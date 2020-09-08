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освіта (1288) школа (2180) мова (735) нацменшини (190) Кулеба Дмитро (3604)

Україна не планує більше міняти закон про освіту на вимогу інших країн, - Кулеба

Україна не планує більше міняти закон про освіту на вимогу інших країн, - Кулеба

Україна більше не планує змінювати закон про освіту, однак налаштована імплементувати його таким чином, щоб захищати як свої інтереси, так і інтереси інших країн, зокрема Румунії, повідомив міністр закордонних справ Україна Дмитро Кулеба під час візиту до Бухареста.

"Як міністр закордонних справ України я маю діяти відповідно до чинного законодавства своєї держави. Коли закон "Про освіту" було ухвалено, Венеціанська комісія Ради Європи висловила низку зауважень до нього. Україна внесла зміни до цього закону і виконала рекомендації Венеціанської комісії. Ми не плануємо більше змінювати цього закону, щоб задовольняти вимоги тих чи інших країн. Але ми абсолютно налаштовані забезпечити імплементацію цього закону так, щоб інтереси України і конкретно в цьому випадку інтереси Румунії були захищені", - сказав Кулеба на спільній з главою МЗС Румунії прес-конференції в Бухаресті у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Глава відомства дав зрозуміти, що українська сторона не зацікавлена в асиміляції румунів в Україні, але налаштована на поліпшення їхньої інтеграції в українське суспільство. "Я хочу ще раз наголосити, що для мене румунська меншина в Україні є нашим надбанням. І тому ми працюватимемо так, щоб румуни в Україні залишалися румунами, але при цьому були українцями, були інтегровані в наше суспільство", - додав Кулеба.

Глава МЗС України також запевнив що, "Україна налаштована вирішувати в дусі взаємної поваги до національних інтересів України і Румунії всі проблемні питання, зокрема такі чутливі, як питання національних меншин". "Ми поважаємо позицію Бухареста щодо питань захисту прав національних меншин. Я бачу, що Бухарест поважає позицію Києва в цьому питанні, і ми готові вести діалог", - зазначив Кулеба.

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Топ коментарі
+8
Украина вообще не должна что менять по требованию других стран. Слово требовать пускай уберут из лексики по отношению к Украине.
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08.09.2020 12:33
+4
Як це ви наважились? Аж дивно.
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08.09.2020 12:31
+4
Когда наконец начнут интересы украинцев,находящихся за рубежом, отстаивать?начала Московия про русский язык права качать-сразу зеркально-права украинских меньшинств за рубежом:откройте украинские школы и т.д.Выполните-потом и мы по вашему примеру.А то кидаються по первому шелчку выполнять ,кто что прикажет.В каждой стране,чтоб иметь гражданство-нужно знать государственный язык,и в Московии,и Венгрии,Румынии,везде.В Польше наших полно,но все учат язык и не качают права.
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08.09.2020 12:57
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Як це ви наважились? Аж дивно.
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08.09.2020 12:31 Відповісти
Украина вообще не должна что менять по требованию других стран. Слово требовать пускай уберут из лексики по отношению к Украине.
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08.09.2020 12:33 Відповісти
угорці чи кацапи коли стали кредиторами?
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09.09.2020 07:28 Відповісти
кредитор, це якщо позичив. і Україна у них нічого не просить, тому гуляй лісом.
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09.09.2020 13:47 Відповісти
какцапа, я тебе ще раз питаю, у них гроші Україна просила? ні, то пішов разом з трьома лярдами овоча. де ви такі тупі беретесь, риторичне запитання.
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09.09.2020 19:18 Відповісти
все таки уже где-то прогнулись
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08.09.2020 12:34 Відповісти
Румыния не часть Украины.
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08.09.2020 13:26 Відповісти
закон об образовании по требованию других стран, - Кулеба/ Кулеба вторую неделю оправдывается за всех придурков кодлана Коломойского.
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08.09.2020 12:49 Відповісти
Когда наконец начнут интересы украинцев,находящихся за рубежом, отстаивать?начала Московия про русский язык права качать-сразу зеркально-права украинских меньшинств за рубежом:откройте украинские школы и т.д.Выполните-потом и мы по вашему примеру.А то кидаються по первому шелчку выполнять ,кто что прикажет.В каждой стране,чтоб иметь гражданство-нужно знать государственный язык,и в Московии,и Венгрии,Румынии,везде.В Польше наших полно,но все учат язык и не качают права.
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08.09.2020 12:57 Відповісти
В ДНР и ЛНР убрали из образования украинский язык, тебе это помогло? Ты лично из своего кармана платишь сепарам пенсии, а они на тебя хположили. А В Крыму украинский язык - государственный, но тебе от этого тоже ничего. Для информации тупым нацикам, в США вообще нет государственного языка.
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08.09.2020 13:46 Відповісти
Во первых, мы с вами свиней не пасли,что вы мне тыкаете
Во вторых-во всех странах есть государственный,и для получения гражданства его нужно знать.И для работы,учебы.Попробуй в США не знать английский -ни работы,ни учебы,ни гражданства.Во всех странах бывшего ссср знают свой язык- молдавский,грузинский,армянский-только в Украине должны добиваться...В росии можно жить,не зная русский?или куча разных нацменьшинств требуют льгот для себя,чтоб не изучать русский в школах?
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08.09.2020 22:19 Відповісти
И не собираюсь свиней пасти ни с тобой ни с кем то таким же необразованным и дремучем.
Читать для начала научись и потом в спор лезь.
«Органы государственной власти США никогда не принимали английский язык в качестве государственного или официального языка». Причем, несмотря на многочисленные попытки различных организаций сделать это. Например, в 1870 году некто Джон Адамс предлагал Континентальному Конгрессу Соединенных Штатов Америки принять английский язык в качестве государственного. Такое предложение получило вердикт «антидемократического и представляющего угрозу для свободы личности». Споры о том нужен ли английский в качестве единого государственного американского языка длятся в течение многих лет, но ответа на этот вопрос так и не было найдено. Несмотря на это, в 27 штатах (из 50-ти) английский принят в качестве официального языка.
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09.09.2020 20:29 Відповісти
Я не вступала ни с кем в спор.Тут площадка для всех мнений.
Раз не можешь вести культурно,хамишь и оскорбляешь - ПОШЕЛ ВОН!
(Не говорю уже о том,что никак не можешь понять, о чем я пишу-знание английского в США необходимо)
Еще раз-хамам и быдлу-до свидания...
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09.09.2020 21:40 Відповісти
Хм, сама написала что в мире нет страны без государственного языка, и сама обиделась когда советуют читать и учиться прежде чем бредятину нести. Сейчас сама уподобилась быдлу и с руганью продолжает нести бредятину, а последовать совету учиться и читать, не, мозг сопротивляется.
В Конституции США или любом федеральном законе нет даже намека на статус английского языка. Поэтому комментарии, что «все обязаны говорить на английском, потому что это Америка» признаются не только бессмысленными, но и опасными, так как толкают общество в объятия расизма. Об этом пишет CNN.
Многие многоязычные страны продвигают официальный язык, но Соединенные Штаты никогда не делали этого с английским. В США нет официального языка.
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09.09.2020 22:00 Відповісти
Смысл пойми,а не цитируй цитаты.Без знания английского-ни гражданства, ни работы ,ни учебы.В Московии без знания русского-ни гражданства, ни работы,ни учебы.В Украине -знание украинского не обязательно.С этим борються "меньшинства"
Смысл дошел??????
И не хами мне,Я с тобой обращалась на "вы" и уважительно,даже после тыканья и оскорблений.Но ты не вняло и продолжило в том же духе.Оскорбилось,что на твоем уровне тебе ответили и послали.
"С руганью "-я не обращалась даже с такими как ты.Просто сказала на хамство-пошел вон
Ты не способно понять мысль человека и лезешь оскорблять,если показалось,что кто то не прав.
Не порти ветку своей грязью,иди на кацапские сайты,там такие же.
Отвечать мне не надо.Ты не способно к общению.
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10.09.2020 08:09 Відповісти
Примитив плебея не воспринимает факты за факты, только собственные примитивные домыслы дополненные извечной мечтой свалить в США и поэтому оценивать жизнь в США только с точки зрения иммигранта, дадут или не дадут свалить с неньки гражданство. Плебей панически боится фактов потому, что не может оспаривать их не показывая свой примитивизм.

Любой человек, живущий в США, может говорить на любом языке, на своем родном языке, есть целые районы, в которых все на этом языке. Тот же Брайтон, где все на русском, где живут люди, которые вообще английского не знают, хотя они живут всю жизнь в США. Те же чайнатауны, джапэнтауны. В общем, есть отдельные районы, в которых живут люди определенной национальности или языковой группы, в которых все на этом языке, все - имеется в виду магазины, рестораны, там работают люди, которые говорят на этом языке, и можно там жить, даже не зная английского языка, в принципе.
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10.09.2020 09:12 Відповісти
Не ясно сказали-ПОШЕЛ ВОН??????
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10.09.2020 10:53 Відповісти
Ты даже не способно понять,за что тебя послали.Цитирует чьи то умные фразы,по прежднему хамит,обзывает...😂😂😂😂😂😂
Безнадежно...
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10.09.2020 11:24 Відповісти
Не умеешь вежливо вести дискуссию ,хамишь,тыкаешь-ПОШЕЛ ВОН!!!!
Получишь в ответ то,что сам позволил в отношении других.
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10.09.2020 10:59 Відповісти
По требованию других стран, кроме Румынии.
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08.09.2020 14:06 Відповісти
Господа недовольные не ваше собачье дело как кого и чему научаем. Засуньте себе в жопу свой руцкий язык.
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08.09.2020 16:38 Відповісти
 
 