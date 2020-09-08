Мендель судиться з Київським нацуніверситетом імені Шевченка: Науковий керівник не хотів читати роботу, а потім мені сказали, скільки треба принести
Прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель судиться з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, де вона навчалася.
Про це сама Мендель розповіла в інтерв'ю каналу "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.
Вона пояснила, що подала в суд на свою альма-матер через те, що її науковий керівник не хотів читати її роботу.
"Потім мені сказали, скільки треба принести", - пояснила Мендель.
За словами речниці, це "для неї складна моральна ситуація".
Мендель написала статтю про корупцію в університеті. "Ну ми судимося ... Вони, (ймовірно, судді. - Ред.) може, не хочуть йти проти професора. Я вже програла суд, але я подала апеляцію", - розповіла Мендель.
Незважаючи на всі конфлікти прессекретарка президента вже є кандидатом наук.
Будь ласка, зачекайте...
1. Принесла к профессору научную статью, об коррупции в Киевском университете. Т.е. принесла профессору статью о том, что он и его коллеги коррумпированные сволочи и удивляется что он не хочет о себе такое читать??? ДУРА
2. Статья о коррупции это что наука??? Какая именно? Максимум такая писанина тянет на заявление о преступлении. ДУРА
3. Исходя из п.1 и 2, выносить собственную дурость на всеобщее обозрение и бежать с этим в суд - ПОЛНАЯ ДУРА.
Дааа, классная команда у преЗедента. Скажи кто твой друг, скажу кто ты.