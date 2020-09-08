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ОАСК просять скасувати постанову ЦВК про проведення місцевих виборів цього року

ОАСК просять скасувати постанову ЦВК про проведення місцевих виборів цього року

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов з проханням скасувати постанову Центральної виборчої комісії №160 від 8 серпня 2020 року "Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року".

Про це повідомляє пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.

На думку позивача, оскаржувана постанова прийнята з порушенням положень Виборчого кодексу України.

Наразі судом вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Також читайте: У них агонія. Зеленський і його партія продали списки "Слуги народу" і кандидата в мери Дніпра, - Філатов. ФОТО

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Топ коментарі
+12
Осел походу меньше чем картофлевод на местных набирает! Или хочет Луганде выборы провести!
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08.09.2020 10:07
+10
А ничего что глава этой организации депутат от БПП?
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08.09.2020 10:10
+9
Общественная организация «Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и крестьян «Спасение села» зарегистрирована в Киеве. Ее директором является Аркадий Корнацкий, который был депутатом VIII созыва от «Блок Петра Порошенко».
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08.09.2020 10:13
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Осел походу меньше чем картофлевод на местных набирает! Или хочет Луганде выборы провести!
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08.09.2020 10:07 Відповісти
А ничего что глава этой организации депутат от БПП?
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08.09.2020 10:10 Відповісти
Ничего, что в последний раз ОАСК в пользу Коломоя анулировал лицензию Флайап по иску вобще левой тетки.
А до этого щимил Приват вобще по каким-то левым анонимным искам.
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08.09.2020 10:18 Відповісти
- Именно о переносе, потому что выборы в целом отменить нельзя. Их можно отсрочить. Чрезвычайное положение на национальном уровне можно ввести на 30 дней, с возможностью пролонгации разово еще на 30 дней. То есть нет никаких правовых оснований утверждать, что мы можем перенести выборы, например, на полгода. На местном уровне такой режим может быть введен на 60 дней, плюс пролонгация еще на 30 дней.
Очевидно, если избирательный процесс будет остановлен, то вряд ли можно будет восстановить избирательную кампанию. Ее нужно будет перезагрузить и объявить новую, с самого начала. Поэтому да, юридически приостановление выборов, отсрочка, переобъявление возможны. Но будут ли для этого политические предпосылки?
С другой стороны, мы имеем ответственность в Уголовном кодексе за неисполнение полномочий члена избирательной комиссии без уважительных причин в день голосования. То есть, если в день выборов член комиссии не придет, скажет, что ему плохо, то его нужно тестировать.
- Буквально в этот же день, потому что голосование уже идет.Ольга Айвазовская: Местные выборы отменить нельзя, можно только отсрочить
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08.09.2020 10:54 Відповісти
А може поясни, яким боком зокрема Порошенку, чи ЄС вигідна відміна виборів? Тобі це написали в мотодичці?
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08.09.2020 10:55 Відповісти
для дебіла розшифрую "БПП": Перше слово - "Блок". В який ввійшов мажоритарник, що в попередніх скликаннях ВР перебігав від матьківщини до Удару, причому Удару - з фірташевського крила. Тобто: в блоку - публіка різношерстна, яка подекуди в своїх голосуванням і в політичній позиції не підкоряється навіть раді блоку, не те що партійним програмам.
Хоча: дебіл не зрозуміє... А свіжезаряжений бот Старый Шахтер - тим паче "не зрозуміє", але в лапках.
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08.09.2020 14:43 Відповісти
Хід конем?
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08.09.2020 10:07 Відповісти
Общественная организация «Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и крестьян «Спасение села» зарегистрирована в Киеве. Ее директором является Аркадий Корнацкий, который был депутатом VIII созыва от «Блок Петра Порошенко».
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08.09.2020 10:13 Відповісти
"был депутатом", але повної лояльності не демонстрував
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08.09.2020 10:17 Відповісти
І хто ж ця знаменита особа? Чи ти так, аби дристануть зелененьким?
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08.09.2020 10:19 Відповісти
шоколадно-коричневеньким
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08.09.2020 11:32 Відповісти
И шо? А Разумков "молодой регионал".
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08.09.2020 10:20 Відповісти
Ой! А хто це зробив разом?

ОАСК просят отменить постановление ЦИК о проведении местных выборов в этом году - Цензор.НЕТ 9461
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08.09.2020 10:44 Відповісти
Ты и зробив. Задолбал ты уже своими тупыми протухшими фейками. Новой методички не подвезли?

ОАСК просят отменить постановление ЦИК о проведении местных выборов в этом году - Цензор.НЕТ 1242
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08.09.2020 10:51 Відповісти
А по суті є що сказати, казковий?
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08.09.2020 10:55 Відповісти
А по сути. -- Возьми свой тупой протухший фейк, сверни его трубочкой и засунь его себе в причитающееся ему место. А заодно запроси у кураторов себе новую методичку.
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08.09.2020 10:59 Відповісти
Как же тебя плющит
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08.09.2020 11:34 Відповісти
Та вы шо? Плющит как-раз вас, служивые. Что ваше племя в очередной раз словили на тупом вранье. Смачного
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08.09.2020 11:49 Відповісти
Але дупи палають чомусь у казкових свідків секти 8 відсотків, при чому- цілодобово!)))
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08.09.2020 13:45 Відповісти
ОАСК просять скасувати постанову ЦВК про проведення місцевих виборів цього року - Цензор.НЕТ 3989
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08.09.2020 16:41 Відповісти
ОАСК просять скасувати постанову ЦВК про проведення місцевих виборів цього року - Цензор.НЕТ 9762
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09.09.2020 00:33 Відповісти
"Народний депутат України 8-го скликання безпартійний (Фракція «Блок Петра Порошенка») 27 листопада 2014 - 29 серпня 2019"
Тобто безпартійний з некусючої другий рік фракції БПП?
Зелені, та ви від своєї "зелені" тепер вже точно ніколи не вимиєтесь! Міняйте стать, зовнішність, паспорти, бо-бо буде невичерпне!
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08.09.2020 10:25 Відповісти
фракція не існує другий рік - клята автозаміна!
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08.09.2020 10:43 Відповісти
Напомни, Лещенко и Наем были депутатами от какой фракции? А хлебные должности, на прокорм, получили из чьих рук?
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08.09.2020 10:52 Відповісти
Что и требовалось доказать. У бубочки в запасе еще и ЧС из-за усиления карантина.
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08.09.2020 10:15 Відповісти
Зеленые пролетают на местных выборах, как Верещук над мостом Кличка.

Начались мутные иски в областные административные суды имени Коломойского.
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08.09.2020 10:16 Відповісти
А де Тимошенчиха? Чому вона не верещить за узурпацію влади в Україні зеленою пліснявою?
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08.09.2020 10:20 Відповісти
Ей некогда. Они болеют.
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08.09.2020 10:54 Відповісти
Как папа скажет

ОАСК просять скасувати постанову ЦВК про проведення місцевих виборів цього року - Цензор.НЕТ 7433
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08.09.2020 10:56 Відповісти
Ну й везе ж Вовку на заробітки!
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08.09.2020 10:40 Відповісти
Не стільки з заробітками як зі збереженням шкури.
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08.09.2020 14:31 Відповісти
Предмет скарги не устранить нарушение а отменить выборы. Чего мелочиться давай Конституцию отменяй заодно. Все одно законов не знаем и пользоваться ими не научились
Нам папуасам все равно.
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08.09.2020 10:59 Відповісти
Перша і неввдкладна задача - ліквідувати це нікчемне створіння, яке справами займається вибірково.
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08.09.2020 11:05 Відповісти
ну овцы, кто не верил, что выборы могут отменить, хавайте дебилы.
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08.09.2020 11:10 Відповісти
Не дивно саме в сумнозвісний вовчий суд.
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08.09.2020 11:22 Відповісти
Хтось кинувся виконувати ультиматум *****.
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08.09.2020 11:55 Відповісти
Зеля, не ссы и не тупи - дальше будет только хуже, с твоими обвисшими рейтингами..
а сидеть ты, зраднык и узурпатор-недоучка, будешь по-любому, разве что тебе повезёт и тебя грохнут твои же подельники на пути к Ростову..
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08.09.2020 14:00 Відповісти
Зато рейтинг красиво висить.
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08.09.2020 14:32 Відповісти
У этого ОСК вывеска, как у похоронного бюро.
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08.09.2020 20:26 Відповісти
 
 