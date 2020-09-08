Україна не планує більше міняти закон про освіту на вимогу інших країн, - Кулеба
Україна більше не планує змінювати закон про освіту, однак налаштована імплементувати його таким чином, щоб захищати як свої інтереси, так і інтереси інших країн, зокрема Румунії, повідомив міністр закордонних справ Україна Дмитро Кулеба під час візиту до Бухареста.
"Як міністр закордонних справ України я маю діяти відповідно до чинного законодавства своєї держави. Коли закон "Про освіту" було ухвалено, Венеціанська комісія Ради Європи висловила низку зауважень до нього. Україна внесла зміни до цього закону і виконала рекомендації Венеціанської комісії. Ми не плануємо більше змінювати цього закону, щоб задовольняти вимоги тих чи інших країн. Але ми абсолютно налаштовані забезпечити імплементацію цього закону так, щоб інтереси України і конкретно в цьому випадку інтереси Румунії були захищені", - сказав Кулеба на спільній з главою МЗС Румунії прес-конференції в Бухаресті у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Глава відомства дав зрозуміти, що українська сторона не зацікавлена в асиміляції румунів в Україні, але налаштована на поліпшення їхньої інтеграції в українське суспільство. "Я хочу ще раз наголосити, що для мене румунська меншина в Україні є нашим надбанням. І тому ми працюватимемо так, щоб румуни в Україні залишалися румунами, але при цьому були українцями, були інтегровані в наше суспільство", - додав Кулеба.
Глава МЗС України також запевнив що, "Україна налаштована вирішувати в дусі взаємної поваги до національних інтересів України і Румунії всі проблемні питання, зокрема такі чутливі, як питання національних меншин". "Ми поважаємо позицію Бухареста щодо питань захисту прав національних меншин. Я бачу, що Бухарест поважає позицію Києва в цьому питанні, і ми готові вести діалог", - зазначив Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
Во вторых-во всех странах есть государственный,и для получения гражданства его нужно знать.И для работы,учебы.Попробуй в США не знать английский -ни работы,ни учебы,ни гражданства.Во всех странах бывшего ссср знают свой язык- молдавский,грузинский,армянский-только в Украине должны добиваться...В росии можно жить,не зная русский?или куча разных нацменьшинств требуют льгот для себя,чтоб не изучать русский в школах?
Читать для начала научись и потом в спор лезь.
«Органы государственной власти США никогда не принимали английский язык в качестве государственного или официального языка». Причем, несмотря на многочисленные попытки различных организаций сделать это. Например, в 1870 году некто Джон Адамс предлагал Континентальному Конгрессу Соединенных Штатов Америки принять английский язык в качестве государственного. Такое предложение получило вердикт «антидемократического и представляющего угрозу для свободы личности». Споры о том нужен ли английский в качестве единого государственного американского языка длятся в течение многих лет, но ответа на этот вопрос так и не было найдено. Несмотря на это, в 27 штатах (из 50-ти) английский принят в качестве официального языка.
Раз не можешь вести культурно,хамишь и оскорбляешь - ПОШЕЛ ВОН!
(Не говорю уже о том,что никак не можешь понять, о чем я пишу-знание английского в США необходимо)
Еще раз-хамам и быдлу-до свидания...
В Конституции США или любом федеральном законе нет даже намека на статус английского языка. Поэтому комментарии, что «все обязаны говорить на английском, потому что это Америка» признаются не только бессмысленными, но и опасными, так как толкают общество в объятия расизма. Об этом пишет CNN.
Многие многоязычные страны продвигают официальный язык, но Соединенные Штаты никогда не делали этого с английским. В США нет официального языка.
Смысл дошел??????
И не хами мне,Я с тобой обращалась на "вы" и уважительно,даже после тыканья и оскорблений.Но ты не вняло и продолжило в том же духе.Оскорбилось,что на твоем уровне тебе ответили и послали.
"С руганью "-я не обращалась даже с такими как ты.Просто сказала на хамство-пошел вон
Ты не способно понять мысль человека и лезешь оскорблять,если показалось,что кто то не прав.
Не порти ветку своей грязью,иди на кацапские сайты,там такие же.
Отвечать мне не надо.Ты не способно к общению.
свалить с ненькигражданство. Плебей панически боится фактов потому, что не может оспаривать их не показывая свой примитивизм.
Любой человек, живущий в США, может говорить на любом языке, на своем родном языке, есть целые районы, в которых все на этом языке. Тот же Брайтон, где все на русском, где живут люди, которые вообще английского не знают, хотя они живут всю жизнь в США. Те же чайнатауны, джапэнтауны. В общем, есть отдельные районы, в которых живут люди определенной национальности или языковой группы, в которых все на этом языке, все - имеется в виду магазины, рестораны, там работают люди, которые говорят на этом языке, и можно там жить, даже не зная английского языка, в принципе.
Безнадежно...
Получишь в ответ то,что сам позволил в отношении других.