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Захворюваність на COVID-19 в Україні за місяць зросла майже вдвічі, рівень госпіталізації - на 60%, - Нацслужби здоров'я

Захворюваність на COVID-19 в Україні за місяць зросла майже вдвічі, рівень госпіталізації - на 60%, - Нацслужби здоров'я

В Україні рівень захворюваності на COVID-19 у серпні зріс майже вдвічі порівняно з липнем. Також у минулому місяці були госпіталізовані 34% хворих, у яких виявлено коронавірус.

Про це під час брифінгу поінформувала директор департаменту комунікацій Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Тетяна Бойко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Загальний рівень захворюваності на COVID-19 у серпні зріс майже в два рази порівняно з липнем. У серпні захворіли 53 тисячі осіб, в той час, як у липні - 28 тисяч. У серпні порівняно з липнем також на 60% збільшилася кількість госпіталізованих пацієнтів з коронавірусною хворобою", - сказала Бойко.

Проте, за її словами, частка госпіталізованих пацієнтів від загальної кількості хворих зменшилася в серпні на 5%, якщо в липні було госпіталізовано 39% хворих пацієнтів, то в серпні - 34%. Частка пацієнтів, які потребували допомоги в умовах інтенсивної терапії, залишається стабільною і становить близько 16-17%. "Найбільша завантаженість ліжок для пацієнтів із COVID-19 ( в серпні - ред.) була в лікарнях Одеської, Закарпатської та Львівської областей", - додала Бойко.

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За її словами, загалом за квітень-серпень до медзакладів було госпіталізовано 48 тисяч пацієнтів з коронавірусною хворобою, з них близько 17% отримали медичну допомогу в умовах інтенсивної терапії.

Крім того, Бойко наголосила, що лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою у медзакладах у стаціонарних умовах є безоплатним для пацієнтів.

Вона розповіла, що НСЗУ виплатила майже 3,5 млрд гривень медичним закладам за надання допомоги пацієнтам з COVID-19 та з підозрою на нього у квітні-липні цього року.

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Топ коментарі
+6
А потом из-за таких "свободных в выборе мудаков" нормальным людям лечится негде будет. И так на всех уже не хватает места в больницах
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08.09.2020 12:08
+4
Если бы те, кто "не хочет жить" не заражали бы других и не занимали места в больницах - вопросов бы и не возникало бы
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08.09.2020 12:34
+2
Вирусом замордовали. Украина как и Швеция свободная страна.У людей есть выбор. Кто хочет жить- пользуется маской , моет руки и держит дистанцию. Кто не хочет жить- не пользуется маской , не моет руки и не держит дистанцию.
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08.09.2020 12:02
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Вирусом замордовали. Украина как и Швеция свободная страна.У людей есть выбор. Кто хочет жить- пользуется маской , моет руки и держит дистанцию. Кто не хочет жить- не пользуется маской , не моет руки и не держит дистанцию.
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08.09.2020 12:02 Відповісти
А потом из-за таких "свободных в выборе мудаков" нормальным людям лечится негде будет. И так на всех уже не хватает места в больницах
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08.09.2020 12:08 Відповісти
давайте згодимся з сидоровим..

але за однієї умови...У випадку будь-якої степені важкості протікання пневмонії в результаті зараження Ковід -2019 ВІН ПИСЬМОВО ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ...
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08.09.2020 13:45 Відповісти
Це ніяк не допоможе людям, яких він заразить. Тому пропоную додати сюди ще один пункт: повна оплата лікування, моральна шкода, втрачена заробітна плата за період хвороби та у випадку смерті людини взяття на себе усіх витрат на похорон, моральна шкода та аліменти батькам, чоловіку/жінці і дітям, у зв'язку з втратою кормильця, якщо такі є.
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08.09.2020 17:29 Відповісти
Если бы те, кто "не хочет жить" не заражали бы других и не занимали места в больницах - вопросов бы и не возникало бы
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08.09.2020 12:34 Відповісти
"Заболеваемость COVID-19 в Украине за месяц выросла почти вдвое, уровень госпитализации - на 60%, - Нацслужба здоровья"
"Что такое эпидемия
Так называют стремительное распространение какой-либо болезни на определенной территории или в группе людей. При этом заболевших должно быть сильно больше, чем обычно регистрируется в этом регионе или социуме. Эту цифру еще называют эпидемическим порогом - к примеру, если порог 5% жителей страны или области, то все, что свыше, уже перерастает в эпидемию. Порог может отличаться в зависимости от болезни или местности. Например, планка по гриппу и ОРВИ обычно довольно высока - около 20%. То есть если в регионе более 20% случаев от общего числа заболевших приходится на грипп или ОРВИ, то можно говорить об эпидемии."
"Пандеми́я (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA греч. πανδημία «весь народ») - необычайно сильная эпидемия, распространившаяся на территории стран, континентов; высшая степень развития эпидемического процесса."
"В Украине за сутки 2 411 новых случаев COVID-19 и рекордные 57 летальных случаев. Всего с начала эпидемии заболели 140 479 человек" (выздоровели, умерли и те которые сейчас болеют) - это равно 0,33%.
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08.09.2020 12:04 Відповісти
Порог может быть для ОРВИ, но не может быть для вируса который не имеет лечения и имеет высокую летальность. Больше 1% это уже высокая.
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08.09.2020 12:45 Відповісти
Летальность не больше, чем у гриппа. Просто нужно учесть, что инфицированных в десятки раз больше и это нужно учитывать при расчёте летальности.
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08.09.2020 12:50 Відповісти
Южная Корея устраивала массовые тестирования даже тех кто был без симптомов, а потому берите за основы ее цифры. И поймете, что все равно летальность выше чем у гриппа. Плюс можете сравнивать летальность госпитального гриппа, а не легких форм и тоже сравнение будет не в пользу ковида.
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08.09.2020 13:08 Відповісти
Ще раз,ЛАХТІ -НЄ НАДА ПИ,,ЕТЬ !!!
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08.09.2020 13:43 Відповісти
заболеваемость резко выросла в областях где зебле на выборах светит путин через все рыло.
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08.09.2020 12:07 Відповісти
ничего не говорящие цифры без того, насколько увеличилось количество тестов... и не только проведенных, а по которым получен хоть какой-то результат... сделайте 40 тысяч тестов в день - картинка будет совсем иная...
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08.09.2020 12:10 Відповісти
Для обеспечения доплат медицинским работникам обещанных еще в марте Кабмин сократил финансирование
1. Обслуживание государственного долга 2,609 млрд. гривен
2. Фонда помощи по безработице 1 млрд гривен
3. Выплата помощи на детей 500 млн.
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08.09.2020 12:16 Відповісти
про рівень зайнятості койкомісць - нарешті досягли оптимального заповнення, менше - буде розтягуватися набуття колективного імунітету, більше 60-80% - може настати колапс з вільними місцями і постраждає найменш захищене населення.
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08.09.2020 12:17 Відповісти
Зараженных больше на 100%, заболевших "только" на 60%.
Вирус в Украине слабеет, или самые слабые уже переболели.
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08.09.2020 12:22 Відповісти
раньше меньше тестов делали. Только конкретно заболевшим.
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08.09.2020 12:32 Відповісти
Эпидемия тестов
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08.09.2020 12:50 Відповісти
це так у всіх країнах...

Смертність від Ковід падає..
на початках в Ухані,В Ломбардії була більше 10 відсотків...

Зараз менш е3% в середньому у світі і буде до закінчення епідемії(масового запровадження ефективних вакцин-кількох на різні штами) падати до 1-го,що ,втім,складе все одно величину більшу в 10 разів ніж від сезонного грипу...
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08.09.2020 13:40 Відповісти
Смертность от коронавируса во всем мире не падает, а растет!
Кажется, что падает, виновата проститутка статистика. В начале делали только тяжелым, потом с признаками болезни, теперь всем подряд.
В нашем доме филиал банка. Директор за счет предприятия сделал всем работникам. Симптомов ни у кого небыло, но у 4-х человек подтвердили вирус.
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08.09.2020 14:03 Відповісти
Проводите кислород в палаты и ставьте кислородогенераторы, как это в цивилизованном мире сделано везде.
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08.09.2020 12:39 Відповісти
Это не значит, что всякие "мудаки-самоубийцы" потом должны будут занимать все свободные места. Пусть болеют дома.
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08.09.2020 13:41 Відповісти
Не заболеваемость выросла вдвое, а выявление инфицированных из-за увеличения количества тестов. У 97% проходит без симптомов. Поэтому ковид этим не отличается от того же гриппа.
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08.09.2020 12:47 Відповісти
аот пи..еть нє нада...
Хтось враховує випадки БЕЗСИМПТОМНОГО ГРИПУ ЧИ ГЕРПЕСУ ?

відгрипу смертність 0,1,від ковіду - 2,7....
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08.09.2020 13:42 Відповісти
Соросята, [08.09.20 13:30]

Денис Шмыгаль вчера подписал постановление, которое позволяет CROWN AGENTS LIMITED и UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME осуществлять закупки медицинских препаратов в обход публичных тендеров

Идею отдать закупку лекарств на аутсорс - ключевое достижение соросят в рамках медицинской реформы.

Международные организации на свое усмотрение проводят все процедуры и не обязаны отчитываться об использовании средств. Зачем?

Они ж ведь честные и прозрачные

Вот только в прошлом году в Министерстве здравоохранения был проведен аудит, в ходе которого выявили задолженность международных закупочных организаций по поставкам лекарств, закупленных ими за средства государственного бюджета, на сумму 5,3 млрд грн
В апреле заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова https://interfax.com.ua/news/pharmacy/657070.html сообщила (), что в ведомстве будут разбираться с потерянными деньгами.
В ответ соросята запустили кампанию против министра Степанова, задействовав все возможные рычаги, вплоть до управляемого ими НАБУ
Что в итоге?
Шмыгаль разрешает международным организациям продолжать закупать лекарства.
Впрочем, не удивительно, ведь https://t.me/sorosata/356 сохраниние реформы Супрун - одно из условий получения кредита МВ Ф ()
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08.09.2020 13:35 Відповісти
ЛОНДОН (Рейтер) - Цены на нефть во вторник потеряли более 4%, при этом https://ru.investing.com/commodities/brent-oil Brent опустилась к $40 за баррель из-за опасений о спросе на фоне роста числа случаев коронавируса во всем мире.
Рост числа случаев заражения коронавирусом был зафиксирован в 22 из 50 штатов США, показал анализ Рейтер во время длинных выходных по случаю Дня труда. В то же время вспышки усиливаются в Индии и Великобритании.
Фьючерсы на нефть марки Brent к 14:50 МСК упали на 4,38% до $40,17 за баррель. Фьючерсы на https://ru.investing.com/commodities/crude-oil WTI сбавили 6,89% до $37,03 за баррель.
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08.09.2020 17:20 Відповісти
 
 