Коломойський, Боголюбов, Григоришин: на Кіпрі назвали сумнівних власників "золотих паспортів"

Кіпрська газета Politis опублікувала список з 34 осіб, які отримали громадянство Кіпру в 2008-2012 роках в обмін на інвестиції, і які при цьому входили в зону високого ризику.

У списку: олігарх Ігор Коломойський і члени його сім'ї, бізнес-партнер Коломойського Геннадій Боголюбов, українські бізнесмени Костянтин Григоришин, Віталій Гайдук з дружиною Оленою, Михайло Кіперман з дружиною, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У списку також чимало російських олігархів і бізнесменів.

Ці особи, як зазначає видання, отримали підозрілу натуралізацію, оскільки "були звинувачені, взяті під варту, засуджені, або входили до правління компаній, на які були накладені санкції або адміністративні штрафи".

Президент Кіпру Нікос Анастасіадіс відправив засекречений список партійним лідерам. Однак Politis отримала доступ до документа і вирішила його оприлюднити після того, як представник уряду заявив, що гриф "секретно" з документа був знятий.

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Нагадаємо, в кінці серпня Al Jazeera отримали доступ до конфіденційних документів, в яких міститься інформація про продаж Кіпром своїх паспортів низці осіб. У списку є українські бізнесмени та ексчиновники.