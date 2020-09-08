Українські прикордонники не затримували білоруських опозиціонерів Родненкова і Кравцова, - Держприкордонслужба
Українські прикордонники не затримували білоруських опозиціонерів Антона Родненкова та Івана Кравцова. Вони проходять прикордонний контроль.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.
"Я не підтверджую цю інформацію (про затримання Родненкова і Кравцова. - Ред.). Вони проходять заходи прикордонного контролю згідно з українським законодавством", - додав він.
Раніше білоруські ЗМІ інформували, що їм в Держприкордонкомітеті Білорусі повідомили про нібито затримання Антона Родненкова і Івана Кравцова в Україні.
Нагадаємо, вранці 7 вересня невідомі люди в центрі Мінська посадили Марію Колесникову в мікроавтобус з написом "Зв'язок" і відвезли в невідомому напрямку. Також на зв'язок перестали виходити представники Координаційної ради Антон Родненков і Іван Кравцов. Пізніше стало відомо, що в квартирі Івана Кравцова співробітники ДФР КДК провели обшук.
Увечері рідні Марії Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення. В міліції заяву прийняли.
8 вересня о 8-й ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вибули в сторону України".
У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.
Пізніше заступник глави МВС України Антон Геращенко повідомив: Родненкова і Кравцова насильно змусили покинути Беларусь
Будь ласка, зачекайте...
Это именно нарИд,а не народ
Привыкайте.
И вообще надо всегда верить Лукашенко и их КГБ!
""Я не подтверждаю эту информацию (о задержании Родненкова и Кравцова. - Ред.). Они проходят меры пограничного контроля согласно украинскому законодательству", - добавил он."
стакато
Не задержали, а следовало бы.
а смелые мальчики - оппозиционеры смело депортировались
Литва уже получила беларусской санкции, вписавшись за кремлёвских марионеток и больше не хочет?
Порты стоят, транзита нет, грядет безработица на фоне потерь от барановируса.
Следующий этап кремлёвского плана - лишить украинской военную технику беларусских запчастей