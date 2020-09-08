Силовики прийшли з обшуком до квартири редакторки білоруського порталу TUT.by Уласик. Зв'язок з нею та її дочкою зник

Вранці 8 вересня в квартиру однієї з редакторів TUT.by, Галини Уласик, намагалися потрапити силовики. Пізніше зв'язок з нею зник.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by.

Як повідомила колегам Галина, зранку хтось наполегливо стукав і дзвонив у двері, але оскільки вона нікого не чекала, двері не відчинила. Сусіди повідомили їй, що бачили біля під'їзду трьох чоловіків у балаклавах.

Через пів години у двері знову почали дзвонити. Галина та її дочка встигли повідомити, що в квартиру намагаються потрапити силовики - у них є санкція на обшук, порушено кримінальну справу.

Потім зв'язок з Галиною та її дочкою Валерією зник.

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О 9.55 двоє людей у цивільному вивели дочку Галини, вона встигла повідомити кореспонденту TUT.BY, що її затримали щодо адміністративного процесу за ст. 23.34 КоАП (участь в масових акціях). У квартирі триває обшук, привели понятих.

Фото: TUT.by

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