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08.09.2020 15:25 Відповісти
список из 34 человек, получивших гражданство Кипра в 2008-2012 годах в обмен на инвестиции, и которые при этом входили в зону высокого риска.Источник: https://censor.net/ru/n3218091


Где здесь криминал? и Огласите весь список Пжалуйста.
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08.09.2020 16:49 Відповісти
 
 