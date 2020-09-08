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ОАСК просять скасувати постанову ЦВК про проведення місцевих виборів цього року
До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов з проханням скасувати постанову Центральної виборчої комісії №160 від 8 серпня 2020 року "Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року".
Про це повідомляє пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.
На думку позивача, оскаржувана постанова прийнята з порушенням положень Виборчого кодексу України.
Наразі судом вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі.
Топ коментарі
+12 Владимир Пономаренко 336ef173
показати весь коментар08.09.2020 10:07
+10 Старый Шахтер
показати весь коментар08.09.2020 10:10
+9 Molli
показати весь коментар08.09.2020 10:13
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А до этого щимил Приват вобще по каким-то левым анонимным искам.
Очевидно, если избирательный процесс будет остановлен, то вряд ли можно будет восстановить избирательную кампанию. Ее нужно будет перезагрузить и объявить новую, с самого начала. Поэтому да, юридически приостановление выборов, отсрочка, переобъявление возможны. Но будут ли для этого политические предпосылки?
С другой стороны, мы имеем ответственность в Уголовном кодексе за неисполнение полномочий члена избирательной комиссии без уважительных причин в день голосования. То есть, если в день выборов член комиссии не придет, скажет, что ему плохо, то его нужно тестировать.
- Буквально в этот же день, потому что голосование уже идет.Ольга Айвазовская: Местные выборы отменить нельзя, можно только отсрочить
Хоча: дебіл не зрозуміє... А свіжезаряжений бот Старый Шахтер - тим паче "не зрозуміє", але в лапках.
Тобто безпартійний з некусючої другий рік фракції БПП?
Зелені, та ви від своєї "зелені" тепер вже точно ніколи не вимиєтесь! Міняйте стать, зовнішність, паспорти, бо-бо буде невичерпне!
Начались мутные иски в областные административные суды имени Коломойского.
Нам папуасам все равно.
а сидеть ты, зраднык и узурпатор-недоучка, будешь по-любому, разве что тебе повезёт и тебя грохнут твои же подельники на пути к Ростову..