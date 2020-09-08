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допит (692) ДБР (3295) Лерос Гео (383)

Лерос прибув на допит у ДБР: "репресивного верстата Зеленського і Єрмака не боюся"

Лерос прибув на допит у ДБР:

Вигнаний із фракції "Слуга народу" народний депутат Гео Лерос прийшов на допит в Державне бюро розслідувань.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", Лерос перед допитом у ДБР повідомив журналістам, що не користується послугами охорони.

"Я не користуюся ніякою охороною, ні приватною, ні державною. Я не боюся ні президента, ні Єрмака, ні їхнього репресивного верстата, який вони включили ... Тому якщо зі мною або з моєю родиною щось станеться, за це буде нести відповідальність персонально Володимир Зеленський", - сказав депутат.

На своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" Лерос стверджує, що всі справи проти нього сфабриковані.

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Парламентарій також повідомив, що в понеділок "силовики" намагалися незаконним способом отримати записи з камер відеоспостереження одного з кафе, в якому він був.

Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".

Після цього він повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.

Увечері 1 вересня Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за результатами збору підписів.

2 вересня президент України Володимир Зеленський, коментуючи виключення Лерос з фракції "СН", заявив: "У мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни".

4 вересня Лероса викликали на допит в ДБР.

Лерос прибув на допит у ДБР: репресивного верстата Зеленського і Єрмака не боюся 01

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Топ коментарі
+9
Лерос обозвал Зеленского брехуном и клоуном,поэтому и выгнали за разглашение государственной тайны.))
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08.09.2020 11:57
+5
о боже - а себя ,ты таки вообще, за кого тогда воспринимаешь ?))
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08.09.2020 11:45
+3
Он художник и как многие творческие люди использует псевдоним.
Ведь, например, и певица Тина Кароль, как и многие другие певцы, имеет другие имя и фамилию, и многие писатели писали и пишут под псевдонимами.
Ну так у них заведено, прагматикам этого не понять.
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08.09.2020 11:55
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Лерос прибыл на допрос к станку в ГБР: "Репрессивного станка Зеленского и Ермака не боюсь"
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08.09.2020 11:29 Відповісти
Да здравствует самый гуманный (и не зависимый) украинский суд в мире !!!
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08.09.2020 11:30 Відповісти
чтобы в Украине жилось хорошо всем окромя "рабов Египта" вводим в действие- Лозунг "Египтяне! кажется у вас шото убегло пару тысяч лет тому назад- Ваши Рабы- получите и распишитесь"...!!!!!!
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08.09.2020 11:41 Відповісти
алоизович недоработал....
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08.09.2020 11:51 Відповісти
печалька тому советские боршевики так спешили закончить войну и повалить Германию шо бы хоть шо то осталось от гнилого народца заключившего ВЕЧНЫЙ ДОГОВОР С ДЬЯВОЛОМ....и чтобы было чем и кем то махать в ООН типа ну дайте им тот Араюль у пустыне с Палестиной...достали ля ля за тысячелетия... а скажу такую вещь ЗНАКОВУЮ КОТОРУЮ ПОЧЕМУ ТО СТАРАЮТСЯ НЕ ЗАМЕЧАТЬ и которая показала Зачем Евреи объявили Библию запретной книгой и написали от фонаря Талмуд и Тору отличную от правды.. если перечитайте Библию... а ее можно добавить строчкой- книга о злоключениях евреев и тех кто обманул Бога.... так вот почему 53 года Бог гонял евреев по пустыне.. которым помог сбежать из Рабства в Египте..и они евреи не дошли и не увидели землю обетованную да потому что они евреи неоднократно нарушали Договор с Богом и он психанув сказал что ЭТИ ушедшие будут по пустыне ходить столько сколько им суждено, но ни один из них не увидит ту Землю- что я им нарек.. и так и случилось многие просто умерли а многих потом Бог попустил в войну меж собою и также многие были взяты в Рабство в нынешний Иран...
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08.09.2020 12:00 Відповісти
народ хабиру, это изгнанные из городов, сбившиеся в племена, убийцы, мошенники, воры, проститутки, беглые рабы...., который блуждая по миру и размножаясь, превратились в нацию, со своими порядками и традициями, универсальным набором генетических характеристик, позволяющим тысячи лет сидеть на теле государства где проживают, и сосать ресурсы.
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08.09.2020 13:29 Відповісти
Прыщик мнит себя чирьём.
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08.09.2020 11:33 Відповісти
о боже - а себя ,ты таки вообще, за кого тогда воспринимаешь ?))
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08.09.2020 11:45 Відповісти
Артем не ображайте зелю, він же янєлох, може й образитись.
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08.09.2020 12:37 Відповісти
шо тут казати....... .
або чекати наступні чотири роки, обтікати шмарклями і мовчки смердіти завдячуючи цій владі , або шось робити.
і чомусь складається враження що саме при цій владі рік тянеться на три роки.
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08.09.2020 11:35 Відповісти
Георг Багратович Курехян от кого прячишься? Чи так, творческий псевдоним?
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08.09.2020 11:38 Відповісти
Он художник и как многие творческие люди использует псевдоним.
Ведь, например, и певица Тина Кароль, как и многие другие певцы, имеет другие имя и фамилию, и многие писатели писали и пишут под псевдонимами.
Ну так у них заведено, прагматикам этого не понять.
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08.09.2020 11:55 Відповісти
Он политик и стесняется своего папы.....
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08.09.2020 12:01 Відповісти
Лерос обозвал Зеленского брехуном и клоуном,поэтому и выгнали за разглашение государственной тайны.))
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08.09.2020 11:57 Відповісти
Общеизвестный факт по природе своей перестает быть гостайной)
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08.09.2020 12:08 Відповісти
А мог бы обозвать и зелёным червяком.
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08.09.2020 15:08 Відповісти
да кому ты нужен.
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08.09.2020 21:40 Відповісти
 
 