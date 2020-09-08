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У РФ заявляють про запуск першої партії вакцини проти COVID-19 у цивільний обіг

У РФ заявляють про запуск першої партії вакцини проти COVID-19 у цивільний обіг

Перша партія російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V", розробленої інститутом імені Гамалії, надійшла в цивільний обіг.

Про це заявили в Міністерстві охорони здоров'я РФ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Як пояснили у відомстві, вакцина пройшла необхідні випробування за якістю в лабораторіях Росздоровнагляду.

Найближчим часом очікуються поставки перших партій вакцини в регіони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За оптимістичними прогнозами вакцина проти коронавірусу може з'явитися в березні 2021 року: Україна отримає 8 млн доз, - Ляшко

Старт масової вакцинації проти коронавірусу в Росії заплановано на жовтень 2020 року. Одночасно з вакцинацією буде третя фаза клінічних досліджень вакцини, в яких братимуть участь 40 тисяч добровольців.

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Топ коментарі
+10
Давайте АЗІАТИ... ЗА вОЛОДЮ, за дідів....
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08.09.2020 10:55
+7
вакцина успешно прошла испытания на Навальном.
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08.09.2020 11:03
+5
вони майже такі і ходять
У РФ заявляють про запуск першої партії вакцини проти COVID-19 у цивільний обіг - Цензор.НЕТ 299
У РФ заявляють про запуск першої партії вакцини проти COVID-19 у цивільний обіг - Цензор.НЕТ 3462
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08.09.2020 11:16
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Давайте АЗІАТИ... ЗА вОЛОДЮ, за дідів....
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08.09.2020 10:55 Відповісти
А потім ось таке гулятиме.
В РФ заявляют о запуске первой партии вакцины от COVID-19 в гражданский оборот - Цензор.НЕТ 9336
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08.09.2020 11:06 Відповісти
вони майже такі і ходять
У РФ заявляють про запуск першої партії вакцини проти COVID-19 у цивільний обіг - Цензор.НЕТ 299
У РФ заявляють про запуск першої партії вакцини проти COVID-19 у цивільний обіг - Цензор.НЕТ 3462
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08.09.2020 11:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=WOaZLFW9wyc обычная российская девушка под утро....
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08.09.2020 11:28 Відповісти
Воно і зараз таке.
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08.09.2020 13:24 Відповісти
Дык можно залпом пару фунфырей))
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08.09.2020 11:44 Відповісти
А эти, всё скармливают "мультики" своим холопам...
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08.09.2020 10:55 Відповісти
Чо т, я очкур, Славик(С)))
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08.09.2020 10:56 Відповісти
У РФ заявляють про запуск першої партії вакцини проти COVID-19 у цивільний обіг - Цензор.НЕТ 7021
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08.09.2020 11:09 Відповісти
У РФ заявляють про запуск першої партії вакцини проти COVID-19 у цивільний обіг - Цензор.НЕТ 4918
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08.09.2020 11:13 Відповісти
У РФ заявляють про запуск першої партії вакцини проти COVID-19 у цивільний обіг - Цензор.НЕТ 800
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08.09.2020 11:15 Відповісти
какая то бадяга которая не прошла испытаний, прошла какие то ватные испытания и все )) короче адекватный человек себе эту муть колоть не будет, но я не удивлюсь если зебилы начнут ее закупать, одной статье по госизмене большой одной меньше
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08.09.2020 10:56 Відповісти
о, боже, какой вакцына!
я хачу уколоть Пына!
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08.09.2020 10:56 Відповісти
Естественно.
Кто сделал яд, должен был сделать и противоядие.
Да?
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08.09.2020 10:57 Відповісти
по меньшей мере еще одна вакцина была одобрена до этого в Китае - ее разработали в компании CanSino Biologics - и используют для китайских военных с 25 июня.
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08.09.2020 16:40 Відповісти
Белорусам колите, они вас любят.
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08.09.2020 10:59 Відповісти
Российские ученые опубликовали в авторитетном научном журнале Lancet статью о результатах испытаний своей вакцины против коронавируса. Этот журнал не будет публиковать туфту
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08.09.2020 11:02 Відповісти
Гневные и злобные посты местных экспертов к науке никакого отношения не имеют.
Если вакцина окажется действенной, здесь сразу подхватят мой стёб двумя постами выше.
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08.09.2020 11:05 Відповісти
Але від отрути рашки не вмирають, чому ви мислите, що вакцина ефективна.
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08.09.2020 11:21 Відповісти
Ты слова "если окажется" видишь?
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08.09.2020 11:24 Відповісти
Треба зрозуміло писати для всіх. Езоп тут не в пошані.
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08.09.2020 11:27 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/news-54043851
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08.09.2020 11:05 Відповісти
Нидерландские новости едко высмеяли кацапскую вакцину. Местные вакцинологи (или как они там правильно называются) сказали, что вакцина прошла только первое испытание из трёх, а 40 тыщ - это только второе будет. И есть куча вакцин, которые сейчас проходят третий этап испытаний. И что кацапы даже то, что сделали, нихрена не оформили как положено.
Так что брысь обратно на бутылку.
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08.09.2020 11:19 Відповісти
ты тоже можешь в гараже с мужиками высмеять вакцину.
А мы верим авторитетному научному журналу.
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08.09.2020 11:33 Відповісти
Ты её сначала себе вколи, а потом про гаражи с мужиками рассказывать будешь
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08.09.2020 11:36 Відповісти
он подрожником лечится будет, зачем ему вакцина?
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08.09.2020 11:54 Відповісти
Как можно верить авторитетному журналу, который просто напечатал статью Логунова о вакцине. Вы можете верить или нет клиническим исследованиям российских ученых, но уж никак не самому журналу. В журнале печатают статьи многих ученых со всего мира. Вот когда эта вакцина пройдет все стадии испытания, когда появятся рецензии авторитетных ученых (не только россиян) об этой вакцине, когда выскажутся представители ВОЗ, тогда и можно верить или не верить в эффективность вакцины.
Пока же итог таков:"исследования Логунова и его коллег обнадеживают, но невелики."(с)
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08.09.2020 12:15 Відповісти
вот когда появятся сведения что вакцина не работает, тогда и будем обличать рукожопых раша-ученых. Сейчас мы не знаем. Пока все это "да они ничего сделать не могут!" выглядят пустым зубоскальством.
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08.09.2020 12:20 Відповісти
"Пока все это "да они ничего сделать не могут!" выглядят пустым зубоскальством." - как и Ваше утверждение: "А мы верим авторитетному научному журналу.")) Пока верить не во что.
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08.09.2020 12:48 Відповісти
вакцина успешно прошла испытания на Навальном.
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08.09.2020 11:03 Відповісти
Спутник. Как же им не хватает воображения.
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08.09.2020 11:04 Відповісти
Ну что сказать. Русня худо бедно развивается и уходит от нас семимильными шагами во всех областях. Мы же скатываемся к банановой республике, только без бананов.
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08.09.2020 11:11 Відповісти
российская вакцина абсолютно безвредна. физраствор под маркой вакцины не может быть опасен.
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08.09.2020 11:11 Відповісти
У РФ заявляють про запуск першої партії вакцини проти COVID-19 у цивільний обіг - Цензор.НЕТ 9070
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08.09.2020 11:11 Відповісти
Стадо возбудилось
А между тем раша опубликовала статью о клинических испытаниях в самом авотритетном международном медицинском журнале Lancet. Этот журнал туфту не печатает.
Хотя надо признать что даже в Китае уже 4 вакцины прошли те же 1 и 2 стадию испытаний и сейчас как и в Раше, на 3-й.
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08.09.2020 11:11 Відповісти
Сейчас за деньги в любом журнале напечатают что товарищ Гитлер спас мир от фашизма.
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08.09.2020 11:16 Відповісти
не надо показывать свою глупость Lancet это тебе не "Правда Мелитополя", они за деньги не печатают. САМЫЙ АВТОРИТЕТНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ МИРА в медицине.
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08.09.2020 11:20 Відповісти
Не пиши херню, тримай:
Ланцет критикували після того, як у ньому в 1998 було надруковано роботу, де автори припускали зв'язок між вакциною MMR (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80 корі , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%83%D1%85%D0%B0 краснухи та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82 епід. паротиту ) та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC аутизмом https://uk.wikipedia.org/wiki/The_Lancet#cite_note-Lyall2004-7 [7] . У лютому 2004, Ланцет опублікував заяву 10 з 13 співавторів журналу відкидаючи можливість того, що вакцина MMR може викликати аутизмhttps://uk.wikipedia.org/wiki/The_Lancet#cite_note-retraction-8 [8] . Головний редактор, https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80)&action=edit&redlink=1 Річард Хортон https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Horton_(editor) [en] , повідомив, що журнал мав «фатальний конфлікт інтересів», бо провідний автор дослідження, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E_%D0%A3%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%B4 Ендрю Уейкфілд , мав серйозний конфлікт інтересів, про який він не повідомив Ланцетhttps://uk.wikipedia.org/wiki/The_Lancet#cite_note-9 [9] . Журнал повністю прибрав роботу 2 лютого 2010 року, коли було встановлено, що Wakefield при проведенні дослідження діяв неетичноhttps://uk.wikipedia.org/wiki/The_Lancet#cite_note-10 [10] .
Шість редакторів Ланцету, включно з головним редактором зазнали критики і у 2011, бо вони «прикривали» «сфабрикований страх Wakefield перед вакциною MMR» «лавиною відмов» у 2004https://uk.wikipedia.org/wiki/The_Lancet#cite_note-Deer-11 .


https://uk.wikipedia.org/wiki/The_Lancet
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08.09.2020 11:44 Відповісти
Систему характеризует не ошибка а реакция на ошибку. В твоем примере все прекрасно - ошибку признали, опубликовали разъяснение. Это и есть настоящий научный подход, потому журнал и есть самое авторитетное специализированное издание в мире.
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08.09.2020 11:56 Відповісти
Так з цим же я не сперечаюся. Але ж хіба то не твої слова: А между тем раша опубликовала статью о клинических испытаниях в самом авотритетном международном медицинском журнале Lancet. Этот журнал туфту не печатает. ?
Виходить друкує цей журнал туфту.
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08.09.2020 12:00 Відповісти
Один раз за 10 лет ошиблись, и признали ошибку - да, это значит что журнал туфту не печатает.
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08.09.2020 12:05 Відповісти
У РФ заявляють про запуск першої партії вакцини проти COVID-19 у цивільний обіг - Цензор.НЕТ 184
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08.09.2020 12:07 Відповісти
А в доказательство что самые *уважаемые* СМИ в мире за деньги напишут любую статью даже не проверяя ее правдоподобность, есть то что десятки таких газет печатали карту Украины без крыма, а потом сами извинялись и опровергали когда их носом тыкали.
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08.09.2020 11:21 Відповісти
каких "таких"? Научные журналы печатали карты?
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08.09.2020 11:26 Відповісти
Кацапоботы возбудились . Набежали защищать кацапское говнецо
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08.09.2020 11:28 Відповісти
если здравый смысл который идет вразрез твоим мечтам - "кацапское говнецо", то мне тебя жаль. Может надо было в школе лучше учиться?
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08.09.2020 11:31 Відповісти
У РФ заявляють про запуск першої партії вакцини проти COVID-19 у цивільний обіг - Цензор.НЕТ 586
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08.09.2020 11:37 Відповісти
Старайся лучше, ботяра . Что у тебя кроме "статьи в авторитетном журнале" из аргументов в методичке? .
Кацапы в WADA пробирки с мочёй меняли. У них половина европейских министров на подсосе сидит. И ты таки нам будешь вчёсывать, что у них не хватит бабла статейку в "Ланцет" тиснуть?
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08.09.2020 11:38 Відповісти
На самом деле решающий вопрос, как долго будут сохранятся антитела у вакцинированных и этого пока не знает никто.
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08.09.2020 11:33 Відповісти
На самом деле решающий вопрос, как долго будут сохраняться вакцинируемые по эту сторону реки Стикс после вакцинации кацапским говном
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08.09.2020 11:40 Відповісти
Походу на Навальном уже испытали. Работает
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08.09.2020 11:13 Відповісти
"Россия запускает"... Ой все уже видели чем заканчивается то, что они там запускают, то свалится, то взорвется, то не запустится
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08.09.2020 11:15 Відповісти
Это потому что здесь только такое печатают
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08.09.2020 11:18 Відповісти
Лечить не личили теперь ещё и перезаразят насильно ....
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08.09.2020 11:18 Відповісти
"Старт массовой вакцинации от коронавируса в России намечен на октябрь 2020 года. Одновременно с вакцинацией будет проходить третья фаза клинических исследований вакцины"
Сюр!!!
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08.09.2020 11:21 Відповісти
Как бы и так население раши стадо баранов,почему бы ещё не побыть подопытными кроликами?
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08.09.2020 11:25 Відповісти
якщо статистика смертності в рашці і країнах-учасниках "добровільної" програми тестування покращиться (а вона покращиться )-значить тестування були успішними і вакцина ЧУДОВА...
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08.09.2020 12:54 Відповісти
Я когда горчицу покупаю,и то всегда внимательно проверяю,что бы не оказалась из лаптестана,а тут вакцина!Да никогда в жизни,не верю!
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08.09.2020 11:23 Відповісти
Купляй французьку, очі самі заплачуть.
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08.09.2020 11:26 Відповісти
Американці винайшли вакцину яку не треба колоти. На паличку з ватою і просто в ніс засунути як для тесту, повертіти і все.
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08.09.2020 11:24 Відповісти
Такую же новосибирский "Вектор" обещает.
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08.09.2020 11:25 Відповісти
Обіцяти не означає женитись.
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08.09.2020 11:27 Відповісти
С одной стороны, эту вакцину Рашка разрабатывала еще три года назад.
С другой стороны, на Рашке сколько денег и времени не дай, все равно разработают дерьмо.
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08.09.2020 11:26 Відповісти
Теперь нужно, уже имеющуюся сеть автоматов по продаже бояры, перенастроить на вакцинацию.
У РФ заявляють про запуск першої партії вакцини проти COVID-19 у цивільний обіг - Цензор.НЕТ 6842
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08.09.2020 11:41 Відповісти
Готовы предоставить закарпатский лес для ГРОБОВ!
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08.09.2020 11:56 Відповісти
Стекломой - 5.
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08.09.2020 12:03 Відповісти
Бета тест!!!
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08.09.2020 12:09 Відповісти
"у цивільний обіг" подібну вакцину можливо запускати при певних умовах без третього етапу клінічних випробувань лише тоді коли

ВАКЦИНА РОЗРОБЛЯЛАСЬ ОДНОЧАСНО З РОЗРОБКОЮ БОЙОВОГО ВІРУСУ...

----
* чому раша пішла на стільки смертей власних громадян ?
-А коли раша рахувалась з кількістю власних жертв ?
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08.09.2020 12:22 Відповісти
ниче, бабы ещё нарожают...
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08.09.2020 12:23 Відповісти
Первая очередь вакцинации - пенсионеры..... Потом безработные и инвалиды......
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08.09.2020 12:40 Відповісти
Я ДУЖЕ надіюся що наш Янелох не приказав закупити цю вакцину.
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08.09.2020 12:40 Відповісти
перші замовили Білорусь,Венесуела,Сирія,Зімбабве ,,ЦАР,Кндр і КИтай(невелику партію із вродженої "цікавості" для можливого копіювання)
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08.09.2020 12:51 Відповісти
Российская вакцина от коронавируса может вызвать ВИЧ - ученые

Вирусологи и медики тщательно изучили принцип действия зарегистрированной на РФ путинской вакцины, а также ее китайского аналога (CanSino Biologics).

Результат их ошеломил: Основанные на геноме вируса-помощника Ad5 вещества могут сделать получившего вакцину человека более уязвимым к СПИДу (ВИЧ), что в свою очередь грозит повлечь за собой вспышку СПИДа, сообщают немецкие https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/experten-schlagen-alarm-putins-corona-impfung-*******-hiv-beguenstigen-72678326.bild.html СМИ .
В ходе исследования вакцины против ВИЧ на основе аденовируса 5-го типа Ad5 в 2004 году люди с уже имеющимся иммунитетом к Ad5 были более, а не менее подвержены заражению ВИЧ. Правда, риск ослабления иммунитета при получении других вакцин на основе Ad5 еще недостаточно изучен.
«Я бы проявил беспокойство в контексте применения этих вакцин в стране или в группах населения, где есть риск инфицирования ВИЧ», - сказал тем не менее заместитель руководителя американской организации Covid-19 Prevention Trials Network Ларри Кори (Larry Corey) агентству Reuters.
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08.09.2020 14:13 Відповісти


УДАРИМ СПИДОМ ПО КОВИДУ !!!
Спутник 5
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08.09.2020 14:14 Відповісти
Да хоть дустом роисян лечите...
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08.09.2020 14:14 Відповісти
У РФ заявляють про запуск першої партії вакцини проти COVID-19 у цивільний обіг - Цензор.НЕТ 6560
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08.09.2020 15:09 Відповісти
вакцинация будет производиться многоразовыми шприцами....)
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08.09.2020 15:10 Відповісти
Вакцину назвали "Старичок".
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08.09.2020 16:44 Відповісти
 
 