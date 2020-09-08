УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12455 відвідувачів онлайн
Новини Репресії в Білорусі
5 755 53
Білорусь (7834) Держприкордонслужба (5680) Лукашенко (2620) репресії (1618)

Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає, - Держприкордонслужба

Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає, - Держприкордонслужба

У Держприкордонслужбі України повідомили, що білоруські опозиціонери Антон Родненков і Іван Кравцов проходять процедури для в'їзду в країну.

Про це інформує пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

"В один з українських пунктів пропуску в межах Київської області на в'їзд в Україну прибули двоє громадян РБ А. Родненков і І. Кравцов. Зараз вони проходять необхідні заходи прикордонного контролю відповідно до законодавства, яке визначає порядок перетину державного кордону", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що Марія Колесникова в пункти пропуску України не прибувала.

Також читайте: Колесникову затримали, Родненков і Кравцов перебувають на території України, - Держприкордонкомітет РБ

Нагадаємо, вранці 7 вересня невідомі люди в центрі Мінська посадили Марію Колесникову в мікроавтобус з написом "Зв'язок" і відвезли в невідомому напрямку. Також на зв'язок перестали виходити представники Координаційної ради Антон Родненков і Іван Кравцов. Пізніше стало відомо, що в квартирі Івана Кравцова співробітники ДФР КДК провели обшук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Координаційна рада висунула вимоги до "влади" Білорусі: припинити репресії, забезпечити розслідування злочинів, опублікувати реальні підсумки голосування

Увечері рідні Марії Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення. В міліції заяву прийняли.

8 вересня о 8-й ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вибули в сторону України".

Юрист і член президії Координаційної ради Максим Знак сказав, що після ситуації з Ольгою Ковальковою ми спеціально окремо вчотирьох - я, Родненков, Колесникова і Кравцов - обговорювали, що робити, якщо нам буде запропоновано такий же вибір як Латушку і Ковальковій: виїхати з країни або потрапити під репресії. Марія Колесникова чітко позначила свою позицію: вона за жодних розкладів не виїде з країни, тільки насильно.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Диван что-ли протёр?
показати весь коментар
08.09.2020 09:59
+5
М. Колеснікова -: А почему я должна не доверять ВВ Путину ?
показати весь коментар
08.09.2020 09:59
+4
а они в Украине говорят - украинский, а в Беларуси - кацапский...вот такая белорусская оппозиционная многовекторность....
показати весь коментар
08.09.2020 10:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Диван что-ли протёр?
показати весь коментар
08.09.2020 09:59 Відповісти
А ты из окопа строчишь?
показати весь коментар
08.09.2020 10:04 Відповісти
ага, из соседнего с твоим.
показати весь коментар
08.09.2020 10:05 Відповісти
Прибыли?
Слава Богу!
показати весь коментар
08.09.2020 09:55 Відповісти
Ее транклюкировали!
Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1364
показати весь коментар
08.09.2020 10:08 Відповісти
Я всем расскажу до чего довёл планету этот проходимец ПэЖэ©
показати весь коментар
08.09.2020 10:15 Відповісти
Отряд не заметил потери бойца.
показати весь коментар
08.09.2020 09:56 Відповісти
Ждем их версию событий, особенно интересно почему они Колесникову вытолкали из машины.
показати весь коментар
08.09.2020 09:57 Відповісти
Ну надо ж, как тебе не повезло....
показати весь коментар
08.09.2020 10:03 Відповісти
"Мария Колесникова четко обозначила свою позицию: она ни при какие раскладах не уедет из страны, только насильно."

Сильная женщина. Там в общем-то сразу было видно, что сильная и решительная там именно Колесникова, а не Тихановская.
показати весь коментар
08.09.2020 09:58 Відповісти
М. Колеснікова -: А почему я должна не доверять ВВ Путину ?
показати весь коментар
08.09.2020 09:59 Відповісти
Где это увидеть?
показати весь коментар
08.09.2020 10:03 Відповісти
Загуглі інтервью для DW
показати весь коментар
08.09.2020 10:11 Відповісти
Иии? Я где-то писал, что она - патриотичная? Я писал - сильная и решительная.
показати весь коментар
08.09.2020 10:08 Відповісти
а ничего, что Тихановскую вывезли насильно?
как это можно было сделать насильно - спроси Панова, год воевал в АТО, поперся в Крым, побывал в плену и в плену, когда ему пригрозили расправиться с семьей, сказал на камеру все что потребовали.
Нам ли винить женщину за то же самое?
"Но мне начали говорить, что сделают с моими родными. "Мы твою маму, твою жену…" И фотографии их показывали… Есть у них свои люди на нашей территории, которые могут выполнить любую грязную работу. У каждого человека есть свой порог боли. Мой - безопасность родных. Это самое больное. Грех так говорить и язык нужно прикусить, но бывают в жизни моменты, когда жалеешь, что ты не сирота. Поэтому я согласился сказать все, что нужно.Источник: https://censor.net/ru/r3217998"
показати весь коментар
08.09.2020 10:07 Відповісти
"а ничего, что Тихановскую вывезли насильно?"

Не совсем так - им всем, в тч и Тихановской, предложили выбор - вывоз за границы РБ или - за решетку.
Можно понять и Тихановскую, и других, кто согласился на депортацию. Но Колесникова, очевидно, выбрала тюрьму.
показати весь коментар
08.09.2020 10:15 Відповісти
Це тобі Коля Лукашенко таке розказав?
показати весь коментар
08.09.2020 10:31 Відповісти
Це мені білоруські опозиціонери розповіли.
показати весь коментар
08.09.2020 11:24 Відповісти
Да, но к варианту "За решетку" был довесок по поводу судьбы ее семьи.
показати весь коментар
08.09.2020 11:00 Відповісти
Тихановская изначально не претендовала на роль лидера.
показати весь коментар
08.09.2020 10:58 Відповісти
Так.
І тим більше їй респект, що вона все ж таки тримає удар, і фактично вчиться під час бою.
Який, дотого ж, без правил.
Вона українка.
Її дівоче прізвище Пилипчук.
Українські ********, про це мовчать.
показати весь коментар
08.09.2020 11:10 Відповісти
Так і в коментах я це вперше бачу.
показати весь коментар
08.09.2020 11:31 Відповісти
ИМХО, им сделали "гуманное" предложение - покинуть Беларусь. Двое согласились, Колесникова отказалась и была задержана.
показати весь коментар
08.09.2020 09:59 Відповісти
их никто не спрашивал, как можно быть такими наивными на 6-м году войны с Россией?
показати весь коментар
08.09.2020 10:08 Відповісти
Это другой вопрос, и не к Колесниковой, а к большинству сябров. Это пройдет.
показати весь коментар
08.09.2020 11:01 Відповісти
Хто б сумнівався у брехні ************ держорганів.

Коли вдворили Тихзановську, то надали відео з "покаянням". А тут ...
показати весь коментар
08.09.2020 10:04 Відповісти
Нехай скажуть чий Крим ,, і де-юре і де-факто . Якщо кацапський то додому .
показати весь коментар
08.09.2020 10:14 Відповісти
а они в Украине говорят - украинский, а в Беларуси - кацапский...вот такая белорусская оппозиционная многовекторность....
показати весь коментар
08.09.2020 10:19 Відповісти
Не пишіть дурні, якщо не розумієте термінології.
Хто по-вашому контролює Крим зараз? Чи по-вашому не було російської окупації Криму? Оце й є де-факто.

Крим - частина України, окупована і контрольована нині РФією - це й є "де-юре український, а де-факто - російський".
показати весь коментар
08.09.2020 10:27 Відповісти
Ще один тііхановський виповз . . Запам'ятай бовдуре , Крим або кацапський , або український .!! Немає ніяких - де-хвакто . НЕМАЄ , не існує в природі !! Це окупована кацапами територія України ,, де-факто . !! Якщо ти ,наприклад , тимчасово взяв у мене якусь річ , вона моєю і залишається - де-факто , ти нею лише користуєшся . ЧУЖИМ користуєшся , тим що тобі не належить . Ні де-факто , ні де-юре .. Визнання Криму де-факто кацаським , це визнання кацапсько юрисдикції над ним . Ніде в світі так як ти ,про Крим не говорять ,не розділяють термінами ,, його називають або українським , або кацапським .
показати весь коментар
08.09.2020 11:31 Відповісти
"Запам'ятай бовдуре , Крим або кацапський , або український .!! Немає ніяких - де-хвакто . НЕМАЄ , не існує в природі !!"

Як мені подобається, коли невіглас з "вумним" виглядом пише "запам'ятай".
Якщо ти чогось не знаєш, чи не розумієш, це не означає, що цього не існує, це значить лише те, що у тебе розуму не вистачає.

"Визнання Криму де-факто кацаським , це визнання кацапсько юрисдикції над ним "

Ти сам зрозумів, що написав?
ЮРИСДИКЦІЯ - це й є ДЕ-ЮРЕ, бовдуре!

Вчи матчастину, дурнику:
Де-факто - це визнання того, хто КОНТРОЛЮЄ територію, де-юре - це визнання того, кому НАЛЕЖИТЬ територія.
показати весь коментар
08.09.2020 11:43 Відповісти
Господи , та що ж ти ніяк не допетраєш ,, я ж тобі вже все описав в попередньому коментарі . !! Баран , включи мізки нарешті ,, ще раз - не роздіяй Крим термінами , цього ніхто й ніде не робить , крім підкацапників і 5 колони в Україні . Ти що ригобидло ?

Пох хто там його зараз контролює ,, він контролює ЧУЖЕ .. !!! Те яке йому не належить НІЯК . Розумієш , чи знову ні .?

Визнаючи Крим дефакто кацапським , це перша сходинка до визнання його кацапським взагалі , про що я й написав тобі . Авось , так потихеньку укранці й привикнуть . На це й розрахунок у кремляді , а ти їм підгавкуєш ,, ідіот .. .
показати весь коментар
08.09.2020 12:38 Відповісти
"Пох хто там його зараз контролює ,, він контролює ЧУЖЕ .. !!! Те яке йому не належить НІЯК . Розумієш , чи знову ні .?"

Дурню, володіння чимось чужим і називають - володінням де-факто. Бо де-юре - воно чуже, а фактично - ти ним розпоряджуєшся - тому де-факто.
Весь твій гнів виходить банально із нерозуміння тобою значення термінів.
показати весь коментар
08.09.2020 12:44 Відповісти
....Фух-х , іди ти ,, в ліс по дрова . На япону мать ти мені читаєш цю філософську лекцію ,, придурку .? Я йому про одне , він мені про інше ,, це просто жах якийсь . .Знімись з ручника , пережуй ще раз сказане мною , а тоді й поговоримо . Все ,набридло мені з тормозом дискутувати , досвідос .
показати весь коментар
08.09.2020 12:51 Відповісти
Ти невігласе, тому у тебе немає розуміння і немає бажання щось розуміти, бо тупе і неосвідчене.
Тому у тебе й визиває відразу, коли тобі просто іншими словами кажуть про те, що РФія окупувала Крим.
показати весь коментар
08.09.2020 12:56 Відповісти
В мене викликає відразу , коли різне лайно , з курячими мізками , корчить з себе прохвесора філософії , не вникає в суть прочитаного , і пробує нав'язати іншим думку про те що Крим , якимось чином належить кацапам . Як кажуть на кацапії - свободєн , юноша .. .
показати весь коментар
08.09.2020 13:35 Відповісти
Про курячі мізки - це ти в точку - про себе.

Коли у вас хтось вкраде, наприклад, автомобіль - це так і запишуть - "ЗАВОЛОДІВ у незаконий спосіб". Ось так і РФ - заволоділа Кримом у незаконий спосіб, але заволоділа і робить там що хоче.

"якимось чином належить кацапам"
Дурню, ПРИНАЛЕЖНІТЬ - це знову-таки - поняття ДЕ-ЮРЕ.
Крим належить Україні, а контролюється РФією - і це, нажаль, ФАКТ.
Юридичною мовою це й є: де-юре - український, де-факто - підконтрольний окупантам РФ.
показати весь коментар
08.09.2020 13:44 Відповісти
Підгавкуй кацапні і далі , про дє-хвакто кацапський Крим , гнида безголова . .
показати весь коментар
08.09.2020 13:53 Відповісти
Ппц, яке ж ти дурне і вперто не хочеш розумнішати. Ну то твоя справа - бажаєш залишатися невігласом - залишайся ним.
показати весь коментар
08.09.2020 13:58 Відповісти
..Хто б це мені казав ,, я в шоці просто . Немає слів . .
показати весь коментар
08.09.2020 14:05 Відповісти
Ти своєю відвертою тупістю і нерозумінням значення слів і термінів довів своє невігластво.
Я намагався тебе просвітити, але бачу, що то - марна справа, бо ти тому й невіглас, що не бажаєш розбиратися та вчитися.
показати весь коментар
08.09.2020 14:10 Відповісти
Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2853.
показати весь коментар
08.09.2020 14:17 Відповісти
ЖИВЕ БЕЛАРУСЬ !
УДАЧІ ВАМ СЯБРИ !

Розумійте і відрізняйте українців, від хохломанкуртів, зєбобіків, п'ятої колонни, ********** і мудіщефілів, і лахтинських, які підняли тут гвалт.
показати весь коментар
08.09.2020 10:20 Відповісти
Тут скоріше тобі треба навчитися відрізняти білорусів від так званих "білоруських опозиціонерів".
показати весь коментар
08.09.2020 10:25 Відповісти
Головне, я відрізняю, що у тебе фавікон не кольору білоруського прапора.
показати весь коментар
08.09.2020 10:30 Відповісти
И что их нельзя спросить,где Колесникова?
показати весь коментар
08.09.2020 10:20 Відповісти
Многовекторность.Одной мешок на голову и в Литву,второй мешок на голову и в Польшу,третьей мешок на голову и в Украину.
показати весь коментар
08.09.2020 10:25 Відповісти
З яйцями блондинка, навіть підстрижена відповідно.
показати весь коментар
08.09.2020 10:26 Відповісти
Нужно их допросить: куда дели Колесникову?
Может они её ...
показати весь коментар
08.09.2020 11:29 Відповісти
 
 