Україна не планує більше міняти закон про освіту на вимогу інших країн, - Кулеба

Україна більше не планує змінювати закон про освіту, однак налаштована імплементувати його таким чином, щоб захищати як свої інтереси, так і інтереси інших країн, зокрема Румунії, повідомив міністр закордонних справ Україна Дмитро Кулеба під час візиту до Бухареста.

"Як міністр закордонних справ України я маю діяти відповідно до чинного законодавства своєї держави. Коли закон "Про освіту" було ухвалено, Венеціанська комісія Ради Європи висловила низку зауважень до нього. Україна внесла зміни до цього закону і виконала рекомендації Венеціанської комісії. Ми не плануємо більше змінювати цього закону, щоб задовольняти вимоги тих чи інших країн. Але ми абсолютно налаштовані забезпечити імплементацію цього закону так, щоб інтереси України і конкретно в цьому випадку інтереси Румунії були захищені", - сказав Кулеба на спільній з главою МЗС Румунії прес-конференції в Бухаресті у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Глава відомства дав зрозуміти, що українська сторона не зацікавлена в асиміляції румунів в Україні, але налаштована на поліпшення їхньої інтеграції в українське суспільство. "Я хочу ще раз наголосити, що для мене румунська меншина в Україні є нашим надбанням. І тому ми працюватимемо так, щоб румуни в Україні залишалися румунами, але при цьому були українцями, були інтегровані в наше суспільство", - додав Кулеба.

Глава МЗС України також запевнив що, "Україна налаштована вирішувати в дусі взаємної поваги до національних інтересів України і Румунії всі проблемні питання, зокрема такі чутливі, як питання національних меншин". "Ми поважаємо позицію Бухареста щодо питань захисту прав національних меншин. Я бачу, що Бухарест поважає позицію Києва в цьому питанні, і ми готові вести діалог", - зазначив Кулеба.

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