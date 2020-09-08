Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає, - Держприкордонслужба
У Держприкордонслужбі України повідомили, що білоруські опозиціонери Антон Родненков і Іван Кравцов проходять процедури для в'їзду в країну.
Про це інформує пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.
"В один з українських пунктів пропуску в межах Київської області на в'їзд в Україну прибули двоє громадян РБ А. Родненков і І. Кравцов. Зараз вони проходять необхідні заходи прикордонного контролю відповідно до законодавства, яке визначає порядок перетину державного кордону", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що Марія Колесникова в пункти пропуску України не прибувала.
Нагадаємо, вранці 7 вересня невідомі люди в центрі Мінська посадили Марію Колесникову в мікроавтобус з написом "Зв'язок" і відвезли в невідомому напрямку. Також на зв'язок перестали виходити представники Координаційної ради Антон Родненков і Іван Кравцов. Пізніше стало відомо, що в квартирі Івана Кравцова співробітники ДФР КДК провели обшук.
Увечері рідні Марії Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення. В міліції заяву прийняли.
8 вересня о 8-й ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вибули в сторону України".
Юрист і член президії Координаційної ради Максим Знак сказав, що після ситуації з Ольгою Ковальковою ми спеціально окремо вчотирьох - я, Родненков, Колесникова і Кравцов - обговорювали, що робити, якщо нам буде запропоновано такий же вибір як Латушку і Ковальковій: виїхати з країни або потрапити під репресії. Марія Колесникова чітко позначила свою позицію: вона за жодних розкладів не виїде з країни, тільки насильно.
Будь ласка, зачекайте...
Слава Богу!
Сильная женщина. Там в общем-то сразу было видно, что сильная и решительная там именно Колесникова, а не Тихановская.
как это можно было сделать насильно - спроси Панова, год воевал в АТО, поперся в Крым, побывал в плену и в плену, когда ему пригрозили расправиться с семьей, сказал на камеру все что потребовали.
Нам ли винить женщину за то же самое?
"Но мне начали говорить, что сделают с моими родными. "Мы твою маму, твою жену…" И фотографии их показывали… Есть у них свои люди на нашей территории, которые могут выполнить любую грязную работу. У каждого человека есть свой порог боли. Мой - безопасность родных. Это самое больное. Грех так говорить и язык нужно прикусить, но бывают в жизни моменты, когда жалеешь, что ты не сирота. Поэтому я согласился сказать все, что нужно.Источник: https://censor.net/ru/r3217998"
Не совсем так - им всем, в тч и Тихановской, предложили выбор - вывоз за границы РБ или - за решетку.
Можно понять и Тихановскую, и других, кто согласился на депортацию. Но Колесникова, очевидно, выбрала тюрьму.
І тим більше їй респект, що вона все ж таки тримає удар, і фактично вчиться під час бою.
Який, дотого ж, без правил.
Вона українка.
Її дівоче прізвище Пилипчук.
Українські ********, про це мовчать.
Коли вдворили Тихзановську, то надали відео з "покаянням". А тут ...
Хто по-вашому контролює Крим зараз? Чи по-вашому не було російської окупації Криму? Оце й є де-факто.
Крим - частина України, окупована і контрольована нині РФією - це й є "де-юре український, а де-факто - російський".
Як мені подобається, коли невіглас з "вумним" виглядом пише "запам'ятай".
Якщо ти чогось не знаєш, чи не розумієш, це не означає, що цього не існує, це значить лише те, що у тебе розуму не вистачає.
"Визнання Криму де-факто кацаським , це визнання кацапсько юрисдикції над ним "
Ти сам зрозумів, що написав?
ЮРИСДИКЦІЯ - це й є ДЕ-ЮРЕ, бовдуре!
Вчи матчастину, дурнику:
Де-факто - це визнання того, хто КОНТРОЛЮЄ територію, де-юре - це визнання того, кому НАЛЕЖИТЬ територія.
Пох хто там його зараз контролює ,, він контролює ЧУЖЕ .. !!! Те яке йому не належить НІЯК . Розумієш , чи знову ні .?
Визнаючи Крим дефакто кацапським , це перша сходинка до визнання його кацапським взагалі , про що я й написав тобі . Авось , так потихеньку укранці й привикнуть . На це й розрахунок у кремляді , а ти їм підгавкуєш ,, ідіот .. .
Дурню, володіння чимось чужим і називають - володінням де-факто. Бо де-юре - воно чуже, а фактично - ти ним розпоряджуєшся - тому де-факто.
Весь твій гнів виходить банально із нерозуміння тобою значення термінів.
Тому у тебе й визиває відразу, коли тобі просто іншими словами кажуть про те, що РФія окупувала Крим.
Коли у вас хтось вкраде, наприклад, автомобіль - це так і запишуть - "ЗАВОЛОДІВ у незаконий спосіб". Ось так і РФ - заволоділа Кримом у незаконий спосіб, але заволоділа і робить там що хоче.
"якимось чином належить кацапам"
Дурню, ПРИНАЛЕЖНІТЬ - це знову-таки - поняття ДЕ-ЮРЕ.
Крим належить Україні, а контролюється РФією - і це, нажаль, ФАКТ.
Юридичною мовою це й є: де-юре - український, де-факто - підконтрольний окупантам РФ.
Я намагався тебе просвітити, але бачу, що то - марна справа, бо ти тому й невіглас, що не бажаєш розбиратися та вчитися.
УДАЧІ ВАМ СЯБРИ !
Розумійте і відрізняйте українців, від хохломанкуртів, зєбобіків, п'ятої колонни, ********** і мудіщефілів, і лахтинських, які підняли тут гвалт.
Может они её ...