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Силовики прийшли з обшуком до квартири редакторки білоруського порталу TUT.by Уласик. Зв'язок з нею та її дочкою зник

Вранці 8 вересня в квартиру однієї з редакторів TUT.by, Галини Уласик, намагалися потрапити силовики. Пізніше зв'язок з нею зник.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by.

Як повідомила колегам Галина, зранку хтось наполегливо стукав і дзвонив у двері, але оскільки вона нікого не чекала, двері не відчинила. Сусіди повідомили їй, що бачили біля під'їзду трьох чоловіків у балаклавах.

Через пів години у двері знову почали дзвонити. Галина та її дочка встигли повідомити, що в квартиру намагаються потрапити силовики - у них є санкція на обшук, порушено кримінальну справу.

Силовики прийшли з обшуком до квартири редакторки білоруського порталу TUT.by Уласик. Звязок з нею та її дочкою зник 01

Потім зв'язок з Галиною та її дочкою Валерією зник.

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О 9.55 двоє людей у цивільному вивели дочку Галини, вона встигла повідомити кореспонденту TUT.BY, що її затримали щодо адміністративного процесу за ст. 23.34 КоАП (участь в масових акціях). У квартирі триває обшук, привели понятих.

Силовики прийшли з обшуком до квартири редакторки білоруського порталу TUT.by Уласик. Звязок з нею та її дочкою зник 02

Фото: TUT.by

Отримати коментар в СК і МВС не вдалося.

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Топ коментарі
+6
Я Порошенку простил даже то что он брата своего убил и обогатился в 83 раза, а ты про такие мелочи щас написал
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08.09.2020 10:45
+5
Поки що рахунок на користь бацкьі
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08.09.2020 10:36
+5
Это не народ, это соффковое ватное быдло, предков которых завезли сюда в 30е годы в теплушках и шапках ушанках товарняками как скот вместо вымореных голодом патриотов и раскуркуленых в сибирь селян, которым на хер не уперлась совецкая власть, но кто с винтовкой и в буденовке тот и бацка
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08.09.2020 11:07
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Лукашенку таки підвісять за яйця, як Муссоліні, ще й синків поряд...
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08.09.2020 10:35 Відповісти
Поки що рахунок на користь бацкьі
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08.09.2020 10:36 Відповісти
Сябри ще не напилися власної крові під завязку.
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08.09.2020 10:41 Відповісти
Чем, букетами с цветами?
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08.09.2020 10:43 Відповісти
Ну, існує і такий спосіб. Ганді той що Махатма, таким чином боровся і таки переміг...
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08.09.2020 10:45 Відповісти
Ганди перемиг англичан которые уже не знали как здыхаться от Индии.
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08.09.2020 11:04 Відповісти
Силовики пришли с обыском в квартиру редактора белорусского портала TUT.by Уласик. Связь с ней и ее дочерью пропала - Цензор.НЕТ 4692
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08.09.2020 10:49 Відповісти
белорусам надо понять, что они рабы кремлядей, а мусора это бандиты ...
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08.09.2020 10:54 Відповісти
И кто будет вешать, интересно? Там еще такие не родились, к сожалению...
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08.09.2020 10:58 Відповісти
Белорусам надо подниматься. А то προςρут страну. Украина тоже не далеко ушла со своим клоуном.
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08.09.2020 10:38 Відповісти
НЕ со своим клоуном, а склоуном зебилов. Не путай теплое с мягким. Это зебилы привели четырежды уклониста к власти. Зебобыщи думали что клавун вернет их в зону комфорта, а то Барыга-Мародер довел их да зубажиння, а оно вон как все получилось: диаметрально и наоборот
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08.09.2020 10:43 Відповісти
А Порошенко сыновей в армию отдал? Или те с футболкой Россия бегали по Англиям?
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08.09.2020 10:45 Відповісти
Я Порошенку простил даже то что он брата своего убил и обогатился в 83 раза, а ты про такие мелочи щас написал
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08.09.2020 10:45 Відповісти
У Украины был выбор - или Кошулинский, или Зеленский. Выбрали, - жрите порохомрази.
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08.09.2020 10:48 Відповісти
Кошу... хто? А полковник Гриценко? *гдето зашевелился Igor L*
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08.09.2020 10:50 Відповісти
Пока жри зелень, потом будешь жрать ОПЗЖ.
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08.09.2020 10:52 Відповісти
А почему у опзж рейтинг растёт, а у вас нет.
Может вы сами виноваты с вашими фарионами и нецоями?
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08.09.2020 10:55 Відповісти
Народ хочет русский мир, не смотря на потерю Крыма и ОРДЛО.
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08.09.2020 11:05 Відповісти
Это не народ, это соффковое ватное быдло, предков которых завезли сюда в 30е годы в теплушках и шапках ушанках товарняками как скот вместо вымореных голодом патриотов и раскуркуленых в сибирь селян, которым на хер не уперлась совецкая власть, но кто с винтовкой и в буденовке тот и бацка
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08.09.2020 11:07 Відповісти
та невже
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08.09.2020 11:09 Відповісти
Прикинь, на донбасе в 30е годы, да что там и на Кубани даже говорили только українською мовою. А на руском гутарили особи 3го сорта. А Донецк ваще пиндос какойта заснувал Джонни Юз
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08.09.2020 11:10 Відповісти
Так ОПЗЖ не они выберут. Их выберут тутейшие.
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08.09.2020 11:34 Відповісти
та от таких долбодятлов, как ты, можно чего угодно ожидать. абы не Порошенко ты и сортир ***** драить согласен.
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08.09.2020 10:57 Відповісти
Не хотел вас расстраивать, но порошенко уже не выберет народ никогда.
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08.09.2020 11:01 Відповісти
Давай-давай, жри зелень и рошен.
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08.09.2020 11:05 Відповісти
Кошулинский?
Сколько он набрал поддержки?
Выбора не было.
Или Зеленский или Зеленский.
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08.09.2020 10:53 Відповісти
Стадо Мавзолейных баранов не имеет выбора кроме Барана
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08.09.2020 10:56 Відповісти
Я с алкашами не общаюсь.
Я сразу их посылаю.
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08.09.2020 10:59 Відповісти
🤣🤣🤣жги єсчьо!
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08.09.2020 11:55 Відповісти
І пукін на дочках (яких весь час не визнавав) вакцину від КОВІДу випробує?
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08.09.2020 10:47 Відповісти
русскій?
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08.09.2020 10:47 Відповісти
Мокша.
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08.09.2020 10:52 Відповісти
давайте придурки, раскалывайте людей. вся история украины сделана такими самыми правильными и самыми правыми недоумками как вы, у которых вокруг все не такие, а только они правильные. жрите результат своей исключительности.
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08.09.2020 11:07 Відповісти
Стидна бить русскім?
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08.09.2020 12:25 Відповісти
Как тебе быть дурачком?
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08.09.2020 13:04 Відповісти
Мочить в сортире свое придумал не Гитлер,а Путлер....,начинал с Чечни и домов в Москве,заканчивает в Минске...
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08.09.2020 10:53 Відповісти
Не дожали таракана, вот вам и ответка....
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08.09.2020 11:12 Відповісти
Квіточками та хороводоми нікого не дожмеш
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08.09.2020 11:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3uJrSFnN7Ls

Доньку забрали.
Мати поки що ні.
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08.09.2020 12:01 Відповісти
 
 