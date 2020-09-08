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корупція (4614) суд (11499) Університет (172) Мендель (230)

Мендель судиться з Київським нацуніверситетом імені Шевченка: Науковий керівник не хотів читати роботу, а потім мені сказали, скільки треба принести

Мендель судиться з Київським нацуніверситетом імені Шевченка: Науковий керівник не хотів читати роботу, а потім мені сказали, скільки треба принести

Прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель судиться з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, де вона навчалася.

Про це сама Мендель розповіла в інтерв'ю каналу "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

Вона пояснила, що подала в суд на свою альма-матер через те, що її науковий керівник не хотів читати її роботу.

"Потім мені сказали, скільки треба принести", - пояснила Мендель.

За словами речниці, це "для неї складна моральна ситуація".

Також дивіться: Мендель розповіла про особисте життя: Часу не вистачає ні у нього, ні у мене, але якось, десь це виходить. ВIДЕО

Мендель написала статтю про корупцію в університеті. "Ну ми судимося ... Вони, (ймовірно, судді. - Ред.) може, не хочуть йти проти професора. Я вже програла суд, але я подала апеляцію", - розповіла Мендель.

Незважаючи на всі конфлікти прессекретарка президента вже є кандидатом наук.

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Топ коментарі
+82
Мендель судится с Киевским нацуниверситетом имени Шевченко: Научный руководитель не хотел читать работу, а потом мне сказали, сколько надо принести - Цензор.НЕТ 1209
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08.09.2020 11:16
+70
Мендель судится с Киевским нацуниверситетом имени Шевченко: Научный руководитель не хотел читать работу, а потом мне сказали, сколько надо принести - Цензор.НЕТ 4761
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08.09.2020 11:34
+66
Мендель судится с Киевским нацуниверситетом имени Шевченко: Научный руководитель не хотел читать работу, а потом мне сказали, сколько надо принести - Цензор.НЕТ 2942
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08.09.2020 11:16
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Мендель!! Это та, которая в двух словах делает по три грамматические ошибки!! И она ещё имеет совесть судиться?? Позорище!!!
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08.09.2020 19:07 Відповісти
осел оманский ,скажи мне кто у тебя пресс секретарь и я скажу кто ты
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08.09.2020 20:17 Відповісти
Та вы шо? Оно еще и ученая ? В академики метит? Так дайте ж ей лауреата 95 квартала !
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08.09.2020 20:19 Відповісти
Кандидат давальных наук, умеющий широко раздвигать горизонты для проникновения во внутренний мир.
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08.09.2020 20:35 Відповісти
Ясен перец что работы этой клинической дуры даром не кому не нужны , соответственно и даром их читать не кто не хочет.
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08.09.2020 21:45 Відповісти
молодец, правильно.
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08.09.2020 21:52 Відповісти
кожного разу, коли бачу пику отієї мендельши, в мене таке відчуття ніби я ніяк не можу втекти з сінагоги.
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09.09.2020 00:23 Відповісти
Тю, а меня умиляет, бо глядя точ так же как и вы, я переношусь в прекрасное далеко - коммуналку с ее мещанскими разборками на общей кухне, або и без разборок, просто, поплевать в оппонента кастрюлю с борщом (втихаря).
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09.09.2020 04:03 Відповісти
так она закончила универ или нет... Не поймешь, давала на лапу или зажала. Если окончила ,то чего перед защитой диплома молчала в тряпочку... хтозна... шо и думать.
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09.09.2020 04:07 Відповісти
Мендевошка
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09.09.2020 04:50 Відповісти
Бойтесь своих желаний))) Вы первым сядете по такому "иску"))) И не спрашивайте: "А меня за что?"))) Суд она уже ПРОИГРАЛА, поэтому она ЛЖЕЦ, а не достойная женщина... А вы ОСКОРБИЛИ две трети достойным ЛЮДЕЙ этого форума))) Поэтому и первым сядете)))
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09.09.2020 06:47 Відповісти
Цензор, ну проверяйте хоть немного информацию))) В суд подала не она, а на нее... После ее интервью, в 16-м году, в котором она заявила, что давала взятку... Доказать она это НИКОГДА не сможет, поэтому она и проиграла суд 1 апреля 19-го года))) Она подала апелляцию...
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09.09.2020 06:53 Відповісти
Для меня ясно, что эта история с Мендель имеет заказной характер (её биография) И ее руководителю сказали откажись от Юлии и пр. Вокруг нее море политически мотивированного вранья! А в целом очень достойная и талантливая журналистка и пресс-секретарь. Так что, Юлия, держитесь и не давайте поводов для инсинуаций. Желаю удачи и успеха!
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09.09.2020 10:37 Відповісти
Она реально ДУРА КОНЧЕННАЯ:
1. Принесла к профессору научную статью, об коррупции в Киевском университете. Т.е. принесла профессору статью о том, что он и его коллеги коррумпированные сволочи и удивляется что он не хочет о себе такое читать??? ДУРА
2. Статья о коррупции это что наука??? Какая именно? Максимум такая писанина тянет на заявление о преступлении. ДУРА
3. Исходя из п.1 и 2, выносить собственную дурость на всеобщее обозрение и бежать с этим в суд - ПОЛНАЯ ДУРА.

Дааа, классная команда у преЗедента. Скажи кто твой друг, скажу кто ты.
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09.09.2020 11:41 Відповісти
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