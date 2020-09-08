Українські прикордонники не затримували білоруських опозиціонерів Родненкова і Кравцова, - Держприкордонслужба

Українські прикордонники не затримували білоруських опозиціонерів Антона Родненкова та Івана Кравцова. Вони проходять прикордонний контроль.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

"Я не підтверджую цю інформацію (про затримання Родненкова і Кравцова. - Ред.). Вони проходять заходи прикордонного контролю згідно з українським законодавством", - додав він.

Раніше білоруські ЗМІ інформували, що їм в Держприкордонкомітеті Білорусі повідомили про нібито затримання Антона Родненкова і Івана Кравцова в Україні.

Нагадаємо, вранці 7 вересня невідомі люди в центрі Мінська посадили Марію Колесникову в мікроавтобус з написом "Зв'язок" і відвезли в невідомому напрямку. Також на зв'язок перестали виходити представники Координаційної ради Антон Родненков і Іван Кравцов. Пізніше стало відомо, що в квартирі Івана Кравцова співробітники ДФР КДК провели обшук.

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Увечері рідні Марії Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення. В міліції заяву прийняли.

8 вересня о 8-й ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вибули в сторону України".

У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.

Пізніше заступник глави МВС України Антон Геращенко повідомив: Родненкова і Кравцова насильно змусили покинути Беларусь