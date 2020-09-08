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армія рф (16180) Білорусь (7836) росія (63574) Сербія (350) військові навчання (2758)

Найближчими днями в Білорусь прибудуть російські та сербські військові для участі в антитерористичних навчаннях

Найближчими днями в Білорусь прибудуть російські та сербські військові для участі в антитерористичних навчаннях

На полігоні Брестський 38-ї окремої десантно-штурмової бригади відбудеться щорічне багатонаціональна білорусько-російсько-сербське тактичне навчання "Слов'янська братство - 2020" під керівництвом командувача силами спеціальних операцій Збройних Сил Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА,  така інформація розміщена в Telegram-каналі Міністерства оборони Білорусі.

Підрозділи збройних сил Білорусі, Росії та Сербії складуть під час навчання багатонаціональну тактичну групу. Військовослужбовці відпрацюють спільні дії підрозділів при виконанні завдань з боротьби з тероризмом.

Навчання "Слов'янське братство" проводяться щорічно в країнах-учасницях. Минулоріч маневри були в Сербії. Цього разу прибуття учасників навчань у Білорусь заплановано з 10 по 15 вересня.

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Зазначимо, що 2 вересня начальники Генеральних штабів збройних сил РФ і Білорусі Валерій Герасимов і Олександр Вольфович провели телефонні переговори.

Сторони обговорили поточний стан двостороннього військового співробітництва, в тому числі підготовку до спільного білорусько-російсько-сербського навчання "Слов'янське братство - 2020", яке пройде на території Білорусі, і стратегічного командно-штабного навчання "Кавказ - 2020" (відбудеться на території РФ).

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Топ коментарі
+18
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08.09.2020 12:12
+13
Серби такі ж нелюди, як і московити, показали свою звірину сутність в Боснії, весь світ здригнувся.
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08.09.2020 12:23
+11
А деж браццкіе дісантнікі з Зімбабве ??)
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08.09.2020 12:16
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08.09.2020 12:12 Відповісти
А больше и не надо.
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08.09.2020 12:14 Відповісти
а ЗИМБАБВЕ?
В ближайшие дни в Беларусь прибудут российские и сербские военные для участия в антитеррористических учениях - Цензор.НЕТ 528
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08.09.2020 12:20 Відповісти
У Зимбабве нет десантных войск.
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08.09.2020 12:21 Відповісти
Людожер напевно.
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08.09.2020 12:22 Відповісти
Настоящих буйных мало - Вот и нету вожаков.
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08.09.2020 12:32 Відповісти
нєправда! на всєх парах мчіцца на помащь Таргану Паравоз Кім Чєн Ына!
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08.09.2020 12:15 Відповісти
Шах!...и мат...
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08.09.2020 12:13 Відповісти
Эти же террористы, только в Украине уже седьмой год как проводят так называемые ,,учения,, !
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08.09.2020 12:27 Відповісти
Та-ти-шо! Ти просто "капітан очевидність"!
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08.09.2020 12:30 Відповісти
И останутся на ПМЖ..
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08.09.2020 12:13 Відповісти
сербы сябров будут учить
как надо лукавого бацку любить?
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08.09.2020 12:15 Відповісти
Серби такі ж нелюди, як і московити, показали свою звірину сутність в Боснії, весь світ здригнувся.
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08.09.2020 12:23 Відповісти
то був перший вдалий кацапський експеримент гібридної війни, умови були ідеальними.
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08.09.2020 12:28 Відповісти
Та вони свого часу і в Хорватії не слабо так відзначилися.
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08.09.2020 12:42 Відповісти
а потом им как дали ногой под зад, драпали так шо теряли тапки.
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08.09.2020 14:57 Відповісти
А деж браццкіе дісантнікі з Зімбабве ??)
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08.09.2020 12:16 Відповісти
Обратно они, конечно-же, уже не уедут. Ну, разве что сербы...
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08.09.2020 12:17 Відповісти
И разумеется выехать обратно они забудут
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08.09.2020 12:17 Відповісти
Вот и доходились беларусы с цветами да шариками...
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08.09.2020 12:18 Відповісти
А ти їм що, ешелон зброї туди переправив?
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08.09.2020 12:22 Відповісти
В Украине эта шайка уже седьмой год как проводят ,,учения,, !
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08.09.2020 12:18 Відповісти
совпадение??? не думаю
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08.09.2020 12:20 Відповісти
Ясно. Кавказ 2020 и теперь вот это. Можно ожидать нападения с севера. И не только.
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08.09.2020 12:20 Відповісти
Vojeni poligon zdelajet samozvanec iz Belorus.Ecio Hezbolah nado priglosit i drugix teroristov
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08.09.2020 12:22 Відповісти
Да уж, наслышаны о всяких "Славянских братствах" на Донбассе. Похоже, наступает п----ц беларуским протестам. Жаль.
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08.09.2020 12:22 Відповісти
А вот это уже плохой признак.
Значит могут появиться реальные ихтамнеты, а не выдуманные "питерские титушки" или "рязанские ОМОНы".
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08.09.2020 12:23 Відповісти
Будет "сребреница", как сказало х@йло.
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08.09.2020 12:27 Відповісти
Тихановская решительно потребует немедленно их вывести - только и делов!
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08.09.2020 12:27 Відповісти
Как раз вовремя!
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08.09.2020 12:31 Відповісти
Початок аншлюсу???
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08.09.2020 12:32 Відповісти
Все хорошо. Но...Россияне такие славяне, как украинцы - тюрки... Московия украла для себя все, включая этническую принадлежность к европейским славянам! Мокша е ерь на самом деле не была и не могла быть славянами. Но московиты с неослабряемым энтузиазмом жонглирують этим термином, а дураки верят...
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08.09.2020 12:34 Відповісти
ежегодное многонациональное белорусско-российско-сербское тактическое учение "Славянское братство А сербам оно на...? с сябрами себя перепутали?
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08.09.2020 12:35 Відповісти
лат. servus - слуга
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08.09.2020 12:48 Відповісти
Москаляку на гілляку, србе на врбе.
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08.09.2020 12:38 Відповісти
Все - сербам не светит войти в ЕС. Сами себе и подгадят дружбой с ***** и лукой
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08.09.2020 12:42 Відповісти
сербы у себя на уме, они с НАТО проводят учений больше и по масштабам и по количеству, чем со всякими кацапами
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08.09.2020 13:37 Відповісти
и хорошо. Это такая великодержавная вата как и их мышебратья.
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08.09.2020 14:23 Відповісти
Вейшнория, держись там, у такарана нет рожка в магазине.
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08.09.2020 12:42 Відповісти
Таракан без магазина долго не живет...
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08.09.2020 12:49 Відповісти
Говнобратушки в сборе.
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08.09.2020 13:26 Відповісти
сербы еще то зверье...
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08.09.2020 13:49 Відповісти
Встречайте "братьев".
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08.09.2020 13:52 Відповісти
Помнится один персонаж тут песни пел, что Сербия никакая не ватная сестрица Роиси.
И совсем не мечтает собрать вокруг себя снова Югославию, как Роися СССР, а вовсе даже наоборот.
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08.09.2020 14:10 Відповісти
мечтать то она может.
Я вот например мечтаю овладеть Натахой Королевской, но кто ж мне даст?
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08.09.2020 14:25 Відповісти
Да не дай Бог...
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08.09.2020 16:54 Відповісти
Не бывать Сербии в ЕС.
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08.09.2020 14:13 Відповісти
Лукашеску забыл пригласить северную корею , а так вся фашистовская мразь в сборе .
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08.09.2020 22:53 Відповісти
 
 