Пів мільйона "внутрішньо переміщених осіб" живуть в ОРДЛО і їх цікавить тільки українська пенсія, - Резніков
Частина українців зі статусом "внутрішньо переміщена особа" живуть на непідконтрольній частині Донбасу, отримуючи пенсії від українського уряду.
Про це віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив в інтерв'ю "Фактам", передає Цензор.НЕТ.
"Я хотів би підкреслити, що не всі з цих півтора мільйона внутрішньо переміщених осіб (на жаль, так їх називає закон, але ми завжди між собою щиро говоримо - "вимушено переміщені", адже люди були змушені тікати від цієї війни) насправді є переміщеними. Точно знаю, що близько пів мільйона, дивімося правді в очі, живуть по цей день на непідконтрольних територіях. Переважно це пенсіонери", - сказав він.
Віцепрем'єр підкреслив, що "в жодному разі" не засуджує їх.
"Розумію, що їм ніде тут жити, що хтось ніколи не кине свій будинок, свій город, политий потом, своїх родичів. Мої друзі, ваші колеги з Донецька і Луганська, кажуть про мам і бабусь:"Вона ніколи не переїде" . Так що ця категорія насправді не є ВПЛ. Юридично - так, практично ж - ні. Ми закриваємо на це очі", - пояснив Резніков.
За його словами, він згоден, що "держава повинна платити пенсію всім своїм пенсіонерам, де б вони не були".
"Це абсолютно нормальний підхід. Але я зараз змушений виходити з данностей, які є, і змушений їх пріоритизувати. Так ось, з півтора мільйонів підшефних нашого міністерства 500 тис. живуть в ОРДЛО і їх цікавить тільки пенсія", - зазначив Рєзніков.
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