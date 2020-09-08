Найближчими днями в Білорусь прибудуть російські та сербські військові для участі в антитерористичних навчаннях

На полігоні Брестський 38-ї окремої десантно-штурмової бригади відбудеться щорічне багатонаціональна білорусько-російсько-сербське тактичне навчання "Слов'янська братство - 2020" під керівництвом командувача силами спеціальних операцій Збройних Сил Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА, така інформація розміщена в Telegram-каналі Міністерства оборони Білорусі.

Підрозділи збройних сил Білорусі, Росії та Сербії складуть під час навчання багатонаціональну тактичну групу. Військовослужбовці відпрацюють спільні дії підрозділів при виконанні завдань з боротьби з тероризмом.

Навчання "Слов'янське братство" проводяться щорічно в країнах-учасницях. Минулоріч маневри були в Сербії. Цього разу прибуття учасників навчань у Білорусь заплановано з 10 по 15 вересня.

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Зазначимо, що 2 вересня начальники Генеральних штабів збройних сил РФ і Білорусі Валерій Герасимов і Олександр Вольфович провели телефонні переговори.

Сторони обговорили поточний стан двостороннього військового співробітництва, в тому числі підготовку до спільного білорусько-російсько-сербського навчання "Слов'янське братство - 2020", яке пройде на території Білорусі, і стратегічного командно-штабного навчання "Кавказ - 2020" (відбудеться на території РФ).