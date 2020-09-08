Лерос прибув на допит у ДБР: "репресивного верстата Зеленського і Єрмака не боюся"
Вигнаний із фракції "Слуга народу" народний депутат Гео Лерос прийшов на допит в Державне бюро розслідувань.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", Лерос перед допитом у ДБР повідомив журналістам, що не користується послугами охорони.
"Я не користуюся ніякою охороною, ні приватною, ні державною. Я не боюся ні президента, ні Єрмака, ні їхнього репресивного верстата, який вони включили ... Тому якщо зі мною або з моєю родиною щось станеться, за це буде нести відповідальність персонально Володимир Зеленський", - сказав депутат.
На своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" Лерос стверджує, що всі справи проти нього сфабриковані.
Парламентарій також повідомив, що в понеділок "силовики" намагалися незаконним способом отримати записи з камер відеоспостереження одного з кафе, в якому він був.
Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".
Після цього він повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.
Увечері 1 вересня Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за результатами збору підписів.
2 вересня президент України Володимир Зеленський, коментуючи виключення Лерос з фракції "СН", заявив: "У мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни".
4 вересня Лероса викликали на допит в ДБР.
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на допроск станку в ГБР: "Репрессивного станка Зеленского и Ермака не боюсь"
або чекати наступні чотири роки, обтікати шмарклями і мовчки смердіти завдячуючи цій владі , або шось робити.
і чомусь складається враження що саме при цій владі рік тянеться на три роки.
Ведь, например, и певица Тина Кароль, как и многие другие певцы, имеет другие имя и фамилию, и многие писатели писали и пишут под псевдонимами.
Ну так у них заведено, прагматикам этого не понять.