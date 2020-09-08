Захворюваність на COVID-19 в Україні за місяць зросла майже вдвічі, рівень госпіталізації - на 60%, - Нацслужби здоров'я
В Україні рівень захворюваності на COVID-19 у серпні зріс майже вдвічі порівняно з липнем. Також у минулому місяці були госпіталізовані 34% хворих, у яких виявлено коронавірус.
Про це під час брифінгу поінформувала директор департаменту комунікацій Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Тетяна Бойко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Загальний рівень захворюваності на COVID-19 у серпні зріс майже в два рази порівняно з липнем. У серпні захворіли 53 тисячі осіб, в той час, як у липні - 28 тисяч. У серпні порівняно з липнем також на 60% збільшилася кількість госпіталізованих пацієнтів з коронавірусною хворобою", - сказала Бойко.
Проте, за її словами, частка госпіталізованих пацієнтів від загальної кількості хворих зменшилася в серпні на 5%, якщо в липні було госпіталізовано 39% хворих пацієнтів, то в серпні - 34%. Частка пацієнтів, які потребували допомоги в умовах інтенсивної терапії, залишається стабільною і становить близько 16-17%. "Найбільша завантаженість ліжок для пацієнтів із COVID-19 ( в серпні - ред.) була в лікарнях Одеської, Закарпатської та Львівської областей", - додала Бойко.
За її словами, загалом за квітень-серпень до медзакладів було госпіталізовано 48 тисяч пацієнтів з коронавірусною хворобою, з них близько 17% отримали медичну допомогу в умовах інтенсивної терапії.
Крім того, Бойко наголосила, що лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою у медзакладах у стаціонарних умовах є безоплатним для пацієнтів.
Вона розповіла, що НСЗУ виплатила майже 3,5 млрд гривень медичним закладам за надання допомоги пацієнтам з COVID-19 та з підозрою на нього у квітні-липні цього року.
Будь ласка, зачекайте...
але за однієї умови...У випадку будь-якої степені важкості протікання пневмонії в результаті зараження Ковід -2019 ВІН ПИСЬМОВО ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ...
"Что такое эпидемия
Так называют стремительное распространение какой-либо болезни на определенной территории или в группе людей. При этом заболевших должно быть сильно больше, чем обычно регистрируется в этом регионе или социуме. Эту цифру еще называют эпидемическим порогом - к примеру, если порог 5% жителей страны или области, то все, что свыше, уже перерастает в эпидемию. Порог может отличаться в зависимости от болезни или местности. Например, планка по гриппу и ОРВИ обычно довольно высока - около 20%. То есть если в регионе более 20% случаев от общего числа заболевших приходится на грипп или ОРВИ, то можно говорить об эпидемии."
"Пандеми́я (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA греч. πανδημία «весь народ») - необычайно сильная эпидемия, распространившаяся на территории стран, континентов; высшая степень развития эпидемического процесса."
"В Украине за сутки 2 411 новых случаев COVID-19 и рекордные 57 летальных случаев. Всего с начала эпидемии заболели 140 479 человек" (выздоровели, умерли и те которые сейчас болеют) - это равно 0,33%.
1. Обслуживание государственного долга 2,609 млрд. гривен
2. Фонда помощи по безработице 1 млрд гривен
3. Выплата помощи на детей 500 млн.
Вирус в Украине слабеет, или самые слабые уже переболели.
Смертність від Ковід падає..
на початках в Ухані,В Ломбардії була більше 10 відсотків...
Зараз менш е3% в середньому у світі і буде до закінчення епідемії(масового запровадження ефективних вакцин-кількох на різні штами) падати до 1-го,що ,втім,складе все одно величину більшу в 10 разів ніж від сезонного грипу...
Кажется, что падает, виновата проститутка статистика. В начале делали только тяжелым, потом с признаками болезни, теперь всем подряд.
В нашем доме филиал банка. Директор за счет предприятия сделал всем работникам. Симптомов ни у кого небыло, но у 4-х человек подтвердили вирус.
Хтось враховує випадки БЕЗСИМПТОМНОГО ГРИПУ ЧИ ГЕРПЕСУ ?
відгрипу смертність 0,1,від ковіду - 2,7....
Денис Шмыгаль вчера подписал постановление, которое позволяет CROWN AGENTS LIMITED и UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME осуществлять закупки медицинских препаратов в обход публичных тендеров
Идею отдать закупку лекарств на аутсорс - ключевое достижение соросят в рамках медицинской реформы.
Международные организации на свое усмотрение проводят все процедуры и не обязаны отчитываться об использовании средств. Зачем?
Они ж ведь честные и прозрачные
Вот только в прошлом году в Министерстве здравоохранения был проведен аудит, в ходе которого выявили задолженность международных закупочных организаций по поставкам лекарств, закупленных ими за средства государственного бюджета, на сумму 5,3 млрд грн
В апреле заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова https://interfax.com.ua/news/pharmacy/657070.html сообщила (), что в ведомстве будут разбираться с потерянными деньгами.
В ответ соросята запустили кампанию против министра Степанова, задействовав все возможные рычаги, вплоть до управляемого ими НАБУ
Что в итоге?
Шмыгаль разрешает международным организациям продолжать закупать лекарства.
Впрочем, не удивительно, ведь https://t.me/sorosata/356 сохраниние реформы Супрун - одно из условий получения кредита МВ Ф ()
Рост числа случаев заражения коронавирусом был зафиксирован в 22 из 50 штатов США, показал анализ Рейтер во время длинных выходных по случаю Дня труда. В то же время вспышки усиливаются в Индии и Великобритании.
Фьючерсы на нефть марки Brent к 14:50 МСК упали на 4,38% до $40,17 за баррель. Фьючерсы на https://ru.investing.com/commodities/crude-oil WTI сбавили 6,89% до $37,03 за баррель.