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Зеленський (22411) Сумська область (3240)

Зеленський прибув із робочою поїздкою на Сумщину: планує відвідати аеропорт і зустрітися з ветеранами, - ОП

Зеленський прибув із робочою поїздкою на Сумщину: планує відвідати аеропорт і зустрітися з ветеранами, - ОП

Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Сумській області.

Глава держави візьме участь у презентації Стратегії розвитку регіону до 2027 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Володимир Зеленський також ознайомиться з роботою обласного комунального підприємства "Аеропорт Суми".

Крім того, Президент зустрінеться з ветеранами АТО/ООС і представниками галузі культури.

Також читайте: Асоціація міст України просить Зеленського про зустріч: Численні перевірки та обшуки паралізують роботу органів місцевого самоврядування

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Топ коментарі
+23
Больницу посети с пациентами с коронавирусом. С медиками пообщайся. переплюнул всех "папередников" вояжами и кортежами. Махроввый Совок, Брежневщина в худшем проявлении.
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08.09.2020 10:32
+21
Это предвыборные потуги СН за счет налогоплательщиков на самом деле.
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08.09.2020 10:33
+18
когда у него сезон гона закончится?
это работа шмыгаля. ты тут при чем? твое дело внешние проблемы страны решать. нет бл оно по стране мыкается. все никак себе места для гнезда не найдет
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08.09.2020 10:35
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Больницу посети с пациентами с коронавирусом. С медиками пообщайся. переплюнул всех "папередников" вояжами и кортежами. Махроввый Совок, Брежневщина в худшем проявлении.
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08.09.2020 10:32 Відповісти
Это предвыборные потуги СН за счет налогоплательщиков на самом деле.
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08.09.2020 10:33 Відповісти
и что поможет? как мёртвому припарки...
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08.09.2020 10:34 Відповісти
Но страться-то можно. Тем более, что на халяву ж все.
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08.09.2020 10:36 Відповісти
Вчера сумским бюджетникам доводили разнарядку - сколько,куда и как себя вести.Со времён кучмы такого говна не было.
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08.09.2020 10:56 Відповісти
бідоносця вам, сумчани!
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08.09.2020 10:32 Відповісти
Ну, жди очередное ЧП в аэропорту.....
Или взлётка загорится, или град выпадит...
Люди, не летайте оттуда в ближайшее время !
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08.09.2020 10:33 Відповісти
Вам,может,и ирония,а мы здесь живём.😂
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08.09.2020 10:58 Відповісти
Зеленський прибув із робочою поїздкою на Сумщину: планує відвідати аеропорт і зустрітися з ветеранами, - ОП - Цензор.НЕТ 2238
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08.09.2020 11:16 Відповісти
Какой аэропорт? Там одни развалины,не знаю хоть взлетная полоса осталась там?
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08.09.2020 12:11 Відповісти
когда у него сезон гона закончится?
это работа шмыгаля. ты тут при чем? твое дело внешние проблемы страны решать. нет бл оно по стране мыкается. все никак себе места для гнезда не найдет
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08.09.2020 10:35 Відповісти
Интересно, какие ветераны захотят с ним встречаться? Может просто жать люлей?
Думаю ДСОшники будут совсем не против.
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08.09.2020 10:45 Відповісти
С февраля не выездной
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08.09.2020 11:10 Відповісти
"встретиться с ветеранами"

І не забоїться? Втім, якщо їх зв'яжуть, чи підмінять ....
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08.09.2020 10:35 Відповісти
Так з ветеранами ВВВ, на ношах принесуть...
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08.09.2020 10:40 Відповісти
ветераны будут ряженными
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08.09.2020 11:06 Відповісти
Залишився офігений запас стрічок от впопуредника, треба використати...
🤗
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08.09.2020 10:35 Відповісти
тобто, зюзя ніколи не буде в попу рєдніком...
грандіозні плани!
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08.09.2020 10:38 Відповісти
Таакої можливості не виключаю...))
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08.09.2020 11:16 Відповісти
угу . что мне особенно зашло так это его поездка типа на передовую в 503 после гибели Журавля где он пообщался с \ и кажется наградил \ с одним бравым расхваливающим зепрезидента морпехом который совсем случайно - бывший депутат из Херсона помощник которого один из организаторов убийства Ганзюк
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08.09.2020 10:43 Відповісти
Одні прєзєнтациі і проекти...
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08.09.2020 10:37 Відповісти
Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Сумщину: планирует посетить аэропорт и встретиться с ветеранами, - ОП - Цензор.НЕТ 7707
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08.09.2020 10:37 Відповісти
На Сумщину прийшла біда з робочим візитом. Готуйте вогнегасники, санавіацію, мотопомпи, плавзасоби...
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08.09.2020 10:38 Відповісти
Та поки що зранку довгожданий дощ пройшов.
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08.09.2020 10:42 Відповісти
Тікайте хлопці.
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08.09.2020 10:39 Відповісти
Мои соболезнования Сумщине
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08.09.2020 10:39 Відповісти
С ветеранами...это шо, ошибка? Или подберут из любителей Осла? Так мне интересно, хто это такие?
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08.09.2020 10:40 Відповісти
подвезут с местного театра "ветеранов"
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08.09.2020 10:41 Відповісти
Другої світової.
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08.09.2020 10:59 Відповісти
цунами?
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08.09.2020 10:41 Відповісти
астероид
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08.09.2020 10:42 Відповісти
бльо, подзвоню батькам в Суми, скажу щоб з хати не виходили і газ перекрили...
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08.09.2020 10:42 Відповісти
+++
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08.09.2020 12:25 Відповісти
зебіли, щось ви погано стараєтесь
щоб це зелене чмо відбілити, треба, ой як, пихтіти!
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08.09.2020 10:42 Відповісти
Мэрия Воронежа напряглась и на всякий случай запретила Зеленскому посещать их город.
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08.09.2020 10:43 Відповісти
Зеленський прибув із робочою поїздкою на Сумщину: планує відвідати аеропорт і зустрітися з ветеранами, - ОП - Цензор.НЕТ 2737
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08.09.2020 10:43 Відповісти
Какие красивые фотографии подбирает цензор для новостей. Уверенный, энергичный, мужественный человек в кадре.
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08.09.2020 10:47 Відповісти
Короче, вся фишка встречи с деятелями культуры - команда лиги смеха "Николь Кидман"....
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08.09.2020 10:49 Відповісти
Зеленський прибув із робочою поїздкою на Сумщину: планує відвідати аеропорт і зустрітися з ветеранами, - ОП - Цензор.НЕТ 8939
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08.09.2020 10:51 Відповісти
двєнадцатіжти Гєрой Міра
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08.09.2020 10:59 Відповісти
трижды брежнев совецького союза...
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08.09.2020 11:01 Відповісти
Говорить - это когда диалог,а у гундявого одни тупые монологи.
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08.09.2020 11:02 Відповісти
О чём ВЯЛЫЙ будет говорить с ветеранами? Или на пианино будет перед ними играть?
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08.09.2020 10:51 Відповісти
О чём с ветеранами? Так про то, что пока они сидели в окопах - он сражался на корпоративах....
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08.09.2020 11:05 Відповісти
а верещуху с собой поволок или мендель на работи ?
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08.09.2020 10:56 Відповісти
Нашел хвотку аэропорта Сум:
Зеленський прибув із робочою поїздкою на Сумщину: планує відвідати аеропорт і зустрітися з ветеранами, - ОП - Цензор.НЕТ 7059
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08.09.2020 11:00 Відповісти
Сумчани, бережіть себе. Бідосік наближається.
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08.09.2020 11:02 Відповісти
И что он им скажет .что не лох?.так знаем же это)))
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08.09.2020 11:05 Відповісти
Ну вот. В Сумах еще ничего не горело, да и землетрясений не было....
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08.09.2020 11:09 Відповісти
Расскажи ветеранам про льготную растаможку. Ты же плять о них думаешь днями и ночами, в кока снах
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08.09.2020 11:12 Відповісти
Прибежали в избу дети:
Бать, прости, нам очень жаль…
Вместо Пороха приедет
К нам зелёная лошарь
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08.09.2020 11:20 Відповісти
Геннадій Корбан про Блазня і Бєню.
https://klymenko-time.com/novosti/on-ih-periodicheski-bet-eks-soratnik-kolomojskogo-rasskazal-chto-zelenskij-boitsya-oligarha/ «Он их периодически бьет»: экс-соратник Коломойского рассказал, что Зеленский боится олигарха
«Во-первых, он имеет психологический контроль над Зеленским. Это даже не влияние. Тот его боится. Лишний раз не хочет сталкиваться. Лишний раз его корежит от звонка. Он может и рад бы от него отвязаться, но просто не может. Не может не взять трубку. Его окружение - Шефир и Ермаки - не могут не взять трубку.
Тут простой прием: ты просто берешь его и блокируешь. И все. Его нет. Они не могут этого сделать. Плюс они зависимы от телевизора, а он их периодически бьет, в том числе по «плюсам». Они вынуждены иногда ему сами звонить.
Он не стеснятся, звонит в любые органы, какому-то важному чиновнику. Говорит: «Здравствуйте, это Игорь Валерьевич…».
Он мне (Вава) может написать смску: «обратите внимание на энергетическую ситуацию в стране», «надо что-то сделать с тарифами».
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08.09.2020 11:27 Відповісти
Тратегічними питання йому немає часу займатись,бо в сценаріях клоуну це ніхто не написав. Замість того,щоб займатись своїми питаннямизгідно з Конституцією. гуляє по Україні і бреше своєму лохторату що їм подобається. Кожна область має свою брехню. Біда в тому що це робиться за бюджетні гроші і на пропаганду одної зеленої чуми. Ні один із президентів так не піарився,але це інедивно,бо він з 95 кварталу,де всі регочуть.
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08.09.2020 11:28 Відповісти
Приперся Главный Клоун рекламировать "Зеленый ЦИРК!!!"
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08.09.2020 11:29 Відповісти
Стратегічними
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08.09.2020 11:29 Відповісти
Зеленський прибув із робочою поїздкою на Сумщину: планує відвідати аеропорт і зустрітися з ветеранами, - ОП - Цензор.НЕТ 5683
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08.09.2020 11:33 Відповісти
Зеленський прибув із робочою поїздкою на Сумщину: планує відвідати аеропорт і зустрітися з ветеранами, - ОП - Цензор.НЕТ 7782
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08.09.2020 11:38 Відповісти
петя от зависти уже обсцикается бедный, он же хотел быть вечным президентом как лукашенко
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08.09.2020 11:41 Відповісти
Порошенко провів демократичні вибори і дав можливість вам зебабуїнам проголосувати як заманеться, так що закрий свою вонючу пельку,зеутирок, і не тризди про порівняння із тараканом!
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08.09.2020 13:15 Відповісти
вот почему оказывается столько мусоров в центре, что пришлось в объезд ехать. я уж думал что-то случилось, а тут всего лишь ********** к нам приехал.
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08.09.2020 12:38 Відповісти
 
 