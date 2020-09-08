Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає, - Держприкордонслужба

У Держприкордонслужбі України повідомили, що білоруські опозиціонери Антон Родненков і Іван Кравцов проходять процедури для в'їзду в країну.

Про це інформує пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

"В один з українських пунктів пропуску в межах Київської області на в'їзд в Україну прибули двоє громадян РБ А. Родненков і І. Кравцов. Зараз вони проходять необхідні заходи прикордонного контролю відповідно до законодавства, яке визначає порядок перетину державного кордону", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що Марія Колесникова в пункти пропуску України не прибувала.

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Нагадаємо, вранці 7 вересня невідомі люди в центрі Мінська посадили Марію Колесникову в мікроавтобус з написом "Зв'язок" і відвезли в невідомому напрямку. Також на зв'язок перестали виходити представники Координаційної ради Антон Родненков і Іван Кравцов. Пізніше стало відомо, що в квартирі Івана Кравцова співробітники ДФР КДК провели обшук.

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Увечері рідні Марії Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення. В міліції заяву прийняли.

8 вересня о 8-й ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вибули в сторону України".

Юрист і член президії Координаційної ради Максим Знак сказав, що після ситуації з Ольгою Ковальковою ми спеціально окремо вчотирьох - я, Родненков, Колесникова і Кравцов - обговорювали, що робити, якщо нам буде запропоновано такий же вибір як Латушку і Ковальковій: виїхати з країни або потрапити під репресії. Марія Колесникова чітко позначила свою позицію: вона за жодних розкладів не виїде з країни, тільки насильно.