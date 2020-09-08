Зустріч радників лідерів країн Нормандського формату має відбутися 11 вересня, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустріч радників глав держав "нормандської четвірки" очікується 11 вересня.

"У нас повинно бути засідання радників "Нормандського формату" 11 вересня. Очікуємо там певних пропозицій та рішень", - сказав він на брифінгу у вівторок під час робочої поїздки в Сумську область, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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