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пенсія (1561) Донбас (22348) переселенці (953) Резніков (1442)

Пів мільйона "внутрішньо переміщених осіб" живуть в ОРДЛО і їх цікавить тільки українська пенсія, - Резніков

Пів мільйона

Частина українців зі статусом "внутрішньо переміщена особа" живуть на непідконтрольній частині Донбасу, отримуючи пенсії від українського уряду.

Про це віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив в інтерв'ю "Фактам", передає Цензор.НЕТ.

"Я хотів би підкреслити, що не всі з цих півтора мільйона внутрішньо переміщених осіб (на жаль, так їх називає закон, але ми завжди між собою щиро говоримо - "вимушено переміщені", адже люди були змушені тікати від цієї війни) насправді є переміщеними. Точно знаю, що близько пів мільйона, дивімося правді в очі, живуть по цей день на непідконтрольних територіях. Переважно це пенсіонери", - сказав він.

Віцепрем'єр підкреслив, що "в жодному разі" не засуджує їх.

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"Розумію, що їм ніде тут жити, що хтось ніколи не кине свій будинок, свій город, политий потом, своїх родичів. Мої друзі, ваші колеги з Донецька і Луганська, кажуть про мам і бабусь:"Вона ніколи не переїде" . Так що ця категорія насправді не є ВПЛ. Юридично - так, практично ж - ні. Ми закриваємо на це очі", - пояснив Резніков.

За його словами, він згоден, що "держава повинна платити пенсію всім своїм пенсіонерам, де б вони не були".

"Це абсолютно нормальний підхід. Але я зараз змушений виходити з данностей, які є, і змушений їх пріоритизувати. Так ось, з півтора мільйонів підшефних нашого міністерства 500 тис. живуть в ОРДЛО і їх цікавить тільки пенсія", - зазначив Рєзніков.

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Топ коментарі
+37
Пол миллиона колорадов живут на наши деньги притом пенсии у них далеко не такие мизерные как по Украине. При етом машут кацапскими триколорами и поливают нас огнем и дерьмом.
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08.09.2020 12:20
+22
Все правильно? Правильно было бы если бы в Украине пенсия была накопительная. Тогда да, все правильно. Но, к сожалению у нас до сих пор совдеповская, долбанная солидарная. И заработанную пенсию оплачивает пенсионнный фонд, который пополняется из местных бюджетов. Так вот. Питань не було б если бы лугандония платила в этот фонд, а то получается, что они любят *****, а пенсию платит хунта?
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08.09.2020 12:37
+21
Ну не ползаем на коленьях, и армия сейчас слава Богу не та, что была в 2014-м. А вот перестать кормить кацапсячую вату с паспортом Украины это пожалуй нужно было сделать давно.
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08.09.2020 12:44
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Потому-то и нам, пенсам подконтрольных территорий, пенсию не повышают. За наш счет выплачивается пенсия этим сепарским гандонам.
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08.09.2020 14:18 Відповісти
Если быть точнее то 9 из 10 там живут. Пенсию это ладно. Но ведь практически каждому платят помимо пенсии еще и социальные выплаты так сказать "переселенческие" на оплату арендуемого жилья. которое они конечно же не снимают. Это еще +1300 или 1500 гривен каждому липовому переселенцу. А почему закрывают глаза - так потому что тырят на этом миллионы тоже
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08.09.2020 14:31 Відповісти
Необходимо хотя бы лишить гражданства обладателей паспорта рф
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08.09.2020 14:31 Відповісти
А это обязательно нужно сделать,ведь приняли гражданство РФ добровольно!
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08.09.2020 14:52 Відповісти
А вони потім через "вовчий суд" будуть доказувати, що їх примусили - "не винувата я, він сам прийшов".
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08.09.2020 15:25 Відповісти
вместо пенсий донбаситам выдавать облигации на укрепление армии с погашением через 25 лет, люди это одобрят,они ж любят сталина.,он так делал
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08.09.2020 15:25 Відповісти
Ось так отримують дві пенсії і люто ненавидят Україну,то невже вони колись захочуть відмовитись від такої шари,а наші платники податків із за недолугості влади повині їх утримувати.
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08.09.2020 15:44 Відповісти
Кому -то это очень выгодно!! И воруют наши чиновники на этом не один и не два миллиона гривен в месяц!! а за шесть лет это десятки миллиардов гривен!!
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08.09.2020 19:04 Відповісти
всё верно.
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08.09.2020 21:38 Відповісти
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