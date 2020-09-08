Зеленський про загострення ситуації на Донбасі: Ми відразу відреагували, але є речі не для ЗМІ. ВIДЕО
Реакція української сторони на загострення на Донбасі і порушення режиму припинення вогню була миттєвою, але є деякі речі, які не обговорюються зі ЗМІ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході робочого візиту до Сумської області заявив президент України Володимир Зеленський.
Так, Зеленському поставили запитання, чому він публічно не відреагував на загострення на Донбасі і втрати з української сторони.
"Ми реагуємо і відразу відреагували. Є деякі речі, які ми не обговорюємо із засобами масової інформації. Тому що наше завдання захищати не одну людину, а захищати 40 мільйонів нашої незалежної України", - заявив він.
Він заявив, що зберігати життя українців - це найскладніша зараз робота.
"Що стосується режиму "тиші"... 42 дні режим зберігався до тієї провокації, яка забрала життя нашого бійця. Ми на рівні міністрів закордонних справ і не тільки зв'язувалися з РФ, яка повинна тримати ці домовленості, які були на рівні ТКГ. І нині багато чого робиться, і багато вже зроблено. Будемо робити все, щоб зберігати режим "тиші", щоб уникнути великої кількості як поранених, так і загиблих", - додав Зеленський.
Нагадаємо, про повне припинення вогню на Донбасі, яке почалося з півночі 27 липня, сторони домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 22 липня.
6 вересня від пострілу снайпера найманців РФ під Кримським в Новоайдарському районі загинув військовослужбовець ЗСУ, ще один був поранений під час обстрілу біля Красногорівки. Також двоє військових загинули, підірвавшись на мінному полі, на яке вони потрапили під час гасіння пожеж; ще двоє – були поранені, коли спецавтомобіль АРС-14 підірвався на невідомому пристрої. Вчора помер поранений під час вибуху АРС-14 боєць.
Будь ласка, зачекайте...
Как только петиция наберет 25 000 голосов - Верховна Рада будет ОБЯЗАНА ее рассмотреть и дать официальный ответ.
Цель путина в перемирии(временном)?
Цель путина?
Ну зазирнув зЕ у очі х*йлу. Ну припинили ВСУ стріляти у бік агресора. І який результат? Перемовини з агресором про відновлення миру? Три ха-ха!
Переговори в Мінську неефективні.
Нормандський формат - безрезультатне витрачання часу та грошей.
Є єдиний формат в якому треба кардинально вирішувати проблему московської агресії проти України - Будапештський!
Гаранти, США та Великобританія, мають виконати свої зобовязанн'я перед Україною: відновити її цілостність та недоторканність її кордонів, або відновити для України третій у світі потенціял ядерної зброї. Нічого складного для країн-гарантів у виконанні їхніх зобовязань немає. Але вони не вбачають прагнення керівництва України до перемоги над агресором!
- Россия никогда не соблюдала, не соблюдает и не будет соблюдать своих обязательств, ни устных, ни письменных.
- Снижение интенсивности российских обстрелов и уменьшение потерь на порядок были , вероятно, временной оплатой уступок Путину интересов Украины и оплатой обещаний со стороны Ермака-Зеленского.
- Нарушение "перемирия" со стороны России это и есть срыв "перемирия", жонглирование словами лишь затуманивает суть и вводит в заблуждение.
- Не чувствуется энергичного противодействия, протестов на государственном уровне - наоборот, чувствуется боязнь потери рейтинга Зеленского.
- Если отбросить словесную шелуху, то видно, что провластная команда занимается имитацией деятельности, не обладая профессионализмом и маскируя подлинные цели подчинения российскому агрессору.