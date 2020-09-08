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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський (22416) порушення (602) обстріл (27076) Донбас (22348)

Зеленський про загострення ситуації на Донбасі: Ми відразу відреагували, але є речі не для ЗМІ. ВIДЕО

Реакція української сторони на загострення на Донбасі і порушення режиму припинення вогню була миттєвою, але є деякі речі, які не обговорюються зі ЗМІ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході робочого візиту до Сумської області заявив президент України Володимир Зеленський.

Так, Зеленському поставили запитання, чому він публічно не відреагував на загострення на Донбасі і втрати з української сторони.

"Ми реагуємо і відразу відреагували. Є деякі речі, які ми не обговорюємо із засобами масової інформації. Тому що наше завдання захищати не одну людину, а захищати 40 мільйонів нашої незалежної України", - заявив він.

Він заявив, що зберігати життя українців - це найскладніша зараз робота.

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"Що стосується режиму "тиші"... 42 дні режим зберігався до тієї провокації, яка забрала життя нашого бійця. Ми на рівні міністрів закордонних справ і не тільки зв'язувалися з РФ, яка повинна тримати ці домовленості, які були на рівні ТКГ. І нині багато чого робиться, і багато вже зроблено. Будемо робити все, щоб зберігати режим "тиші", щоб уникнути великої кількості як поранених, так і загиблих", - додав Зеленський.

Нагадаємо, про повне припинення вогню на Донбасі, яке почалося з півночі 27 липня, сторони домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 22 липня.

6 вересня від пострілу снайпера найманців РФ під Кримським в Новоайдарському районі загинув військовослужбовець ЗСУ, ще один був поранений під час обстрілу біля Красногорівки. Також двоє військових загинули, підірвавшись на мінному полі, на яке вони потрапили під час гасіння пожеж; ще двоє – були поранені, коли спецавтомобіль АРС-14 підірвався на невідомому пристрої. Вчора помер поранений під час вибуху АРС-14 боєць.

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Топ коментарі
+65
Зеленский об обострении ситуации на Донбассе: Мы сразу отреагировали, но есть вещи не для СМИ - Цензор.НЕТ 2149
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08.09.2020 12:51
+55
Кто-нибудь что-нибудь понял, что он конкретно сказал? Как по мне, это просто словесный понос без какого-либо содержания. Просто стыдно.
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08.09.2020 12:40
+43
Ясна-панятна. Не будуть же ЗмІ казати що ти обісралося, бо ще відбереш ліцензії.
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08.09.2020 12:38
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https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/8464 Петиция о создании ТСК по вагнеровцам.

Как только петиция наберет 25 000 голосов - Верховна Рада будет ОБЯЗАНА ее рассмотреть и дать официальный ответ.

Зеленський про загострення ситуації на Донбасі: Ми відразу відреагували, але є речі не для ЗМІ - Цензор.НЕТ 1070
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08.09.2020 21:14 Відповісти
Зеленський про загострення ситуації на Донбасі: Ми відразу відреагували, але є речі не для ЗМІ - Цензор.НЕТ 9253
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08.09.2020 21:16 Відповісти
Это что за жалкое гундосое блеяние ???
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08.09.2020 21:19 Відповісти
Овощ был умнее в высловах за этого утырка ....гордость еврейского народа))))
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08.09.2020 21:30 Відповісти
я не бездействовал. я сразу на капу нажал
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08.09.2020 22:00 Відповісти
Есть прекрасный анекдот в исполнении Олега Филимонова - « это я не отреагировал? Да я ещё как отреагировал! Я упал!
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09.09.2020 01:14 Відповісти
Задайте Вовочке Нелоху вопрос.
Цель путина в перемирии(временном)?
Цель путина?
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08.09.2020 22:09 Відповісти
Писюнист кричал,молился,вынул )(...й и застрелился.Яке ж воно паскудне.
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08.09.2020 22:09 Відповісти
возомнил себя верховным уклонист
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08.09.2020 22:19 Відповісти
В мене відчуття того, що зЕ живе у світі відірваному від реалій. Невже не зрозуміло, що саме втручання рф у життя Донбасу і є причиною війни, що забрала життя в десятків тисяч українців і продовжує калічити наші душі.
Ну зазирнув зЕ у очі х*йлу. Ну припинили ВСУ стріляти у бік агресора. І який результат? Перемовини з агресором про відновлення миру? Три ха-ха!
Переговори в Мінську неефективні.
Нормандський формат - безрезультатне витрачання часу та грошей.
Є єдиний формат в якому треба кардинально вирішувати проблему московської агресії проти України - Будапештський!
Гаранти, США та Великобританія, мають виконати свої зобовязанн'я перед Україною: відновити її цілостність та недоторканність її кордонів, або відновити для України третій у світі потенціял ядерної зброї. Нічого складного для країн-гарантів у виконанні їхніх зобовязань немає. Але вони не вбачають прагнення керівництва України до перемоги над агресором!
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09.09.2020 01:56 Відповісти
Во бред, если не можешь защитить одного, то как сможешь защитить миллионы? Только когда сможешь защитить каждого, тогда сможешь защитить всех. А так если могут убить кого попало то могут убить и всех просто по тому что можно убивать.
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09.09.2020 08:48 Відповісти
Поясніть мені хто небудь - чому ми всі повинні терпіти оце кацапо-жидівське тупе сцикливе вороже лайно ще 4 роки? Нам потрібно щоб воно совсім країну розвалило зі своїми кацапськими злодійськими **********? Чи подобається як світ з нас регоче? Бо для світу - ті 34 % довбойобів ( а не 73) - теж МИ. Чому не ставиться питання про РЕАЛЬНИЙ імпічмент? Мало приводів чи що? Україна , суспільство, взагалі розуміє що це падло дурне вже "накерувало" собі на розстріл у час війни? Та на пожиттєве у мирний час? Я не уявляю що буде через ще 4 роки розвалу України при зельонману . Тут ще року вистачить щоб перестати існувати назавжди. Хто небудь розуміє що цей дебіл керований з Москви? Керований основними злодіями України? Що воно бреше, не має свого слова, не має розуму, не має нічого? Що через нього Україною керує *****? Що все набагато серйозніше та це дурило на гачку з якого не зриваються? Хто небудь це розуміє, чи ми - країна ідіотів таких як воно?
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09.09.2020 09:21 Відповісти
А може ви там тихенько Батьківщину продаєте?То ми і знати не будемо?
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09.09.2020 10:03 Відповісти
Реакция была мгновенной - полные штаны.
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09.09.2020 10:21 Відповісти
Вещи надо называть своими именами.
- Россия никогда не соблюдала, не соблюдает и не будет соблюдать своих обязательств, ни устных, ни письменных.
- Снижение интенсивности российских обстрелов и уменьшение потерь на порядок были , вероятно, временной оплатой уступок Путину интересов Украины и оплатой обещаний со стороны Ермака-Зеленского.
- Нарушение "перемирия" со стороны России это и есть срыв "перемирия", жонглирование словами лишь затуманивает суть и вводит в заблуждение.
- Не чувствуется энергичного противодействия, протестов на государственном уровне - наоборот, чувствуется боязнь потери рейтинга Зеленского.
- Если отбросить словесную шелуху, то видно, что провластная команда занимается имитацией деятельности, не обладая профессионализмом и маскируя подлинные цели подчинения российскому агрессору.
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05.02.2021 12:31 Відповісти
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