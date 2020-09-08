Зустріч радників лідерів країн Нормандського формату має відбутися 11 вересня, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустріч радників глав держав "нормандської четвірки" очікується 11 вересня.
"У нас повинно бути засідання радників "Нормандського формату" 11 вересня. Очікуємо там певних пропозицій та рішень", - сказав він на брифінгу у вівторок під час робочої поїздки в Сумську область, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
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Будь ласка, зачекайте...
Вот оно что, Карл. Тоесть ожидаем от переговоров новых домашних заданий и предложений от *****? А я думал что мы ездим на переговоры решать наши проблемы а не проблемы кремля.
1 - Начну с рейтинга партий, готовых участвовать в местных выборах. Время опроса: 1-3 сентября. Метод: случайная выборка мобильных телефонов равномерно по всем областям страны. Количество респондентов:1890.
* Слуга народа - 22,9%;
* Евросолидарность - 18,3%;
* ОПЗЖ - 18,1%;
* Батькивщинв - 9,6%;
* "Свобода", Шарий, Ляшко, Смешко - в пределах 3%;
* Около 18% разбросаны по партиям, которые 3% минус.
Эти рейтинги есть и в ОПУ, поэтому на прошлой неделе Подоляку и Тимошенко (отвечают за СМИ и PR) дана команда всеми способами отождествлять в публичном пространстве ЕС и ОПЗЖ. В частности, по всем ТГ-каналам, выкупленным ОПУ, разносится тезис, что действия ДНР/России по срыву перемирия носят провокационный характер, успехи Зе по урегулированию конфликта на Донбассе не нравятся Кремлю, который перед местными выборами в Украине решил сыграть на стороне ОПЗЖ и ЕС.
2 - В русле предыдущего пункта идут спущенные с Банковой директивы держать подвешенным вопрос персональных претензий к Порошенко со стороны "общественности", в частности, РВУ - междусобойчика, забитого кремлёвскими сексотами. Но здесь работает эффект бумеранга: "Колумбет энд компани" уже вторые сутки принимают в комментариях со всех сторон, а десятки настоящих ветеранов дистанцировались от этой хрени. Скоро единственной головной болью РВУ станет дилема: какие шарики нести в своей колонне из 13 человек - зелёные или красные.
3 - По срыву "перемирия".
Никакого перемирия не было. Ситуация на Донбассе - управляемый из Москвы процесс. Просто путин дал зермаку аванс длиной в 40 дней, показав, что может держать в узде своих марионеток. Цена аванса: начало прямых переговором с ОРДЛО. Зе условия принял и с этой целью закинул в ТКГ Фокина. Но Пу этого мало, и по кналам с/с он дал понять, что, если наш генералиссимус не отдаст ему должок в ближайшие недели, напряжённость на фронте будет нарастать, достигнув своего апогея в тютельку перед местными выборами.
Спойлер. В ближайшее время на Г+Г и медведчуковских каналах: "Мы вынуждены идти в русле Минских договорённостей, который подписал Порошенко (на этом основной ацент!), поэтому для сохранения человеческих жизней нужно начать диалог с Донбассом - там тоже наши люди."
Никакие "наши люди" к переговорам не допущены, а диалог с террористами преступен. И моя позиция в этом вопросе совпадает с позицией Голды Меир: "Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это не оставляет пространства для компромисса."
4 - Одной строкой:
* Зеленский сегодня посетит сразу две области - Сумскую и Житомирскую. -
Прибежали в избу дети:
Бать, прости, нам очень жаль...
Вместо Пороха приедет
К нам зелёная лошарь
* Кипр расследует законность выдачи паспортов Коломойскому. -
Беню считают жуликом почти во всех странах. И только в Украине он почётный д`Артаньян и владелец президента. Понавыбирали.
* СМИ: в Киеве сотрудник СБУ крышевал путан. -
И чё? У нас глава СБУ крышует клоунов. Чем путаны хуже?
* Украинского посла вернули в Минск. -
Вот и всё, Джерри, вот и всё... Тот случай, когда яйца не стальные, а дешёвая подделка фаберже с Привоза.
* Участвовать в учениях РФ "Кавказ-2020" отказались две страны из шести - Индия и Азербайджан. -
Отказались на следующий день после того, как вблизи Кавказа покружила ударная группа американских самолётов, способных нести ЯО. Совпадение? Не думаю...
* Саудовская Аравия обвалила цены на нефть, а евро превысил 90 рублей после заявления Германии по СП-2. -
Много ходов очка. Как европейцы живут с такой нестабильной валютой?)
* Навальный вышел из комы. -
Навальный вышел, а Россия по-прежнему на искусственной вентиляции мозгов. Только там мог родиться эвфемизм: "убивать его было не выгодно".
* Саакашвили согласился стать премьером Грузии. Но не на полный срок. -
Карлсон отсидит полный срок, только если его посадить. А пока полёты по крышам продолжаются, и он займёт любой пост, где готовы слушать его бе-бе-бе.
* В Крыму вводят третий этап ограничений подачи воды. -
Да хоть седьмой. Камни с неба плавно превращаются в камни в почках.
* В Беларуси из-за протестов стали заканчиваться деньги - за 2 недели потрачено 15% золотовалютных резервов. -
Не проблема. Российские пенсионеры помогут - им не впервой.
5 - Антирекорд летальных случаев: от covid в понедельник умерли 57 украинцев.
Плохо. Но дам совет. Специалистами Берлинского университета им. Гумбольдта установлено, что больше шансов противостоять коронавирусу у тех, в чьем меню кисломолочные продукты и квашеная капуста - они содействуют нормализации липидного и углеводного обмена. Берегите себя, родных и нервы.
Кстати, о нервах. Здесь капуста не поможет, и если вы спорите с идиотом, то, вероятно, это же самое делает и он. На самом деле, некоторые разговоры я называю "не стоило вытащенных наушников".
Всех Наташ с Днём ангела!
Шануймося, бандерівці, та робимо своє!
Helgi Sharp
что постреливают несистемно и провокационно...и ваще хаотично ????